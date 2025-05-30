Comprime el tamaño de tu video en línea

Deberías poder controlar la calidad de tu video sin tener que lidiar con configuraciones complejas. El compresor de video en línea de HeyGen te permite exportar en la resolución que mejor funcione para tu proyecto, ya sea que estés cambiando el tamaño de material en HD o preparando un archivo más ligero para compartirlo rápido.

Sube tu video y elige entre resoluciones como 4K, 1080p o 720p para controlar el tamaño del archivo mientras mantienes tus imágenes nítidas. Es una forma sencilla de optimizar tu contenido para correo electrónico, celular o plataformas web sin sacrificar claridad.

Si quieres mejorar tu video antes de comprimirlo, usa la herramienta Agregar foto a video para incluir imágenes, overlays o gráficos que hagan tu contenido más atractivo.