Recortador de video en línea

Corta, acorta y pule tus videos con el recortador de video en línea gratis. Esta herramienta rápida, basada en el navegador, hace que la edición sea simple y precisa. Elimina las partes que no quieras, perfecciona tus clips y obtén resultados con calidad profesional, todo sin descargar ningún software. Ya sea para redes sociales, demos de producto o tutoriales, puedes crear videos limpios y atractivos en solo unos minutos.

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128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Recortador de video en línea

Edita videos sin esfuerzo con la precisión de la IA

Convierte grabaciones largas o sin editar en clips cortos y atractivos que se adapten a cualquier plataforma. Con el recortador con IA de HeyGen, puedes pulir tus videos al instante, sin herramientas complejas ni habilidades de edición. Perfecto para creadores de contenido en redes sociales, marketers y profesionales que quieren resultados rápidos y de alta calidad

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User interface for creating a 15-second TikTok video with an avatar, displaying conversion settings and a male avatar speaking.
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Recorta y perfecciona tus videos con facilidad

Recorta tus videos sin esfuerzo con HeyGen. Sube tu clip, ajusta el control deslizante y deja que la IA te entregue transiciones fluidas, cortes precisos y una calidad constante.

Para obtener los mejores resultados:

Concéntrate en los momentos clave antes de recortar

Usa IA para eliminar pausas o errores

Corta en pausas naturales para lograr un flujo suave

Optimiza la duración para cada plataforma

Una vez que hayas recortado el material, transfórmalo fácilmente a formatos listos para cada plataforma usando nuestra herramienta Repurpose Video para TikTok, Instagram Reels, YouTube y más.

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A video editing interface showing two clips of a woman, social media platform icons, and a timeline with a pink cursor dragging a video segment.
Recortador de video en línea

Personaliza tu clip para cada plataforma

Elige la relación de aspecto, recorta el encuadre y cambia el tamaño de tu video para TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts o Facebook. Ajusta el sonido, silencia el audio o agrega los últimos detalles, todo directamente desde tu navegador.

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A man in a video frame, with a list of social media platforms (TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn) next to him. A cursor highlights Instagram.
¿Cómo funciona?

Recorta, redimensiona y reutiliza tus videos en 4 pasos sencillos

Crea videos profesionales en minutos con estos sencillos pasos. Usa Instant Highlight con IA para encontrar y compartir las mejores partes de tu contenido rápidamente con nuestras herramientas en línea de traductor de video y generador de video con IA.

Paso 1

Sube tu video o pega un enlace

Importa tu video desde tu dispositivo o agrega una URL pública. La herramienta es compatible con los formatos MP4, MOV y AVI.

Paso 2

Define puntos de inicio y fin

Usa el control deslizante para elegir dónde empieza y termina tu clip y recórtalo rápido y con precisión.

Paso 3

Perfecciona tu clip

Recorta, cambia el tamaño o silencia partes de tu video para adaptarlo a las necesidades de tu plataforma.

Paso 4

Descarga o comparte

Guarda tu clip pulido o compártelo directamente en TikTok, Instagram o YouTube.

Preguntas frecuentes sobre el recortador de video en línea

¿Qué formatos de archivo son compatibles?

HeyGen es compatible con MP4, MOV, AVI y la mayoría de los formatos de video más comunes para subir archivos rápidamente. Si un archivo no se carga, puede estar dañado o superar los límites de carga.

¿Necesito registrarme?

Puedes recortar videos sin crear una cuenta, lo que hace que sea muy fácil empezar al instante. Regístrate solo si quieres más funciones y opciones de almacenamiento en la nube.

¿Puedo recortar varias partes del mismo video?

Sí. Puedes recortar varias secciones y eliminar momentos no deseados en una sola edición. Cuando termines, simplemente exporta tu clip pulido en segundos.

¿Recortar afectará la calidad de mi video?

No. La herramienta conserva la resolución original de tu video mientras hace cortes suaves y precisos. También puedes cambiar el tamaño de tu clip usando la herramienta Cambiar tamaño de video si lo necesitas.

¿Mis archivos están seguros durante el procesamiento?

Sí. Todos los videos se procesan con cifrado y se eliminan automáticamente poco después de finalizar. Tu contenido se mantiene privado y protegido en cada paso.

¿Puedo preparar videos para redes sociales después de recortarlos?

Claro que sí. Puedes recortar, cambiar el tamaño y exportar videos en formatos perfectos para TikTok, Reels y YouTube Shorts. Para una reutilización completa, prueba la herramienta Reutilizar video.

¿Puedo combinar el recorte con otras funciones de IA?

Sí. Después de recortar, puedes mejorar tu video usando herramientas de IA como avatares, narraciones de voz y traducciones. Explora el generador de talking head con IA para una personalización avanzada.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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