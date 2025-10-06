האינטגרציה בין HeyGen ל‑Sora 2 נותנת ליוצרים, למורים, ליזמים ולעסקים אפשרות ליצור B-roll קולנועי, סצנות וויז׳ואלים ישירות בתוך תהליך העבודה שלהם. האינטגרציה הזו הופכת את יצירת הסיפור למהירה יותר, יצירתית יותר ובעלת אימפקט גדול יותר – בלי להוסיף שלבים מיותרים.
היצירתיות נפתחת
אפשר ליצור מיד B-roll, סצנות ויז׳ואלים עם פרומפט פשוט. זה מרחיב את טווח היצירתיות של כל פרויקט וידאו ומאפשר לעבור מרעיון לויז׳ואלים תומכים בתוך שניות, בעזרת מחולל ה‑AI B-roll המובנה של HeyGen.
משתלב חלק בתהליך העבודה
אין צורך לקפוץ בין אפליקציות, לייצא קבצים או להשתמש בכלים נוספים. הכל קורה בתוך HeyGen, איפה שהמשתמשים כבר יוצרים. זה שומר על תהליכי העבודה פשוטים, ובו בזמן הופך כל וידאו לדינמי יותר.
ויז׳ואלים ופריסות באיכות גבוהה
להשתמש בוויז׳ואלים מובנים במערכת או להעלות צילומי מסך, הקלטות או נכסי מותג משלך. HeyGen שומרת על לייאאוטים נקיים, מיקום טקסט קריא וריווח עקבי, כדי שהצופים יישארו מרוכזים בהדרכה ולא בעומס ויזואלי. כל סצנה מותאמת למקסימום בהירות וחוויית למידה., normal
ערך לתקשורת
אפשר להוסיף בהירות עם ויז׳ואלים קונטקסטואליים שתומכים במסר שלך. זה הופך את התקשורת ליותר אפקטיבית ובעלת אימפקט. במקביל, מקצרים את זמן ההפקה בלי לוותר על יצירתיות.
מופעל על ידי OpenAI Sora 2
OpenAI Sora 2 הוא מודל מתקדם ליצירת וידאו ואודיו שמניע את יכולות הסיפור החדשות של HeyGen. הוא מספק ריאליזם, פיזיקה מדויקת, דיאלוג טבעי ושליטה גבוהה ברצפים מרובי שוטים. Sora 2 מצטיין ביצירת ויז׳ואלים ריאליסטיים, בסגנון אנימה וקולנועיים עם אפקטים קוליים מסונכרנים.
עם HeyGen, הכוח הזה זמין עכשיו ישירות בתוך תהליך העבודה שלך וגם דרך אפליקציית הדסקטופ החדשה Sora 2 למשתמשים מתקדמים.
איך ליצור סרטוני Sora עם בינה מלאכותית
יצירת סרטוני AI היא מהירה ופשוטה. עם HeyGen, אפשר להפוך שלבים כתובים לסרטון הדרכה מלא בעזרת תהליך עבודה מונחה, שמותאם למהירות ולעדכונים קלים.
בחר קהל יעד, פלטפורמה ותוצאת למידה. הגדר מה הצופה צריך להבין או לבצע אחרי הצפייה.
להדביק את השלבים שלך או לכתוב תיאור קצר. HeyGen יוצרת אוטומטית סרטון הדרכה מלא.
לערוך טקסט, לשנות סגנונות קריינות, להתאים ויז׳ואלים או לתרגם את הווידאו לשפות נוספות.
להוריד את סרטון ההדרכה שלך ולפרסם אותו בכל מקום. אפשר לעדכן אותו בכל רגע על ידי עריכת הטקסט ויצירה מחדש.
זו האינטגרציה בין מודל הווידאו Sora 2 של OpenAI לבין HeyGen, שמאפשרת יצירה מיידית של B-roll, סצנות ויז׳ואלים ישירות בתוך הפלטפורמה. לזמן מוגבל, אפשר ליצור כמות בלתי מוגבלת של סרטונים בלי סימן המים של Sora.
OpenAI Sora הוא מודל בינה מלאכותית מהדור הבא ליצירת וידאו ואודיו. אפליקציית Sora משתמשת בטכנולוגיה הזו כדי ליצור, לרמקס ולשתף סרטוני AI עם רמת ריאליזם גבוהה, דיוק פיזיקלי וסאונד מקורי.
לא. הכל קורה בתוך HeyGen בלי לעבור בין אפליקציות או לייצא קבצים. אפליקציית הדסקטופ Sora 2 מושלמת ליוצרים שרוצים מחולל סרטוני AI חזק עם אודיו מסונכרן.
כן. מכיוון שתהליך העבודה מבוסס תסריט, אפשר לערוך שלב, להחליף סצנה או לעדכן מונחים ולהפיק מחדש במהירות. זה אידיאלי לצוותים שעובדים בקצב מהיר וצריכים מדריכים מעודכנים, בלי להקליט מחדש בכל פעם שממשק המשתמש או מדיניות משתנים.
אתה שומר על הזכויות לתוכן שאתה יוצר, כולל הסקריפטים והסרטונים שייצאת. אבטחה והרשאות גישה תלויות בתוכנית שלך ובהגדרות סביבת העבודה. עבור הדרכות רגישות, חשוב לפעול לפי הנהלים הפנימיים ולהגביל את הגישה רק לצוותים שצריכים את החומרים.
