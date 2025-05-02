Recorta tus videos sin esfuerzo con HeyGen. Sube tu clip, ajusta el control deslizante y deja que la IA te entregue transiciones fluidas, cortes precisos y una calidad constante.

Para obtener los mejores resultados:

Concéntrate en los momentos clave antes de recortar

Usa IA para eliminar pausas o errores

Corta en pausas naturales para lograr un flujo suave

Optimiza la duración para cada plataforma

Una vez que hayas recortado el material, transfórmalo fácilmente a formatos listos para cada plataforma usando nuestra herramienta Repurpose Video para TikTok, Instagram Reels, YouTube y más.