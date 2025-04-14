הפוך תמונות, קליפים ומוזיקה לסרטון סליידשואו מלוטש אונליין בתוך דקות. בלי צילום, בלי תוכנת עריכה, בלי כישורי עיצוב. בחר טמפלייט, הוסף את המדיה שלך ושתף בכל מקום.
יכולות של יוצר מצגות הווידאו
שלב תמונות וקליפים של וידאו
העלה את התמונות והקליפים שלך, ואז גרור אותם לכל סדר שתרצה על ציר זמן אחד כדי ליצור מצגות וידאו זורמות. העורך משלב תמונות סטילס וקטעי וידאו לסיפור ויזואלי אחד, ותוכל להנפיש כל תמונת סטילס לתנועה בעזרת image to video.
להוסיף מוזיקה ונרטיב קריינות עם בינה מלאכותית
הוסף טראק מספריית המוזיקה הסטוק או העלה מוזיקת רקע משלך כדי ליצור את האווירה. למצגות מדובבות, העורך יכול ליצור קריינות AI מהטקסט שכתבת בתוך שניות, כך שלא תצטרך להקליט אפילו שורת אודיו אחת.
Templates, Transitions, and Effects
Start from a range of slideshow video templates built for weddings, birthdays, travel, or business, then customize the style with transitions and motion effects in one click. Turn a static deck into an animated presentation, adjust pacing, and add premium title cards and text.
שינוי גודל וייצוא ללא סימן מים
החלף את המצגת בין אנכי, ריבועי ורוחב מלא כדי להתאים ל‑TikTok, Instagram Reels, YouTube או לאירוע על מסך גדול. כשהחיתוכים נראים טוב, אפשר לייצא קובץ MP4 מלא ב‑HD בלי סימן מים – תוצאה מקצועית שמוכנה לפרסום, שליחה במייל או הקרנה במפגש.
קריין מצגות ב־175+ שפות
Make one slideshow, then reach every audience worldwide. The AI video translator regenerates your voiceover and captions in more than 175 languages with accurate timing, so you can share videos with AI narration in each market without rebuilding the whole project.
לאסוף תמונות וקליפים מהיום הגדול, להתאים אותם לשיר וליצור מונטאז׳ מרגש שהאורחים באמת ירצו לראות. אפשר לשתף את הלינק באירוע עצמו או לשלוח אותו לקרובי משפחה שנמצאים רחוק.
Build a respectful tribute from a lifetime of photos. Add a gentle soundtrack and a spoken remembrance using the AI voice generator, then share it quickly at a service or privately with loved ones.
Pull together party photos, candid clips, and a favorite track to create a slideshow in minutes. Resize it for a phone screen or a TV, then send it to the group chat the same day.
להפוך גלריית תמונות וידאו מהטיול לסיכום שתרצה לראות שוב. לבחור טמפלייט, לגרור פנימה את התמונות והקליפים, להוסיף מוזיקה ולהעלות לרשתות החברתיות סרטון טיול מלוטש.
Use slideshow videos to showcase a product launch, retail collection, or property listing without a film crew. Drop a slide deck into the PPT To video flow, add narration, then publish a sales-ready promo.
Create one slideshow, then publish videos using AI voiceover in every market you serve. Regenerate the captions in each language, resize for Reels or Shorts, and reach followers worldwide without rebuilding the video each time.
How video slideshow maker works
Make a slideshow video in four steps with a simple guide, from raw photos to a finished, share-ready video you can post anywhere.
Drag in your photos, video clips, and any music or audio you want to use in the slideshow.
להגדיר את הסדר, לבחור כמה זמן כל תמונה תופיע, ולהוסיף מעברים בין שקופיות בלחיצה אחת.
בחר פסקול, צור קריינות AI מהתסריט שלך והוסף כותרות או כתוביות על גבי הווידאו.
התאם את הגודל לפלטפורמה שלך, ייצא קובץ MP4 ב-HD ללא סימן מים, ופרסם או שלח את המצגת לכל מקום.
יוצר מצגות וידאו עוזר לך ליצור סרטוני מצגת מרתקים מתמונות וקליפים, עם מוזיקה, מעברים ותזמון. מעלים את המדיה, מסדרים את הסדר, מוסיפים פסקול או קריינות, ואז מייצאים קובץ MP4 מוכן לשיתוף.
כן. אתה קובע את הרצף המדויק על ידי גרירת השקופיות, ובוחר כמה שניות כל תמונה או קליפ נשארים על המסך. שום דבר לא נעול, כך שאתה יכול לכוונן בדיוק את הקצב כדי לוודא שהוא מתאים למוזיקה או לקריינות לפני הייצוא.
להעלות את התמונות שלך, ואז להדביק את הסקריפט כדי שמנוע טקסט לווידאו יבנה סצנות מדובבות סביב כל תמונה. אפשר לשנות את הסדר והתזמון, להוסיף מוזיקה, והמצגת תטפל ביצירה כך שתוכל להרכיב וידאו מוכן במהירות.
רוב הכלים נעצרים בתמונות, מוזיקה ומעברים. בתור יוצר מצגות עם מוזיקה וקריינות AI, HeyGen גם יוצר מחדש את כל הווידאו ביותר מ־175 שפות, וכל ייצוא הוא בלי סימן מים, כך שמספיק פרויקט אחד כדי להגיע לקהל גלובלי.
כן. יוצרים מדווחים על חיסכון גדול בזמן ברגע שמוותרים על צילום ועריכה, מה שהופך יצירת תוכן קבועה להרבה יותר פשוטה. המרצה Anton Voroniuk חסך 15.5 שעות בשבוע והפחית את עלויות ההפקה פי 40 אחרי שעבר ל-HeyGen, תוך שהוא מגיע ליותר ממיליון סטודנטים.
ככלי חינמי ליצירת מצגות וידאו, HeyGen מאפשר ליצור ולייצא סרטוני מצגת בלי עלות, וההורדות מגיעות בלי סימן מים. בנוסף יש גם מסלולים בתשלום שמוסיפים אורך וידאו גדול יותר, רזולוציה גבוהה יותר ושפות נוספות ככל שהצרכים שלך גדלים.
שתי האפשרויות עובדות. בחר את הטראק המושלם מהספרייה המובנית או העלה שיר משלך, ואז חתוך את רצועת האודיו לאורך המתאים ואזן אותה מול הקריינות שלך. האודיו נשאר מסונכרן גם כשמשנים את הסדר או את התזמון של השקופיות.
כן. אפשר להוסיף תמונות סטילס וקליפים של וידאו לאותה טיימליין, והעורך מחבר אותם למצגת שקופיות רציפה אחת. אפשר לשלב חופשי מדיה בפורטרט ובנוף, להעשיר אותה במעברים, והייצוא יותאם בצורה נקייה לכל יחס רוחב־גובה שתבחר.
בחר את המרווח בין שתי שקופיות ובחר מעבר כמו Fade או Slide, ואז החל אותו על כל הפרויקט או על כל שקופית בנפרד. הוסף תנועה לתמונות סטילס כך שהן ינועו ויזומו, ותוכל לשלוט בצורה יצירתית בסגנון של כל סצנה.
ייצוא בפורמט אנכי 9:16 ל‑TikTok, Reels ו‑Shorts, ריבוע 1:1 לפוסטים בפיד, או מסך רחב 16:9 ל‑YouTube ולמצגות. אפשר להחליף יחס מסך בכל שלב והמצגת תתאים את עצמה אוטומטית, כך שהיא תיראה מקצועית בלי לבנות הכול מחדש.
כן. אפשר לשלב תמונות מכל שלבי החיים של האדם עם מוזיקה שקטה וברירת מחדל של קריינות זיכרון, ואז לייצא וידאו שאפשר להקרין בטקס או לשתף באופן פרטי. אפשר לחזור לפרויקט מאוחר יותר ולעדכן אותו אם צצות עוד תמונות.
קח בחשבון את סוג האירוע. מצגת של חמש דקות בדרך כלל כוללת 45 עד 60 תמונות עם כמה קליפים קצרים וכל תמונה סטטית מוצגת שלוש עד חמש שניות, אבל אפשר להתאים את האורך לפי הסיפור שלך. אפשר להוסיף או להסיר מדיה בכל רגע והזמנים יתעדכנו אוטומטית.
העורך עובד בכל דפדפן, כך שאפשר לבנות סרטונים מהטלפון, מהטאבלט או מהמחשב. העלה פורמטים נפוצים כמו JPG, PNG, HEIC ו‑MP4, וייצא קובץ MP4 סופי יחד עם קובץ כתוביות SRT לנגישות.
לא. יוצר המצגות פועל בדפדפן שלך, כך שאין צורך להוריד או להתקין שום דבר. אפשר להתחיל כאורח, וחשבון חינמי מאפשר לכל משתמש לשמור פרויקטים, לחזור לתהליך יצירת הווידאו ולהמשיך בדיוק מאיפה שעצר.
כן. מגוון טמפלייטים מעוצבים, מעברים חלקים וקריינות בינה מלאכותית עוזרים לסרטוני המצגת ה-AI שלך להרשים ולשמור על תשומת הלב. אפשר להתאים את המראה למותג שלך, כך שהתוצאה הסופית מרגישה כמו הפקה מקצועית ולא משהו מאולתר.
כן. לפתוח מחדש את הפרויקט בעורך הווידאו עם בינה מלאכותיתכדי להחליף תמונות, לשנות את המוזיקה, לכתוב מחדש את הקריינות או לתקן תזמונים, ואז לייצא מחדש. גרסאות שמורות שומרות על תהליך העריכה מהיר, כך שעידכון מצגת לוקח דקות במקום להתחיל מאפס.
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