AI Smart Ventures, מובילה בתחום פתרונות מבוססי בינה מלאכותית, מובילה את אימוץ ה‑AI מאז 2015. המשימה שלה היא לחזק ולצייד ארגונים במומחיות ה‑AI הפנימית שהם צריכים כדי להוביל בעולם טכנולוגי. באמצעות הדרכות AI מותאמות אישית, שירותי הטמעה מעמיקים וייעוץ אסטרטגי תובנתי, AI Smart Ventures מלווה חברות דרך המורכבות של אימוץ AI בסביבה הארגונית ומספקת פתרונות AI חדשניים ומתקדמים.

עם חטיבות ייעודיות ל-AI Smart Marketing ו-AI Smart Insiders, חברת AI Smart Ventures התמודדה עם האתגר של יצירת תוכן וידאו סקיילבילי ורב-לשוני עבור מגוון רחב של לקוחות. לקוחות אנטרפרייז היו צריכים לוקליזציה מהירה של חומרי הדרכה, אבל שיטות הפקת הווידאו המסורתיות דרשו הרבה משאבים, היו איטיות, וחסרה להן הגמישות לעמוד בדרישות האלה.

להכשיר את הדור הבא לכוח של סרטוני AI

כדי לאפשר לבעלי עסקים והצוותים שלהם להשתמש בכלי AI בצורה יעילה בכל חלקי הארגון, AI Smart Ventures מציעה תוכנית הכשרה של 10 שבועות בשם AI Smart Insiders. בזכות הפשטות בשימוש, איכות האווטארים והגמישות של הפלטפורמה, HeyGen מוצגת כאחד משלושת כלי הווידאו עם בינה מלאכותית החיוניים ביותר.

״אנחנו עושים הכשרות מעשיות על בינה מלאכותית, על איך להשתמש ב-AI בצורה רחבה בכל החברה, ואז אנחנו עושים הכשרות מתקדמות על כלים ספציפיים״, אמרה ניקול דונלי, המייסדת של AI Smart Ventures. ״אנחנו מלמדים את זה את כל הקוהורטים שלנו במסגרת ההכשרה AI Smart Insiders, על איך להשתמש ב-HeyGen.״

HeyGen סיפקה את הפתרון המושלם עבור AI Smart Ventures והלקוחות שלה, עם פלטפורמה אינטואיטיבית ליצירת סרטונים רב־לשוניים עם אווטארים מציאותיים ודיבוב קולי. הפלטפורמה משתלבת בצורה חלקה בתהליכי העבודה של AI Smart Ventures, ומאפשרת לצוות להפיק, לתרגם ולשחרר במהירות תוכן וידאו במגוון רחב של פלטפורמות.

״כל כך הרבה אנשים מפחדים מווידאו. הפידבק שאנחנו מקבלים הוא: 'אני לא אוהב לעשות הקלטות וידאו כי אני מאוד מודע לעצמי',״ אמרה ניקול. ״אחרי שאנחנו עושים את הראשון ב‑HeyGen, הם מרגישים הרבה יותר טוב כי הם כבר לא צריכים להקליט, ויש להם מקור ליצור ממנו סרטונים חדשים.״

ייעול תרגום הווידאו עבור you.com

בעזרת HeyGen, חברת AI Smart Ventures פתחה אפשרויות חדשות ליצירת וידאו רב־לשוני, שמאפשרות פתרונות הדרכה ושיווק מהירים ובעלי אימפקט חזק יותר. הפלטפורמה של HeyGen הפכה לחיונית במשימה של AI Smart Ventures לקדם חדשנות וליצור ערך עבור הלקוחות.

בשימוש של מיליוני אנשים, you.com הוא מנוע פרודוקטיביות מבוסס בינה מלאכותית שמבצע חיפושים מעמיקים, מריץ קוד, יוצר תמונות ומשתמש בכלים שונים כדי לשפר את הפרודוקטיביות. כדי לייעל את תהליך תרגום הווידאו שלו, you.com שכרה את AI Smart Ventures כדי לתרגם במהירות וביעילות סרטוני הדרכה מקצועיים וסרטוני how-to לגרמנית.

״חלק גדול מלקבל את החוזה עם you.com היה זה שיכולנו לתרגם קורסי הדרכה לארגונים לגרמנית במהירות. כלומר, ממש מהר. עם HeyGen, אנחנו יכולים לעשות את זה באותו יום שבו הם יוצרים את הגרסאות באנגלית ולהעביר אותן לגרמנית״, אמרה ניקול.

להגדיל את היקף ההכשרה שמצילה חיים לכל העולם