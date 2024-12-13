AI Smart Ventures, líder en soluciones impulsadas por la inteligencia artificial, ha sido pionero en la adopción de la IA desde 2015. Su misión es elevar y dotar a las empresas con la experiencia interna en IA que necesitan para liderar en un mundo impulsado por la tecnología. A través de formación en IA personalizada, servicios de implementación profundos y consultoría estratégica perspicaz, AI Smart Ventures guía a las compañías a través de las complejidades de adoptar la IA dentro del paisaje corporativo y proporciona soluciones de IA de vanguardia.

Con divisiones dedicadas al Marketing Inteligente y a los Insiders Inteligentes, AI Smart Ventures enfrentó el desafío de producir contenido de video escalable y multilingüe para una amplia gama de clientes. Los clientes empresariales necesitaban una rápida localización de materiales de formación, pero los métodos tradicionales de producción de videos eran intensivos en recursos, consumían mucho tiempo y carecían de la flexibilidad necesaria para satisfacer estas demandas.

Formando a la próxima generación sobre el poder del vídeo IA

Para empoderar a los propietarios de negocios y a sus equipos sobre cómo utilizar eficazmente las herramientas de IA en sus organizaciones, AI Smart Ventures ofrece un programa de formación AI Smart Insiders de 10 semanas. Debido a su facilidad de uso, calidad de avatar y versatilidad, HeyGen se destaca como una de las tres herramientas esenciales de vídeo de IA.

“Realizamos formación aplicada en IA sobre cómo utilizar la IA de manera general en la empresa, y luego hacemos formación avanzada en herramientas específicas,” dijo Nicole Donnelly, Fundadora de AI Smart Ventures. “Lo enseñamos a todos nuestros grupos dentro de nuestra formación AI Smart Insiders sobre cómo usar HeyGen.”

HeyGen proporcionó la solución perfecta para AI Smart Ventures y sus clientes al ofrecer una plataforma intuitiva para crear videos multilingües con avatares realistas y doblajes. La plataforma se integra sin problemas en las operaciones de AI Smart Ventures, permitiendo al equipo producir, localizar y distribuir contenido de video rápidamente en diversas plataformas.

“Muchas personas tienen miedo al vídeo. Los comentarios que recibimos son ‘No me gusta grabar vídeos porque soy muy consciente de mí mismo’”, dijo Nicole. “Después de hacer el primero en HeyGen, se sienten mucho mejor porque no tienen que grabar más y tienen una fuente para crear nuevos vídeos.”

Optimizando la traducción de vídeos para you.com

Al aprovechar HeyGen, AI Smart Ventures ha desbloqueado nuevas posibilidades en la creación de videos multilingües, permitiendo soluciones de formación y marketing más rápidas e impactantes. La plataforma de HeyGen se ha vuelto esencial en la misión de AI Smart Ventures de impulsar la innovación y crear valor para los clientes.

Utilizado por millones de personas, you.com es un motor de productividad con IA que realiza búsquedas profundas, ejecuta código, genera imágenes y utiliza herramientas para mejorar la productividad. Para agilizar su proceso de traducción de vídeos, you.com contrató a AI Smart Ventures para traducir de manera rápida y eficiente vídeos de formación empresarial y tutoriales al alemán.

“Una gran parte de conseguir el contrato con you.com fue que podíamos traducir los cursos de formación empresarial al alemán rápidamente. Es decir, realmente rápido. Con HeyGen, podemos hacerlo el mismo día que crean los suyos en inglés y cambiarlos al alemán,” dijo Nicole.

Escalando la formación para salvar vidas al resto del mundo