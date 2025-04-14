Mejora tus videos agregando fotos, PNGs transparentes, stickers o gráficos de tu marca en solo unos cuantos clics. Para elementos más creativos, también puedes usar herramientas como Add Stickers to Video Tool para personalizar tus visuales.

Sube cualquier formato de imagen, incluyendo PNG, JPG, SVG o WebP, luego coloca y ajusta el tamaño de tu foto en cualquier parte de la línea de tiempo. Ya sea que necesites un logo, una imagen de producto o un gráfico para un tutorial, el editor te da control total sobre la posición, el tamaño y la opacidad.

Como todo funciona en línea, no necesitas instalar ningún software. Funciona en iPhone, Android, Mac y Windows, manteniendo tus archivos privados mientras exporta videos nítidos y de alta calidad. Todo el proceso es rápido, sencillo y amigable para principiantes.

También puedes agregar elementos visuales para darle un toque extra de creatividad. Prueba la herramienta Agregar stickers al video si quieres mejorar tu video todavía más.