מחולל כתוביות AI: יצירת כתוביות מיידיות

להפוך כל וידאו לחוויה שצופים בה עד הסוף עם כתוביות AI שמסתנכרנות בצורה מושלמת עם האודיו שלך. HeyGen מתמללת, מתזמנת ומעצבת את הכתוביות שלך אוטומטית, כדי שיותר צופים יוכלו לעקוב, גם כשהסאונד כבוי. בלי הקלדה ידנית, בלי כלים מסורבלים — רק כתוביות ברורות ומושכות שמתאימות למותג שלך.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

נסה את מחולל התמונה‑לווידאו החינמי שלנו

להתחיל בחינם
בחר אווטאר
סנכרון שפתיים יוחל לאחר יצירת הווידאו
הקלד את הסקריפט שלך
להקליד בכל שפה
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
שורטים ו-Reels לרשתות חברתיות

שורטים ו-Reels לרשתות חברתיות

Turn fast-paced clips into thumb-stopping content with large, animated captions tuned for mobile. Highlight key phrases so your message lands even when the sound is off.

סרטוני YouTube וקליפים מפודקאסטים

סרטוני YouTube וקליפים מפודקאסטים

Auto-generate subtitles for long-form content and cut it into captioned clips in one flow. Boost retention, watch time, and searchability with clear, searchable on-screen text.

הדרכה, אונבורדינג ולמידה ופיתוח (L&D)

הדרכה, אונבורדינג ולמידה ופיתוח (L&D)

Make internal videos easier to follow for global teams and noisy environments. Add subtitles in multiple languages so everyone can learn at their own pace and in their preferred language.

שיווק, מודעות וקידומי מכירות

שיווק, מודעות וקידומי מכירות

Pair powerful visuals with high-impact kinetic captions for your TikTok videos. Use bold fonts, color blocks, and animated word-by-word reveals to emphasize hooks, offers, and calls to action.

וובינרים, אירועים והדגמות מוצר

וובינרים, אירועים והדגמות מוצר

Upload recordings and generate subtitles in a few clicks. Export captioned versions or download subtitle files to embed on your website, LMS, or video platform.

יוצרי קורסים ומורים

יוצרי קורסים ומורים

Turn lessons and explainer videos into highly digestible, captioned learning experiences. Subtitles help students stay focused, take notes, and revisit key concepts quickly.

למה לבחור במחולל הכתוביות מבוסס ה‑AI של HeyGen

להפוך כל שנייה בווידאו שלך למשמעותית עם כתוביות מדויקות, מותאמות למותג ומוכנות לכל ערוץ. HeyGen מטפלת בתמלול, תזמון, תרגום ועיצוב בתהליך עבודה פשוט אחד.


בין אם אתה ממחזר תוכן קיים או יוצר סרטונים חדשים ב-HeyGen, כתוביות נוצרות ומסתנכרנות בלחיצה אחת. השקיע את הזמן בסיפור ובאסטרטגיה, לא בעריכה פריים-אחר-פריים, עם מחולל הכתוביות החינמי שלנו המבוסס על AI.

להתחיל בחינם
כתוביות מדויקות בדקות, לא בשעות

להעלות או ליצור את הווידאו שלך, ללחוץ על Generate, ולתת ל-AI ליצור אוטומטית את התמלול והתזמונים. לסרוק במהירות ולשפצר כל שורה בעורך נקי כדי לשמור על שליטה מלאה בתוצאה הסופית.

סטיילים מותאמים למותג שמתיישבים בול עם התוכן שלך

הוסף בקלות כיתובי סושיאל מודגשים, כתוביות תאגידיות נקיות או הדגשות מילים בסגנון קריוקי בתוך שניות. שמור פריסטים מועדפים של כתוביות כדי שכל וידאו ייראה וירגיש עקבי בכל ספריית הווידאו שלך.

בנוי ליצירת וידאו גלובלי ונגיש

ליצור כתוביות ותרגומים למגוון שפות באותו וורקפלואו עם מחולל הכתוביות האוטומטי שלנו. להפוך את התוכן לנגיש לצופים חירשים וכבדי שמיעה, לדוברי שפות אחרות, ולכל מי שצופה בלי סאונד.

כתוביות אוטומטיות בלחיצה אחת

זהה דיבור, תמלל אודיו וסנכרן אוטומטית כתוביות לכל סצנה. בלי קידוד זמנים ידני ובלי העתקה‑הדבקה מכלי תמלול נפרדים.

להתחיל בחינם →
AI video creation software interface displaying a slide titled 'New York's Billiard Scene' with a female avatar and a 'Welcome' button.

עיצוב ואנימציה מתקדמים

לבחור בין כתוביות נקיות בתחתית המסך, כיתובי סושיאל בולטים, פורמטים של ״טוקינג הד״ והדגשת מילים בסגנון קריוקי. להתאים פונט, גודל, צבעים, רקעים ותזמון בכמה קליקים.

להתחיל בחינם →
Smiling man with glasses on a green background, with an overlay showing "Intro" completed.

תרגום רב־לשוני

צור כתוביות בשפת האם שלך עם מחולל הכתוביות האוטומטי שלנו, ואז תרגם אותן מיד ליותר מ־50 שפות. מושלם למותגים גלובליים, צוותים בינלאומיים ויוצרים שמקומיים תוכן בהיקף גדול.

להתחיל בחינם →
Voice cloning

אפשרויות ייצוא גמישות

לשרוף כתוביות ישירות לתוך הווידאו שלך לפלטפורמות חברתיות, או להוריד קבצי כתוביות (כמו SRT) כדי להעלות לכל מקום שבו אתה מאחסן את הווידאו. ליצור גרסאות בשפות שונות בלי לערוך מחדש את הווידאו.

להתחיל בחינם →
UI showing SCORM export options with SCORM 1.2 selected, and a smiling man in the background.

בשימוש אצל יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשפתאום היה לנו סרטון שהייתי עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב אף פעם."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
איך זה עובד

איך להשתמש במחולל כתוביות ה-AI

לא צריך להיות מהנדס סאונד או כותב כתוביות מקצועי כדי לקבל כתוביות באיכות גבוהה. HeyGen עושה בשבילך את כל העבודה הכבדה, ונותנת לך שליטה פשוטה כדי ללטש את הפרטים.

להתחיל בחינם
שלב 1

להעלות או ליצור את הווידאו שלך

להתחיל מכל וידאו: להקליט ב‑HeyGen, להעלות קובץ קיים או לבחור וידאו שכבר יצרת. המנוע שלנו מזהה את הדיבור ומכין את הערוץ להוספת כתוביות.

שלב 2

יצירת כתוביות אוטומטית עם AI

פתח את פאנל הכתוביות ולחץ כדי ליצור אותן אוטומטית. HeyGen מתמללת את האודיו, מחלקת את המשפטים המדוברים למקטעים קריאים ומסנכרנת את הכתוביות עם ציר הזמן שלך.

שלב 3

ערוך ועצב את הכיתוביות שלך

לעבור על התמלול, לשנות ניסוחים לפי הצורך ולבחור את סגנון הכתוביות. להתאים פונטים, צבעים ואפקטים, או להחיל פריסט שמור כדי שהכתוביות יתאימו לשאר המותג שלך.

שלב 4

תרגם, ייצא ופרסם

להוסיף רצועות כתוביות מתורגמות במידת הצורך, ואז לייצא את הווידאו עם כתוביות צרובות או להוריד קובצי כתוביות. לפרסם לפלטפורמות המועדפות עליך ולשמור על מעורבות הקהל בכל מקום שבו הם צופים.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

שאלות נפוצות (FAQs)

מהו מחולל כתוביות מבוסס בינה מלאכותית?

מחולל כתוביות AI מתמלל אוטומטית את האודיו בווידאו שלך, ממיר אותו לכתוביות קריאות, ומסנכרן את הטקסט לזמני הזמן המדויקים. במקום להקליד ידנית כל שורה, אפשר ליצור אוטומטית מסלול כתוביות מלא בתוך דקות.

כמה מדויקות הכתוביות של HeyGen?

HeyGen משתמשת בזיהוי דיבור מתקדם כדי להפיק תמלולים מדויקים מאוד במגוון רחב של סוגי הקלטות. אפשר לסרוק ולערוך במהירות כל שורה בתוך עורך הכתוביות, כך שהכתוביות הסופיות יתאימו לקול המותג ולטרמינולוגיה שלך.

האם אפשר להתאים אישית את המראה של הכתוביות שלי?

כן, אפשר להתאים לגמרי את הסגנון של הכתוביות שלך. בחר פונטים, גדלים, צבעים, רקעים ואנימציות, ואז שמור את השילובים המועדפים שלך כפריסטים כדי להשתמש בהם מחדש בכל תכני הווידאו שלך למראה אחיד.

האם מחולל כתוביות ה‑AI תומך במספר שפות?

הגנרטור יודע לעבוד עם שפות מרכזיות רבות גם לתמלול וגם לתרגום דרך video translator. אפשר ליצור כתוביות בשפה אחת ואז לתרגם אותן לעוד שפות, כדי שהתוכן שלך יתחבר לקהלים ברחבי העולם.

האם אפשר לייצא קבצי כתוביות כמו SRT?

אפשר לצרוב כתוביות ישירות לתוך הווידאו או לייצא אותן כקובצי כתוביות כמו SRT, בהתאם לאיך שמתכננים לפרסם. זה נותן לך גמישות להשתמש באותן כתוביות בכל הפלטפורמות שתומכות בכתוביות סמויות.

האם כתוביות יעזרו לביצועים שלך ברשתות החברתיות?

כתוביות בדרך כלל מעלות את זמן הצפייה ושיעור הצפייה המלאה, במיוחד במובייל, שבו הרבה צופים רואים וידאו על השקט. כתוביות ברורות וקריאות מקלות על אנשים לעקוב אחרי התוכן, מה שיכול לשפר את המעורבות ואת הביצועים הכוללים של התוכן.

האם אפשר להשתמש בכתוביות AI לסרטונים ארוכים כמו וובינרים?

כן, מחולל הכתוביות ב‑AI אידיאלי לתוכן ארוך כמו וובינרים, סשני הדרכה ומצגות. אפשר להוסיף כתוביות אוטומטית לכל הסשן ואז להפוך רגעים מרכזיים לקליפים קצרים עם כתוביות מלאות, באמצעות פורמטים vtt או txt.

האם צריך ניסיון בעריכה כדי להשתמש בכתוביות של HeyGen?

לא צריך ניסיון בעריכה. כלי הכתוביות מיועדים למשתמשים לא טכניים, עם ממשק פשוט ועורך טקסט אינטואיטיבי ליצירת תוכן וידאו בקלות. אם אתה יודע לערוך מסמך, אתה יכול ליצור ולשפר כתוביות ב‑HeyGen.

האם אפשר לכוונן את התזמון אם צריך תיקונים קטנים בכתוביות?

אפשר לכוונן בדיוק את התזמון של כתוביות בודדות ישירות מפאנל הכתוביות. להזיז, למזג או לפצל שורות כך שיופיעו בדיוק מתי שרוצים, בלי להתעסק עם ממשקי טיים-קוד מסובכים.

האם מחולל כתוביות ה‑AI כלול בכלי הווידאו של HeyGen?

מחולל הכתוביות הוא חלק מחוויית יצירת הווידאו ב‑HeyGen, כך שאפשר לעבור מכתיבת הסקריפט וההקלטה לייצוא סרטונים עם כתוביות במקום אחד. בדוק את פרטי התוכנית שלך כדי לראות אילו אפשרויות כתוביות ותרגום זמינות לחשבון שלך.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

להתחיל ליצור עם HeyGen

להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.

להתחיל בחינם →
CTA background