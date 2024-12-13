Acerca de Trupeer

Trupeer es una plataforma de inteligencia de prospectos B2B que permite a las empresas encontrar y calificar prospectos de alto interés utilizando datos firmográficos y tecnográficos en tiempo real. Con potentes filtros de búsqueda y conocimientos prácticos, Trupeer ayuda a los equipos de ventas y marketing a dirigirse a las compañías adecuadas y mejorar el rendimiento de las acciones de salida.

HeyGen y Trupeer

La integración de HeyGen y Trupeer permite a los usuarios generar alcance de video personalizado con IA utilizando datos de leads B2B en tiempo real de Trupeer. Esta combinación posibilita a los equipos de ventas y marketing escalar mensajes de video dirigidos y similares a los humanos que resuenan con prospectos de alto interés.

