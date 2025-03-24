להפוך שקופיות סטטיות ומסמכים ארוכים למצגות וידאו ברורות ומונחות מציג בתוך דקות. עם HeyGen אפשר ליצור סרטוני הסבר, הדרכה ועדכונים שנראים אנושיים ומעניינים, בלי להקליט את עצמך ובלי להזמין זמן סטודיו.
נסה את מחולל התמונה‑לווידאו החינמי שלנו
Welcome new hires with consistent, friendly video walkthroughs of policies, tools, and culture. Update one script and roll out new versions instantly as things change.
Turn product decks into video presentations that show how features work and why they matter. Use presenter segments, screen visuals, and overlays to make value crystal clear.
Send tailored video presentations that walk prospects through pitches and pricing. Reps can reuse core content while quickly customizing specific sections with the help of an AI generator.
Teach customers how to get more value from your product with step by step video tutorials. Clear narration and visuals, enhanced by animation, help reduce support tickets and confusion.
Share company news, strategy updates, and goals with clear and repeatable video formats using our AI presentation maker. People can watch on their own time while still hearing directly from leadership.
Convert lesson slides into structured video lectures with clear narration. Learners benefit from visual explanations and consistent teaching quality at scale.
למה HeyGen הוא יוצר מצגות הווידאו עם בינה מלאכותית הטוב ביותר
HeyGen מקלה עליך להפוך את המסר שלך למצגת וידאו מלוטשת שאנשים באמת מסיימים לצפות בה. אפשר להתחיל מסקריפט, מתוכן מתומצת, מ-URL או מדק קיים, ולתת ל-AI ליצור קטעי מציג, ויז׳ואלים וקריינות. אתה נשאר ממוקד בסיפור בזמן ש-HeyGen מטפלת בכל ההפקה מאחורי הקלעים.
במקום לשלוח מצגות כבדות, להפוך את הנקודות המרכזיות לסצנות שמשלבות קטעי מציג, ויז׳ואלים וכתוביות. הקהל מקבל הקשר, בהירות ונגיעה אנושית שמצגות לבד לא יכולות לספק.
החיל את הלוגואים, הפונטים והצבעים של המותג על כל המצגות שנוצרות עם יוצר המצגות מבוסס ה‑AI שלנו, כדי שהכול ירגיש אחיד. אפשר למחזר לייאאוטים וסגנונות לסרטונים עתידיים, מה שעוזר לצוותים לעבוד מהר יותר בלי להתפשר על האיכות.
ליצור כמה גרסאות של אותה מצגת לקהלים, תפקידים או שפות שונות. HeyGen מאפשרת לעדכן תסריטים במהירות כדי שהמידע יישאר עדכני ורלוונטי בכל מקום.
יצירת וידאו מתסריט וממצגת
להתחיל עם תסריט כתוב, מתווה בנקודות או שקופיות מיובאות וליצור מצגת וידאו מלאה. HeyGen ממפה את התוכן לסצנות עם קטעי מציג וטקסט על המסך, כך שאתה אף פעם לא מתחיל מדף ריק.
מציגי AI ודיבוב רב־לשוני
בחר אווטארים וקולות AI מציאותיים כדי להעביר את המסר שלך בעשרות שפות. ככה אפשר להגיע לקהלים גלובליים בלי ציוד הקלטה נוסף ובלי אינסוף טייקים חיים חוזרים.
פריסות ויזואליות, מדיה וכיתובי תמונה
שלב תוכן שקפים, צילומי מסך ואלמנטים ויזואליים משלימים בפריסות גמישות כדי ליצור מצגות שמחזיקות את הקהל מרוכז. הוסף כתוביות אוטומטיות לנגישות משופרת ולהבנה טובה יותר בסביבות ללא סאונד.
עריכה קלה ואפשרויות ייצוא נוחות
לעדכן טקסט, סצנות ותזמונים בתוך עורך פשוט, ואז לייצא קבצי וידאו באיכות גבוהה. להשתמש בהם בפלטפורמות LMS, בכלי מכירות, באינטראנטים ובערוצים ציבוריים בלי צעדים מיותרים.
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.
איך להשתמש ביוצר מצגות הווידאו עם בינה מלאכותית
HeyGen נותנת לך תהליך עבודה פשוט שמאפשר לכל אחד ליצור מצגות וידאו עם בינה מלאכותית, גם בלי ניסיון קודם בעריכה. אתה מביא את התוכן, והפלטפורמה הופכת אותו לסרטון מרתק.
להדביק את הסקריפט, להעלות מצגת שנוצרה עם מחולל סרטוני ה‑AI שלנו, או לשתף כתובת URL מרכזית. HeyGen מנתחת את התוכן ומכינה מבנה ראשוני למצגת הווידאו שלך בעזרת טכנולוגיית AI.
בחר אווטאר AI, קול וסגנון ויזואלי שמתאימים למותג ולקהל שלך. החלט כמה מהמסך יוקדש למציג, לשקפים ולוויז׳ואלים התומכים.
לעבור על כל סצנה ולהתאים את הטקסט, הקצב והלייאאוט. להוסיף תמונות, גרפים או הקלטות מסך כדי שהמסר יישאר ברור ובלתי נשכח מההתחלה ועד הסוף.
צור את הווידאו הסופי וייצא אותו לערוץ הרצוי. שתף במייל, ב‑LMS, בפורטלים פנימיים או בהזמנות לפגישות, כדי שכולם יוכלו לצפות בו בזמן שנוח להם.
יוצר מצגות וידאו עם בינה מלאכותית הופך תסריטים, שקפים או רעיונות למצגות וידאו באופן אוטומטי. הוא משלב מגישי AI, קריינות ויזואלית ותמונות, כך שאין צורך במצלמות, סטודיו או כלי עריכה מורכבים.
לא. HeyGen מיועדת למשתמשים עסקיים, מרצים ומשווקים. טמפלייטים ותהליכי עבודה מודרכים עוזרים ליצור מצגות מלוטשות בלי ניסיון קודם בהפקת וידאו.תוכנית Creator מתחילה מ-$29.
כן, אפשר גם ליצור תוכן וידאו. אפשר לייבא שקופיות או לבנות מחדש את הנקודות המרכזיות בתוך HeyGen. אחר כך מוסיפים מציג, קריינות ואלמנטים ויזואליים תומכים כדי להפוך את המצגת לסרטון פרזנטציה אחיד.תוכנית Proמתחילה מ-$99
כן. אפשר ליצור דיבוב וקטעי מציג במגוון שפות ומבטאים בעזרת כלי חינמי ליצירת מצגות AI. זה מקל על שימוש חוזר באותה תבנית מצגת עבור אזורים וקהלים שונים.
רוב המצגות באורך סטנדרטי אפשר ליצור בתוך כמה דקות מרגע שהתוכן שלך מוכן. אפשר לבצע שינויים וליצור מחדש שקופיות או חלקים במהירות כשמידע מתעדכן או כשמגיע פידבק.
כן. אפשר להחיל לוגואים, פונטים ופלטות צבעים של המותג על כל הווידאוים. אחידות המותג נשמרת, ועדיין יש גמישות להתאמה אישית לפי צוות או פרויקט.
אפשר להשתמש בסרטונים שייצאת שנוצרו עם מחולל סרטוני ה-AI שלנו בפלטפורמות למידה, בכלי מכירות, במערכות תקשורת פנימית, באתרי אינטרנט וברשתות חברתיות. הקבצים תואמים למערכות אירוח וניגון נפוצות.
כן. צוותים יכולים לשתף גישה לפרויקטים, להציע עריכות ולנהל גרסאות שונות. זה עוזר למומחי תוכן, מדריכים וצוותי תקשורת לעבוד יחד בצורה חלקה.
כן, כל עוד אתה פועל לפי הנהלים ומדיניות הנתונים של הארגון שלך כשאתה משתמש במחולל ה‑AI. HeyGen בנויה לתמוך בתהליכי עבודה מאובטחים, כך שעידכונים פנימיים והדרכות נשארים מוגנים.
כן. אפשר לפתוח פרויקט קיים, לערוך את הסקריפט או השקופיות, וליצור מחדש את הסצנות שהושפעו. זה חוסך זמן ושומר על הדרכות ומצגות חוזרות מעודכנות עם תוכן מותאם אישית.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.