Corta, acorta y pule tus videos con el recortador de video en línea gratis. Esta herramienta rápida, basada en el navegador, hace que la edición sea simple y precisa. Elimina las partes que no quieras, perfecciona tus clips y obtén resultados con calidad profesional, todo sin descargar ningún software. Ya sea para redes sociales, demos de producto o tutoriales, puedes crear videos limpios y atractivos en solo unos minutos.
Edita videos sin esfuerzo con la precisión de la IA
Convierte grabaciones largas o sin editar en clips cortos y atractivos que se adapten a cualquier plataforma. Con el recortador con IA de HeyGen, puedes pulir tus videos al instante, sin herramientas complejas ni habilidades de edición. Perfecto para creadores de contenido en redes sociales, marketers y profesionales que quieren resultados rápidos y de alta calidad
Recorta y perfecciona tus videos con facilidad
Recorta tus videos sin esfuerzo con HeyGen. Sube tu clip, ajusta el control deslizante y deja que la IA te entregue transiciones fluidas, cortes precisos y una calidad constante.
Para obtener los mejores resultados:
Concéntrate en los momentos clave antes de recortar
Usa IA para eliminar pausas o errores
Corta en pausas naturales para lograr un flujo suave
Optimiza la duración para cada plataforma
Una vez que hayas recortado el material, transfórmalo fácilmente a formatos listos para cada plataforma usando nuestra herramienta Repurpose Video para TikTok, Instagram Reels, YouTube y más.
Personaliza tu clip para cada plataforma
Elige la relación de aspecto, recorta el encuadre y cambia el tamaño de tu video para TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts o Facebook. Ajusta el sonido, silencia el audio o agrega los últimos detalles, todo directamente desde tu navegador.
Recorta, redimensiona y reutiliza tus videos en 4 pasos sencillos
Crea videos profesionales en minutos con estos sencillos pasos. Usa Instant Highlight con IA para encontrar y compartir las mejores partes de tu contenido rápidamente con nuestras herramientas en línea de traductor de video y generador de video con IA.
Importa tu video desde tu dispositivo o agrega una URL pública. La herramienta es compatible con los formatos MP4, MOV y AVI.
Usa el control deslizante para elegir dónde empieza y termina tu clip y recórtalo rápido y con precisión.
Recorta, cambia el tamaño o silencia partes de tu video para adaptarlo a las necesidades de tu plataforma.
Guarda tu clip pulido o compártelo directamente en TikTok, Instagram o YouTube.
HeyGen es compatible con MP4, MOV, AVI y la mayoría de los formatos de video más comunes para subir archivos rápidamente. Si un archivo no se carga, puede estar dañado o superar los límites de carga.
Puedes recortar videos sin crear una cuenta, lo que hace que sea muy fácil empezar al instante. Regístrate solo si quieres más funciones y opciones de almacenamiento en la nube.
Sí. Puedes recortar varias secciones y eliminar momentos no deseados en una sola edición. Cuando termines, simplemente exporta tu clip pulido en segundos.
No. La herramienta conserva la resolución original de tu video mientras hace cortes suaves y precisos. También puedes cambiar el tamaño de tu clip usando la herramienta Cambiar tamaño de video si lo necesitas.
Sí. Todos los videos se procesan con cifrado y se eliminan automáticamente poco después de finalizar. Tu contenido se mantiene privado y protegido en cada paso.
Claro que sí. Puedes recortar, cambiar el tamaño y exportar videos en formatos perfectos para TikTok, Reels y YouTube Shorts. Para una reutilización completa, prueba la herramienta Reutilizar video.
Sí. Después de recortar, puedes mejorar tu video usando herramientas de IA como avatares, narraciones de voz y traducciones. Explora el generador de talking head con IA para una personalización avanzada.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en videos profesionales con IA.