KI-Sprechender-Kopf-Video-Generator

Der einfachste Weg, um realistische und ansprechende Sprechervideos zu erstellen. Keine Notwendigkeit für Kameras, Mikrofone oder komplizierte Bearbeitung. Ob Sie Präsentationen, Ankündigungen oder Schulungsinhalte erstellen, unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, professionelle Porträtvideos in nur wenigen Minuten komplett kostenlos zu generieren.

  • 1100+ KI-Sprechende Köpfe
  • Unterstützt mehr als 175 Sprachen & Dialekte
  • Erstellen Sie in wenigen Minuten ein sprechendes Kopfvideo
Vertraut von über 1.000.000 Entwicklern und führenden Unternehmen.

Probieren Sie unseren KI-Avatar-Videogenerator aus

Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, ein einzelnes Foto in einen lebensechten KI-Avatar zu verwandeln, der echte Ausdrücke, Bewegungen und Beleuchtung für hochwertige Videos nachahmt. Sie können sofort professionelle Clips für soziale Inhalte, Schulungen oder Geschichtenerzählen generieren, ohne Kameras, Teams oder Schnittfähigkeiten.

Avatar-Video erstellen

Wie erstellt man sprechende KI-Kopf-Videos?

Beleben Sie statische Porträts mit realistischen Gesichtsbewegungen, Mimik und Stimme mithilfe unseres KI-gesteuerten sprechenden Kopf-Videogenerators.

Schritt 1

Laden Sie Ihr Porträt hoch oder wählen Sie einen Avatar aus

Laden Sie ein klares Foto von sich hoch oder wählen Sie aus über 1.100 KI-Avataren. Unsere Technologie erfasst Gesichtsmerkmale, um natürliche, ausdrucksstarke Bewegungen zu erstellen, die authentisch und menschlich wirken.

Schritt 2

Fügen Sie Ihr Skript hinzu oder tippen Sie es

Schreiben, fügen Sie ein oder laden Sie Ihr Skript direkt in den Editor hoch. Die KI synchronisiert Ihre Worte automatisch mit perfekter Lippenbewegung, Emotion und Tonfall für ein lebensechtes Ergebnis.

Schritt 3

Anpassen und Personalisieren

Wählen Sie Ihre bevorzugte Stimme, Sprache und Tonfall, um zu Ihrer Nachricht zu passen. Sie können auch Avatar-Gesten anpassen, Untertitel, Hintergrundmusik oder Branding hinzufügen, um ein poliertes Video zu erstellen, das Ihrem Stil entspricht.

Schritt 4

Erzeugen und teilen

Klicken Sie auf „Generieren“ und beobachten Sie, wie Ihr Standbild in wenigen Minuten in ein dynamisches Video umgewandelt wird. Laden Sie Ihr sprechendes Kopfvideo herunter und teilen Sie es sofort auf jeder Plattform, in sozialen Medien, auf Webseiten oder in Präsentationen.

HeyGen AI-Videoerstellung-Dashboard mit einem URL-zu-Skript-Generator und verschiedenen Werkzeugen zur Videoproduktion.

Funktionen des KI-Sprechenden-Videogenerators


Mit HeyGen haben Sie alles, was Sie benötigen, um schnell und einfach ansprechende, professionelle Videos zu erstellen. Hier ist der Grund, warum wir Ihre beste Wahl für die Erstellung von AI-Videos sind:

Erfahren Sie mehr darüber, wie HeyGen’s AI avatar generator Ihnen helfen kann, mühelos personalisierte Avatare zu erstellen.

KI-Sprechendes Video

Anpassbare sprechende Köpfe

Wählen Sie aus über 1.100 hyper-realistischen Avataren oder erstellen Sie einen, der Sie oder Ihre Markenpersönlichkeit widerspiegelt. Jeder Avatar bietet lebensechte Bewegungen und natürliche Ausdrücke, damit Ihre Videos authentisch und ansprechend wirken.

KI-Sprechendes Video

Mehrsprachige Fähigkeiten

Übersetzen Sie Ihr Skript in über 175 Sprachen mit natürlicher, menschenähnlicher Aussprache. Mit unserer KI können Sie weltweit Publikum erreichen und Ihre Videos für verschiedene Kulturen und Regionen personalisieren.

KI-Sprechendes Video

Keine Notwendigkeit für Kameras oder Studios

Verzichten Sie auf teure Ausrüstung und lange Filmaufnahmen. Laden Sie einfach ein Bild hoch und erstellen Sie Ihr Video in Minuten, indem Sie die technischen Details der KI überlassen.

KI-Sprechendes Video

Schnelle Videoproduktion

Erstellen Sie in wenigen Minuten ein hochwertiges Porträtvideo, ideal für Unternehmen und Kreative, die ihre Inhaltsproduktion effizient skalieren müssen.

Häufig gestellte Fragen zum KI-gesteuerten Video-Generator für sprechende Köpfe

Was ist ein Talking-Head-Video?

Ein Talking-Head-Video zeigt einen digitalen Avatar, der Ihr Skript mit lebensechten Ausdrücken, Lippen-Synchronisation und natürlichen Gesten spricht. Es imitiert das Aussehen und die Atmosphäre eines echten Präsentators, ohne dass Dreharbeiten oder ein Studio benötigt werden.

Wie funktioniert der KI-gesteuerte Videoersteller für sprechende Köpfe?

Laden Sie einfach ein Foto hoch oder wählen Sie einen Avatar aus, geben Sie Ihr Skript ein und lassen Sie die KI Ihre Worte mit realistischen Bewegungen synchronisieren. Ihr sprechendes Kopfvideo wird innerhalb von Minuten erstellt. Brauchen Sie Hilfe beim Schreiben des Skripts? Probieren Sie den AI Video Script Generator aus.

Kann ich meine eigene Stimme oder mein eigenes Bild im Video verwenden?

Ja. Sie können Ihr Porträt hochladen, um einen personalisierten Avatar zu erstellen oder einen vorhandenen aus der Bibliothek verwenden. Sie können auch Ihre eigene Stimme hochladen oder aus einer breiten Palette von KI-Stimmen wählen.

Wie viele Sprachen unterstützt der sprechende Kopf-Ersteller?

Die Plattform unterstützt über 170 Sprachen und Dialekte und ermöglicht es Ihnen, lokalisierte, mehrsprachige Videos mit natürlicher Sprache und präziser Lippensynchronisation für ein weltweites Publikum zu erstellen.

Ist dieses Werkzeug für Geschäftspräsentationen und Schulungen geeignet?

Absolut. Es wird häufig für Unternehmensschulungen, Einarbeitungen, Verkaufsvideos, Ankündigungen und interne Kommunikation verwendet. Für Videos im Stil eines Sprechers können Sie auch das AI Spokesperson Tool erkunden.

Welche Funktionen sollte ich priorisieren, wenn ich eine Plattform für KI-gesteuerte Sprechvideos auswähle?

Konzentrieren Sie sich auf Anpassungsmöglichkeiten, Integration mit anderen Werkzeugen, Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit, Sicherheit sowie die Qualität des Kundensupports und der Dokumentation.

Wie lange dauert es, ein sprechendes Kopfvideo zu erstellen?

Die meisten Videos werden in nur wenigen Minuten erstellt. Die KI übernimmt die Synchronisation der Stimme, die Mimik und die Bewegungen automatisch, sodass Sie keine Schnittfähigkeiten oder Produktionserfahrung benötigen.

Brauche ich Erfahrung in der Videobearbeitung, um anzufangen?

Keine Bearbeitungsfähigkeiten sind erforderlich. Die Benutzeroberfläche ist einfach, und die KI erledigt die ganze schwere Arbeit. Sie können sofort mit der Erstellung Ihres ersten Videos über HeyGen Signup beginnen.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

