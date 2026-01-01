צור כתוביות באופן אוטומטי עם מחולל הכתוביות וייצא קבצי SRT יחד עם קובץ ה‑MP4 שלך ב‑HD או 4K. כתוביות מחזיקות צופים שצופים בלי סאונד בפידים חברתיים ופותחות את התוכן שלך לצופים שסומכים על כתוביות כדי לעקוב אחרי כל שורה בדיבור.