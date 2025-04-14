Las transiciones guían a tus espectadores de un momento a otro y ayudan a que tu video se sienta intencional y fácil de seguir. Cuando las usas de forma estratégica, mejoran el ritmo, resaltan las escenas importantes y hacen que tu historia sea más clara.

La mayoría de los editores ahora incluyen transiciones integradas que van desde desvanecidos básicos hasta opciones más dinámicas como acercamientos, giros o efectos glitch. Con HeyGen, puedes trabajar con transiciones de una forma que mantiene tu flujo de trabajo sencillo mientras le da a tus videos un aspecto limpio y profesional.

Si tus clips necesitan recortarse antes de agregar transiciones, puedes limpiarlos rápidamente con el Recortador de video en línea.