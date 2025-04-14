Crea subtítulos precisos para cualquier video en segundos. El generador de subtítulos con IA de HeyGen convierte el audio hablado en subtítulos limpios y listos para usar que mejoran la accesibilidad, aumentan el engagement y ayudan a que tu contenido tenga un mejor desempeño en todas las plataformas. Sube tu video, genera subtítulos al instante y edítalos con herramientas sencillas que mantienen tu flujo de trabajo rápido y sin estrés.
Por qué usar HeyGen para subtitular tus videos
Los subtítulos ayudan a que las personas sigan tu mensaje, mejoran la accesibilidad y aumentan el engagement. HeyGen hace que todo el proceso sea rápido al generar subtítulos precisos de forma automática, así no necesitas transcripción manual ni pasos extra.
La IA se encarga de la transcripción, el tiempo y el formato, dándote subtítulos listos para usar que coinciden con tu audio. Puedes editarlos, darles estilo para diferentes plataformas y exportar el formato que necesites para YouTube, TikTok, Instagram, Reels o contenido de formato largo. Todo corre en tu navegador, así que puedes poner subtítulos a tus videos desde cualquier dispositivo sin instalar software.
Si tu clip necesita recortarse antes de generar subtítulos, puedes prepararlo rápido usando el Recortador de videos en línea:
Mejores prácticas para generar subtítulos
Los subtítulos precisos hacen que tu contenido sea fácil de seguir, incluso cuando las personas no pueden usar el sonido. Sigue estos consejos sencillos para mejorar la calidad de tus subtítulos y ayudar a la IA a entender tu audio:
✓ Usa audio limpio: Una voz clara y poco ruido de fondo mejoran la precisión.
✓ Habla a un ritmo constante: Una velocidad uniforme mantiene los subtítulos alineados con tu video.
✓ Revisa los datos clave: Verifica nombres, términos técnicos y frases de tu marca.
✓ Elige estilos legibles: Usa tipografías claras y buen contraste para videos largos. Usa texto más grande para plataformas de formato corto como TikTok o Reels.
✓ Exporta correctamente: Usa SRT o VTT para plataformas que aceptan archivos de subtítulos. Usa subtítulos incrustados para apps que no los soportan.
✓ Haz una vista previa antes de publicar: Revisa por última vez el tiempo, el formato y la legibilidad.
Mejora la accesibilidad de tus videos con subtítulos generados con IA
HeyGen te da todo lo que necesitas para generar subtítulos precisos, editarlos fácilmente y publicar contenido para cualquier plataforma. Cada función ahorra tiempo y al mismo tiempo te da control total sobre tus subtítulos finales.
✓ Generación de subtítulos con IA: Crea subtítulos claros y precisos en segundos. HeyGen analiza tu audio y produce subtítulos limpios con el tiempo perfectamente sincronizado.
✓ Controles de edición simples: Ajusta el tiempo, la puntuación o la ortografía rápidamente sin herramientas ni software extra.
✓ Exporta o incrusta subtítulos: Descarga archivos SRT o VTT para plataformas como YouTube, o exporta videos con subtítulos incrustados para TikTok, Instagram o Reels.
✓ Compatibilidad con varios idiomas: Genera subtítulos en diferentes idiomas para llegar a audiencias globales.
✓ Flujo de trabajo rápido desde el navegador: Todo corre en línea para que puedas subir, subtitular y exportar desde cualquier dispositivo.
✓ Seguro y privado: Tus videos se mantienen protegidos durante todo el proceso.
Personaliza el estilo de tus subtítulos. Cambia la fuente, el tamaño, la posición y el fondo para que sean fáciles de leer y estén listos para cualquier plataforma. Si quieres agregar más texto en pantalla o elementos de marca, prueba la herramienta Agregar texto al video:
Agrega subtítulos a tu video en 4 pasos fáciles
Crear subtítulos con HeyGen toma solo unos cuantos pasos rápidos. No necesitas experiencia en edición ni ningún software especial. Todo se ejecuta en línea y puedes pasar de subir tu archivo a exportarlo en cuestión de minutos.
Selecciona tu archivo MP4, MOV o WebM y súbelo directamente desde tu dispositivo. HeyGen es compatible con los formatos de video más comunes.
HeyGen analiza tu audio automáticamente y genera subtítulos precisos y sincronizados según lo que se está diciendo.
Haz ajustes en el tiempo, corrige nombres, agrega puntuación o cambia el estilo de tus subtítulos. Tú tienes el control total del resultado final.
Descarga subtítulos como archivos SRT o VTT o exporta un video con subtítulos incrustados para plataformas como TikTok, Instagram y Reels.
HeyGen usa reconocimiento de voz avanzado para crear subtítulos muy precisos, incluso con habla rápida. Una revisión rápida te permite ajustar nombres, siglas o términos técnicos para obtener resultados perfectos.
Sí. Exporta archivos SRT/VTT para plataformas que aceptan subtítulos o incrusta los subtítulos directamente en tu video para TikTok, Reels y Shorts. Para recortar antes de agregar subtítulos, prueba el recortador de video en línea
Muchas funciones principales, como la generación automática de subtítulos, las herramientas de edición y la exportación en SRT/VTT, son gratis. Puedes agregar subtítulos a tus videos al instante sin instalar ningún software.
HeyGen es compatible con MP4, MOV, AVI y WebM, lo que facilita agregar subtítulos a contenido grabado con celulares, cámaras o capturas de pantalla.
Claro que sí. Puedes generar subtítulos en varios idiomas, haciendo que tu contenido sea accesible para audiencias globales en redes sociales, e-learning y canales de marketing.
No. Tu video mantiene su claridad original, ya sea que descargues los archivos de subtítulos o que incrustes los subtítulos directamente en el video para plataformas como TikTok o Instagram.
Para nada. La interfaz es sencilla y funciona en el navegador, así que cualquiera puede generar, editar y dar estilo a subtítulos en cuestión de minutos. Si necesitas texto extra en pantalla, también puedes usar Agregar texto al video
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