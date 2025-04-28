צור מודעות וידאו שמביאות ביצועים גבוהים בעזרת בינה מלאכותית. HeyGen AI Video Ad Generator הופך את נתוני המוצר שלך, הטקסט הפרסומי או התסריט לסרטונים מוכנים לפרסום בתוך דקות. בלי מצלמה, שחקנים או ידע בעריכה. רק מודעות וידאו מהירות, יעילות וממוקדות תוצאות.
איך ליצור מודעות וידאו AI עם HeyGen?
HeyGen בונה את מודעת הווידאו שלך אוטומטית, מהקופי ועד הווידאו הסופי. אפשר לעבור מרעיון לקמפיין חי בתוך דקות.
להעלות תמונת או וידאו של המוצר, תיאור קצר או טקסט מודעה. ה‑AI מזהה את הנקודות המרכזיות, הטון וכוונת הקהל.
HeyGen יוצרת תסריט פרסומת מלא עם ויז׳ואלים, כתוביות ואודיו רקע. היא משתמשת במבני פרסום מוכחים ושומרת על קצב אופטימלי כדי למשוך תשומת לב.
בחר פורמט מודעה כמו UGC, לייפסטייל או סרטון הסבר. אפשר להתאים אווטארים, טקסט, קול או צבעים למיתוג שלך בכמה קליקים בודדים.
הווידאו מוכן תוך דקות. אפשר לצפות בו, לערוך אותו או ליצור וריאציות מהירות, ואז לייצא בפורמטים מוכנים לפרסום ב‑TikTok, Meta, YouTube או Shopify.
יכולות חזקות שהופכות את מחולל מודעות הווידאו עם בינה מלאכותית שלנו לייחודי
AI Script Builder
להפוך קלטים קצרים כמו כתובות URL של מוצרים או כמה שורות טקסט לסקריפט מודעה מלא. הבינה המלאכותית של HeyGen מזהה את היתרונות המרכזיים שלך ובונה מבנה שתופס תשומת לב ומביא הקלקות.
אפשר לערוך את הסקריפט מיד או ליצור כמה וריאציות מהירות כדי לבדוק הוקים ו-CTA שונים.
יצירת ויז׳ואל וקול עם AI
HeyGen יוצרת באופן אוטומטי ויז׳ואלים, קריינות ואווטארים.
הקולות נשמעים אמיתיים, הקצב מרגיש טבעי, וכל סצנה מתוזמנת למעורבות מקסימלית של הצופים.
אפשר לבחור מבין יותר מ־175 שפות וניבים שונים, או להשתמש בקול המשובט שלך כדי לשמור על אחידות.
מחולל וריאציות למודעות
צור כמה גרסאות מודעה מקלט אחד. HeyGen יכולה ליצור מגוון ייחודי של שילובים בין כותרות, ויז׳ואלים וקריאות לפעולה.
זה עוזר לך לבדוק רעיונות קריאייטיב מהר יותר ולגלות מה עובד הכי טוב עם הקהל שלך.
פלט חוצה פלטפורמות
כל מודעה מעוצבת אוטומטית ל‑TikTok, YouTube, Meta ועוד.
אפשר לייצא בפורמט אנכי, ריבועי או אופקי בלי להתעסק עם שינויי גודל או חיתוך. כל קובץ מוכן להעלאה או שיתוף מיד.
עקביות מותג
להעלות את הלוגו, הפונטים והצבעים שלך פעם אחת. HeyGen תיישם אותם אוטומטית על כל וידאו, כדי לשמור על מראה מותג אחיד בכל הקמפיינים.
אפשר גם לשמור טמפלייטים מותאמים אישית לשימוש חוזר.
סוכן הווידאו מבוסס ה-AI של HeyGen מנתח את המוצר, הקהל והמטרה שלך, ואז כותב תסריט, מוסיף ויז׳ואלים, ויוצר קול ותנועה כדי להפיק מודעה מלאה באופן אוטומטי.
אתה יכול ליצור מודעות בסגנון UGC, לייפסטייל, סרטוני הסבר או דמו למוצר. ה‑AI מתאים כל פורמט למטרת הקמפיין שלך ולפלטפורמת היעד.
כן. אפשר לייבא מידע על מוצרים, ו‑HeyGen תיצור אוטומטית סרטוני פרסום לכל מוצר, כולל ויז׳ואלס, טקסט וקריינות.
HeyGen מאפשרת לשנות מיד את הקול, הטון, הלייאאוט, הכיתוביות והמיתוג כדי ליצור וריאציות מותאמות אישית לבדיקות או לקהלי יעד שונים. ליוצרים עצמאיים,תוכנית Creatorמתחילה ב-$29
HeyGen מציעה פרסומות וידאו AI במחיר נגיש שמתחיל בערך מ־24$ לחודש, עם אווטארים מציאותיים, דיבוב רב־לשוני וזמני הפקה מהירים, מה שהופך אותה לחלופה חזקה ומשתלמת להפקות וידאו מסורתיות ולסטודיואים
כן. מחולל מודעות הווידאו עם AI יוצר כמה גרסאות של כל וידאו עם פתיחים, קריאות לפעולה (CTA) או הצעות שונות, כך שאפשר לבדוק בקלות מה עובד הכי טוב.
כן. סרטונים נוצרים בפורמטים ייעודיים לכל פלטפורמה כמו TikTok, Meta, YouTube ועוד, ומותאמים במיוחד לצפייה במובייל, למיקום כתוביות ולמגבלות אורך.
כן. מעלים את ערכת המיתוג שלך פעם אחת, ו-HeyGen מיישם אוטומטית את הלוגו, הפונטים והצבעים שלך על כל וידאו, כדי לשמור על מראה מותג אחיד.
רוב המודעות מופקות בפחות מחמש דקות. התהליך אוטומטי לחלוטין, ומאפשר לצוותים ליצור עשרות וריאציות של מודעות בסשן אחד.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.