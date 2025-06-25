Geben Sie jeder Anzeige eine natürlich klingende Stimme in über 175 Sprachen, ohne eine Zeile neu aufzunehmen. Erstellen Sie die Vertonung mit unserem KI‑Sprachgenerator, passen Sie sie an den Ton Ihrer Marke an und verwenden Sie ein einziges Skript für alle Social‑Kanäle wieder. Eine Plattform lokalisiert nahtlos eine einzige Kampagne für jeden Marketer und jede Region.