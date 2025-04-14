HeyGen te da todo lo que necesitas para generar subtítulos precisos, editarlos fácilmente y publicar contenido para cualquier plataforma. Cada función ahorra tiempo y al mismo tiempo te da control total sobre tus subtítulos finales.



✓ Generación de subtítulos con IA: Crea subtítulos claros y precisos en segundos. HeyGen analiza tu audio y produce subtítulos limpios con el tiempo perfectamente sincronizado.

✓ Controles de edición simples: Ajusta el tiempo, la puntuación o la ortografía rápidamente sin herramientas ni software extra.

✓ Exporta o incrusta subtítulos: Descarga archivos SRT o VTT para plataformas como YouTube, o exporta videos con subtítulos incrustados para TikTok, Instagram o Reels.

✓ Compatibilidad con varios idiomas: Genera subtítulos en diferentes idiomas para llegar a audiencias globales.

✓ Flujo de trabajo rápido desde el navegador: Todo corre en línea para que puedas subir, subtitular y exportar desde cualquier dispositivo.

✓ Seguro y privado: Tus videos se mantienen protegidos durante todo el proceso.

Personaliza el estilo de tus subtítulos. Cambia la fuente, el tamaño, la posición y el fondo para que sean fáciles de leer y estén listos para cualquier plataforma. Si quieres agregar más texto en pantalla o elementos de marca, prueba la herramienta Agregar texto al video: