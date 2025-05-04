Captura tu pantalla, cámara web y audio con el grabador de pantalla con IA de HeyGen. Graba con sincronización perfecta, limpia el ruido de fondo y genera subtítulos automáticamente. Crea videos de alta calidad, fáciles de compartir, en minutos y sin descargas ni software de edición.
Graba de forma más inteligente, rápida y mejor
El AI Screen Recorder de HeyGen te da todo lo que necesitas para capturar, mejorar y compartir videos con calidad profesional en una sola plataforma intuitiva. Ya sea que estés creando tutoriales, demos de producto, videos de onboarding o presentaciones para tu equipo, HeyGen te ayuda a ahorrar tiempo, aumentar tu productividad y mantener una calidad de estudio directamente desde tu navegador.
Con mejoras impulsadas por IA, grabación desde múltiples fuentes y herramientas de compartición instantánea, cada video que grabes se verá profesional y se escuchará perfectamente claro.
Mejora automática con IA
Lleva tus grabaciones de algo básico a algo increíble de forma automática. La avanzada IA de HeyGen limpia tu audio en tiempo real al eliminar el ruido de fondo, equilibrar los niveles de sonido y cortar las muletillas. No necesitas editar nada. Obtienes grabaciones fluidas y con calidad profesional siempre.
Puedes afinar tu resultado con configuraciones de mejora integradas que mantienen tu voz clara y natural, perfecta para creadores, educadores y profesionales.
Captura fluida desde múltiples fuentes
Captura tu pantalla, cámara web y micrófono al mismo tiempo con una sincronización perfecta. Cambia fácilmente entre vistas mientras grabas para resaltar elementos visuales clave o expresiones faciales.
Antes de grabar, planea tu guion usando el generador de guiones de video con IA para estructurar tu mensaje con claridad y ahorrar tiempo.
Esta configuración flexible es ideal para tutoriales, recorridos de producto o presentaciones remotas, dándole a tus videos un toque personal que mantiene a tu audiencia enganchada. La interfaz simplificada asegura que no haya retrasos ni desfasamiento de audio, incluso cuando cambias de fuente a mitad de la grabación.
Graba tu pantalla en 4 pasos fáciles
Captura tu pantalla sin esfuerzo y convierte tus grabaciones en videos profesionales y atractivos con el AI Screen Recorder de HeyGen.
Abre el grabador de pantalla de HeyGen directamente en tu navegador. No necesitas descargar ni instalar nada, solo abre la herramienta y prepárate para grabar en segundos.
Elige exactamente qué quieres grabar: tu pantalla, tu cámara web o ambas con audio. Puedes cambiar de vista en cualquier momento para mantener a tu audiencia enfocada en lo que más importa.
En cuanto empiezas a grabar, la IA de HeyGen trabaja automáticamente en segundo plano. Elimina el ruido de fondo, recorta las pausas largas, equilibra el audio e incluso agrega subtítulos para que tu video se vea fluido y profesional, sin necesidad de edición manual.
Cuando termines, revisa tu grabación y expórtala en segundos. Descarga tu video pulido en HD o 4K, o compártelo al instante mediante un enlace seguro, perfecto para tutoriales, presentaciones y actualizaciones para tu equipo.
Un grabador de pantalla con IA captura tu pantalla, cámara web y audio mientras mejora automáticamente tu video. HeyGen aumenta la claridad al eliminar el ruido, recortar silencios y generar subtítulos para que tus grabaciones se vean profesionales sin edición manual.
Sí. HeyGen permite capturar simultáneamente la pantalla, la cámara web y el micrófono con sincronización perfecta. Puedes cambiar entre diferentes diseños durante la grabación, lo que lo hace ideal para tutoriales, demostraciones y recorridos que necesitan tanto elementos visuales como la presencia del presentador.
Claro que sí. HeyGen funciona completamente en línea, sin necesidad de instalación ni configuración. Puedes grabar al instante desde Windows, Mac o navegadores móviles, y todos tus archivos se guardan de forma segura en la nube para que los tengas siempre a la mano.
Sí. La IA integrada elimina el ruido de fondo, equilibra los niveles de sonido, recorta muletillas y mejora la claridad automáticamente. Para obtener resultados todavía más limpios, puedes mejorar el audio después usando la Herramienta para aumentar el volumen del video
Sí. HeyGen genera automáticamente subtítulos y transcripciones precisas durante la grabación. Esto hace que tus videos sean más accesibles, fáciles de seguir y estén listos para plataformas como YouTube, Reels y portales internos de capacitación.
Puedes hacer ediciones rápidas usando funciones de IA como eliminación de silencios, detección de escenas, recortes y ajustes de subtítulos. Para un refinamiento adicional —como cortar secciones— usa el recortador de video en línea
Sí. Puedes grabar, mejorar y exportar videos gratis con la versión básica. Al actualizar desbloqueas funciones premium para equipos, grabaciones más largas y flujos de trabajo avanzados. Puedes registrarte aquí
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en videos profesionales con IA.