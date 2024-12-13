À propos de Trupeer
Trupeer est une plateforme d'intelligence commerciale B2B qui permet aux entreprises de trouver et de qualifier des prospects à forte intention d'achat en utilisant des données firmographiques et technographiques en temps réel. Avec des filtres de recherche puissants et des insights exploitables, Trupeer aide les équipes de vente et de marketing à cibler les bonnes entreprises et à améliorer les performances de prospection.
HeyGen et Trupeer
L'intégration de HeyGen et Trupeer permet aux utilisateurs de générer des vidéos personnalisées de prospection AI en utilisant des données de prospects B2B en temps réel de Trupeer. Cette combinaison permet aux équipes de vente et de marketing d'élargir leurs messages vidéo ciblés et semblables à des interactions humaines qui résonnent avec des prospects à forte intention.
Cas d'utilisation
- Campagnes de vente sortantes personnalisées: Utilisez les données de prospects en temps réel de Trupeer pour générer automatiquement des vidéos HeyGen AI adaptées à chaque prospect, améliorant ainsi l'efficacité de la prospection et les taux de réponse dans les campagnes d'e-mails froids ou sur LinkedIn.
- Le marketing basé sur les comptes (ABM) à grande échelle: Identifiez les comptes à haute valeur avec les filtres firmographiques de Trupeer, puis délivrez des messages vidéo personnalisés HeyGen dans le cadre de votre stratégie ABM pour créer des points de contact personnalisés et à fort impact.
- Qualification et maturation des prospects: Associez les informations de Trupeer avec les vidéos d'avatar de HeyGen pour relancer les prospects avec des messages pertinents et basés sur les données, en maintenant l'intérêt des prospects et en les faisant avancer dans l'entonnoir de vente avec un effort manuel minimal.