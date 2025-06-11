¿Por qué elegir el Generador de Subtítulos AI de HeyGen?

Haz que cada segundo de tu vídeo cuente con subtítulos precisos, acordes a la marca y listos para cualquier canal. HeyGen se encarga de la transcripción, el temporizado, la traducción y el estilo en un flujo de trabajo sencillo.



Ya sea que estés reutilizando contenido existente o creando nuevos videos en HeyGen, los subtítulos se generan y se sincronizan con un solo clic. Dedica tu tiempo a la historia y la estrategia, no a ediciones fotograma a fotograma, con nuestro generador de subtítulos AI gratuito.