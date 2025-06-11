HeyGen logo

Generador de Subtítulos IA: Crear Subtítulos Instantáneos

Convierte cada vídeo en una experiencia de visionado completa con subtítulos AI que se sincronizan perfectamente con tu audio. HeyGen transcribe, temporiza y estiliza automáticamente tus subtítulos para que más espectadores puedan seguir la trama, incluso con el sonido apagado. Sin necesidad de teclear manualmente, sin herramientas complicadas, solo subtítulos claros y atractivos que se ajustan a tu marca.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de vídeo a partir de imágenes

Cortos y Reels para redes sociales

Cortos y Reels para redes sociales

Convierte clips rápidos en contenido que capte la atención con subtítulos grandes y animados optimizados para móviles. Resalta frases clave para que tu mensaje impacte incluso cuando el sonido esté apagado.

Vídeos de YouTube y fragmentos de podcasts

Vídeos de YouTube y fragmentos de podcasts

Genera automáticamente subtítulos para contenidos extensos y conviértelos en clips con subtítulos en un solo proceso. Aumenta la retención, el tiempo de visualización y la capacidad de búsqueda con texto claro y buscable en pantalla.

Formación, incorporación y aprendizaje y desarrollo

Formación, incorporación y aprendizaje y desarrollo

Haz que los vídeos internos sean más fáciles de seguir para equipos globales y entornos ruidosos. Añade subtítulos en varios idiomas para que todos puedan aprender a su propio ritmo y en su idioma preferido.

Marketing, anuncios y promociones

Marketing, anuncios y promociones

Combina visuales impactantes con subtítulos cinéticos de alto impacto para tus videos de TikTok. Utiliza fuentes en negrita, bloques de color y revelados animados palabra por palabra para enfatizar ganchos, ofertas y llamados a la acción.

Seminarios web, eventos y demostraciones de productos

Seminarios web, eventos y demostraciones de productos

Sube grabaciones y genera subtítulos con unos pocos clics. Exporta versiones con subtítulos o descarga archivos de subtítulos para integrar en tu sitio web, sistema de gestión de aprendizaje o plataforma de vídeo.

Creadores de cursos y educadores

Creadores de cursos y educadores

Convierte lecciones y vídeos explicativos en experiencias de aprendizaje altamente digeribles, con subtítulos. Los subtítulos ayudan a los estudiantes a mantenerse concentrados, tomar apuntes y revisar conceptos clave rápidamente.

¿Por qué elegir el Generador de Subtítulos AI de HeyGen?

Haz que cada segundo de tu vídeo cuente con subtítulos precisos, acordes a la marca y listos para cualquier canal. HeyGen se encarga de la transcripción, el temporizado, la traducción y el estilo en un flujo de trabajo sencillo.


Ya sea que estés reutilizando contenido existente o creando nuevos videos en HeyGen, los subtítulos se generan y se sincronizan con un solo clic. Dedica tu tiempo a la historia y la estrategia, no a ediciones fotograma a fotograma, con nuestro generador de subtítulos AI gratuito.

Subtítulos precisos en minutos, no horas

Sube tu vídeo o créalo, pulsa en generar y deja que la IA genere automáticamente la transcripción y el temporizador. Revisa y ajusta rápidamente cualquier línea en un editor limpio para mantener el control total sobre el resultado final.

Estilos acordes a tu marca que combinan con tu contenido

Aplica títulos audaces orientados a redes sociales, subtítulos corporativos limpios o destacados de palabras al estilo karaoke en segundos. Guarda tus ajustes de subtítulos favoritos para que cada video tenga un aspecto y sensación consistentes en todo tu contenido audiovisual.

Diseñado para vídeo global y accesible

Genera subtítulos y traducciones para múltiples idiomas en un solo espacio de trabajo utilizando nuestro generador automático de subtítulos. Haz que tu contenido sea accesible para espectadores sordos y con dificultades auditivas, hablantes no nativos y cualquier persona que mire en silencio.

Subtítulos automáticos con un solo clic

Detecta el habla, transcribe el audio y sincroniza automáticamente los subtítulos en cada escena. No es necesario codificar tiempos manualmente ni copiar y pegar de herramientas de transcripción separadas.

Interfaz de software de creación de vídeos con IA mostrando una diapositiva titulada 'La escena del billar en Nueva York' con un avatar femenino y un botón de 'Bienvenida'.

Estilos avanzados y animación

Elige entre subtítulos limpios de tercio inferior, leyendas audaces al estilo de las redes sociales, formatos de 'cabeza parlante' y resaltado de palabras al estilo karaoke. Ajusta las fuentes, tamaños, colores, fondos y tiempos con solo unos clics.

Hombre sonriente con gafas sobre un fondo verde, con una superposición que muestra "Intro" completado.

Traducción multilingüe

Genera subtítulos en tu idioma principal utilizando nuestro generador automático de subtítulos, luego tradúcelos instantáneamente a más de 50 idiomas. Perfecto para marcas globales, equipos internacionales y creadores que localizan contenido a gran escala.

Clonación de voz

Opciones de exportación flexibles

Graba subtítulos directamente en tu vídeo para plataformas sociales o descarga archivos de subtítulos (como SRT) para subirlos donde alojes tu contenido. Crea versiones en diferentes idiomas sin tener que reeditar el vídeo.

Interfaz mostrando opciones de exportación SCORM con SCORM 1.2 seleccionado, y un hombre sonriente en el fondo.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo usar el generador de subtítulos AI

No necesitas ser un ingeniero de sonido o un subtitulador profesional para obtener subtítulos de alta calidad. HeyGen automatiza el trabajo pesado mientras te ofrece controles sencillos para perfeccionar los detalles.

Paso 1

Sube o crea tu vídeo

Comienza con cualquier vídeo: graba en HeyGen, sube un archivo existente o incorpora un vídeo que ya hayas creado. Nuestro motor detecta el habla y prepara la pista para el subtitulado.

Paso 2

Generar subtítulos automáticamente con IA

Abre el panel de Subtítulos y haz clic para generar automáticamente. HeyGen transcribe el audio, divide las frases habladas en segmentos legibles y alinea los subtítulos con tu línea de tiempo.

Paso 3

Edita y da estilo a tus subtítulos

Revisa la transcripción, ajusta cualquier formulación y elige el estilo de subtítulo. Modifica fuentes, colores y efectos, o aplica un ajuste preestablecido guardado para que tus subtítulos coincidan con el resto de tu marca.

Paso 4

Traducir, exportar y publicar

Añade pistas de subtítulos traducidos si es necesario, luego exporta tu vídeo con subtítulos integrados o descarga los archivos de subtítulos. Publica en tus plataformas favoritas y mantén a tu audiencia cautivada dondequiera que vean.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de subtítulos AI?

Un generador automático de subtítulos de IA transcribe el audio de su video, lo convierte en subtítulos legibles y sincroniza el texto con las marcas de tiempo correctas. En lugar de escribir cada línea manualmente, puede generar automáticamente una pista de subtítulos completa en minutos.

¿Cuán precisos son los subtítulos de HeyGen?

HeyGen utiliza reconocimiento de voz avanzado para producir transcripciones altamente precisas en una amplia gama de configuraciones de grabación. Puedes revisar y editar rápidamente cualquier línea dentro del editor de subtítulos, de modo que los subtítulos finales coincidan con la voz y la terminología de tu marca.

¿Puedo personalizar el aspecto de mis subtítulos?

Sí, puedes personalizar completamente el estilo de tus subtítulos. Elige fuentes, tamaños, colores, fondos y animaciones, luego guarda tus combinaciones favoritas como preajustes para reutilizarlas en todos tus contenidos de video y mantener una apariencia consistente.

¿El Generador de Subtítulos AI admite múltiples idiomas?

El generador puede trabajar con muchos idiomas principales tanto para la transcripción como para la traducción a través del traductor de vídeos. Puedes crear subtítulos en un idioma y luego traducirlos a varios otros para que tu contenido se conecte con audiencias de todo el mundo.

¿Puedo exportar archivos de subtítulos como SRT?

Puedes grabar subtítulos directamente en tu vídeo o exportarlos como archivos de subtítulos, como SRT, dependiendo de cómo planees publicar. Esto te da la flexibilidad de usar los mismos subtítulos en plataformas que soportan subtítulos ocultos.

¿Ayudarán los subtítulos al rendimiento de mis redes sociales?

Los subtítulos suelen aumentar el tiempo de visualización y las tasas de finalización, especialmente en dispositivos móviles donde muchos espectadores miran en silencio. Los subtítulos claros y legibles facilitan que las personas sigan la trama, lo que puede mejorar la participación y el rendimiento general del contenido.

¿Puedo usar subtítulos de IA para videos largos como seminarios web?

Sí, el Generador de Subtítulos AI es ideal para contenidos extensos como seminarios web, sesiones de entrenamiento y presentaciones. Puedes subtitular sesiones enteras automáticamente y luego reutilizar momentos clave en clips más cortos, completamente subtitulados, utilizando formatos vtt o txt.

¿Necesito experiencia en edición para usar los subtítulos de HeyGen?

No se requiere experiencia en edición. Las herramientas de subtítulos están diseñadas para usuarios no técnicos, con una interfaz sencilla y un editor de texto intuitivo para la creación fácil de contenido de video. Si puedes editar un documento, puedes generar y refinar subtítulos en HeyGen.

¿Puedo ajustar el tiempo si los subtítulos necesitan pequeños retoques?

Puedes ajustar con precisión el tiempo de los subtítulos individuales directamente desde el panel de subtítulos. Desplaza, fusiona o divide las líneas para que aparezcan exactamente cuando quieras, sin tener que lidiar con interfaces de código de tiempo complicadas.

¿Está incluido el Generador de Subtítulos AI con las herramientas de video de HeyGen?

El generador de subtítulos es parte de la experiencia de creación de videos HeyGen, por lo que puedes pasar de la escritura y grabación a la exportación con subtítulos en un solo lugar. Revisa los detalles de tu plan para ver qué opciones de subtítulos y traducción están disponibles para tu cuenta.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

