Comprime el tamaño de tu video en línea

Comprime el tamaño de tus videos en línea en segundos y mantén una calidad de imagen nítida. Sube cualquier archivo MP4, MOV, MKV o AVI y crea una versión más ligera que cargue más rápido y sea fácil de compartir. HeyGen lo hace simple, seguro y rápido para reducir videos pesados sin instalar software ni perder calidad.

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Comprime el tamaño de tu video en línea

Exporta videos en la resolución que necesites

Deberías poder controlar la calidad de tu video sin tener que lidiar con configuraciones complejas. El compresor de video en línea de HeyGen te permite exportar en la resolución que mejor funcione para tu proyecto, ya sea que estés cambiando el tamaño de material en HD o preparando un archivo más ligero para compartirlo rápido.

Sube tu video y elige entre resoluciones como 4K, 1080p o 720p para controlar el tamaño del archivo mientras mantienes tus imágenes nítidas. Es una forma sencilla de optimizar tu contenido para correo electrónico, celular o plataformas web sin sacrificar claridad.

Si quieres mejorar tu video antes de comprimirlo, usa la herramienta Agregar foto a video para incluir imágenes, overlays o gráficos que hagan tu contenido más atractivo.

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a woman is smiling in 720p 1080p and 4k
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Mejores prácticas para usar un compresor de video en línea y reducir el tamaño de archivo

Un archivo más pequeño no tiene por qué perder impacto visual. Con unos cuantos ajustes sencillos, puedes comprimir tus videos y mantenerlos limpios, fluidos y listos para compartir. HeyGen recomienda recortar el material sobrante antes de exportar para reducir el tamaño total del archivo y elegir 1080p o 720p para lograr el mejor equilibrio entre claridad y compresión.

Si estás usando avatares, gráficos o narraciones de voz, mantén tus escenas simples para que el compresor pueda trabajar de forma eficiente. Siempre revisa una vista previa de tu video antes de descargarlo para asegurarte de que todo se vea bien. Estas prácticas te ayudan a crear videos que cargan rápido y se mantienen fáciles de compartir en cualquier dispositivo

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Comparte más rápido con el compresor de video en línea

Compartir se vuelve más fácil cuando tu archivo de video es más pequeño. Comprimirlo en línea ayuda a reducir los tiempos de carga, evitar los límites de tamaño en correos y asegurar una reproducción más fluida para tus espectadores. Esto es especialmente útil al enviar actualizaciones, compartir clips de marketing o preparar contenido para redes sociales.

HeyGen te ayuda a crear una versión más ligera de tu video sin sacrificar la claridad. Exporta tu archivo, copia el enlace para compartir y envíalo al instante por apps, correos electrónicos o cualquier plataforma, sin tener que esperar a cargas pesadas.

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¿Cómo funciona?

Cómo comprimir y compartir tu video fácilmente

Comprimir tu video en línea solo toma unos cuantos pasos. Sube tu archivo, elige la configuración y comparte la versión optimizada sin tener que lidiar con archivos adjuntos pesados ni cargas muy largas.

Paso 1

Sube tu video

Arrastra y suelta tu video en resolución completa en el espacio de trabajo de HeyGen. El cargador es compatible con MP4, MOV, MKV, AVI y más.

Paso 2

Haz ediciones rápidas

Recorta secciones más largas o elimina clips que no uses para ayudar a reducir el tamaño final del archivo y mantener tu video limpio.

Paso 3

Elige tu resolución

Elige 1080p, 720p u otro tamaño de exportación que se ajuste a tus necesidades. La herramienta ajusta el tamaño del archivo según tu elección

Paso 4

Comparte al instante

Descarga tu video comprimido o usa un enlace compartible para enviarlo por correo, mensajes o redes sociales.

Preguntas frecuentes sobre el compresor de tamaño de video

¿Qué es el compresor de tamaño de video de HeyGen?

El compresor de tamaño de video es una herramienta en línea que reduce el tamaño de tus archivos mientras mantiene tus imágenes nítidas y claras. Te ayuda a exportar videos en 4K, 1080p o 720p para que sea más fácil subirlos, compartirlos o enviarlos por correo. Pruébalo aquí: Compresor de tamaño de video.

¿Comprimir un video reduce su calidad?

La compresión puede reducir un poco la calidad, pero HeyGen optimiza tu material para que se mantenga nítido y fluido incluso a menor resolución. Si eliges 1080p o 720p, tu video se verá claro mientras reduces de forma considerable el tamaño del archivo.

¿Qué formatos de video puedo comprimir?

Puedes subir archivos MP4, MOV, MKV, AVI, FLV, 3GP y varios otros formatos populares. La herramienta optimiza automáticamente cada formato para una reproducción rápida y compatibilidad en todos los dispositivos.

¿Puedo comprimir archivos grandes como de 1 GB o 2 GB?

Sí. HeyGen maneja archivos de video grandes sin problema y los convierte en versiones más pequeñas y fáciles de compartir, sin que se trabe ni requiera instalaciones. Puedes comprimir videos largos, grabaciones de cámara o clips en alta resolución.

¿Cuánto tiempo tarda la compresión?

La mayoría de las compresiones se completan en segundos, dependiendo del tamaño de tu archivo y la velocidad de tu internet. Después del procesamiento, puedes descargar al instante tu video optimizado o compartirlo con un enlace.

¿Puedo editar mi video antes de comprimirlo?

Sí. Puedes recortar las partes innecesarias para reducir el tamaño aún más. Para una edición más precisa, usa el Recortador de video en línea antes de ejecutar la compresión.

¿Puedo agregar gráficos u overlays antes de comprimir?

Claro que sí. Si quieres insertar imágenes, logotipos o stickers antes de la compresión, puedes mejorar tu material usando la herramienta avatars para obtener un resultado más pulido.

¿El compresor de tamaño de video es gratis?

Sí. Muchas de las funciones principales de compresión están disponibles gratis y puedes comprimir videos sin instalar ningún software. Solo sube tu archivo, elige la resolución y descarga tu archivo optimizado.

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