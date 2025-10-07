Generador de videos demo de producto para demos instantáneas en línea

Crea una demostración de producto profesional directamente desde texto usando el generador de video con IA de HeyGen. Convierte guiones en demos claras y alineadas con tu marca, con voz, visuales, subtítulos y traducciones, sin cámaras, nuevas tomas ni edición manual.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Demos de producto para ventas

Demos de producto para ventas

Live demos are hard to scale and inconsistent across reps. With product demo video creation, sales teams send clear, on-demand demos that explain features, workflows, and value propositions consistently and accelerate deal cycles.

Lanzamientos de marketing de producto

Lanzamientos de marketing de producto

Launching new features usually requires multiple recordings and edits to produce the best product demo. AI video generation turns launch scripts into product demo videos quickly, helping marketing teams publish updates faster across websites, email, and social channels.

Onboarding de clientes

Onboarding de clientes

New users often struggle to understand product workflows. Product demo videos convert onboarding documentation into visual walkthroughs that guide users step by step and improve activation without scheduling live sessions.

Atención al cliente y contenido de ayuda

Atención al cliente y contenido de ayuda

Support teams spend time repeating the same explanations. Create product demo videos from support scripts to show solutions visually, reduce ticket volume, and give customers clear self-serve guidance.

Capacitación interna

Capacitación interna

Training teams need repeatable product education to effectively demonstrate the product in action. Product demo video creation transforms internal guides into structured explainer videos for onboarding, updates, and enablement without relying on presenters or recording sessions.

Educación global sobre el producto

Educación global sobre el producto

Scaling demos across regions is expensive with traditional video. AI video generator workflows allow teams to localize one product demo video into multiple languages while keeping visuals and messaging aligned, ensuring an effective product demo for the target audience.

Por qué HeyGen es el mejor generador de videos de demostración de producto

HeyGen ayuda a los equipos a crear contenido de video de demostración de producto de alta calidad más rápido, automatizando la creación de video de principio a fin. Desde los guiones hasta los elementos visuales, la voz y la localización, todo se genera con precisión y está listo para escalar entre equipos y mercados.

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Producción rápida de demos

Crea un video completo de demostración de producto en minutos en lugar de días. La IA se encarga de la narración, los visuales, los subtítulos y el timing para que los equipos pasen de la idea al demo terminado sin retrasos de producción, logrando la mejor experiencia de demo de producto.

Narrativa clara y guiada

Convierte flujos de producto escritos en videos de demostración estructurados que explican las funciones paso a paso. Los guiones se transforman en narrativas visuales que resaltan el valor con claridad, sin grabaciones en vivo ni recorridos complejos.

Demos listas para el mundo

Genera videos de demostración en varios idiomas con voz natural y sincronización labial precisa. Localiza demos de producto al instante mientras mantienes intactos los visuales, el ritmo y la consistencia de tu marca.

Generación de demos de guion a video

Escribe o pega el guion de tu producto y HeyGen genera automáticamente un video completo de demostración del producto.generador de video con IAcrea escenas, visuales, narración, subtítulos y transiciones para que puedas explicar las funciones con claridad sin tener que grabar la pantalla ni editar líneas de tiempo.

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A content creation app showing a Q3 results text, a summary pop-up, and a presentation slide with a man and "Q3 Result Overview."

Voz profesional con IA y sincronización labial

Elige voces de IA naturales o usa clonación de voz para que coincidan con tu marca. Cada video de demostración de producto incluye una locución realista y una sincronización labial precisa, creando un resultado pulido que se siente profesional en casos de uso de ventas, onboarding y marketing.

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Three diverse people in overlapping video call screens: a red-haired woman, a Black woman, and a blurred man.

Personalización visual y control de marca

Aplica los colores de tu marca, logotipos, diseños y estilos a cada video de demostración de producto. Ajusta fondos, ritmo, subtítulos y la estructura de las escenas para que coincidan con la historia de tu producto, mientras mantienes las demos consistentes entre equipos y regiones.

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Voice cloning

Localización de videos de demostración multilingües

Traduce videos de demostración de producto a más de 175 idiomas con traducción de voz y video con IA. HeyGen conserva el tono y el tiempo para que las audiencias globales reciban la misma experiencia de producto clara sin tener que recrear el contenido.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de videos de demostración de producto con IA

Crea el mejor contenido de video demo de producto con un sencillo flujo de trabajo de cuatro pasos que convierte texto en un video final listo para compartir.

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Paso 1

Elige un formato de demo

Elige el layout, estilo y relación de aspecto para tu video de demostración de producto. Configura los elementos visuales, la marca y las preferencias de idioma para que coincidan con tu audiencia y caso de uso.

Paso 2

Agrega tu guion

Pega el texto de explicación o recorrido de tu producto. HeyGen analiza la estructura, el ritmo y el énfasis para preparar escenas que muestren con claridad las funciones y los flujos de trabajo.

Paso 3

Personaliza los visuales y la voz

Ajusta fondos, subtítulos, estilo de voz y branding. Agrega elementos de imagen a video, subtítulos o traducciones para asegurar claridad y accesibilidad en todas las regiones.

Paso 4

Genera y comparte

HeyGen renderiza el video completo de demostración del producto con visuales y narración sincronizados. Descarga, incrusta o distribuye el video en todos tus canales de ventas, marketing y soporte.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de videos de demostración de producto?

Un generador de videos de demostración de producto usa creación de video con IA para convertir guiones escritos en videos de demo completos. Crea automáticamente los elementos visuales, la voz, los subtítulos y los tiempos, eliminando la necesidad de grabar la pantalla en vivo, filmar o editar videos de forma manual.

¿Qué tan realistas son los videos de demostración de producto generados con IA?

HeyGen crea videos de calidad profesional con voz natural, sincronización labial precisa y un ritmo fluido. El resultado se ve pulido y consistente, lo que lo hace ideal para demos de cara al cliente, onboarding y capacitación interna.

¿Puedo crear demos en varios idiomas?

Sí. HeyGen es compatible con la creación de videos multilingües y con funciones de traducción de video en más de 175 idiomas con el traductor de video. Puedes localizar un solo video de producto manteniendo los mismos visuales, estructura y presentación de marca.

¿Necesito experiencia en edición de video?

No. La plataforma está diseñada para personas sin experiencia en edición. Tú trabajas en una interfaz basada en guion mientras la IA se encarga automáticamente de la composición de escenas, transiciones, subtítulos y sincronización de audio.

¿Puedo controlar la marca en mis videos de demostración?

Sí. Puedes aplicar logotipos, colores, fuentes, diseños y plantillas reutilizables para mantener la coherencia de tu marca en cada video de demostración de producto que genere tu equipo.

¿En qué formatos puedo exportar?

Los videos de demostración de producto se pueden exportar como archivos MP4 estándar, ideales para sitios web, alcance de ventas, plataformas de aprendizaje y redes sociales. Los videos quedan listos para compartirse sin necesidad de procesamiento adicional.

¿Qué tan fácil es actualizar un video de demostración?

Actualizar es sencillo. Edita el guion, los elementos visuales o la voz y vuelve a generar el video. No necesitas volver a grabar ni reconstruir las escenas, lo que mantiene las demos al día conforme cambian los productos.

¿Mi contenido está seguro?

HeyGen está construido con prácticas de seguridad de nivel empresarial para proteger el contenido de tus videos de producto. Tus guiones, archivos multimedia y videos generados se mantienen privados y bajo tu control, con derechos de uso claros para la creación de contenido empresarial, incluidos los demos en video.

¿Cuáles son las mejores prácticas para videos de demostración de producto?

Mantén los guiones enfocados en el valor para el usuario, resalta los flujos de trabajo clave y usa una estructura clara. Los demos cortos y bien ritmados funcionan mejor. La creación de videos con IA hace que sea fácil probar, actualizar y optimizar los demos con el tiempo.

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