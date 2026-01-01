טקסט לדיבור בקול נשי
להפוך כל תסריט לדיבוב נשי טבעי ולסרטון מוכן בתוך דקות. לבחור מתוך יותר מ־300 קולות AI נשיים ביותר מ־175 שפות, להוסיף מציגת וידאו עם סנכרון שפתיים, ולפרסם בלי מצלמות, מיקרופונים או תוכנת עריכה.
יכולות טקסט־לדיבור נשי שהולכות הרבה מעבר לאודיו
קולות AI נשיים טבעיים
להקליד או להדביק את הטקסט שלך, והמחולל הקול מבוסס AIיקרא אותו עם אינטונציה נשית חמה וטבעית במקום הקצב המונוטוני והרובוטי של כלים ישנים. אפשר להאזין ליותר מ־300 קולות נשיים ביותר מ־175 שפות, בחינם אונליין, ולהשוות בין טונים לפני הרינדור.
שכפל את הקול הנשי שלך
הקלט קטע קצר ושיבוט קול בינה מלאכותית (AI)יוצר קול נשי שמקריין כל טקסט תוך שמירה על הטון הייחודי שלך. צוותים משתמשים בקול משובט אחד כדי לשמור על סאונד מותג אחיד בכל סרטון, בלי להזמין קריין חדש לכל פרויקט.
מציגות AI נשיות עם סנכרון שפתיים
לשלב קריינית נשית עם אחד מ־1,100+ אווטארים, וסנכרון שפתיים AIברמת פונמות מתאים כל מילה לתנועות הפה של המציג. כלים שעובדים רק עם אודיו נותנים לך קובץ; HeyGen נותנת לך וידאו גמור ומוכן לצפייה, שמתאים לכל ערוץ.
שליטה בטון, בקצב וברגש
לעצב כל קול נשי על‑ידי התאמת הטון, הקצב והרגש מתוך עורך הטקסט ב‑AI Studio, בדיוק כמו עריכת מסמך. לתקן שם שנאמר לא נכון או להפוך קריאה חמה לאנרגטית פשוט על‑ידי עריכת הסקריפט ויצירה מחדש, בלי צורך בסשן הקלטה נוסף.
כתוביות וייצוא SRT
צור כתוביות באופן אוטומטי עם מחולל הכתוביות וייצא קבצי SRT יחד עם קובץ ה‑MP4 שלך ב‑HD או 4K. כתוביות מחזיקות צופים שצופים בלי סאונד בפידים חברתיים ופותחות את התוכן שלך לצופים שסומכים על כתוביות כדי לעקוב אחרי כל שורה בדיבור.
שימושים בקולות AI נשיים לצוותי תוכן
קריינות נשית ל-YouTube
להקליט שוב ושוב קריינות מעכב כל העלאה. הדבק את הסקריפט, בחר קול נשי, ותפרסם באותו יום סרטוני הסבר ו‑Shorts מוכנים לערוץ, בכל טון שמתאים לקהל שלך.
קריינות ל-E-Learning והדרכה
קריינות לקורסים בדרך כלל אומרת זמן באולפן או עמלות לסוכנות. במקום זה, לבנות מודולי הדרכה מהסקריפט שלך עם קול נשי ברור ונגיש, ואז לעדכן כל שיעור פשוט על ידי עריכת הטקסט ויצירת האודיו מחדש.
קליפים שיווקיים וסושיאל
קמפיינים נתקעים כשכל וריאציה של מודעה דורשת סשן הקלטה חדש. צור כמה גרסאות קריינות נשית מאותו סקריפט, בדוק טונים שונים ותעלה סרטונים מותאמים לשפות שונות לכל מיקום פרסום – הכול אחר צהריים אחד.
קריינות לדמו מוצר
ל־product walkthroughs שלך צריך להיות קול נשי אחיד בכל גרסה. כותבים את הסקריפט פעם אחת, יוצרים את ה־voiceover, ומרנדרים מחדש בכל פעם שהממשק משתנה – בלי לקבוע שוב זמן להקלטות חדשות.
ספרי אודיו ונראציה ארוכת־טווח
טקסטים ארוכים יקרים להקלטה ידנית. צור פרק אחרי פרק עם קול נשי אחיד, שמור על הגייה עקבית בכל הפרויקט, ותקן כל שורה פשוט על ידי עריכת הטקסט ויצירה מחדש.
לוקליזציה של סרטונים עם קולות נשיים
צילום מחדש של תוכן לשווקים חדשים לוקח חודשים וצוות הפקה נוסף. במקום זה, העבר כל וידאו גמור דרך מתרגם הווידאו עם בינה מלאכותית וקבל בקול אחד גרסה מקומית עם קול נשי, טון משובט ותנועת שפתיים מסונכרנת.
איך ליצור וידאו טקסט לדיבור נשי ב-HeyGen
להדביק תסריט, לבחור קול נשי, להוסיף מציגת וידאו, ולייצא סרטון HD מוכן בארבעה שלבים ישירות בדפדפן.
להדביק את הסקריפט שלך
להקליד או להדביק את הסקריפט בעורך הטקסט ולחלק אותו לסצנות לפי הצורך.
לבחור קול AI נשי
להאזין מראש לקולות נשיים ביותר מ־175 שפות, ואז להגדיר את הטון, הקצב והרגש שאתה רוצה.
להוסיף מציג או ויז׳ואלס
לבחור אווטאר שידבר את הנראציה שלך עם סנכרון שפתיים, או להשאיר לייאאוט בלי פנים עם B-roll.
ליצור ולייצא ב-HD
לרנדר את הווידאו, להוריד את קובץ ה‑MP4 ב‑HD או 4K, ולהוסיף כתוביות SRT לכל פלטפורמה.
מה זה טקסט לדיבור בקול נשי ואיך זה עובד?
Female text to speech ממיר טקסט כתוב לקול נשי טבעי, ואז יכול גם לשלב אותו עם ויז׳ואלס או מציג מסונכרן שפתיים. ב‑HeyGen פשוט מדביקים את הסקריפט, בוחרים קול נשי, ומרנדרים קובץ MP4 מוכן לפרסום.
האם קולות ה-AI הנשיים ישמעו טבעיים, או רובוטיים כמו בכלי TTS ישנים?
קולות נשיים מודרניים של AI נשמעים טבעיים, עם זרימה חלקה ואינטונציה ברמת המשפט במקום הקצב הקטוע של מערכות TTS מוקדמות. ב‑HeyGen אפשר להאזין מראש למספר דוברות, ואז לכוון את הקצב והרגש עד שהקריאה תתאים בדיוק למה שאתה רוצה להעביר.
כמה קולות נשיים וכמה שפות HeyGen מציעה?
HeyGen מציעה יותר מ־300 קולות AI, כולל מגוון רחב של קולות נשיים, ביותר מ־175 שפות והמון מבטאים מקומיים. אפשר להשוות בין טונים חמים, מקצועיים, אנרגטיים ורגועים זה לצד זה לפני שבוחרים את הקול שמתאים לסרטון שלך.
איך להוסיף קריינות נשית לוידאו בלי להקליט שום דבר?
להדביק את הסקריפט, לבחור קול נשי, ו‑HeyGen תיצור את הקריינות ותסנכרן אותה אוטומטית לאווטאר או לצילומים שלך. כל התהליך רץ בדפדפן, כך שלא צריך מיקרופון, סטודיו או תוכנת עריכה.
למה לבחור ב‑HeyGen ולא בכלי טקסט‑לדיבור נשי אחרים?
רוב כלי ה‑TTS נעצרים בקובץ אודיו שאתה עדיין צריך לערוך לתוך וידאו. HeyGen יוצרת את קריינות הנשים ואת הווידאו המוגמר יחד, עם יותר מ‑1,100 אווטארים, סנכרון שפתיים ותרגום מלא של וידאו — הכול באותה פלטפורמה.
האם אפשר לשבט את הקול הנשי שלי כדי להקריא סרטונים?
כן. להקליט דוגמת קול קצרה, ו־שיבוט קול בינה מלאכותית יוצר קול נשי שקורא את הסקריפטים שלך תוך שמירה על הטון הייחודי והמוכר שלך. יוצרים משתמשים בזה כדי להישמע כמוהם בכל סרטון, בלי להקליט שוב ושוב.
האם אפשר לשלוט בטון וברגש של קול נשי?
כן. אפשר להתאים טון, קצב ורגש ישירות בעורך, כך שאותו טקסט יכול להישמע חמים ומרגיע לאונבורדינג או קצבי ומלא אנרגיה לפרסומת. עורכים את הטקסט, יוצרים מחדש ושומעים את השינוי מיד.
האם אודיו רב־לשוני שנוצר בעזרת AI באמת עובד בקנה מידה פרודקשן?
כן. AI Smart Ventures הכשירה יותר מ-10,000 אנשים עם תוכן של HeyGen ביותר מ-170 שפות, כפי שמפורט בסיפור הלקוח של AI Smart Ventures. פלטפורמה אחת שמרה על קול ואיכות עקביים בכל שוק שהם לוקליזו אליו.
האם HeyGen יכולה לתת לוידאו קיים קול נשי בשפה אחרת?
כן. מעלים וידאו גמור והAI video translatorמקומי אותו עם קול נשי, טון משובט ותנועות שפתיים מסונכרנות, כך שהדובר נראה כאילו צילם בשפה החדשה. אותו תהליך עבודה עובד ביותר מ־175 שפות.
האם קריינות נשית בטקסט־לדיבור ב‑HeyGen היא בחינם, ומה מוסיפים המסלולים בתשלום?
כן, בתוכנית Free אפשר ליצור סרטוני קריינות נשית בלי לשלם. התוכניות בתשלום מתחילות מ-24$ לחודש ומוסיפות סרטונים ארוכים יותר ויותר יצואי וידאו, עם תוכניות Enterprise מותאמות אישית לצוותים שמייצרים בהיקפים גדולים.
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להפוך כל תסריט לדיבוב נשי טבעי ולווידאו עם בינה מלאכותית.