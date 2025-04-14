צור סרטוני חג מלוטשים ומקצועיים מטקסט פשוט בעזרת כלי יצירת סרטוני החג המובנה ב-HeyGen. הפק ברכות עונתיות, קמפיינים חגיגיים ותוכן חג לכל אירוע – בלי מצלמות, בלי תוכנת עריכה ובלי ניסיון בהפקה.
למה מותגים בוחרים ב-HeyGen Video Maker
ליצור כל סרטון חג מטקסט
אפשר לוותר לגמרי על מצלמה ועל צוות הפקה. כותבים את הסקריפט או הברכה, בוחרים סגנון ויזואלי עונתי, ומייצר סרטוני החגים יוצר עבורך וידאו מלא באופן אוטומטי. בין אם יוצרים ברכת Christmas, ברכת Diwali, קמפיין לשנה החדשה או הודעת תודה ל‑Thanksgiving, מתחילים ממילים ומסיימים בסרטון מקצועי. כל תהליך העבודה לוקח דקות, לא ימים, ולא צריך שום ניסיון בעריכה. השתמש במנוע הטקסט‑לווידאו כדי לעבור מסקריפט לתוכן חג מוכן בסשן אחד.
אלפי טמפלייטים לסרטוני חגים
דפדף במגוון מטורף של טמפלייטים לסרטוני חגים, מותאמים לכל החגים הגדולים, לתרבויות שונות ולכל עונות השנה. רקעים חגיגיים, גרפיקת תנועה ופלטות צבעים עונתיות כבר בפנים, כדי שהווידאו שלך ייראה מקצועי מהפריים הראשון. אפשר לשלב סטיקרים, אייקונים ואנימציות בסגנון חג כדי לתת לכל סרטון טאץ׳ ייחודי שמתאים למותג שלך ולאירוע. היוצר סרטוני ה‑AIמטפל אוטומטית בכל שכבות הוויז׳ואל, כדי שהצוות שלך יוכל להתמקד במסר ולא בהפקה.
כלי עריכה בגרירה ושחרור
להפוך את סרטון החג שלך לשלך, בלי שום ידע טכני. ממשק דרג־אנד־דרופ מאפשר לקשט את הווידאו באוברלייז חגיגיים, לכוון מוזיקת רקע ואפקטים קוליים, ולהחיל פילטרים כדי ליצור את אווירת החג המושלמת. אפשר להוסיף תמונות סטוק, להחליף רקעים או להטמיע ויז׳ואל של עץ חג המולד כדי להשלים את המראה. כל העריכה מתבצעת בדפדפן, בלי התקנות ובלי תוכנות מורכבות שצריך ללמוד. עורך הווידאו עם הבינה המלאכותית שומר על תהליך עבודה פשוט ונוח מההתחלה ועד הסוף.
קריינות טבעית ביותר מ־175 שפות
להוסיף קריינות חמה ובעלת צליל טבעי לכל סרטון חג בלי להקליט אפילו שורה אחת. לשכפל את הקול שלך מדגימת אודיו קצרה ולהחיל אותו על כל ברכת חג עונתית שאתה יוצר. לשלוח את אותה ברכת חג שמחה לצוותים, ללקוחות ולשותפים ביותר מ־40 מדינות, בשפה המועדפת עליהם, בלי לבנות מחדש את הווידאו בכל פעם. המחולל הקול מבוסס ה-AIיוצר אודיו באיכות שידור מטקסט בתוך דקות, תוך שמירה על הטון והחום בכל גרסת שפה.
ליצור סרטוני חג מותאמים אישית בקנה מידה גדול
לשלוח ברכת חג גנרית אחת לכל רשימת אנשי הקשר שלך זה קל. לשלוח סרטון אישי לאלפי נמענים – שם רוב הצוותים נתקעים. עם פרסונליזציה במאגרים (batch personalization) אפשר להחליף שמות, אזכורי חברה ופרטים מותאמים אישית אוטומטית בין מאות גרסאות של סרטוני חג. כל נמען מקבל ברכה שמרגישה כאילו נוצרה במיוחד עבורו, מה שהופך יצירת תוכן חג אישי בהיקף גדול לפשוטה לגמרי. חבר את זה עם החלפת פנים ב‑AI כדי להציג מגישים שונים לפי אזורים או קמפיינים – בלי צורך בצילומים נוספים.
לתרגם כל סרטון חג מיידית
סרטון חג אחד יכול להגיע לקהלים בכל העולם כשהתרגום מובנה בתוך תהליך העבודה של ההפקה. תרגם את התוכן העונתי שלך ליותר מ־175 שפות עם סנכרון שפתיים מדויק ושמירה על איכות הקול, כך שכל גרסה תרגיש טבעית כמו המקור. שתף קמפיין אחד בכל השווקים אחר הצהריים אחד, במקום לנהל לוחות זמנים נפרדים להפקה בכל אזור. השתמש ב־מתרגם הווידאו מבוסס ה־AIכדי לתרגם ולוקליזציה של תוכן חג לכל שוק, בלי לבנות מחדש את הווידאו מאפס.
שימושים בכלי ליצירת סרטוני חג
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
איך עובד יוצר סרטוני חגים
לעבור מתסריט לחג לסרטון מוגמר ומוכן לשיתוף בארבעה שלבים שלוקחים דקות בלבד מרגע ההתחלה ועד הפרסום.
דפדף בטמפלייטים עונתיים ובסגנונות ויזואליים לכל סוג של חגיגה. בחר רקעים, פלטות צבעים ופורמטי לייאאוט שמתאימים לאירוע ולמותג שלך. המערכת מכינה עבורך את כל האלמנטים הוויזואליים, המעברים והגדרות הקריינות עוד לפני שכתבת מילה אחת.
הכנס ישירות את תסריט החג שלך או הדבק טקסט קיים. התאם טון, אורך וקצב כדי שיתאימו לאירוע. הפלטפורמה מנתחת את הטקסט שלך לפי מבנה סצנות ותזמון כדי להכין אותו לרינדור וידאו.
להוסיף את הלוגו שלך, להתאים את סגנון הקריינות, להוסיף כתוביות או להחליף את הוויז׳ואל של המציג. לקמפיינים מרובי נמענים, להעלות את רשימת הנמענים והמערכת תתאים אוטומטית כל גרסת וידאו באופן אישי. כל העריכות מתבצעות בממשק מבוסס טקסט, בלי צורך בכישורי עריכת וידאו.
רנדר את הווידאו הסופי והורד אותו או פרסם ישירות לערוץ המועדף עליך. סרטוני החג יהיו מוכנים תוך דקות, מותאמים לרשתות חברתיות, אימייל או פלטפורמות פנימיות – בלי צורך בפוסט־פרודקשן.
יוצר סרטוני חגים הוא כלי שהופך תסריט או הודעה כתובה לסרטון עונתי מוכן, כולל ויז׳ואלס, קריינות ומושן גרפיקס. עם HeyGen אפשר להפיק ברכות חג המולד, קמפיינים לשנה החדשה, הודעות לדיוואלי, סרטוני תודה ליום ההודיה, כרטיסי חנוכה, פרומואים לשנה הסינית החדשה ותוכן חגיגי לכל אירוע. הscript to video וורקפלואו מטפל בהפקה הוויזואלית אוטומטית, כך שעוברים מטקסט לסרטון מלוטש ומוכן לשיתוף בלי שום צילום או עריכה.
כן. פרסונליזציה מובנית בתוך תהליך ההפקה. אפשר לשבט את הקול שלך כך שהקריינות תשמע כמוך, ופרסונליזציה במאסות מאפשרת להחליף שמות, ברכות והתייחסויות במאות גרסאות וידאו מתוך טמפלייט אחד. כל נמען מקבל סרטון שנוצר במיוחד עבורו. החום האנושי עובר כי האופן שבו המסר מועבר מותאם אישית, לא גנרי. תכונת שיבוט הקול ב-AI שומרת על הטון הטבעי שלך בכל גרסה.
רוב סרטוני החג מוכנים בפחות מחמש דקות מרגע שאתה שולח את הסקריפט. מנוע הרינדור מעבד במקביל את הקריינות, בחירת הסצנות והסנכרון הוויזואלי, כך שאין תור עריכה ידני. אם אתה מפיק סדרה של סרטוני חג מותאמים אישית לרשימת אנשי קשר גדולה, המערכת יוצרת את כל הגרסאות במקביל – כלומר לא תחכה יותר זמן עבור 500 סרטונים מאשר עבור חמישה.
כן. לא צריך מצלמה, סטודיו או מציג אנושי. אפשר להשתמש במגיש דיגיטלי מספריית יותר מ־1,000 האווטארים המוכנים, ליצור מגיש מותאם אישית מתמונה אחת בעזרת טכנולוגיית AI Photo Avatar, או להפיק סרטון חגיגי בלי פנים בכלל – רק עם קריינות ויזואליים עונתיים. כל אחת מהאפשרויות נותנת תוצאה מקצועית, בלי שאתה או מישהו מהצוות צריך לעמוד מול המצלמה.
כתוב את הסקריפט פעם אחת והשתמש במנוע התרגום כדי להתאים אותו לכל אחת מ־175+ שפות. כל גרסה מתורגמת שומרת על טון הקול המקורי ועל תזמון הקריינות, כך שהווידאו מרגיש טבעי בכל שפה. אפשר להעביר את אותה קמפיין עונתי לצוותים או ללקוחות ביותר מ־40 מדינות אחר הצהריים אחד באמצעות דיבוב AI, בלי לנהל לוח זמנים נפרד להפקה בכל שוק.
כן. אפשר לערוך את הסקריפט, להתאים את הקריינות, להחליף את הוויז׳ואל או לשנות כל אלמנט דרך עורך מבוסס טקסט, ואז לרנדר מחדש. הווידאו המעודכן יהיה מוכן תוך דקות, בלי צורך לבנות הכל מחדש או לצלם שוב. זה הופך את כלי יצירת סרטוני החגים לשימושי במיוחד לקמפיינים רגישי-זמן, שבהם פרטי ההצעה משתנים במהלך עונות שיא. השתמש ב־עורך וידאו AIכדי לבצע שינויים במהירות בלי לשבש את שאר תהליך העבודה שלך בהפקה.
HeyGen מציעה כלי חינמי ליצירת סרטוני חגים בלי צורך בכרטיס אשראי, כדי שתוכל להתחיל ליצור ולהכיר מיד את יכולות הליבה. תוכניות בתשלום החל מ-$24 לחודש פותחות גישה לשיבוט קול, סרטונים ארוכים יותר, פרסונליזציה בקבוצות, וגישה מלאה לכל ספריית הטמפלייטים העונתיים. תוכניות לצוותים וארגונים כוללות כלי שיתוף פעולה, גישה ל-API ותמיכה ייעודית לקמפיינים עונתיים בהיקף גדול.
שכירת צלם וידאו לצילומי עונה בדרך כלל דורשת תיאום מראש, נסיעות, ציוד וזמן פוסט־פרודקשן, ובסוף זה מצטבר לכמה ימי עבודה ולאלפי דולרים לכל וידאו. חומרי סטוק מגבילים את היכולת שלך להתאים אישית או למתג את התוכן. יוצר סרטוני חגים מאפשר לצוות שלך ליצור סרטונים מקצועיים לכל אירוע, בעלות ובזמן שהם רק חלק קטן מהמקובל. לקוחות מדווחים על ירידה של עד 70% בעלויות ההפקה לעומת שיטות מסורתיות. הסרטון הדגמת מוצר ותהליכי הפרומו משתמשים באותו מודל גם לתוכן קמפיינים לחגים.
כן. כתוביות נוצרות אוטומטית מהסקריפט שלך, וניתן לעצב אותן, לשנות את המיקום שלהן ולייצא בפורמט SRT או VTT. הוספת כתוביות משפרת נגישות ומגדילה זמן צפייה בפלטפורמות חברתיות שבהן סרטונים מתנגנים אוטומטית בלי סאונד. השתמש ב־מחולל הכתוביותכדי להוסיף ולהתאים כתוביות לכל סרטון חג בלי שלב עריכה נפרד.
אפשר לייצא סרטוני חגים בפורמט אופקי ל-YouTube ולאימייל, ריבועי ל-Instagram ו-LinkedIn, ואנכי ל-TikTok ול-Instagram Reels. כל הפורמטים נוצרים מאותו סקריפט ואותו טמפלייט בלי לבנות את הווידאו מחדש. כלי ה-AI לרשתות חברתיותמייצר אוטומטית גרסאות מותאמות לפלטפורמות, כך שלא צריך לעצב ידנית מחדש את אותו הווידאו לכל ערוץ.
כן. אפשר להעלות תמונות וסרטונים שלך, והפלטפורמה משלבת אותם בתוצאה הסופית יחד עם ויז׳ואלים שנוצרו ב-AI, רקעים עונתיים ונראציה שנוצרה בבינה מלאכותית. זה שימושי כשאתה רוצה להציג מוצרים אמיתיים, חברי צוות או רגעים של המותג בתוך סרטון חגיגי.image to video מאפשרת לשלב בקלות את הוויז׳ואלים שלך בכל תהליך יצירה של סרטון לחגים.
הפלטפורמה כוללת סט מלא של כלי AI שנבנו במיוחד ליצירת וידאו: יצירת תסריטים, שיבוט קול, סנכרון שפתיים, בניית סצנות אוטומטית, תרגום והתאמה אישית בקנה מידה. אין צורך לחבר בין כמה אפליקציות שונות או לנהל תהליך עבודה נפרד לכל משימה. כל מה שצריך כדי ליצור סרטון חג שמח מלוטש ובעל אימפקט זמין במקום אחד, ישירות בדפדפן, בלי צורך להוריד תוכנה.
