KI-Anzeigen-Generator für aufmerksamkeitsstarke Werbeanzeigen

Verwandle ein einfaches Skript in minutenschnelle in aufmerksamkeitsstarke KI-Werbevideos. Keine Kameras, keine Teams, keine Schnittsoftware. Erstelle Dutzende Varianten von Videoanzeigen für Meta, TikTok und YouTube – startklar zum Veröffentlichen und Testen.

AI ad creatives generator interface showing multiple scroll-stopping video ad variations for Meta, TikTok, and YouTube generated from a single script.
144.055.056Videos generiert
118.947.746Avatare generiert
19.880.508Videos übersetzt
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Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.
Stilisiertes weißes Autosymbol auf blauem Hintergrund.Wichtige Funktionen

Funktionen von KI-Anzeigen-Creatives

Erstellen Sie Anzeigen in Sekunden statt in Tagen

Erstellen Sie in Sekundenschnelle Werbemittel aus nur einem Skript – ganz ohne Drehtermin. Ändern Sie Hook, Headline oder Call-to-Action und generieren Sie sofort neue Anzeigen. Unsere Text-zu-Video Engine verwandelt jede Idee in Werbekampagnen, die kanalübergreifend auf höhere Conversion ausgelegt sind.

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On-brand AI ad creatives generated from one script, showing several video ad variations with different hooks and headlines ready to launch.

Aufsehenerregende Anzeigengestaltung, die überzeugt

Gewinne die ersten drei Sekunden mit nativen Creatives, die speziell darauf ausgelegt sind, Paid-Social-Zielgruppen zu begeistern. Ahme authentische Creator-Inhalte mit AI UGC Video-Stilen nach und sorge gleichzeitig dafür, dass jedes einzelne Frame zu deinen Farben und deinem Logo passt. Die KI-gesteuerten Designs bleiben konsequent markenkonform und steigern so Engagement und Conversions.

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Scroll-stopping vertical video ad with a creator-style UGC look, brand colors and logo applied, designed to engage paid social audiences.

Mehrsprachige Stimme für jeden Marketer

Geben Sie jeder Anzeige eine natürlich klingende Stimme in über 175 Sprachen, ohne eine Zeile neu aufzunehmen. Erstellen Sie die Vertonung mit unserem KI‑Sprachgenerator, passen Sie sie an den Ton Ihrer Marke an und verwenden Sie ein einziges Skript für alle Social‑Kanäle wieder. Eine Plattform lokalisiert nahtlos eine einzige Kampagne für jeden Marketer und jede Region.

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AI voice generator panel localizing one ad script into 175+ languages, with a presenter and a list of language options for global campaigns.

Anzeigen-Design aus einfachem Text bearbeiten

Passe Szenen an, tausche Hintergründe, füge Untertitel hinzu und platziere dein Logo mit einfachen Bedienelementen – ganz ohne komplizierte Timeline-Bearbeitung.KI-Video-Editorbietet dir leistungsstarke Tools, um das Tempo zu verfeinern und jeden Schnitt markenkonform zu halten. Hochwertige, kanalbereite Ergebnisse ohne Lernkurve – im quadratischen oder vertikalen Format.

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AI video editor with simple text-based controls for swapping backgrounds, adding captions, and applying a logo to an ad, no timeline editing.

Verwandle Produktfotos in Werbeanzeigen

Präsentiere echte Produkte ganz ohne Studio, Requisiten oder teure Produktfotografie. Füge Produktaufnahmen in Szenen mit KI-Produktplatzierung, skaliere Bilder hoch und verzichte auf generische Stockfotos. Jedes KI-Bild ist im passenden Kontext platziert, sodass jeder Spot wirkt, als wäre er speziell für deine Marke aufgenommen worden.

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AI product placement dropping a real product photo into a styled scene to create a polished ecommerce video ad without a studio shoot.
Grünes Geschenksymbol in Form einer Box.Anwendungsfälle

Anwendungsfälle

Dashboard, das mehrere bezahlte Social-Ad-Creatives in einem A/B-Test vergleicht, mit Leistungskennzahlen, die die am besten performende KI-Videoanzeige hervorheben.

Reduzieren Sie Werbeausgaben für Tests in bezahlten sozialen Medien

Das Testen von Paid Social verbrennt normalerweise Ihr Werbebudget mit nur einem einzigen Dreh. Erstellen Sie passende Werbemittel, starten Sie ein komplettes Test-Set und ziehen Sie Leistungsdaten direkt aus Ihren Werbekonten, um die am besten performierenden KI-Videoanzeigen zu skalieren.

Creator-Style-UGC-Videoanzeigen, die auf Abruf generiert werden und einen KI-Influencer-Präsentator zeigen, der in einem Social Feed wie ein nativer Beitrag wirkt.

Creator-Style UGC-Anzeigen auf Abruf

Für jede UGC-Anzeige Creator zu engagieren, skaliert nur langsam. Erstelle viele Creatives aus einem einzigen Skript und halte die Content-Produktion im Fluss. Nutze einen KI-Influencer-Generator, um Looks zu erzeugen, die sich in jedem Feed natürlich anfühlen.

E-Commerce-Produktfoto, das per Bild-zu-Video in eine Videoanzeige verwandelt wurde, wobei mehrere SKU-Listings jeweils ihren eigenen kurzen Werbespot erhalten.

E-Commerce-Produktanzeigen, die verkaufen

Für jede einzelne SKU Werbespots zu drehen, kostet enorm viel Zeit und Budget. Verwandle ein Foto per Image-to-Video in ein Video und erstelle so für jedes Listing einen eigenen Werbespot. Starte digitale Anzeigen ganz ohne Kamera und skaliere die Videoproduktion in wenigen Minuten.

Aktualisierte Varianten einer Marketing-Videoanzeige, die ein ausgelaugtes Creative ersetzen, mit einer ansteigenden Leistungskurve, die wiedergewonnene Conversions zeigt.

Optimieren Sie die Anzeigenleistung und vermeiden Sie Werbemüdigkeit

Werbemüdigkeit drückt die Ergebnisse, und neue Drehs dauern lange. Überarbeiten Sie das Skript, frischen Sie die Visuals auf und veröffentlichen Sie noch am selben Nachmittag eine leistungsstarke Anzeige. Halten Sie Ihre Marketingvideos konversionsstark – ganz ohne neue Produktion.

Eine erfolgreiche Anzeige, die mithilfe von KI-Dubbing in mehrere Sprachen lokalisiert wird und so mit einem einzigen Quellvideo unterschiedliche regionale Zielgruppen erreicht.

Lokalisierte Marketingkampagnen in hoher Geschwindigkeit

Die Anpassung von Marketingkampagnen für neue Märkte bedeutet normalerweise, jede einzelne neu aufzusetzen. Übersetzen Sie eine erfolgreiche Anzeige mit KI-Dubbing in über 175 Sprachen, wobei Ihr Tonfall erhalten bleibt – so erreicht ein einziges Creative alle Zielgruppen aus einer zentralen Quelle.

Agentur-Workflow, der auf Basis von Briefings mithilfe einer Skript-zu-Video-Pipeline mehrere Videoanzeigen-Konzepte für verschiedene Kundenmarken produziert.

Entwickelt für Marken und Agenturen

Die Nachfrage nach der Erstellung von Anzeigen übersteigt die Kapazitäten eines kleinen Teams. Produzieren Sie aus einem Briefing jede Art von Anzeige und liefern Sie mehreren Videokonzepte pro Kunde. Ein Skript-zu-Video-Workflow skaliert die Produktion für Marken und Agenturen.

Verschwommenes weißes Dokumentensymbol mit Wiedergabetaste auf hellblauem Hintergrund.So funktioniert es

Wie KI-Werbemittel funktionieren

Erstellen Sie aus einem leeren Briefing in nur vier einfachen Schritten startklare Werbekreationen – ganz ohne Kameras, ohne Team und ohne Schnittsoftware.

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Schritt 1: Wählen Sie Ihren Anzeigenstil

Wähle eine Vorlage, ein Seitenverhältnis und ein Format passend zur Plattform, auf der du wirbst – zum Beispiel für den Feed oder für Stories.

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Schritt 2: Schreiben Sie Ihr Anzeigenskript

Füge deinen Hook, deine Botschaft und deinen Call-to-Action ein – oder erstelle aus einem Briefing ein Skript und lege den Ton fest.

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Schritt 3: Anpassen und Branding hinzufügen

Fügen Sie Ihr Logo, Ihre Farben, Untertitel und Stimme hinzu und passen Sie anschließend das Tempo an, damit jede Variante Ihrer Marke treu bleibt.

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Schritt 4: Erstellen und starten

Rendern Sie jedes Anzeigenmotiv in HD und laden Sie anschließend jede Variante herunter, bereit zur Veröffentlichung auf all Ihren Kanälen.

Häufig gestellte Fragen

Was genau sind KI-Werbemittel und wie funktionieren sie?

KI-Anzeigen-Creatives sind Videoanzeigen, die aus einem geschriebenen Skript statt aus einem Filmdreh produziert werden. Auf einer KI-Ad-Creative-Plattform gibst du deinen Hook und deine Botschaft ein, wählst einen Stil aus und ein KI-Videogenerator erstellt daraus Bilder, Stimme und Timing zu einer fertigen Anzeige, die direkt startklar ist. Es funktioniert wie ein Anzeigengenerator für Videos, nicht für Standbilder.

Wie funktioniert die generative KI hinter diesen Werbeanzeigen?

So funktioniert die generative KI: Proprietäre KI und KI-Modelle, die auf umfangreichen Datensätzen erfolgreicher Werbeanzeigen trainiert wurden, übernehmen Skripterstellung, Visuals, Stimme und Timing. Das System konzentriert sich darauf, Inhalte Szene für Szene zu erzeugen, hochwertige KI-generierte Anzeigen zu produzieren und realistisches Filmmaterial zu erstellen – mit Optionen wie KI-Darstellern, sodass Sie ein professionell wirkendes Ergebnis ganz ohne Dreharbeiten erhalten.

Ist das besser als Creatify oder ChatGPT zum Erstellen von Werbeanzeigen?

Jedes KI-Tool löst nur einen Teil der Aufgabe. ChatGPT hilft bei Texten und Anzeigentexten, Midjourney erstellt ein einzelnes KI-Bild und Creatify konzentriert sich auf kurze UGC-Clips. HeyGen verbindet den gesamten Workflow, indem es Texte und Bilder in fertige, markenkonforme Videoanzeigen verwandelt, sodass Sie bessere Ads von einem einzigen Ort aus veröffentlichen. Teams, die von Creatify wechseln, behalten ihren UGC-Look bei und ergänzen ihn um mehrsprachige Videos.

Können KI-Werbemittel mit menschlicher Kreativität und meiner Markenstimme mithalten?

Ja, wenn KI mit menschlicher Aufsicht kombiniert wird. Die KI glänzt bei Geschwindigkeit und Menge, während Ihr Team die kreative Arbeit, die Hooks und das emotionale Storytelling steuert. Generative KI verstärkt eine starke Idee, anstatt menschliche Kreativität zu ersetzen, und Sie bestimmen den Ton Ihrer Marke, sodass die emotionale Wirkung in einem KI-Sprechkopfimmer noch wie Sie selbst wirkt.

Schreibt die KI auch meine Anzeigenüberschriften und Prompts?

Ja. Über das reine Copywriting hinaus erstellt der Video-Skript-Generator der Plattform Anzeigentexte, Botschaften und Überschriften sowie Szenen-Skripte aus einfachen KI-Eingaben. KI ermöglicht es dir, unbegrenzt viele Varianten zu generieren, sodass du aus einer einzigen Idee zahlreiche Anzeigen entwickeln kannst – ganz ohne separate Texter:innen.

Wie verbessern KI-Werbemittel die Anzeigenleistung?

Hohe Produktionsmenge plus Testing steigern die Conversion. Indem Sie viele Varianten exakt nach Briefing erstellen, passen Sie jede Anzeige an eine Zielgruppe an, erhöhen die Klickrate und finden schneller leistungsstarke, KI-gestützte Creatives. Das unterstützt Performance-Marketing-Ziele wie Leadgenerierung, und die Videos verbessern die Ergebnisse als KI-Social-Media-Anzeigen.

Für wen ist dieser KI-Anzeigen-Generator gedacht?

Jede Marketingfachkraft, Marke oder Agentur, die mehr Anzeigen in kürzerer Zeit benötigt. Dieser KI-Anzeigen-Generator ist ein KI-gestütztes Anzeigen- und Design-Tool, das kleinen Teams hilft, ohne Studio Werbemittel zu erstellen. Nutzen Sie den Anzeigen-Generator, um auf einmal mehrere Konzepte zu entwickeln – von einem Produktvideo bis hin zu einer Promo – und sorgen Sie dafür, dass jede Kampagne stets gut ausgestattet ist.

Wie erstelle ich mehrere Varianten von Werbemitteln aus einem einzigen Skript?

Schreibe ein Basisskript, ändere dann Hook, Überschrift, Visuals oder Call-to-Action und generiere es neu. Jede Anpassung erzeugt in Sekunden eine neue Variante. Du kannst außerdem plattformspezifische Versionen erstellen, wie zum Beispiel eine Facebook-Anzeige und eine vertikale Version – alles aus derselben Quelle.

Werden meine KI-Anzeigen kreativ genug und authentisch für Social-Media-Feeds aussehen?

Das ist möglich. Wähle einen Creator-ähnlichen Look und eine natürliche Darbietung, damit die Anzeige im Feed untergeht, statt wie ein klassischer Unternehmensspot zu wirken. Ein Clip-Generator hilft dir, prägnante Schnitte im typischen Plattform-Tempo zu erstellen, die die Aufmerksamkeit in den ersten Sekunden halten.

Wie viele Werbemittel kann ich für A/B-Tests erstellen?

So viele, wie deine Kampagne benötigt. Da jede Variante auf Text basiert und kein Dreh geplant werden muss, kannst du innerhalb eines Tages Dutzende von Werbemitteln produzieren. Teams, die ihre Paid-Social-Aktivitäten skalieren, kombinieren dies häufig mit einem TikTok-Video für Short-Form-Tests.

Warum HeyGen statt einer Agentur für Werbekreationen nutzen?

Agenturen berechnen pro Asset und benötigen Tage für jede Runde. HeyGen verwandelt ein Skript in wenigen Minuten in fertige Werbemittel zu einem Bruchteil der Kosten, sodass Sie den Prozess selbst steuern und in Ihrem eigenen Tempo iterieren können. Ein KI‑Sprecher kann Kampagnen anführen, ohne dass Sie Darsteller buchen müssen.

Wie viel kostet es, KI-Werbemittel in großem Umfang zu erstellen?

Es gibt einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist, sodass du deine ersten Werbemittel ohne Kosten produzieren kannst. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei 24 $ pro Monat und schalten Stimmklonen, längere Videos und die vollständige Vorlagenbibliothek für größere Kampagnen frei.

Kann ich ausgelaugte Werbemittel auffrischen, ohne neu zu drehen?

Ja. Wenn eine Anzeige an Wirkung verliert, überarbeite das Skript oder tausche die Visuals aus und generiere noch am selben Tag eine frische Version. Du kannst ein erfolgreiches Konzept auch in ein Reel-Generator-Format umwandeln, um seine Lebensdauer auf neuen Platzierungen zu verlängern.

Kann ich dasselbe Anzeigenmotiv in verschiedenen Sprachen schalten?

Ja. Übersetzen Sie eine erfolgreiche Anzeige in über 175 Sprachen, wobei Ihre Stimme und Ihr Timing erhalten bleiben, sodass ein einziges Creative jeden Markt bedienen kann. Kombinieren Sie es mit einem Instagram-Anzeigen-Generator-Layout, um Kurzformat-Platzierungen für jede Region zu lokalisieren, ohne die Kampagne neu aufsetzen zu müssen.

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KI-VideogeneratorVideo-ÜbersetzerText-zu-Video-KIAudio-zu-Video-KIKI-Lippensynchronisation Faceswap KIKI-SprachgeneratorKI-UGC-AnzeigenURL zum VideoSkript zu VideoKI-Reel-GeneratorKI-Avatar-GeneratorKI für Bild-zu-VideoStimmenklonenYouTube-VideoübersetzerVideo-AvatarKI-YouTube-Video-GeneratorKI-TikTok-Video-GeneratorKI-Untertitel-GeneratorText zum Video hinzufügenKI-Untertitel-GeneratorVideo-Skript-GeneratorText-zu-Sprache-AvatarFoto zum Video hinzufügenKI-Videokompressor

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