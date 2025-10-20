Los buenos subtítulos ayudan a que la gente siga tu mensaje incluso cuando no puede subir el volumen. Para obtener los mejores resultados con el Generador de Subtítulos con IA de HeyGen, unos cuantos pasos sencillos pueden hacer una gran diferencia.

1. Usa audio claro siempre que sea posible. Un habla limpia ayuda a la IA a captar cada palabra con precisión. Reducir el ruido de fondo o los ecos hace que tus subtítulos sean más confiables.

2. Habla a un ritmo constante. Hablar muy rápido o de forma irregular puede causar problemas de sincronización. Mantener un ritmo parejo ayuda a que tus subtítulos se mantengan alineados con tu video.

3. Revisa y perfecciona tus subtítulos. La IA te lleva casi todo el camino, pero una lectura rápida asegura que los nombres, términos técnicos o acentos se capturen correctamente.

4. Ajusta el estilo de tus subtítulos a la plataforma. Los videos cortos suelen necesitar texto en negritas y fácil de leer. El contenido largo funciona mejor con subtítulos sencillos que no estorben en la pantalla.

5. Elige el formato de exportación correcto Los archivos SRT y VTT funcionan mejor para YouTube o contenido de capacitación. Los subtítulos incrustados son ideales para TikTok, Instagram y Reels.