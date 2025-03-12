Convierte tu foto o un video corto en una versión digital realista de ti. Con HeyGen, puedes crear un avatar de IA que habla, se mueve y conecta en más de 175 idiomas. Es rápido, realista e ideal para videos, capacitación o redes sociales.
¿Quieres un avatar de IA único para tus videos?
Con el generador de avatares de IA de HeyGen, puedes crear una versión digital realista de ti mismo o diseñar un personaje totalmente personalizado que represente tu marca. Ya sea que estés produciendo videos de marketing, materiales de capacitación o contenido para redes sociales, tu avatar personalizado te ayuda a aparecer en cualquier lugar sin estar frente a la cámara.
HeyGen te permite personalizar la apariencia, la voz y las expresiones de tu avatar para que coincidan perfectamente con tu tono y tu personalidad. Elige rasgos faciales, ropa y gestos que reflejen la identidad de tu marca. Tu avatar incluso puede hablar en más de 175 idiomas, lo que hace que la comunicación global sea sencilla y auténtica.
Con la creación de videos con IA de HeyGen, puedes diseñar avatares profesionales sin cámaras, actores ni herramientas de edición complicadas. Es la forma más sencilla de crear contenido de video atractivo y escalable que conecte con tu audiencia.
Mejores prácticas para crear tu avatar de IA
Para que tu avatar personalizado se vea natural y profesional, sigue estos sencillos consejos:
✓ Usa video o imágenes de alta calidad: tomas nítidas y bien iluminadas ofrecen resultados mucho más realistas.
✓ Graba con luz brillante y uniforme: evita las sombras para que la IA capture detalles precisos.
✓ Mantén los fondos simples: fondos lisos y sin distracciones ayudan a crear un resultado final más limpio.
✓ Prueba la clonación de voz: usa la clonación de voz con IA de HeyGen para que tu avatar suene como tú.
✓ Personaliza la ropa y las expresiones: ajusta la vestimenta, el tono y los gestos para que encajen con tu marca.
✓ Agrega varios idiomas: habla de forma natural en más de 175 idiomas y acentos para llegar a audiencias globales
Impulsa el engagement con avatares de IA
HeyGen facilita la creación de avatares profesionales y realistas sin necesidad de cámaras, actores ni habilidades de edición. Todo se ejecuta en tu navegador, para que obtengas resultados pulidos en cuestión de minutos.
✓ Expresiones y gestos naturales: los avatares hablan y se mueven con animaciones faciales realistas que combinan con tu tono.
✓ Clonación de voz con IA: dale a tu avatar tu propia voz usando síntesis de voz avanzada.
✓ Soporte global de idiomas: comunica de forma natural en más de 175 idiomas y acentos.
✓ Flujo de trabajo sencillo en el navegador: crea, personaliza y renderiza videos en línea sin necesidad de instalar software.
La función Create Your Own Avatar de HeyGen da vida a los personajes con movimiento expresivo, voz natural y un nivel de detalle realista que te ayuda a conectar con tu audiencia.
Crea tu avatar de IA personalizado en 4 pasos fáciles
De un video corto a tu versión digital totalmente personalizada y lista para hablar. Crear tu avatar de IA con HeyGen es rápido y sencillo. Solo necesitas un video corto o una foto para comenzar. En solo unos minutos, tu avatar de IA personalizado estará listo para hablar, presentar y conectar con tu audiencia.
Captura un clip claro y bien iluminado de ti mismo siguiendo la sencilla guía en pantalla.
Tu video se procesa de forma segura para generar tu avatar personalizado.
Ajusta tu estilo, expresiones y tono para que coincidan con tu personalidad o tu marca.
Escribe tu guion y tu avatar dirá tu mensaje de forma natural en cualquier idioma.
Es una herramienta con IA que convierte tu video o foto en una versión digital tuya que habla. Puedes usarla para videos de negocio, presentaciones y creación de contenido.
Sí. Sube una foto clara o un clip de video corto y HeyGen generará tu avatar realista en minutos.
Sí. Tu avatar puede hablar en más de 175 idiomas y acentos, lo que lo hace perfecto para audiencias globales.
Sí. Puedes eliminar, volver a crear o actualizar avatares desde tu panel cuando lo necesites, según tu nivel de suscripción.
La creación de avatares personalizados está disponible en los planes premium, y algunos planes incluyen pruebas gratis o acceso limitado.
