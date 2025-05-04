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Comparte tus videos rápida y fácilmente con la herramienta Share Video de HeyGen. Sube, optimiza y entrega videos en HD o 4K sin preocuparte por límites de tamaño de archivo, problemas de formato o pérdida de calidad. Perfecta para marketers, educadores, creadores y equipos que quieren una reproducción fluida y resultados con apariencia profesional en cualquier dispositivo.

Video Sharing Tool
128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Por qué compartir tus videos con HeyGen

HeyGen te da una forma rápida y confiable de compartir videos sin preocuparte por el tamaño del archivo, errores de reproducción o restricciones de plataforma. Está diseñado para creadores, marketers, educadores y equipos que quieren resultados constantes y de alta calidad.

• Comparte en cualquier plataforma: publica tus videos en redes sociales, sitios web o apps de mensajería. • Todo se mantiene compatible. Mantén tu calidad intacta: comparte videos en HD o 4K sin perder claridad.
• Cargas más inteligentes y rápidas: reduce automáticamente el tamaño de los archivos para que los videos se suban rápido y se reproduzcan sin problemas.
• Diseñado para cualquier caso de uso: perfecto para videos de marketing, tutoriales, contenido de capacitación y más.
• Optimización con IA incluida: corrige el formato, ajusta la calidad y deja tu video listo para compartir al instante.

Si primero necesitas reducir el tamaño de videos grandes, prueba el Compresor de tamaño de video gratis para obtener resultados rápidos y confiables.

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Video generation interface overlaying a speaker's video, with resolution options 720p, 1080p, and 4K visible, and 4K highlighted.
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Mejores prácticas para compartir videos

¿Quieres que más personas vean tus videos? Sigue estos consejos comprobados:

• Elige la plataforma adecuada
Comparte tu video donde tu audiencia pasa más tiempo.

• Mantén tamaños de archivo razonables
La compresión ayuda a que los videos se carguen rápido sin sacrificar la calidad.

Si necesitas grabar tu pantalla o crear un tutorial antes de compartirlo, el Screen Recorder de HeyGen es una forma sencilla de capturar video limpio.
• Usa una miniatura atractiva
Una buena miniatura aumenta los clics y el tiempo de reproducción.
• Agrega un llamado a la acción claro
Dile a tu espectador qué hacer después, ya sea dar clic, suscribirse o visitar un enlace.
• Mantente en formatos compatibles
MP4 es la opción más segura para una reproducción limpia y sin errores.

Promociona en múltiples canales
Compartir tu video en más lugares aumenta de forma natural su alcance.

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Two vertical screens, one a video player and the other a social media feed, both showing the same woman speaking.
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Impulsa el engagement compartiendo videos

• Compartir en cualquier plataforma: Publica tu video en redes sociales, sitios web, herramientas LMS o envía un enlace para compartir. Tu contenido se mantiene compatible en todas partes.
• Reproducción en alta calidad: Tus videos en HD y 4K conservan su nitidez y color para que tu audiencia los vea tal como los creaste.
• Optimización inteligente de video: HeyGen reduce el tamaño de archivo y ajusta el formato automáticamente para cargas más rápidas y una reproducción más fluida.
• Distribución asistida por IA: La IA se encarga de las miniaturas, el formato y los ajustes de rendimiento para que tus videos se vean increíbles en cada plataforma.
• Uso compartido seguro en la nube: Envía enlaces privados y controla el acceso. Ideal para equipos que comparten material de capacitación o comunicaciones internas.
• Información sobre el rendimiento: Da seguimiento al engagement para ver cómo interactúan los espectadores con tu video compartido.

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A 'Share your video' pop-up with sharing options and a pink pointer highlighting 'Copy link,' overlaid on a video of a bearded man.
¿Cómo funciona?

Muestra tu video en 4 pasos sencillos

Entrega videos pulidos e impactantes con nuestro reproductor de video personalizable, listo para publicar y compartir en muy poco tiempo.

Paso 1

Crea tu video

Arrastra y suelta tu archivo o impórtalo desde tu dispositivo o almacenamiento en la nube.

Paso 2

Optimiza automáticamente

HeyGen comprime y da formato a tu video para que se reproduzca sin problemas y sin perder calidad.

Paso 3

Elige dónde compartir

Selecciona tus plataformas o copia un enlace para compartir. Tu video está listo para publicarse con una reproducción limpia y de alta calidad en cualquier dispositivo.

Paso 4

Da seguimiento al engagement

Consulta las vistas e interacciones para entender qué tan bien está funcionando tu video.

Preguntas frecuentes sobre compartir videos

¿Cómo comparto un video en línea con HeyGen?

Subes tu video, dejas que HeyGen lo optimice para una reproducción fluida y luego lo compartes usando un enlace directo o un archivo listo para tu plataforma. La herramienta prepara tu contenido automáticamente, haciendo que la distribución sea rápida y confiable. Si primero necesitas reducir el tamaño del archivo, usa el Free Video Size Compressor.

¿Puedo compartir archivos de video grandes usando HeyGen?

Sí. HeyGen comprime automáticamente los archivos grandes para que se suban más rápido y se reproduzcan sin problemas, sin que tengas que ajustar nada de forma manual. La calidad HD o 4K se mantiene intacta después de la optimización, lo que lo hace ideal para videos largos, lecciones y demostraciones.


¿Qué formatos de video funcionan mejor para compartir?

MP4 ofrece la reproducción más consistente en todos los dispositivos, pero HeyGen acepta todos los formatos principales y los convierte según sea necesario. Esto asegura que tu contenido se muestre correctamente en redes sociales, sitios web y pantallas de celular.


¿Mi video perderá calidad cuando lo comparta?

No. HeyGen conserva la claridad en HD y 4K mientras reduce el tamaño del archivo para mejorar la velocidad y la compatibilidad. Tus colores, nitidez y detalles se mantienen consistentes para que quienes vean tu contenido disfruten el video justo como tú lo pensaste.


¿Esta herramienta sirve para videos de marketing, negocios o capacitación?

Sí. HeyGen funciona muy bien para tutoriales, anuncios, demostraciones de producto, contenido de onboarding y comunicación interna. También puedes grabar nuevo material usando texto a video antes de compartirlo.

¿Puedo usar HeyGen tanto en computadora como en celular?

Sí. La herramienta para compartir videos funciona en cualquier navegador en computadora, tablet o celular. Puedes subir, optimizar y compartir videos desde cualquier dispositivo sin instalar software.

¿Los videos compartidos en HeyGen son seguros?

Sí. Puedes crear enlaces privados, controlar el acceso y compartir videos de forma segura desde tu panel en la nube. Esto hace que la herramienta sea ideal para capacitación interna, comunicación empresarial y contenido privado para clientes.

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