Convierte cualquier página web en un video profesional narrado en minutos usando la herramienta de url a video de HeyGen. Pega tu enlace, elige un estilo visual y obtén un video completo con subtítulos, narración y animaciones.
Por qué las marcas eligen el creador de videos de invitaciones de boda de HeyGen
Texto a video personalizado en menos de un minuto
Sáltate por completo el proceso de producción. Pega los detalles de tu boda en el editor, elige un tema visual y la plataforma genera automáticamente un video de invitación de boda completo. Cada detalle, desde sus nombres y la fecha hasta el lugar y el código de vestimenta, se integra en un resultado cinematográfico y de alta calidad. No necesitas experiencia en diseño ni en de guion a video. Pasas de una página en blanco a un video listo para compartir en el tiempo que te toma escribir un mensaje.
Explora más de 1,000 plantillas de video personalizables
Explora una biblioteca con más de 1,000 plantillas de video para invitaciones de boda que abarcan estilos románticos, modernos, rústicos, de fiesta en jardín y bodas de destino. Cada plantilla es totalmente editable: cambia los colores, actualiza las fuentes, ajusta el ritmo y agrega tus propias fotos o videos del lugar usando la función de imagen a video. Elige la que mejor combine con el tema de tu boda y personalízala para que se sienta completamente tuya. Ya sea que tu gran día sea una noche de etiqueta o una ceremonia en la playa, hay un estilo que se adapta a tu visión.
Edición de video con arrastrar y soltar, sin necesidad de experiencia
Crea un video de invitación de boda sin tocar una línea de tiempo ni aprender software complejo. El editor de arrastrar y soltar te permite reordenar escenas, subir fotos, cambiar pistas de audio, recortar clips y ajustar los visuales con controles sencillos. Previsualiza tu video en cualquier momento y haz cambios al instante sin volver a renderizar todo el proyecto. El editor de video se encarga de la parte técnica para que tú puedas enfocarte en el diseño y el mensaje.
Narración natural sin grabar nada
Agrega una narración cálida y humana a tu video de invitación de boda sin tener que ponerte frente a un micrófono. Elige entre una amplia variedad de voces de IA naturales con decenas de acentos y tonos diferentes, o clona tu propia voz a partir de una muestra corta usando clonación de voz. La narración se sincroniza con precisión con el texto y los elementos visuales en pantalla, dándole a tu invitación una sensación personal e íntima que el texto plano simplemente no puede ofrecer.
Invitaciones multilingües para listas de invitados globales
Las bodas de destino y las familias multiculturales a menudo necesitan invitaciones en más de un idioma. Traduce tu video de invitación de boda a más de 175 idiomas, incluyendo maratí, hindi, español, árabe y francés, con narración natural y sincronización labial precisa en todo el video, usando el video translator de HeyGen. Primero crea la versión en inglés y luego genera cualquier otro idioma en minutos sin tener que reconstruir el video desde cero.
Casos de uso del creador de videos de invitaciones de boda
Traditional paper invitations do not capture tone, excitement, or personality. When guests are spread across cities and countries, a wedding video invitation lands differently. Write your important details, pair them with the right music and video clips, and send something that feels personal even when delivered to a phone screen thousands of miles away. Guests feel included from the moment the invite arrives, before they have even RSVP'd.
Announcing your engagement or sharing your save-the-date on Instagram, TikTok, or Facebook requires something more eye-catching than a photo with text overlay. A wedding invitation video created with the video generator gives you a scroll-stopping clip that showcases your date, venue, and vibe in seconds. Share your wedding invitation video to your feed, add it to your Stories, or pin it to your profile. No videographer or editing app required.
When your guest list spans two languages or two cultures, a single-language invitation leaves half the room feeling like an afterthought. Want to create a beautifully designed Marathi wedding invitation video alongside an English version? Produce one video in your primary language, then generate a fully localized version using AI dubbing for the second. Both versions carry the same warmth, pacing, and visual quality, so every guest feels the invitation was made for them.
Wedding planning platforms and email invitations are practical but rarely memorable. Embedding an online wedding invitation video into your digital invite suite changes the experience entirely. Instead of a block of text, guests receive a produced, narrated video that walks them through your important details with music and visuals. It takes the same information and makes it feel like a celebration. Use the text to video workflow to create it from the copy you have already written.
Booking venues and locking dates happens months before full invitation suites are ready. A save-the-date wedding video lets you communicate urgency and excitement early without waiting for all the details to be finalized. Write the essentials, pick a style from the selection of free templates, and generate a short, gorgeous clip that guests can save immediately. The invitation video format is flexible enough to work for save-the-dates, formal invitations, and day-of welcome messages alike.
The first thing guests see when they land on your wedding website should stun them and set the tone for your big day. A short welcome video with your names, your love story, and your wedding details creates an immediate emotional connection. Use the AI Studio to upload photos and videos, choose background music, and refine the pacing until the video feels exactly right.
Cómo crear un video de invitación de boda
Crea un video de invitación de boda en cuatro pasos que te llevan desde los detalles de tu lista de invitados hasta un clip pulido y listo para compartir en todos tus canales.
Escribe sus nombres, la fecha de la boda, el lugar, el código de vestimenta y cualquier otra información que quieras incluir. Agrega un mensaje personal corto o déjalo para la narración.
Explora la biblioteca de plantillas y elige el estilo visual que mejor vaya con tu boda. Ajusta los colores, la música, el ritmo y el diseño para que coincidan con tu temática.
Elige una voz para la narración, agrega tus propias fotos y ajusta el tiempo a detalle. Puedes modificar cada elemento directamente en el editor sin necesidad de conocimientos técnicos.
Descarga tu video final de invitación de boda en formato MP4 o como clip vertical y compártelo por WhatsApp, Instagram, correo electrónico o en tu sitio web de boda.
Un video de invitación de boda es un clip corto y producido que comunica los detalles de tu boda —fecha, lugar y estilo— por medio de imágenes, narración y música en lugar de texto estático. Tú escribes la información de tu boda, eliges un estilo visual y la plataforma genera automáticamente un video terminado. No necesitas grabar nada, usar software de edición ni tener experiencia en diseño. El resultado es un video pulido y fácil de compartir que transmite la esencia de tu evento de una forma que una invitación en papel no puede lograr.
Sí. El nivel de personalización disponible va más allá de lo que ofrecen la mayoría de las invitaciones impresas. Puedes agregar tus propias fotos, incluir una voz que suene como tú usando tecnología de generador de voz con IA, subir material de tu sesión de compromiso y escribir exactamente el mensaje que quieres que se comparta. El video final refleja sus nombres, su historia y su estilo.
La mayoría de los videos de invitación de boda duran entre 30 y 90 segundos. Ese tiempo es suficiente para comunicar todos los detalles esenciales, marcar el tono y dejar a tus invitados emocionados sin que se vuelva pesado. Las versiones cortas (de 15 a 30 segundos) funcionan muy bien para Instagram Stories y WhatsApp, mientras que las versiones un poco más largas son ideales para sitios web de boda y correo electrónico.
Sí. Sube tus fotos de compromiso o cualquier imagen personal directamente al editor y la plataforma las integra en el video junto con motion graphics, overlays y música. Usa la función de image to video para convertir fotos fijas en escenas animadas con transiciones fluidas.
Crear un video de invitación de boda en maratí sigue el mismo flujo de trabajo que en cualquier otro idioma. Escribe tu guion o los detalles de la boda en inglés, genera el video y luego usa el traductor de video para producir una versión en maratí con narración natural y sincronización labial preservada. También puedes escribir o pegar tu guion directamente en maratí y la plataforma generará el video en minutos. Esto funciona para todos los idiomas regionales de la India, incluyendo hindi, tamil, telugu y guyaratí, lo que lo hace especialmente útil para familias que celebran en varias comunidades lingüísticas.
Sí. Una vez que tu video principal de invitación de boda esté listo, puedes generar versiones traducidas en más de 175 idiomas usando el traductor de video. La narración se vuelve a doblar en el idioma de destino con una voz natural y se conserva el mismo tiempo de duración. No necesitas reconstruir el video ni escribir un nuevo guion. Esto es especialmente útil para familias multiculturales, bodas de destino y listas de invitados que abarcan varios países.
Puedes crear un video de invitación de boda gratis sin descargar ningún software. Abre el creador de videos de invitación de boda en línea en tu navegador, elige entre la selección de plantillas gratuitas, agrega los detalles de tu boda y haz clic para generar tu video. El plan gratuito no requiere tarjeta de crédito y te permite exportar y compartir tu invitación terminada. Los planes de pago desde $24 al mes desbloquean plantillas adicionales de video de invitación de boda, videos más largos y clonación de voz.
Un videógrafo para crear videos de invitación normalmente necesita un día de grabación, tiempo de edición y un presupuesto que va desde varios cientos hasta varios miles de dólares, con un tiempo de entrega de días o incluso semanas. Esta plataforma produce un resultado comparable solo a partir de texto y fotos en menos de una hora. Tú mantienes el control total sobre cada elemento, puedes hacer ediciones ilimitadas y generar múltiples versiones para diferentes canales sin costo adicional. El flujo de trabajo de video sin rostro significa sin cámara, sin coordinar agendas y sin tiempos de espera.
Sí. Una vez que tu video de invitación de boda se exporta, puedes descargarlo como MP4 en la relación de aspecto que mejor se adapte a tu plataforma, incluyendo formatos verticales optimizados para Instagram Stories, Reels y estados de WhatsApp. Usa la configuración de generador de reels para videos cortos en formato vertical y la exportación estándar 16:9 para sitios web de bodas e incrustarlo en correos electrónicos.
Sí. Regresa al editor, actualiza los detalles relevantes en tu guion o en los elementos visuales y vuelve a renderizar. El video actualizado estará listo en minutos. Esta es una de las ventajas más prácticas frente a las invitaciones impresas: si cambia el lugar del evento, se recorre la hora de inicio o quieres agregar algún detalle, generas una nueva versión sin reimprimir ni rediseñar nada.
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