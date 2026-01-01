Texto a voz femenino
Convierte cualquier guion en una narración femenina natural y un vídeo terminado en cuestión de minutos. Elige entre más de 300 voces femeninas de IA en más de 175 idiomas, añade una presentadora con sincronización labial y publica sin cámaras, micrófonos ni software de edición.
Funciones de conversión de texto a voz femenina que van más allá del audio
Voces femeninas de IA naturales
Escribe o pega tu guion y el generador de voz con IA lo leerá con una entonación femenina cálida y natural en lugar de la cadencia plana y robótica de las herramientas antiguas. Prueba más de 300 voces femeninas en más de 175 idiomas gratis en línea y compara tonos antes de renderizar.
Clona tu propia voz femenina
Graba una breve muestra y la clonación de voz con IA crea una voz femenina que narra cualquier guion manteniendo tu tono reconocible. Los equipos utilizan una única voz clonada para conservar un sonido de marca coherente en cada vídeo, sin tener que contratar a un actor de voz para cada nuevo proyecto.
Presentadoras de IA femeninas con sincronización labial
Combina tu voz en off femenina con uno de más de 1.100 avatares, y el sincronizado labial con IA a nivel de fonema hace coincidir cada palabra con la boca de la presentadora. Las herramientas solo de audio te entregan un archivo; HeyGen te entrega un vídeo terminado y listo para ver en cualquier canal.
Control de tono, ritmo y emoción
Da forma a cada voz femenina ajustando el tono, el ritmo y la emoción desde el editor basado en texto de AI Studio, igual que si editaras un documento. Corrige un nombre mal pronunciado o cambia una lectura cálida por una más enérgica editando el guion y regenerando el audio, sin necesidad de volver a grabar.
Subtítulos y exportación SRT
Genera subtítulos automáticamente con el generador de subtítulos y exporta archivos SRT junto con tu MP4 en HD o 4K. Los subtítulos mantienen la atención de los espectadores que ven sin sonido en las redes sociales y abren tu contenido a quienes dependen de ellos para seguir cada línea de diálogo.
Casos de uso de voces de IA femeninas para equipos de contenido
Locuciones femeninas para YouTube
Grabar la narración una y otra vez retrasa cada subida. Pega tu guion, elige una voz femenina y publica explicativos y Shorts listos para tu canal el mismo día, con el tono que mejor encaje con tu audiencia.
Narración para e-learning y formación
La narración de cursos suele implicar tiempo de estudio o tarifas de agencia. En su lugar, crea módulos de formación a partir de tu guion con una voz femenina clara y cercana, y actualiza cualquier lección simplemente editando el guion y regenerando el audio.
Clips de marketing y redes sociales
Las campañas se estancan cuando cada variante de anuncio necesita una nueva sesión de locución. Genera varias tomas de voz en off femenina a partir de un solo guion, prueba distintos tonos y lanza clips localizados para cada ubicación en una sola tarde.
Narración de demostración de producto
Los recorridos de producto necesitan una voz femenina coherente en cada versión. Escribe el guion del demo una vez, genera la locución y vuelve a renderizarla cada vez que cambie la interfaz, sin tener que reservar nuevas sesiones de grabación.
Audiolibros y narración de formato largo
Los guiones largos son caros de locutar manualmente. Genera capítulo tras capítulo con una voz femenina uniforme, mantén una pronunciación coherente en todo el proyecto y corrige cualquier línea editando el texto y volviendo a generarlo.
Localiza vídeos con voces femeninas
Volver a grabar contenido para nuevos mercados lleva meses y requiere un segundo equipo. En su lugar, pasa cualquier vídeo terminado por el traductor de vídeo con IA y obtén en una sola pasada una voz femenina localizada, un tono clonado y un movimiento de labios sincronizado.
Cómo crear un vídeo de texto a voz femenino en HeyGen
Pega un guion, elige una voz femenina, añade una presentadora y exporta un vídeo HD terminado en cuatro pasos directamente en el navegador.
Pega tu guion
Escribe o pega tu guion en el editor de texto y divídelo en escenas según sea necesario.
Elige una voz de IA femenina
Previsualiza voces femeninas en más de 175 idiomas y, a continuación, ajusta el tono, el ritmo y la emoción que desees.
Añade un presentador o elementos visuales
Elige un avatar para narrar tu contenido con sincronización labial o mantén un diseño sin rostro con imágenes de recurso (B-roll).
Genera y exporta en HD
Renderiza tu vídeo, descarga el MP4 en HD o 4K y añade subtítulos SRT para cualquier plataforma.
¿Qué es la conversión de texto a voz femenina y cómo funciona?
La conversión de texto a voz femenina transforma texto escrito en una voz femenina natural y, opcionalmente, la combina con elementos visuales o una presentadora con sincronización labial. En HeyGen, pegas un guion, eliges una voz femenina y generas un archivo MP4 final listo para publicar.
¿Las voces femeninas de IA sonarán naturales o robóticas como las de las antiguas herramientas de TTS?
Las voces femeninas de IA modernas suenan naturales, con una entonación fluida a nivel de frase y de oración, en lugar del ritmo entrecortado de los primeros sistemas TTS. En HeyGen puedes previsualizar varias locutoras y luego ajustar el ritmo y la emoción hasta que la locución se adapte a tu intención.
¿Cuántas voces femeninas e idiomas ofrece HeyGen?
HeyGen ofrece más de 300 voces de IA, incluidas muchas opciones de voz femenina, en más de 175 idiomas y numerosos acentos regionales. Puedes comparar tonos cálidos, profesionales, enérgicos y tranquilos uno al lado del otro antes de elegir el que mejor se adapte a tu vídeo.
¿Cómo puedo añadir una voz en off femenina a un vídeo sin grabar nada?
Pega tu guion, elige una voz femenina y HeyGen genera la narración y la sincroniza automáticamente con tu avatar o metraje. Todo el proceso se ejecuta en el navegador, por lo que no necesitas micrófono, estudio ni software de edición.
¿Por qué elegir HeyGen en lugar de otras herramientas de conversión de texto a voz femenina?
La mayoría de las herramientas de TTS solo generan un archivo de audio que aún tienes que editar en un vídeo. HeyGen crea la voz en off femenina y el vídeo final juntos, con más de 1.100 avatares, sincronización labial y traducción completa de vídeo en la misma plataforma.
¿Puedo clonar mi propia voz femenina para narrar vídeos?
Sí. Graba una breve muestra y clonación de voz con IA crea una voz femenina que lee tus guiones manteniendo tu tono reconocible. Los creadores la usan para sonar como ellos mismos en cada vídeo sin tener que grabar toma tras toma.
¿Puedo controlar el tono y la emoción de una voz femenina?
Sí. Puedes ajustar el tono, el ritmo y la emoción directamente en el editor, de modo que el mismo guion pueda sonar cálido y tranquilizador para un onboarding o animado y enérgico para un anuncio. Edita el texto, regenera y escucha el cambio al instante.
¿El audio multilingüe generado con IA realmente funciona a escala de producción?
Sí. AI Smart Ventures formó a más de 10.000 personas con contenido de HeyGen en más de 170 idiomas, tal y como se detalla en la historia de cliente de AI Smart Ventures. Una única plataforma mantuvo la voz y la calidad coherentes en todos los mercados para los que realizaron la localización.
¿Puede HeyGen darle a un vídeo existente una voz femenina en otro idioma?
Sí. Sube un vídeo terminado y el traductor de vídeo con IA lo localiza con una voz femenina, un tono clonado y un movimiento de labios sincronizado, de modo que parece que la persona grabó directamente en el nuevo idioma. El mismo flujo de trabajo funciona en más de 175 idiomas.
¿Es gratis la voz femenina con texto a voz en HeyGen y qué añaden los planes de pago?
Sí, el plan Free te permite generar vídeos con voz en off femenina sin pagar. Los planes de pago empiezan en 24 $ al mes e incluyen vídeos más largos y más exportaciones, con planes Enterprise personalizados para equipos que producen a gran escala.
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