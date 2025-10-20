Crea subtítulos precisos para cualquier video en segundos. El generador de subtítulos con IA de HeyGen convierte el audio hablado en subtítulos limpios y listos para usar que mejoran la accesibilidad, aumentan el engagement y ayudan a que tu contenido tenga un mejor desempeño en todas las plataformas. Sube tu video, genera subtítulos al instante y edítalos con herramientas sencillas que mantienen tu flujo de trabajo rápido y sin estrés.
Genera subtítulos automáticamente con IA
Los subtítulos ayudan a que más personas vean y entiendan tu contenido. Mejoran la accesibilidad, aumentan la retención y hacen que tus videos tengan un mejor desempeño en las redes sociales. HeyGen te da una forma sencilla de crear subtítulos precisos sin depender de software complejo ni de transcripciones manuales.
Con la IA haciendo el trabajo pesado, obtienes subtítulos limpios y sincronizados que coinciden con tu audio de inmediato. Puedes editarlos rápido, ajustar el estilo y exportar el formato de archivo que necesites para YouTube, TikTok, Instagram, Reels o contenido de formato largo. Todo sucede en tu navegador, así que puedes poner subtítulos a un video desde cualquier dispositivo sin preocuparte por el almacenamiento o la configuración.
Si tu clip necesita recortarse antes de agregarle subtítulos, puedes limpiarlo rápido usando la herramienta Recortador de videos en línea:
Mejores prácticas para crear mejores subtítulos con IA
Los buenos subtítulos ayudan a que la gente siga tu mensaje incluso cuando no puede subir el volumen. Para obtener los mejores resultados con el Generador de Subtítulos con IA de HeyGen, unos cuantos pasos sencillos pueden hacer una gran diferencia.
1. Usa audio claro siempre que sea posible. Un habla limpia ayuda a la IA a captar cada palabra con precisión. Reducir el ruido de fondo o los ecos hace que tus subtítulos sean más confiables.
2. Habla a un ritmo constante. Hablar muy rápido o de forma irregular puede causar problemas de sincronización. Mantener un ritmo parejo ayuda a que tus subtítulos se mantengan alineados con tu video.
3. Revisa y perfecciona tus subtítulos. La IA te lleva casi todo el camino, pero una lectura rápida asegura que los nombres, términos técnicos o acentos se capturen correctamente.
4. Ajusta el estilo de tus subtítulos a la plataforma. Los videos cortos suelen necesitar texto en negritas y fácil de leer. El contenido largo funciona mejor con subtítulos sencillos que no estorben en la pantalla.
5. Elige el formato de exportación correcto Los archivos SRT y VTT funcionan mejor para YouTube o contenido de capacitación. Los subtítulos incrustados son ideales para TikTok, Instagram y Reels.
Llega a más personas con subtítulos que convierten
HeyGen te da un conjunto completo de herramientas para crear subtítulos precisos sin frenar tu flujo de trabajo. Todo está diseñado para ayudarte a pasar rápidamente de la carga a la exportación mientras mantienes el control total sobre el resultado final.
1. Subtítulos automáticos con IA Genera subtítulos en segundos usando reconocimiento de voz avanzado. HeyGen capta el audio con claridad y entrega subtítulos limpios y sincronizados que coinciden con tu video.
2. Herramientas de edición simples Corrige errores menores, ajusta el tiempo o actualiza la puntuación directamente en el editor. Haz mejoras rápidas sin descargar software adicional.
3. Inserta o exporta archivos de subtítulos Exporta archivos SRT o VTT para plataformas como YouTube, o incrusta los subtítulos directamente en tu video para TikTok, Instagram y Reels.
4. Compatibilidad con subtítulos multilingües Crea subtítulos en varios idiomas para llegar a una audiencia global. Muy útil para videos de marketing, educación y capacitación.
5. Estilos y formatos personalizados Ajusta la fuente, el color, el tamaño y la posición para que tus subtítulos coincidan con el estilo de tu marca o plataforma. Usa subtítulos limpios o texto llamativo para contenido de formato corto.
Si quieres agregar texto extra en pantalla o resaltar momentos clave, prueba la herramienta Agregar texto al video :
Agrega subtítulos a tu video en 4 pasos fáciles
Crear subtítulos con HeyGen toma solo unos cuantos pasos. No necesitas experiencia en edición ni software adicional. Todo sucede en línea y obtienes subtítulos limpios y precisos en cuestión de minutos.
Elige tu archivo MP4, MOV o WebM y súbelo a HeyGen.
HeyGen analiza tu audio y crea subtítulos precisos con marcas de tiempo automáticamente.
Revisa nombres, términos técnicos o ajustes de tiempo. Edita los subtítulos directamente en el editor
Descarga tus subtítulos como archivo SRT o VTT, o exporta un video con subtítulos incrustados si lo vas a publicar en TikTok, Instagram o Reels.
Un generador de subtítulos con IA usa reconocimiento de voz para convertir el audio en texto y luego aplica marcas de tiempo para que los subtítulos aparezcan en el momento correcto. Puedes revisar, editar y exportar los subtítulos como archivos de subtítulos o como videos con subtítulos ya incluidos.
Sí. Esta herramienta funciona tanto como generador de captions con IA como generador de subtítulos. Puedes crear subtítulos automáticamente, editarlos para mayor precisión y exportar archivos SRT o VTT para plataformas que aceptan subir subtítulos.
Con audio claro, los subtítulos generados con IA son muy precisos y por lo general solo requieren ediciones menores. Revisar los subtítulos ayuda a asegurarte de que los nombres, términos técnicos y el lenguaje de tu marca sean correctos antes de publicar.
Sí. Puedes ajustar el texto, la puntuación y el tiempo directamente en el editor. Esto te permite afinar los subtítulos sin volver a subir tu video ni usar software por separado.
Puedes exportar subtítulos como archivos SRT o VTT, o descargar un video con los subtítulos incrustados. Los subtítulos incrustados son ideales para TikTok, Instagram, Reels y otras redes sociales.
Sí. Mucha gente ve videos sin sonido. Los subtítulos ayudan a que las personas entiendan tu mensaje de inmediato, lo que puede mejorar el tiempo de reproducción, la retención y el nivel de interacción en general.
Sí. Muchos equipos usan subtítulos junto con el Generador de guiones de video con IA para crear primero guiones claros y luego convertirlos en videos con subtítulos más rápido y con menos revisiones.
Después de exportar tu video con subtítulos, puedes usar la herramienta Share Video de HeyGen para enviar un enlace directamente a tu equipo o a tus clientes sin descargas pesadas.
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