À propos de Trupeer

Trupeer est une plateforme d'intelligence commerciale B2B qui permet aux entreprises de trouver et de qualifier des prospects à forte intention d'achat en utilisant des données firmographiques et technographiques en temps réel. Avec des filtres de recherche puissants et des insights exploitables, Trupeer aide les équipes de vente et de marketing à cibler les bonnes entreprises et à améliorer les performances de prospection.

HeyGen et Trupeer

L'intégration de HeyGen et Trupeer permet aux utilisateurs de générer des vidéos personnalisées de prospection AI en utilisant des données de prospects B2B en temps réel de Trupeer. Cette combinaison permet aux équipes de vente et de marketing d'élargir leurs messages vidéo ciblés et semblables à des interactions humaines qui résonnent avec des prospects à forte intention.

