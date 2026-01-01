Anton Voroniuk הוא מרצה לשיווק דיגיטלי שהיה הראשון להביא קורסים על HeyGen אל Udemy ואל Coursera. כמייסד מותג חינוכי מוביל, Anton בנה את העסק שלו סביב תוכן וידאו ברור, מרתק וניתן להרחבה. אבל הדרישות של יצירת תוכן מתמדת לא היו ברות־קיימא.

״לפני HeyGen, הפקה של סרטונים שנראים מקצועיים הייתה תהליך ארוך ומורכב,״ אמר אנטון. ״מהכתיבה וההקלטה ועד העריכה והפוסט־פרודקשן, זה היה יכול לקחת שעות, אם לא ימים, עד שהכול יצא בדיוק כמו שצריך.״

הכול השתנה עם HeyGen. בעזרת אווטארים מתקדמים של AI וכלי יצירת וידאו אינטואיטיביים, אנטון מצא דרך לקצר בצורה דרמטית את זמן ההפקה ולהגדיל את ההשפעה של ההוראה שלו, בלי לוותר על איכות או על עקביות.

מעבר מהפקת וידאו ידנית ליעילות מונעת בינה מלאכותית

יצירת תוכן לימודי פעם הייתה תהליך ידני לגמרי. כל קורס, ריל באינסטגרם, וובינר וסרטון פרומו דרשו שאנטון יהיה מול המצלמה. זה אומר להקים תאורה, לסדר שיער ואיפור, לצלם, ואז לבלות שעות בעריכה.

״אני מישהו שמעורב מאוד ביצירת קורסים ובאסטרטגיית וידאו,״ אמר אנטון. ״אבל HeyGen שינתה לגמרי את אופן העבודה שלי. עכשיו אני יכול להתמקד ברעיונות שלי, בתסריטים שלי, ולתת ל‑HeyGen לטפל בכל השאר.״

באמצעות האווטארים הדיגיטליים של HeyGen, אנטון ביטל את הצורך בצילומים מתמשכים מול המצלמה. הוא הצליח להפיק סרטונים מלוטשים בתוך שניות, בלי טייקים חוזרים או צילומי השלמה. "זה ממש הציל אותי," אמר אנטון. "במיוחד כשמייצרים תוכן בהיקף גדול."

הגדלת היקף תוכן הווידאו בכל הפלטפורמות והקהלים

היום Anton משתמש ב‑HeyGen כמעט לכל חלק באסטרטגיית התוכן שלו – מקורסים ב‑Udemy ופוסטים ברשתות חברתיות ועד וובינרים ואינטרואים לכנסים אונליין. הוא יצר כמה אווטארים, שלכל אחד מהם טון ושימוש אחר: אחד רשמי, אחד דינמי, ואווטאר ראשי שמופיע בכל התכנים.

״ככה אני יוצר את התוכן שלי מאפס תוך שניות,״ אמר אנטון. ״זה נותן לי אפשרות ליצור תוכן מהיר ואיכותי, בין אם לקורסים ובין אם לעבודת לקוחות.״

הוא מנצל את היכולת של HeyGen להפיק סרטוני וידאו רב־לשוניים, וכך להרחיב את החשיפה של הקורסים שלו לקהלים ברחבי העולם. ״השתמשתי במדריכים שנוצרו באמצעות AI כדי להעביר שיעורים בכמה שפות שונות״, אמר אנטון. ״זה הפך את התוכן שלי לנגיש הרבה יותר.״

אחת הפיצ׳רים האהובים על אנטון היא היכולת להשתמש ב‑HeyGen לסרטוני פרומו קצרים. בעזרת כלי ה‑URL-to-video הוא יכול להפוך במהירות דפי קורס או קטעים מפודקאסט להיילייטים ויזואליים נקיים ומקצועיים, שמתאימים בול לקמפיינים ברשתות חברתיות ובאימייל.

חוסכים זמן בלי להתפשר על איכות

בעוד HeyGen מטפלת בוויזואליים, אנטון מוביל את הקריאייטיב. הוא כותב ומלטש את התסריטים בעצמו, כדי לוודא שהם נשארים נאמנים לסגנון ההוראה שלו. אחר כך, בכמה קליקים, הוא יוצר וידאו מלא ומופק בעזרת התאום הדיגיטלי שלו.

מאחורי הקלעים, אנטון והצוות שלו גם בוחנים את HeyGen כדי לבנות אווטארים אינטראקטיביים ופורמטי וידאו שמוכנים לאוטומציה. ״אנחנו משתמשים בזה כדי לחתוך תוכן מפודקאסטים ולהפוך אותו לסרטונים קצרים יותר״, אמר אנטון. ״הגמישות הזאת היא מטורפת.״

הוא עדיין עובד עם עורכים אנושיים בשביל הליטושים האחרונים, אבל רוב ההפקה מנוהלת עכשיו על ידי בינה מלאכותית. "HeyGen מאפשרת לי להתמקד באסטרטגיה, מחקר ורעיונות", אמר אנטון. "זה שחרור יצירתי."

מאז שאימץ את HeyGen, אנטון רואה שיפור דרמטי גם בפרודוקטיביות וגם ביכולת ההתרחבות:

15.5 שעות נחסכות בשבוע : הפקת וידאו אוטומטית צמצמה בצורה משמעותית את הזמן שמושקע בעבודה ידנית.

: הפקת וידאו אוטומטית צמצמה בצורה משמעותית את הזמן שמושקע בעבודה ידנית. יותר מ־1M סטודנטים הגיעו לתוכן : אווטארים עם בינה מלאכותית עוזרים לאנטון להגדיל את היקף ההוראה שלו ב‑Udemy, Coursera ועוד.

: אווטארים עם בינה מלאכותית עוזרים לאנטון להגדיל את היקף ההוראה שלו ב‑Udemy, Coursera ועוד. תוכן רב־לשוני, מוכן לפלטפורמות : סרטונים מותאמים עכשיו לשפות וקהלים שונים.

: סרטונים מותאמים עכשיו לשפות וקהלים שונים. טווח יצירתי רחב יותר : תוכן מהיר ומלוטש לקורסים, Reels ב‑Instagram, כנסים ופרומואים ללקוחות.

: תוכן מהיר ומלוטש לקורסים, Reels ב‑Instagram, כנסים ופרומואים ללקוחות. להעצים סטודנטים ליצור: באמצעות הקורסים של Anton ב‑HeyGen ב‑Udemy, לומדים מדווחים שהם מייצרים סרטוני וידאו בזול פי 40 ובמהירות גבוהה פי 8.

״זה יותר מסתם כלי; זה משנה משחק״, אמר אנטון. ״זה מאפשר לי לספק תוצאות מקצועיות עם מינימום מאמץ.״

אנטון היום ממליץ להשתמש בסרטוני AI בחינוך ובעסקים, ומעודד יוצרים אחרים לאמץ את הפוטנציאל. ״HeyGen מובילה את המהפכה בעיצוב העתיד של אווטארי AI״, אמר אנטון. ״ואני לא יכול להיות יותר נרגש מזה״.

בין אם אתה מחנך, יוצר תוכן או בעל עסק, אנטון מאמין ש‑HeyGen יכולה לשנות לגמרי את הדרך שבה אתה עובד. "אם אתה רוצה לחסוך זמן, להגדיל את ההגעה של המסר שלך ולשמור על תוכן מקצועי, זו הדרך קדימה."