FlowShare + HeyGen

FlowShare es una herramienta de documentación paso a paso que captura automáticamente los flujos de trabajo y los convierte en guías visuales para simplificar la formación y el intercambio de procesos.

Acerca de FlowShare

FlowShare es una herramienta de documentación que captura automáticamente cada paso del flujo de trabajo en pantalla de un usuario para crear guías visuales claras. Ayuda a los equipos a ahorrar tiempo en capacitación, incorporación y documentación de procesos al generar instrucciones paso a paso con capturas de pantalla anotadas.

HeyGen y FlowShare

La integración de HeyGen y FlowShare permite a los usuarios transformar guías de procesos paso a paso en tutoriales en video atractivos, generados por IA con avatares realistas. Esto facilita la escalabilidad de la formación, incorporación y esfuerzos de documentación con contenido de video dinámico y similar al humano generado directamente a partir de flujos de trabajo capturados.

Casos de uso

  • Incorporación y formación de empleados: Convierte guías paso a paso capturadas en FlowShare en videos atractivos liderados por avatares de IA con HeyGen, ayudando a los nuevos empleados a aprender rápidamente herramientas, sistemas y flujos de trabajo con un esfuerzo manual mínimo.
  • Soporte al cliente y vídeos instructivos: Utiliza FlowShare para documentar procesos complejos, luego genera tutoriales en vídeo claros y personalizados con HeyGen para ayudar a los usuarios a resolver problemas o comprender las características del producto de manera más efectiva.
  • Documentación de procesos internos a gran escala: Los equipos pueden optimizar la compartición de conocimientos internos convirtiendo los flujos de trabajo rutinarios en tutoriales en vídeo fáciles de seguir, mejorando la consistencia y reduciendo el tiempo dedicado a responder preguntas repetidas.
logo
