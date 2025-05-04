Grabador de pantalla con IA

El AI Screen Recorder de HeyGen te da todo lo que necesitas para capturar, mejorar y compartir videos con calidad profesional en una sola plataforma intuitiva. Ya sea que estés creando tutoriales, demos de producto, videos de onboarding o presentaciones para tu equipo, HeyGen te ayuda a ahorrar tiempo, aumentar tu productividad y mantener una calidad de estudio directamente desde tu navegador.

Con mejoras impulsadas por IA, grabación desde múltiples fuentes y herramientas de compartición instantánea, cada video que grabes se verá profesional y se escuchará perfectamente claro.