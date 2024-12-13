À propos de FlowShare

FlowShare est un outil de documentation qui capture automatiquement chaque étape du flux de travail à l'écran d'un utilisateur pour créer des guides visuels clairs. Il aide les équipes à gagner du temps sur la formation, l'intégration et la documentation des processus en générant des instructions étape par étape avec des captures d'écran annotées.

HeyGen et FlowShare

L'intégration de HeyGen et FlowShare permet aux utilisateurs de transformer des guides de processus étape par étape en tutoriels vidéo captivants générés par IA avec des avatars réalistes. Cela facilite la mise à l'échelle de la formation, de l'intégration et des efforts de documentation avec du contenu vidéo dynamique et semblable à l'humain généré directement à partir des flux de travail capturés.