À propos de FlowShare
FlowShare est un outil de documentation qui capture automatiquement chaque étape du flux de travail à l'écran d'un utilisateur pour créer des guides visuels clairs. Il aide les équipes à gagner du temps sur la formation, l'intégration et la documentation des processus en générant des instructions étape par étape avec des captures d'écran annotées.
HeyGen et FlowShare
L'intégration de HeyGen et FlowShare permet aux utilisateurs de transformer des guides de processus étape par étape en tutoriels vidéo captivants générés par IA avec des avatars réalistes. Cela facilite la mise à l'échelle de la formation, de l'intégration et des efforts de documentation avec du contenu vidéo dynamique et semblable à l'humain généré directement à partir des flux de travail capturés.
Cas d'utilisation
- Intégration et formation des employés: Transformez les guides étape par étape capturés dans FlowShare en vidéos captivantes menées par des avatars IA avec HeyGen, aidant les nouvelles recrues à apprendre rapidement les outils, systèmes et flux de travail avec un effort manuel minimal.
- Support client et vidéos explicatives: Utilisez FlowShare pour documenter des processus complexes, puis créez des tutoriels vidéo clairs et personnalisés avec HeyGen pour aider les utilisateurs à résoudre des problèmes ou à comprendre les fonctionnalités du produit plus efficacement.
- Documentation des processus internes à grande échelle: Les équipes peuvent rationaliser le partage des connaissances internes en transformant les flux de travail routiniers en tutoriels vidéo faciles à suivre, améliorant ainsi la cohérence et réduisant le temps consacré à répondre aux questions répétitives.