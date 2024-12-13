Acerca de Trupeer
Trupeer es una plataforma de inteligencia de prospectos B2B que permite a las empresas encontrar y calificar prospectos de alto interés utilizando datos firmográficos y tecnográficos en tiempo real. Con potentes filtros de búsqueda y conocimientos prácticos, Trupeer ayuda a los equipos de ventas y marketing a dirigirse a las compañías adecuadas y mejorar el rendimiento de las acciones de salida.
HeyGen y Trupeer
La integración de HeyGen y Trupeer permite a los usuarios generar alcance de video personalizado con IA utilizando datos de leads B2B en tiempo real de Trupeer. Esta combinación posibilita a los equipos de ventas y marketing escalar mensajes de video dirigidos y similares a los humanos que resuenan con prospectos de alto interés.
Casos de uso
- Campañas de ventas salientes personalizadas: Utiliza los datos de leads en tiempo real de Trupeer para generar automáticamente videos de HeyGen AI adaptados a cada prospecto, mejorando la efectividad del alcance y las tasas de respuesta en campañas de correo electrónico frío o en LinkedIn.
- Marketing basado en cuentas (ABM) a gran escala: Identifica cuentas de alto valor con los filtros firmográficos de Trupeer, luego entrega mensajes de video personalizados de HeyGen como parte de tu estrategia ABM para crear puntos de contacto personalizados y de alto impacto.
- Calificación y nutrición de clientes potenciales: Combina las perspectivas de Trupeer con los vídeos de avatar de HeyGen para dar seguimiento a los clientes potenciales utilizando mensajes relevantes y basados en datos, manteniendo a los prospectos comprometidos y avanzando a través del embudo de ventas con un esfuerzo manual mínimo.