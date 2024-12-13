Acerca de FlowShare

FlowShare es una herramienta de documentación que captura automáticamente cada paso del flujo de trabajo en pantalla de un usuario para crear guías visuales claras. Ayuda a los equipos a ahorrar tiempo en capacitación, incorporación y documentación de procesos al generar instrucciones paso a paso con capturas de pantalla anotadas.

HeyGen y FlowShare

La integración de HeyGen y FlowShare permite a los usuarios transformar guías de procesos paso a paso en tutoriales en video atractivos, generados por IA con avatares realistas. Esto facilita la escalabilidad de la formación, incorporación y esfuerzos de documentación con contenido de video dinámico y similar al humano generado directamente a partir de flujos de trabajo capturados.