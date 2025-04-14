יוצר מצגות וידאו עם מוזיקה בחינם

הפוך תמונות, קליפים ומוזיקה לסרטון סליידשואו מלוטש אונליין בתוך דקות. בלי צילום, בלי תוכנת עריכה, בלי כישורי עיצוב. בחר טמפלייט, הוסף את המדיה שלך ושתף בכל מקום.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
145,342,288סרטונים נוצרו
120,356,933אווטארים נוצרו
20,069,523סרטונים תורגמו
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מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
אייקון של רכב לבן מעוצב על רקע כחול.תכונות עיקריות

יכולות של יוצר מצגות הווידאו

שלב תמונות וקליפים של וידאו

העלה את התמונות והקליפים שלך, ואז גרור אותם לכל סדר שתרצה על ציר זמן אחד כדי ליצור מצגות וידאו זורמות. העורך משלב תמונות סטילס וקטעי וידאו לסיפור ויזואלי אחד, ותוכל להנפיש כל תמונת סטילס לתנועה בעזרת image to video.

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A slideshow editor timeline blending uploaded photos and video clips into one sequence.

להוסיף מוזיקה ונרטיב קריינות עם בינה מלאכותית

הוסף טראק מספריית המוזיקה הסטוק או העלה מוזיקת רקע משלך כדי ליצור את האווירה. למצגות מדובבות, העורך יכול ליצור קריינות AI מהטקסט שכתבת בתוך שניות, כך שלא תצטרך להקליט אפילו שורת אודיו אחת.

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A slideshow project panel with a music track and an AI voiceover script.

Templates, Transitions, and Effects

Start from a range of slideshow video templates built for weddings, birthdays, travel, or business, then customize the style with transitions and motion effects in one click. Turn a static deck into an animated presentation, adjust pacing, and add premium title cards and text.

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Slideshow templates with one-click transition and motion effect options.

שינוי גודל וייצוא ללא סימן מים

החלף את המצגת בין אנכי, ריבועי ורוחב מלא כדי להתאים ל‑TikTok, Instagram Reels, YouTube או לאירוע על מסך גדול. כשהחיתוכים נראים טוב, אפשר לייצא קובץ MP4 מלא ב‑HD בלי סימן מים – תוצאה מקצועית שמוכנה לפרסום, שליחה במייל או הקרנה במפגש.

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A slideshow resized for vertical, square, and widescreen with a watermark-free MP4 export.

קריין מצגות ב־175+ שפות

Make one slideshow, then reach every audience worldwide. The AI video translator regenerates your voiceover and captions in more than 175 languages with accurate timing, so you can share videos with AI narration in each market without rebuilding the whole project.

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A slideshow voiceover and captions regenerated across more than 175 languages.
אייקון של קופסת מתנה ירוקה.Use cases

שימושים לסרטוני מצגת AI

מצגת וידאו לחתונה וליום נישואים עם מוזיקה ברקע.

Wedding and Anniversary Slideshows

לאסוף תמונות וקליפים מהיום הגדול, להתאים אותם לשיר וליצור מונטאז׳ מרגש שהאורחים באמת ירצו לראות. אפשר לשתף את הלינק באירוע עצמו או לשלוח אותו לקרובי משפחה שנמצאים רחוק.

A memorial and tribute slideshow with a gentle soundtrack.

מצגות זיכרון והנצחה

Build a respectful tribute from a lifetime of photos. Add a gentle soundtrack and a spoken remembrance using the AI voice generator, then share it quickly at a service or privately with loved ones.

מצגת וידאו ליום הולדת וחגיגות

Birthday and Celebration Montages

Pull together party photos, candid clips, and a favorite track to create a slideshow in minutes. Resize it for a phone screen or a TV, then send it to the group chat the same day.

A travel and vacation recap slideshow video.

סרטוני סיכום טיולים וחופשות

להפוך גלריית תמונות וידאו מהטיול לסיכום שתרצה לראות שוב. לבחור טמפלייט, לגרור פנימה את התמונות והקליפים, להוסיף מוזיקה ולהעלות לרשתות החברתיות סרטון טיול מלוטש.

מצגת פרומו למוצר שנבנתה מדק שקפים.

Product Promos and Listing Videos

Use slideshow videos to showcase a product launch, retail collection, or property listing without a film crew. Drop a slide deck into the PPT To video flow, add narration, then publish a sales-ready promo.

מצגת מולטילינגואלית לרשתות חברתיות עם קריינות AI.

פוסטים רב־לשוניים לרשתות חברתיות

Create one slideshow, then publish videos using AI voiceover in every market you serve. Regenerate the captions in each language, resize for Reels or Shorts, and reach followers worldwide without rebuilding the video each time.

אייקון מסמך לבן מטושטש עם כפתור פליי על רקע כחול בהיר.How it works

How video slideshow maker works

Make a slideshow video in four steps with a simple guide, from raw photos to a finished, share-ready video you can post anywhere.

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Upload your media

Drag in your photos, video clips, and any music or audio you want to use in the slideshow.

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סידור השקופיות שלך

להגדיר את הסדר, לבחור כמה זמן כל תמונה תופיע, ולהוסיף מעברים בין שקופיות בלחיצה אחת.

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להוסיף אודיו וטקסט

בחר פסקול, צור קריינות AI מהתסריט שלך והוסף כותרות או כתוביות על גבי הווידאו.

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ייצוא ושיתוף

התאם את הגודל לפלטפורמה שלך, ייצא קובץ MP4 ב-HD ללא סימן מים, ופרסם או שלח את המצגת לכל מקום.

שאלות נפוצות על סרטוני מצגת

מה זה יוצר מצגות וידאו ואיך הוא עובד?

יוצר מצגות וידאו עוזר לך ליצור סרטוני מצגת מרתקים מתמונות וקליפים, עם מוזיקה, מעברים ותזמון. מעלים את המדיה, מסדרים את הסדר, מוסיפים פסקול או קריינות, ואז מייצאים קובץ MP4 מוכן לשיתוף.

האם אפשר לשלוט בסדר ובתזמון של כל תמונה?

כן. אתה קובע את הרצף המדויק על ידי גרירת השקופיות, ובוחר כמה שניות כל תמונה או קליפ נשארים על המסך. שום דבר לא נעול, כך שאתה יכול לכוונן בדיוק את הקצב כדי לוודא שהוא מתאים למוזיקה או לקריינות לפני הייצוא.

איך ליצור וידאו מצגת מתמונות ומסקריפט?

להעלות את התמונות שלך, ואז להדביק את הסקריפט כדי שמנוע טקסט לווידאו יבנה סצנות מדובבות סביב כל תמונה. אפשר לשנות את הסדר והתזמון, להוסיף מוזיקה, והמצגת תטפל ביצירה כך שתוכל להרכיב וידאו מוכן במהירות.

למה להשתמש ב‑HeyGen ולא בכלי וידאו למצגות אחרים?

רוב הכלים נעצרים בתמונות, מוזיקה ומעברים. בתור יוצר מצגות עם מוזיקה וקריינות AI, HeyGen גם יוצר מחדש את כל הווידאו ביותר מ־175 שפות, וכל ייצוא הוא בלי סימן מים, כך שמספיק פרויקט אחד כדי להגיע לקהל גלובלי.

האם כלי ליצירת מצגות באמת יכול לחסוך זמן ביצירת תוכן שוטף?

כן. יוצרים מדווחים על חיסכון גדול בזמן ברגע שמוותרים על צילום ועריכה, מה שהופך יצירת תוכן קבועה להרבה יותר פשוטה. המרצה Anton Voroniuk חסך 15.5 שעות בשבוע והפחית את עלויות ההפקה פי 40 אחרי שעבר ל-HeyGen, תוך שהוא מגיע ליותר ממיליון סטודנטים.

האם כלי יצירת מצגות הווידאו של HeyGen הוא בחינם, והאם הייצוא כולל סימן מים?

ככלי חינמי ליצירת מצגות וידאו, HeyGen מאפשר ליצור ולייצא סרטוני מצגת בלי עלות, וההורדות מגיעות בלי סימן מים. בנוסף יש גם מסלולים בתשלום שמוסיפים אורך וידאו גדול יותר, רזולוציה גבוהה יותר ושפות נוספות ככל שהצרכים שלך גדלים.

האם אפשר להוסיף מוזיקה משלך או להשתמש ברצועה ללא תמלוגים?

שתי האפשרויות עובדות. בחר את הטראק המושלם מהספרייה המובנית או העלה שיר משלך, ואז חתוך את רצועת האודיו לאורך המתאים ואזן אותה מול הקריינות שלך. האודיו נשאר מסונכרן גם כשמשנים את הסדר או את התזמון של השקופיות.

האם אפשר לשלב תמונות וקליפים של וידאו במצגת אחת?

כן. אפשר להוסיף תמונות סטילס וקליפים של וידאו לאותה טיימליין, והעורך מחבר אותם למצגת שקופיות רציפה אחת. אפשר לשלב חופשי מדיה בפורטרט ובנוף, להעשיר אותה במעברים, והייצוא יותאם בצורה נקייה לכל יחס רוחב־גובה שתבחר.

איך להוסיף מעברים ואפקטים בין שקופיות?

בחר את המרווח בין שתי שקופיות ובחר מעבר כמו Fade או Slide, ואז החל אותו על כל הפרויקט או על כל שקופית בנפרד. הוסף תנועה לתמונות סטילס כך שהן ינועו ויזומו, ותוכל לשלוט בצורה יצירתית בסגנון של כל סצנה.

באילו יחסי גובה־רוחב אפשר לייצא ל‑TikTok, Reels ו‑YouTube?

ייצוא בפורמט אנכי 9:16 ל‑TikTok, Reels ו‑Shorts, ריבוע 1:1 לפוסטים בפיד, או מסך רחב 16:9 ל‑YouTube ולמצגות. אפשר להחליף יחס מסך בכל שלב והמצגת תתאים את עצמה אוטומטית, כך שהיא תיראה מקצועית בלי לבנות הכול מחדש.

האם אפשר ליצור וידאו מצגת זיכרון או מחווה?

כן. אפשר לשלב תמונות מכל שלבי החיים של האדם עם מוזיקה שקטה וברירת מחדל של קריינות זיכרון, ואז לייצא וידאו שאפשר להקרין בטקס או לשתף באופן פרטי. אפשר לחזור לפרויקט מאוחר יותר ולעדכן אותו אם צצות עוד תמונות.

כמה תמונות צריך וכמה זמן זה צריך להיות?

קח בחשבון את סוג האירוע. מצגת של חמש דקות בדרך כלל כוללת 45 עד 60 תמונות עם כמה קליפים קצרים וכל תמונה סטטית מוצגת שלוש עד חמש שניות, אבל אפשר להתאים את האורך לפי הסיפור שלך. אפשר להוסיף או להסיר מדיה בכל רגע והזמנים יתעדכנו אוטומטית.

האם אפשר ליצור מצגת בטלפון ואילו סוגי קבצים נתמכים?

העורך עובד בכל דפדפן, כך שאפשר לבנות סרטונים מהטלפון, מהטאבלט או מהמחשב. העלה פורמטים נפוצים כמו JPG, PNG, HEIC ו‑MP4, וייצא קובץ MP4 סופי יחד עם קובץ כתוביות SRT לנגישות.

צריך להוריד תוכנה או לפתוח חשבון?

לא. יוצר המצגות פועל בדפדפן שלך, כך שאין צורך להוריד או להתקין שום דבר. אפשר להתחיל כאורח, וחשבון חינמי מאפשר לכל משתמש לשמור פרויקטים, לחזור לתהליך יצירת הווידאו ולהמשיך בדיוק מאיפה שעצר.

האם אפשר ליצור סרטוני מצגת AI שנראים מקצועיים?

כן. מגוון טמפלייטים מעוצבים, מעברים חלקים וקריינות בינה מלאכותית עוזרים לסרטוני המצגת ה-AI שלך להרשים ולשמור על תשומת הלב. אפשר להתאים את המראה למותג שלך, כך שהתוצאה הסופית מרגישה כמו הפקה מקצועית ולא משהו מאולתר.

האם אפשר לערוך או לעדכן את המצגת אחרי שהיא נוצרה?

כן. לפתוח מחדש את הפרויקט בעורך הווידאו עם בינה מלאכותיתכדי להחליף תמונות, לשנות את המוזיקה, לכתוב מחדש את הקריינות או לתקן תזמונים, ואז לייצא מחדש. גרסאות שמורות שומרות על תהליך העריכה מהיר, כך שעידכון מצגת לוקח דקות במקום להתחיל מאפס.

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