Verwandle ein einfaches Skript in minutenschnelle in aufmerksamkeitsstarke KI-Werbevideos. Keine Kameras, keine Teams, keine Schnittsoftware. Erstelle Dutzende Varianten von Videoanzeigen für Meta, TikTok und YouTube – startklar zum Veröffentlichen und Testen.
Funktionen von KI-Anzeigen-Creatives
Erstellen Sie Anzeigen in Sekunden statt in Tagen
Erstellen Sie in Sekundenschnelle Werbemittel aus nur einem Skript – ganz ohne Drehtermin. Ändern Sie Hook, Headline oder Call-to-Action und generieren Sie sofort neue Anzeigen. Unsere Text-zu-Video Engine verwandelt jede Idee in Werbekampagnen, die kanalübergreifend auf höhere Conversion ausgelegt sind.
Aufsehenerregende Anzeigengestaltung, die überzeugt
Gewinne die ersten drei Sekunden mit nativen Creatives, die speziell darauf ausgelegt sind, Paid-Social-Zielgruppen zu begeistern. Ahme authentische Creator-Inhalte mit AI UGC Video-Stilen nach und sorge gleichzeitig dafür, dass jedes einzelne Frame zu deinen Farben und deinem Logo passt. Die KI-gesteuerten Designs bleiben konsequent markenkonform und steigern so Engagement und Conversions.
Mehrsprachige Stimme für jeden Marketer
Geben Sie jeder Anzeige eine natürlich klingende Stimme in über 175 Sprachen, ohne eine Zeile neu aufzunehmen. Erstellen Sie die Vertonung mit unserem KI‑Sprachgenerator, passen Sie sie an den Ton Ihrer Marke an und verwenden Sie ein einziges Skript für alle Social‑Kanäle wieder. Eine Plattform lokalisiert nahtlos eine einzige Kampagne für jeden Marketer und jede Region.
Anzeigen-Design aus einfachem Text bearbeiten
Passe Szenen an, tausche Hintergründe, füge Untertitel hinzu und platziere dein Logo mit einfachen Bedienelementen – ganz ohne komplizierte Timeline-Bearbeitung.KI-Video-Editorbietet dir leistungsstarke Tools, um das Tempo zu verfeinern und jeden Schnitt markenkonform zu halten. Hochwertige, kanalbereite Ergebnisse ohne Lernkurve – im quadratischen oder vertikalen Format.
Verwandle Produktfotos in Werbeanzeigen
Präsentiere echte Produkte ganz ohne Studio, Requisiten oder teure Produktfotografie. Füge Produktaufnahmen in Szenen mit KI-Produktplatzierung, skaliere Bilder hoch und verzichte auf generische Stockfotos. Jedes KI-Bild ist im passenden Kontext platziert, sodass jeder Spot wirkt, als wäre er speziell für deine Marke aufgenommen worden.
Das Testen von Paid Social verbrennt normalerweise Ihr Werbebudget mit nur einem einzigen Dreh. Erstellen Sie passende Werbemittel, starten Sie ein komplettes Test-Set und ziehen Sie Leistungsdaten direkt aus Ihren Werbekonten, um die am besten performierenden KI-Videoanzeigen zu skalieren.
Für jede UGC-Anzeige Creator zu engagieren, skaliert nur langsam. Erstelle viele Creatives aus einem einzigen Skript und halte die Content-Produktion im Fluss. Nutze einen KI-Influencer-Generator, um Looks zu erzeugen, die sich in jedem Feed natürlich anfühlen.
Für jede einzelne SKU Werbespots zu drehen, kostet enorm viel Zeit und Budget. Verwandle ein Foto per Image-to-Video in ein Video und erstelle so für jedes Listing einen eigenen Werbespot. Starte digitale Anzeigen ganz ohne Kamera und skaliere die Videoproduktion in wenigen Minuten.
Werbemüdigkeit drückt die Ergebnisse, und neue Drehs dauern lange. Überarbeiten Sie das Skript, frischen Sie die Visuals auf und veröffentlichen Sie noch am selben Nachmittag eine leistungsstarke Anzeige. Halten Sie Ihre Marketingvideos konversionsstark – ganz ohne neue Produktion.
Die Anpassung von Marketingkampagnen für neue Märkte bedeutet normalerweise, jede einzelne neu aufzusetzen. Übersetzen Sie eine erfolgreiche Anzeige mit KI-Dubbing in über 175 Sprachen, wobei Ihr Tonfall erhalten bleibt – so erreicht ein einziges Creative alle Zielgruppen aus einer zentralen Quelle.
Die Nachfrage nach der Erstellung von Anzeigen übersteigt die Kapazitäten eines kleinen Teams. Produzieren Sie aus einem Briefing jede Art von Anzeige und liefern Sie mehreren Videokonzepte pro Kunde. Ein Skript-zu-Video-Workflow skaliert die Produktion für Marken und Agenturen.
Wie KI-Werbemittel funktionieren
Erstellen Sie aus einem leeren Briefing in nur vier einfachen Schritten startklare Werbekreationen – ganz ohne Kameras, ohne Team und ohne Schnittsoftware.
Wähle eine Vorlage, ein Seitenverhältnis und ein Format passend zur Plattform, auf der du wirbst – zum Beispiel für den Feed oder für Stories.
Füge deinen Hook, deine Botschaft und deinen Call-to-Action ein – oder erstelle aus einem Briefing ein Skript und lege den Ton fest.
Fügen Sie Ihr Logo, Ihre Farben, Untertitel und Stimme hinzu und passen Sie anschließend das Tempo an, damit jede Variante Ihrer Marke treu bleibt.
Rendern Sie jedes Anzeigenmotiv in HD und laden Sie anschließend jede Variante herunter, bereit zur Veröffentlichung auf all Ihren Kanälen.
KI-Anzeigen-Creatives sind Videoanzeigen, die aus einem geschriebenen Skript statt aus einem Filmdreh produziert werden. Auf einer KI-Ad-Creative-Plattform gibst du deinen Hook und deine Botschaft ein, wählst einen Stil aus und ein KI-Videogenerator erstellt daraus Bilder, Stimme und Timing zu einer fertigen Anzeige, die direkt startklar ist. Es funktioniert wie ein Anzeigengenerator für Videos, nicht für Standbilder.
So funktioniert die generative KI: Proprietäre KI und KI-Modelle, die auf umfangreichen Datensätzen erfolgreicher Werbeanzeigen trainiert wurden, übernehmen Skripterstellung, Visuals, Stimme und Timing. Das System konzentriert sich darauf, Inhalte Szene für Szene zu erzeugen, hochwertige KI-generierte Anzeigen zu produzieren und realistisches Filmmaterial zu erstellen – mit Optionen wie KI-Darstellern, sodass Sie ein professionell wirkendes Ergebnis ganz ohne Dreharbeiten erhalten.
Jedes KI-Tool löst nur einen Teil der Aufgabe. ChatGPT hilft bei Texten und Anzeigentexten, Midjourney erstellt ein einzelnes KI-Bild und Creatify konzentriert sich auf kurze UGC-Clips. HeyGen verbindet den gesamten Workflow, indem es Texte und Bilder in fertige, markenkonforme Videoanzeigen verwandelt, sodass Sie bessere Ads von einem einzigen Ort aus veröffentlichen. Teams, die von Creatify wechseln, behalten ihren UGC-Look bei und ergänzen ihn um mehrsprachige Videos.
Ja, wenn KI mit menschlicher Aufsicht kombiniert wird. Die KI glänzt bei Geschwindigkeit und Menge, während Ihr Team die kreative Arbeit, die Hooks und das emotionale Storytelling steuert. Generative KI verstärkt eine starke Idee, anstatt menschliche Kreativität zu ersetzen, und Sie bestimmen den Ton Ihrer Marke, sodass die emotionale Wirkung in einem KI-Sprechkopfimmer noch wie Sie selbst wirkt.
Ja. Über das reine Copywriting hinaus erstellt der Video-Skript-Generator der Plattform Anzeigentexte, Botschaften und Überschriften sowie Szenen-Skripte aus einfachen KI-Eingaben. KI ermöglicht es dir, unbegrenzt viele Varianten zu generieren, sodass du aus einer einzigen Idee zahlreiche Anzeigen entwickeln kannst – ganz ohne separate Texter:innen.
Hohe Produktionsmenge plus Testing steigern die Conversion. Indem Sie viele Varianten exakt nach Briefing erstellen, passen Sie jede Anzeige an eine Zielgruppe an, erhöhen die Klickrate und finden schneller leistungsstarke, KI-gestützte Creatives. Das unterstützt Performance-Marketing-Ziele wie Leadgenerierung, und die Videos verbessern die Ergebnisse als KI-Social-Media-Anzeigen.
Jede Marketingfachkraft, Marke oder Agentur, die mehr Anzeigen in kürzerer Zeit benötigt. Dieser KI-Anzeigen-Generator ist ein KI-gestütztes Anzeigen- und Design-Tool, das kleinen Teams hilft, ohne Studio Werbemittel zu erstellen. Nutzen Sie den Anzeigen-Generator, um auf einmal mehrere Konzepte zu entwickeln – von einem Produktvideo bis hin zu einer Promo – und sorgen Sie dafür, dass jede Kampagne stets gut ausgestattet ist.
Schreibe ein Basisskript, ändere dann Hook, Überschrift, Visuals oder Call-to-Action und generiere es neu. Jede Anpassung erzeugt in Sekunden eine neue Variante. Du kannst außerdem plattformspezifische Versionen erstellen, wie zum Beispiel eine Facebook-Anzeige und eine vertikale Version – alles aus derselben Quelle.
Das ist möglich. Wähle einen Creator-ähnlichen Look und eine natürliche Darbietung, damit die Anzeige im Feed untergeht, statt wie ein klassischer Unternehmensspot zu wirken. Ein Clip-Generator hilft dir, prägnante Schnitte im typischen Plattform-Tempo zu erstellen, die die Aufmerksamkeit in den ersten Sekunden halten.
So viele, wie deine Kampagne benötigt. Da jede Variante auf Text basiert und kein Dreh geplant werden muss, kannst du innerhalb eines Tages Dutzende von Werbemitteln produzieren. Teams, die ihre Paid-Social-Aktivitäten skalieren, kombinieren dies häufig mit einem TikTok-Video für Short-Form-Tests.
Agenturen berechnen pro Asset und benötigen Tage für jede Runde. HeyGen verwandelt ein Skript in wenigen Minuten in fertige Werbemittel zu einem Bruchteil der Kosten, sodass Sie den Prozess selbst steuern und in Ihrem eigenen Tempo iterieren können. Ein KI‑Sprecher kann Kampagnen anführen, ohne dass Sie Darsteller buchen müssen.
Es gibt einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist, sodass du deine ersten Werbemittel ohne Kosten produzieren kannst. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei 24 $ pro Monat und schalten Stimmklonen, längere Videos und die vollständige Vorlagenbibliothek für größere Kampagnen frei.
Ja. Wenn eine Anzeige an Wirkung verliert, überarbeite das Skript oder tausche die Visuals aus und generiere noch am selben Tag eine frische Version. Du kannst ein erfolgreiches Konzept auch in ein Reel-Generator-Format umwandeln, um seine Lebensdauer auf neuen Platzierungen zu verlängern.
Ja. Übersetzen Sie eine erfolgreiche Anzeige in über 175 Sprachen, wobei Ihre Stimme und Ihr Timing erhalten bleiben, sodass ein einziges Creative jeden Markt bedienen kann. Kombinieren Sie es mit einem Instagram-Anzeigen-Generator-Layout, um Kurzformat-Platzierungen für jede Region zu lokalisieren, ohne die Kampagne neu aufsetzen zu müssen.
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Verwandle ein einfaches Skript in aufmerksamkeitsstarke KI-Werbeanzeigen – in nur wenigen Minuten.