כן. אתה קובע את הרצף המדויק על ידי גרירת השקופיות, ובוחר כמה שניות כל תמונה או קליפ נשארים על המסך. שום דבר לא נעול, כך שאתה יכול לכוונן בדיוק את הקצב כדי לוודא שהוא מתאים למוזיקה או לקריינות לפני הייצוא.