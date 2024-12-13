Acerca de FlowShare
FlowShare es una herramienta de documentación que captura automáticamente cada paso del flujo de trabajo en pantalla de un usuario para crear guías visuales claras. Ayuda a los equipos a ahorrar tiempo en capacitación, incorporación y documentación de procesos al generar instrucciones paso a paso con capturas de pantalla anotadas.
HeyGen y FlowShare
La integración de HeyGen y FlowShare permite a los usuarios transformar guías de procesos paso a paso en tutoriales en video atractivos, generados por IA con avatares realistas. Esto facilita la escalabilidad de la formación, incorporación y esfuerzos de documentación con contenido de video dinámico y similar al humano generado directamente a partir de flujos de trabajo capturados.
Casos de uso
- Incorporación y formación de empleados: Convierte guías paso a paso capturadas en FlowShare en videos atractivos liderados por avatares de IA con HeyGen, ayudando a los nuevos empleados a aprender rápidamente herramientas, sistemas y flujos de trabajo con un esfuerzo manual mínimo.
- Soporte al cliente y vídeos instructivos: Utiliza FlowShare para documentar procesos complejos, luego genera tutoriales en vídeo claros y personalizados con HeyGen para ayudar a los usuarios a resolver problemas o comprender las características del producto de manera más efectiva.
- Documentación de procesos internos a gran escala: Los equipos pueden optimizar la compartición de conocimientos internos convirtiendo los flujos de trabajo rutinarios en tutoriales en vídeo fáciles de seguir, mejorando la consistencia y reduciendo el tiempo dedicado a responder preguntas repetidas.