Sube tu propio material o toma contenido de una biblioteca de videos de stock para armar un anuncio con varias escenas. Anima fotos con transiciones, recorta los visuales para que se adapten a cualquier formato y corta las escenas a la duración ideal sin usar software de edición complejo. Sesiones de fotos de compromiso, fotos del lugar o videos de stock se convierten automáticamente en contenido de video pulido. La herramienta de imagen a video se encarga de construir las escenas, ajustar el ritmo visual y generar el resultado final para que obtengas un clip terminado sin edición manual.