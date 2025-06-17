יוצר הזמנות AI להזמנות מיידיות

צור הזמנות וידאו יפות ומוכנות לשיתוף מתסריטים, תמונות או קישורי אירועים בעזרת כלי יצירת ההזמנות החינמי עם AI של HeyGen. הדבק את תוכן האירוע, בחר סגנון ויזואלי, ותיצור מיד הזמנות מלוטשות עם סצנות מונפשות, קריינות, כתוביות ופורמטים מוכנים לייצוא – בלי מצלמות ובלי צורך בעריכה.

131,875,446סרטונים נוצרו
106,234,117אווטארים נוצרו
18,133,361סרטונים תורגמו
הזמנות לחתונות ואירועים מיוחדים

Generate elegant, animated wedding invites that highlight names, dates, venue details, and RSVP links. Localize versions for guests in different languages and produce both short teaser clips and full announcement videos.

אירועים ארגוניים ווובינרים

Convert agendas, speaker bios, and registration links into professional video invites for partners or internal teams. Apply corporate templates and export versions for email, intranet, and LinkedIn campaigns.

מסיבות ואירועים פרטיים

Create playful birthday, housewarming, or holiday video invites with themed motion, music, and instant share links—perfect for group chats and social posts.

גיוס תרומות ויצירת קשר עבור עמותות וארגונים ללא מטרות רווח

Design persuasive video invitations that explain purpose, schedule, and donation options. Produce tailored versions for partner segments and track engagement after distribution using AI.

השקות מוצר והזמנות לעיתונות

Send cinematic launch invites that include teaser visuals, event run-of-show, and RSVP CTAs. Regenerate updates as details evolve without re-shoots.

חוויות אורחים מותאמות אישית

Use guest name variables or uploaded photos to produce individualized video invites at scale. HeyGen helps craft a personal touch while automating mass personalization for creating invitations.

למה HeyGen היא פלטפורמת הזמנות ה‑AI הטובה ביותר

HeyGen ממירה טקסט של הזמנה לסרטוני הזמנה מלאים מבוססי AI, עם ויז׳ואל ברמת הפקה, תזמון חכם והפצה רב־לשונית. צוותים יוצרים הזמנות ממותגות ואחידות במהירות, מבצעים לוקליזציה בלי מאמץ ומגדילים את כמות ההזמנות לאורחים, שותפים ומשתתפים עם מינימום עבודה.

סרטוני הזמנה מיידיים

להפוך את פרטי האירוע שלך לסרטון מוכן בתוך דקות. HeyGen מאוטומטת את סידור הסצנות, האנימציה והתזמון, כדי שתוכל להתמקד במסר ולא בהפקה.

מותאם למותג וניתן לעריכה

החלת צבעי המותג, הפונטים, הלוגואים והטמפלייטים. ערוך סצנות, החלף נכסים או כוונן את הטקסט, תוך שמירה על זהות מותג עקבית בכל הזמנה ובכל פורמט.

הזמנות מוכנות לשימוש גלובלי

תרגם את הטקסט של האירוע וצור מחדש סרטונים בשפות אחרות עם דיבוב וכתוביות מתורגמות. מתרגם הווידאו של HeyGen משחזר את התזמון והקצב כדי ליצור הזמנה שנשמעת טבעית, בעזרת AI.

הרכבת סצנות ותזמון מבוססי תסריט

הדבק את טקסט ההזמנה שלך או העלה רשימת מוזמנים, ו‑HeyGen בונה סרטון לפי סצנות שמבוסס על הטקסט שלך. המנוע מזהה כותרות, פרטי RSVP ובלוקים של לוח זמנים, ויוצר סצנות ברורות וקריאות עם מעברים חלקים, טקסט מונפש והדגשה ויזואלית של הפרטים החשובים. השתמש בImage to videoכדי לשדרג את חוויית ההזמנה אונליין. הזן תמונות כדי להפוך אותן לרקעים מונפשים ולשמור על אחידות ויזואלית בין גרסאות שונות של הסרטון.

מערכת עיצוב מונפשת עם שליטה במיתוג

בחר מתוך טמפלייטים מוכנים או התאם לגמרי את פלטת הצבעים, הטיפוגרפיה, עקומות התנועה והלואור-סרדים. מנוע העיצוב של HeyGen מיישם את קיט המותג שלך אוטומטית על כל הזמנה, שומר על קריאות גם במסכים קטנים, ומוודא שהתנועה והקצב מתאימים לאופי האירוע—רשמי, קליל או קולנועי.

קריינות טבעית, מוזיקה ותמיכה בסנכרון שפתיים

הוסף דיבוב AI באיכות סטודיו בעשרות שפות, בחר מוזיקת רקע שמתאימה לאווירה, והשתמש בשיבוט קול להודעות אישיות. כשמופיע מציג על המסך או אווטאר, HeyGen מבצעת סנכרון שפתיים מדויק כך שההזמנות המדוברות יתאימו בצורה חלקה לתנועות שנוצרו.

ייצוא ואוטומציה מותאמים לפלטפורמה

צור הזמנות כקבצי MP4, סרטוני Shorts אנכיים או קובצי GIF שמוכנים לשליחה בהודעות, ברשתות חברתיות, במייל או בעמודי אירועים, עם עיצוב שניתן להתאמה אישית. השתמש ביצירה בכמות גדולה או ב‑API כדי ליצור מאות הזמנות מותאמות אישית מגיליון נתונים, ולהפוך את המשלוח לאוטומטי בעזרת webhooks ואינטגרציות לאחסון בענן.

Miro
"זה נתן לתסריטאים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר במדיות של סטוריטלינג ויזואלי."

Steve Sowrey, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשגילינו שלסרט שאני עושה כל שבוע יש פתרון אחר. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen הוא שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש ביוצר ההזמנות עם AI

צור סרטוני הזמנה עם בינה מלאכותית בארבעה שלבים ברורים – מטקסט ועד וידאו מוכן לשיתוף.

שלב 1

הזן פרטי אירוע או הדבק את הסקריפט שלך

הוסף שמות, תאריך, שעה, מיקום, קישור ל‑RSVP וכל הערות נוספות. HeyGen מנתחת את הטקסט, מזהה את הפרטים החשובים ומכינה שׂט...

שלב 2

בחר סגנון ויזואלי וקול

בחר טמפלייט מותאם אישית, סכמת צבעים ומוזיקת רקע להזמנות שלך. בחר קול להכרזות או העלה קליפ קצר כדי ליצור שיבוט קול מותאם אישית.

שלב 3

ללטש סצנות והתאמה אישית

ערוך טקסט, החלף תמונות או הוסף משתני אורחים כדי ליצור גרסאות מותאמות אישית. התאם בקלות את התזמון, עוצמת התנועה או סגנונות הכיתוב בעזרת בקרות פשוטות.

שלב 4

ליצור, לייצא ולהפיץ

צור קבצים אופטימליים לרשתות חברתיות, אימייל ודפי אירועים עם כלי הזמנות חינמי. השתמש במצב באצ׳ או ב‑API כדי ליצור אלפי הזמנות מותאמות אישית ולהפעיל את המשלוח דרך webhooks או אינטגרציות.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה יוצר הזמנות AI ובמה הוא שונה מעורך טמפלייטים?

יוצר הזמנות AI ממיר את טקסט ההזמנה, התמונות או הקישורים שלך לסרטון מלא ומוכן באמצעות ויז׳ואלים גנרטיביים, עיצוב תנועה, קריינות ואוטומציה של תזמון. בניגוד לעורכי טמפלייטים סטטיים, HeyGen בונה סצנות מונפשות, מיישם קצב אוטומטי ומפיק פורמטי וידאו מוכנים לשיתוף – בלי קי-פריימינג ידני או עריכה מורכבת.

האם אפשר להתאים אישית את עיצובי ההזמנה ולשמור על מיתוג אחיד?

כן. HeyGen תומכת בקיטים למיתוג שמחילים אוטומטית צבעים, פונטים, לוגואים וחוקי לייאאוט על כל הזמנה. אפשר לכוונן בדיוק את תנועת האנימציה, סגנונות הכתוביות והרכב הסצנה כדי שכל גרסה תעמוד בסטנדרטים של המותג שלך.

איך עובדות הפרסונליזציה וההזמנות האישיות לאורחים?

העלה גיליון נתונים עם משתני אורחים, שמות, קישורי תמונות או פניות מנומסות, ו-HeyGen יוצרת הזמנות מותאמות אישית בכמות גדולה. כל קובץ יכול לכלול שורת קול או תמונה מותאמת אישית, מה שמאפשר פנייה אישית בקנה מידה גדול בלי עריכה ידנית.תוכנית Creator מתחילה מ-$29

האם מוזמנות רב־לשוניות נתמכות?

כן. השתמש בגנרטור ההזמנות החינמי המובנה עם בינה מלאכותית כדי לייעל את תהליך העיצוב שלך. מתרגם הווידאו כדי ליצור גרסאות מקומיות. HeyGen מתרגם את הטקסט של הסקריפט, יוצר דיבוב בקול טבעי, ומתזמן כתוביות וסנכרון שפתיים לאודיו המתורגם כך שהמסרים יעברו בצורה טבעית לאורחים בינלאומיים.

האם אפשר להשתמש במוזיקה שלי או לבחור קטעים ללא תמלוגים?

אפשר להעלות קטעי מוזיקה עם רישיון או לבחור מספריית המוזיקה המאושרת של HeyGen. המנוע מתאים את המוזיקה לקצב ויכול להתאים אוטומטית את העריכות כך שיסתנכרנו עם המעברים המוזיקליים, כדי להגיע לתוצאה מלוטשת.

אילו פורמטי ייצוא ופריסטים לפלטפורמות זמינים?

ייצא קבצי MP4 שמותאמים לאימייל, לרשתות חברתיות או לעמודי אירועים, רילס אנכיים ל‑Instagram ו‑TikTok, או קובצי GIF בלופ להודעות מהירות. פריסטים מוכנים מבטיחים יחס ממדים נכון, ביטרייטים מתאימים והטמעת כתוביות לכל יעד.

כמה זמן לוקח ליצור סרטון הזמנה?

רוב סרטוני ההזמנה נוצרים בתוך כמה דקות, בהתאם לאורך ולמורכבות. זמני יצירה באצווה גדלים יחד עם הנפח; APIs ו‑webhooks תומכים במסירה אסינכרונית לקטלוגים גדולים.

למי שייכים הסרטונים והאם הם מאובטחים?

אתה שומר על בעלות מלאה על כל ההזמנות שנוצרות. HeyGen מאחסנת ומעבירה נתונים בצורה מאובטחת עם בקרות ברמת אנטרפרייז. לאירועים רגישים, מומלץ להשתמש באינטגרציות אחסון פרטיות ובניהול גישה מבוסס תפקידים כדי לשלוט בהפצה.

אפשר לעדכן הזמנה אחרי שהיא נוצרה?

כן. אפשר לערוך את הסקריפט, להחליף ויז׳ואלים או לשנות הגדרות קול וליצור מחדש. HeyGen מעדכן רק את הסצנות שהשתנו, כך שעריכות חוזרות נעשות מהר ויעיל בלי לבנות מחדש את כל הווידאו.

האם HeyGen מתחבר למערכות RSVP או למערכות אימייל?

HeyGen תומכת בקישורי שיתוף ניתנים לייצוא והורדת קבצים לכל פלטפורמת אימייל או RSVP, ויכולה להתחבר דרך APIs כדי לאוטומט את המשלוח ל‑CRM, לכלי אימייל מרקטינג או לכלי ניהול אירועים.

