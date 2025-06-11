Convierte cada vídeo en una experiencia de visionado completa con subtítulos AI que se sincronizan perfectamente con tu audio. HeyGen transcribe, temporiza y estiliza automáticamente tus subtítulos para que más espectadores puedan seguir la trama, incluso con el sonido apagado. Sin necesidad de teclear manualmente, sin herramientas complicadas, solo subtítulos claros y atractivos que se ajustan a tu marca.
Convierte clips rápidos en contenido que capte la atención con subtítulos grandes y animados optimizados para móviles. Resalta frases clave para que tu mensaje impacte incluso cuando el sonido esté apagado.
Genera automáticamente subtítulos para contenidos extensos y conviértelos en clips con subtítulos en un solo proceso. Aumenta la retención, el tiempo de visualización y la capacidad de búsqueda con texto claro y buscable en pantalla.
Haz que los vídeos internos sean más fáciles de seguir para equipos globales y entornos ruidosos. Añade subtítulos en varios idiomas para que todos puedan aprender a su propio ritmo y en su idioma preferido.
Combina visuales impactantes con subtítulos cinéticos de alto impacto para tus videos de TikTok. Utiliza fuentes en negrita, bloques de color y revelados animados palabra por palabra para enfatizar ganchos, ofertas y llamados a la acción.
Sube grabaciones y genera subtítulos con unos pocos clics. Exporta versiones con subtítulos o descarga archivos de subtítulos para integrar en tu sitio web, sistema de gestión de aprendizaje o plataforma de vídeo.
Convierte lecciones y vídeos explicativos en experiencias de aprendizaje altamente digeribles, con subtítulos. Los subtítulos ayudan a los estudiantes a mantenerse concentrados, tomar apuntes y revisar conceptos clave rápidamente.
¿Por qué elegir el Generador de Subtítulos AI de HeyGen?
Haz que cada segundo de tu vídeo cuente con subtítulos precisos, acordes a la marca y listos para cualquier canal. HeyGen se encarga de la transcripción, el temporizado, la traducción y el estilo en un flujo de trabajo sencillo.
Ya sea que estés reutilizando contenido existente o creando nuevos videos en HeyGen, los subtítulos se generan y se sincronizan con un solo clic. Dedica tu tiempo a la historia y la estrategia, no a ediciones fotograma a fotograma, con nuestro generador de subtítulos AI gratuito.
Sube tu vídeo o créalo, pulsa en generar y deja que la IA genere automáticamente la transcripción y el temporizador. Revisa y ajusta rápidamente cualquier línea en un editor limpio para mantener el control total sobre el resultado final.
Aplica títulos audaces orientados a redes sociales, subtítulos corporativos limpios o destacados de palabras al estilo karaoke en segundos. Guarda tus ajustes de subtítulos favoritos para que cada video tenga un aspecto y sensación consistentes en todo tu contenido audiovisual.
Genera subtítulos y traducciones para múltiples idiomas en un solo espacio de trabajo utilizando nuestro generador automático de subtítulos. Haz que tu contenido sea accesible para espectadores sordos y con dificultades auditivas, hablantes no nativos y cualquier persona que mire en silencio.
Subtítulos automáticos con un solo clic
Detecta el habla, transcribe el audio y sincroniza automáticamente los subtítulos en cada escena. No es necesario codificar tiempos manualmente ni copiar y pegar de herramientas de transcripción separadas.
Estilos avanzados y animación
Elige entre subtítulos limpios de tercio inferior, leyendas audaces al estilo de las redes sociales, formatos de 'cabeza parlante' y resaltado de palabras al estilo karaoke. Ajusta las fuentes, tamaños, colores, fondos y tiempos con solo unos clics.
Traducción multilingüe
Genera subtítulos en tu idioma principal utilizando nuestro generador automático de subtítulos, luego tradúcelos instantáneamente a más de 50 idiomas. Perfecto para marcas globales, equipos internacionales y creadores que localizan contenido a gran escala.
Opciones de exportación flexibles
Graba subtítulos directamente en tu vídeo para plataformas sociales o descarga archivos de subtítulos (como SRT) para subirlos donde alojes tu contenido. Crea versiones en diferentes idiomas sin tener que reeditar el vídeo.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de subtítulos AI
No necesitas ser un ingeniero de sonido o un subtitulador profesional para obtener subtítulos de alta calidad. HeyGen automatiza el trabajo pesado mientras te ofrece controles sencillos para perfeccionar los detalles.
Comienza con cualquier vídeo: graba en HeyGen, sube un archivo existente o incorpora un vídeo que ya hayas creado. Nuestro motor detecta el habla y prepara la pista para el subtitulado.
Abre el panel de Subtítulos y haz clic para generar automáticamente. HeyGen transcribe el audio, divide las frases habladas en segmentos legibles y alinea los subtítulos con tu línea de tiempo.
Revisa la transcripción, ajusta cualquier formulación y elige el estilo de subtítulo. Modifica fuentes, colores y efectos, o aplica un ajuste preestablecido guardado para que tus subtítulos coincidan con el resto de tu marca.
Añade pistas de subtítulos traducidos si es necesario, luego exporta tu vídeo con subtítulos integrados o descarga los archivos de subtítulos. Publica en tus plataformas favoritas y mantén a tu audiencia cautivada dondequiera que vean.
Un generador automático de subtítulos de IA transcribe el audio de su video, lo convierte en subtítulos legibles y sincroniza el texto con las marcas de tiempo correctas. En lugar de escribir cada línea manualmente, puede generar automáticamente una pista de subtítulos completa en minutos.
HeyGen utiliza reconocimiento de voz avanzado para producir transcripciones altamente precisas en una amplia gama de configuraciones de grabación. Puedes revisar y editar rápidamente cualquier línea dentro del editor de subtítulos, de modo que los subtítulos finales coincidan con la voz y la terminología de tu marca.
Sí, puedes personalizar completamente el estilo de tus subtítulos. Elige fuentes, tamaños, colores, fondos y animaciones, luego guarda tus combinaciones favoritas como preajustes para reutilizarlas en todos tus contenidos de video y mantener una apariencia consistente.
El generador puede trabajar con muchos idiomas principales tanto para la transcripción como para la traducción a través del traductor de vídeos. Puedes crear subtítulos en un idioma y luego traducirlos a varios otros para que tu contenido se conecte con audiencias de todo el mundo.
Puedes grabar subtítulos directamente en tu vídeo o exportarlos como archivos de subtítulos, como SRT, dependiendo de cómo planees publicar. Esto te da la flexibilidad de usar los mismos subtítulos en plataformas que soportan subtítulos ocultos.
Los subtítulos suelen aumentar el tiempo de visualización y las tasas de finalización, especialmente en dispositivos móviles donde muchos espectadores miran en silencio. Los subtítulos claros y legibles facilitan que las personas sigan la trama, lo que puede mejorar la participación y el rendimiento general del contenido.
Sí, el Generador de Subtítulos AI es ideal para contenidos extensos como seminarios web, sesiones de entrenamiento y presentaciones. Puedes subtitular sesiones enteras automáticamente y luego reutilizar momentos clave en clips más cortos, completamente subtitulados, utilizando formatos vtt o txt.
No se requiere experiencia en edición. Las herramientas de subtítulos están diseñadas para usuarios no técnicos, con una interfaz sencilla y un editor de texto intuitivo para la creación fácil de contenido de video. Si puedes editar un documento, puedes generar y refinar subtítulos en HeyGen.
Puedes ajustar con precisión el tiempo de los subtítulos individuales directamente desde el panel de subtítulos. Desplaza, fusiona o divide las líneas para que aparezcan exactamente cuando quieras, sin tener que lidiar con interfaces de código de tiempo complicadas.
El generador de subtítulos es parte de la experiencia de creación de videos HeyGen, por lo que puedes pasar de la escritura y grabación a la exportación con subtítulos en un solo lugar. Revisa los detalles de tu plan para ver qué opciones de subtítulos y traducción están disponibles para tu cuenta.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.