Agrega cualquier foto, PNG, logo o gráfico a tu video en segundos. Sube tu video, coloca las imágenes exactamente donde quieras y personaliza todo en un editor en línea sencillo que funciona en cualquier dispositivo.
Consejos para usar fotos de forma efectiva con HeyGen
Mejora tus videos agregando fotos, PNGs transparentes, stickers o gráficos de tu marca en solo unos cuantos clics. Para elementos más creativos, también puedes usar herramientas como Add Stickers to Video Tool para personalizar tus visuales.
Sube cualquier formato de imagen, incluyendo PNG, JPG, SVG o WebP, luego coloca y ajusta el tamaño de tu foto en cualquier parte de la línea de tiempo. Ya sea que necesites un logo, una imagen de producto o un gráfico para un tutorial, el editor te da control total sobre la posición, el tamaño y la opacidad.
Como todo funciona en línea, no necesitas instalar ningún software. Funciona en iPhone, Android, Mac y Windows, manteniendo tus archivos privados mientras exporta videos nítidos y de alta calidad. Todo el proceso es rápido, sencillo y amigable para principiantes.
También puedes agregar elementos visuales para darle un toque extra de creatividad. Prueba la herramienta Agregar stickers al video si quieres mejorar tu video todavía más.
Transforma tus videos en experiencias atractivas
Agregar fotos a tus videos es sencillo, y con algunas técnicas inteligentes puedes hacer que el resultado final se vea limpio y profesional:
• Usa imágenes de alta calidad: Elige PNG o JPG en HD para evitar la pixelación, especialmente en pantallas grandes.
• Coloca los elementos visuales con cuidado: Pon las fotos en lugares donde no tapen caras ni acciones importantes. Las esquinas suelen funcionar mejor para logos o gráficos pequeños.
• Usa transparencia para una mejor integración: Baja la opacidad o usa PNG transparentes para integrar los logos de forma natural en la escena.
• Elige el tamaño adecuado: Mantén tu foto lo suficientemente grande para que destaque en celular sin saturar el encuadre.
• Incorpora B-roll y acentos visuales: Agrega fotos de apoyo, imágenes de stock o íconos para resaltar ideas y hacer el contenido más atractivo.
• Haz una vista previa en celular: Asegúrate de que se vea bien, esté alineado y bien colocado tanto en formatos verticales como horizontales.
• Ajusta el tiempo en la línea de tiempo: Modifica los tiempos de inicio y fin para que las fotos aparezcan justo cuando se necesitan y el ritmo se sienta fluido.
Impulsa el engagement con videos mejorados con fotos
HeyGen facilita agregar y personalizar imágenes en tus videos con controles simples y profesionales.
• Agrega superposiciones de imagen: Sube fotos o archivos PNG y colócalos donde quieras. Cambia el tamaño, rota o ajusta la opacidad en segundos.
• Inserta logotipos y marcas de agua: Agrega tu marca con logotipos PNG limpios y transparentes.
• Usa stickers y gráficos: Agrega íconos o elementos visuales para resaltar puntos clave, o explora un branding más profundo con la Personalized Video Platform.
• Agrega varias fotos: Crea presentaciones sencillas o muestra varios pasos colocando varias imágenes en la línea de tiempo.
• Mejoras de medios con IA: Genera imágenes, sugiere B-roll o ajusta automáticamente la colocación con herramientas de IA.
• Picture-in-picture: Agrega imágenes flotantes pequeñas para reacciones o tutoriales.
• Compatibilidad total de formatos: Funciona con PNG, JPG, SVG, WebP, GIF y los agrega a videos MP4, MOV, AVI o WebM sin perder calidad.
Agrega fotos a tu video en 4 pasos sencillos
Crea videos visualmente atractivos agregando imágenes de forma sencilla, sin necesidad de experiencia en edición. Edita desde tu navegador y exporta en alta calidad sin marca de agua. Comienza ahora y descubre lo rápido que es agregar una foto a tu video.
Sube un MP4, MOV u otro formato compatible.
Agrega tu imagen, logo o gráfico.
Arrastra y suelta para colocar la imagen. Cambia el tamaño, rota, recorta o ajusta la opacidad. Define el tiempo en la línea de tiempo.
Exporta en HD o 4K y comparte en TikTok, Instagram o YouTube.
Sube tu video, inserta tu imagen y arrástrala a donde quieras usando el sencillo editor en el navegador de HeyGen. Puedes cambiar el tamaño, la posición y el tiempo de tu foto fácilmente. Pruébalo con la herramienta Agregar foto al video.
Sí. Puedes agregar fotos, archivos PNG y logotipos sin costo usando el editor en línea de HeyGen. Las exportaciones sin marca de agua también están disponibles, dependiendo de tu plan.
No. HeyGen conserva tu calidad original en HD o 4K mientras mantiene las imágenes que agregues limpias y nítidas. Los PNG transparentes se mantienen suaves y definidos al exportar.
Puedes subir archivos PNG, JPG, SVG, WebP o GIF. Los PNG transparentes funcionan mejor para logotipos, overlays limpios y branding profesional.
Sí. Agrega varias imágenes a lo largo de la línea de tiempo para crear presentaciones, explicar pasos o resaltar características de productos. Cada imagen tiene control independiente para su posición y duración.
Claro que sí. Puedes agregar logotipos, fotos de productos y gráficos para TikTok, Instagram y YouTube. Para elementos creativos extra, prueba la herramienta Agregar stickers al video.
Puedes subir videos MP4, MOV, AVI y WebM, y luego exportar tu proyecto final en HD o 4K para una reproducción fluida en todas las plataformas principales
Sí. La IA te ayuda con la alineación, el espaciado y el equilibrio visual para lograr un resultado pulido. Para un control de marca más profundo, explora la función de texto a video.
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