Paso 1 Elige un formato de demo Elige el layout, estilo y relación de aspecto para tu video de demostración de producto. Configura los elementos visuales, la marca y las preferencias de idioma para que coincidan con tu audiencia y caso de uso.

Paso 2 Agrega tu guion Pega el texto de explicación o recorrido de tu producto. HeyGen analiza la estructura, el ritmo y el énfasis para preparar escenas que muestren con claridad las funciones y los flujos de trabajo.

Paso 3 Personaliza los visuales y la voz Ajusta fondos, subtítulos, estilo de voz y branding. Agrega elementos de imagen a video, subtítulos o traducciones para asegurar claridad y accesibilidad en todas las regiones.