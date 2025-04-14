Explora una biblioteca con más de 1,000 plantillas de video para invitaciones de boda que abarcan estilos románticos, modernos, rústicos, de fiesta en jardín y bodas de destino. Cada plantilla es totalmente editable: cambia los colores, actualiza las fuentes, ajusta el ritmo y agrega tus propias fotos o videos del lugar usando la función de imagen a video. Elige la que mejor combine con el tema de tu boda y personalízala para que se sienta completamente tuya. Ya sea que tu gran día sea una noche de etiqueta o una ceremonia en la playa, hay un estilo que se adapta a tu visión.