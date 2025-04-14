Crea un video pulido de save the date a partir de un guion, una foto o una idea sencilla. No necesitas cámara, equipo de producción ni experiencia en edición. Elige un estilo, agrega tu mensaje y HeyGen convierte tu video en un clip listo para compartir en minutos.
Por qué las marcas eligen el creador de videos Save the Date de HeyGen
Genera videos a partir del guion de tu evento
Escribe los detalles de tu evento, elige una plantilla de video para guardar la fecha y lanza tu proyecto de video. La plataforma crea automáticamente una animación terminada con narración, transiciones y tiempos de escena. Las herramientas de IA se encargan del ritmo y la secuencia para que tu anuncio esté listo al instante. Ya sea que estés anunciando una boda o un cumpleaños importante, texto a video convierte tu guion en un clip pulido sin necesidad de edición.
Diseña tu plantilla de video para guardar la fecha
Elige una plantilla elegante con temática de boda o explora diseños para cualquier ocasión. Cada plantilla de video para save the date incluye gráficos, transiciones y opciones de diseño ya combinadas que puedes ajustar para que encajen con tu estilo. El editor intuitivo de arrastrar y soltar es fácil de usar para principiantes y no requiere experiencia en diseño. Empieza desde cero o construye sobre un estilo existente. El generador de video con IA te da acceso instantáneo a toda la biblioteca de plantillas.
Narración de voz que suena como tú
Graba una muestra corta de voz y la plataforma la clona para entregar un mensaje conmovedor con tu propio tono. Cada palabra de tu anuncio romántico suena natural porque el audio coincide exactamente con tu voz y tu estilo. Tus invitados te escuchan, incluso si nunca grabaste el guion final. O bien, elige entre decenas de voces integradas para encontrar la que mejor encaje con tu evento. Usa clonación de voz con IA para agregar tu propia voz a cada save the date.
Anima fotos y tomas en un video
Sube tu propio material o toma contenido de una biblioteca de videos de stock para armar un anuncio con varias escenas. Anima fotos con transiciones, recorta los visuales para que se adapten a cualquier formato y corta las escenas a la duración ideal sin usar software de edición complejo. Sesiones de fotos de compromiso, fotos del lugar o videos de stock se convierten automáticamente en contenido de video pulido. La herramienta de imagen a video se encarga de construir las escenas, ajustar el ritmo visual y generar el resultado final para que obtengas un clip terminado sin edición manual.
Edita, agrega subtítulos y comparte en cualquier formato
Tu video terminado se exporta en HD, listo para cualquier canal: mensaje de texto, correo electrónico, Instagram, WhatsApp o descarga directa. Usa las herramientas esenciales del editor en línea para afinar subtítulos, ajustar tiempos y colaborar con tu pareja o tu organizador antes de finalizar. Las herramientas de edición se encargan de generar los subtítulos automáticamente para que tu anuncio se pueda leer sin sonido. Usa el generador de subtítulos para agregar subtítulos precisos en segundos o traducirlos para invitados en diferentes países.
Casos de uso del creador de videos Save the Date
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
Cómo funciona un creador de videos para guardar la fecha
Crea tu video de save the date en cuatro pasos claros, desde elegir el estilo hasta enviarlo a cada invitado de tu lista.
Explora las plantillas de eventos y elige un estilo que vaya con el tono y la temática de tu celebración.
Escribe el nombre de tu evento, la fecha, el lugar y cualquier detalle que quieras que tus invitados recuerden.
Agrega tu voz, ajusta los elementos visuales y sube cualquier foto para personalizar el video.
Descarga tu video y envíalo por mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales a tu lista de invitados.
Un creador de videos de save the date te permite hacer un video de anuncio sin grabar ni editar. Escribe los detalles de tu evento, elige una plantilla de video de save the date, agrega narración y la plataforma arma un video terminado. Usa script to video para convertir un mensaje escrito en un clip listo para compartir en minutos. Envíalo por mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales a toda tu lista de invitados.
Sí. Un anuncio en video que incluye tus fotos, voces y detalles del evento se siente mucho más personal que una tarjeta impresa. Cuando creas tu video de “save the date” para la boda, tú controlas cada elemento: imágenes, narración, música y mensaje. Si quieres un estilo consistente en todas las escenas, intercambio de rostro con IA coloca tus fotos en cualquier cuadro. Agrega tu propia voz para que suene exactamente como tú.
Graba una muestra corta de tu voz y la plataforma la clona para narrar tu video con tu propio tono. Tu narración se aplica automáticamente en todas las escenas. Si prefieres no grabar, usa el generador de voz con IA para elegir entre voces naturales ya listas. De cualquier forma, el video final suena personal sin necesidad de trabajo de postproducción.
Tu video debe incluir el nombre del evento, la fecha, el lugar y un enlace para confirmar asistencia (RSVP) o al sitio web de la boda. También ayuda agregar un breve mensaje personal, fotos de la pareja o del lugar, y el tema del evento o el código de vestimenta. Si ya tienes una presentación con todos los detalles, usa PPT To video para convertirla directamente en un video. Mantén el video final por debajo de 60 segundos.
Sí. Tu video final se exporta en formato MP4 estándar, que se reproduce en cualquier dispositivo y se puede enviar por WhatsApp, iMessage, correo electrónico y redes sociales. También puedes generar una versión corta y vertical para Reels o Stories usando el reel generator. Cada formato está optimizado para celular para que tus invitados puedan abrirlo y guardar la fecha sin cambiar de dispositivo.
No hay límite en la cantidad de personas con las que puedes compartir tu video. Cuando esté listo, descarga el MP4 y mándalo a toda tu lista de invitados por mensaje de texto, correo electrónico o cualquier plataforma de mensajería. Para listas de invitados grandes, pega el enlace en un mensaje grupal o en un correo masivo. También puedes usar url to video para crear una versión alojada y compartir un enlace en lugar de un archivo.
Un video entrega información en un formato que la gente tiene muchas más ganas de abrir y recordar que una tarjeta o una página web. Combina imágenes, narración, música y movimiento en una experiencia breve que genera emoción genuina antes del evento. A diferencia de un sitio web, un video se reproduce en cualquier app de mensajería.Sincronización labial con IA garantiza que la narración y el tiempo de las imágenes coincidan a la perfección para lograr un resultado muy pulido.
Puedes crear un video gratis de save the date sin necesidad de tarjeta de crédito. El plan gratuito te permite hacer tu video en línea sin costo, ver una vista previa del resultado y exportarlo antes de actualizar. Los planes de pago desde $24 al mes desbloquean la clonación de voz, videos más largos y toda la biblioteca de estilos. Empieza con un video gratis y actualiza cuando estés listo.
Sí. Sube tus fotos de compromiso y la plataforma crea automáticamente un video de varias escenas con tus imágenes, transiciones, narración y música. Acomoda las fotos en el orden que quieras y agrega subtítulos o detalles del evento a cada escena. Si necesitas ayuda con el mensaje, usa el generador de guiones de video para redactar tu anuncio antes de agregarlo al video.
Sí. El formato de presentación de diapositivas es una opción muy popular para los videos de save the date, especialmente cuando partes de una sesión de fotos de compromiso. Cada foto se convierte en una escena con transiciones suaves, narración y música. Usa el slideshow maker para crear una presentación de fotos pulida sin necesidad de experiencia en diseño. El resultado final se exporta como un MP4 listo para compartir por mensaje de texto o correo electrónico.
Sí. Exporta tu save the date como GIF o como un archivo de video estándar. Los GIFs animados funcionan en correos y redes sociales donde el autoplay puede no activarse. Crea un loop animado corto a partir de tu clip de anuncio usando las herramientas de edición integradas. Los GIFs se reproducen automáticamente en la mayoría de los clientes de correo, lo que los hace un formato muy popular para los save the dates. Exporta en GIF o MP4 según dónde planees compartirlo.
No necesitas ninguna habilidad especial. La plataforma es fácil de usar desde la primera vez, con plantillas y herramientas de edición que se encargan del diseño de forma automática. Pon tu creatividad y las herramientas hacen el resto. Elige tu estilo, llena los detalles y crea un anuncio pulido o una invitación sencilla en pasos guiados. La mayoría de las personas terminan su primer video de save the date en menos de diez minutos, sin experiencia previa en edición.
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