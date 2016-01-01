Der einfachste Weg, um realistische und ansprechende Sprechervideos zu erstellen. Keine Notwendigkeit für Kameras, Mikrofone oder komplizierte Bearbeitung. Ob Sie Präsentationen, Ankündigungen oder Schulungsinhalte erstellen, unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, professionelle Porträtvideos in nur wenigen Minuten komplett kostenlos zu generieren.
Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, ein einzelnes Foto in einen lebensechten KI-Avatar zu verwandeln, der echte Ausdrücke, Bewegungen und Beleuchtung für hochwertige Videos nachahmt. Sie können sofort professionelle Clips für soziale Inhalte, Schulungen oder Geschichtenerzählen generieren, ohne Kameras, Teams oder Schnittfähigkeiten.
Wie erstellt man sprechende KI-Kopf-Videos?
Beleben Sie statische Porträts mit realistischen Gesichtsbewegungen, Mimik und Stimme mithilfe unseres KI-gesteuerten sprechenden Kopf-Videogenerators.
Laden Sie ein klares Foto von sich hoch oder wählen Sie aus über 1.100 KI-Avataren. Unsere Technologie erfasst Gesichtsmerkmale, um natürliche, ausdrucksstarke Bewegungen zu erstellen, die authentisch und menschlich wirken.
Schreiben, fügen Sie ein oder laden Sie Ihr Skript direkt in den Editor hoch. Die KI synchronisiert Ihre Worte automatisch mit perfekter Lippenbewegung, Emotion und Tonfall für ein lebensechtes Ergebnis.
Wählen Sie Ihre bevorzugte Stimme, Sprache und Tonfall, um zu Ihrer Nachricht zu passen. Sie können auch Avatar-Gesten anpassen, Untertitel, Hintergrundmusik oder Branding hinzufügen, um ein poliertes Video zu erstellen, das Ihrem Stil entspricht.
Klicken Sie auf „Generieren“ und beobachten Sie, wie Ihr Standbild in wenigen Minuten in ein dynamisches Video umgewandelt wird. Laden Sie Ihr sprechendes Kopfvideo herunter und teilen Sie es sofort auf jeder Plattform, in sozialen Medien, auf Webseiten oder in Präsentationen.
Funktionen des KI-Sprechenden-Videogenerators
Mit HeyGen haben Sie alles, was Sie benötigen, um schnell und einfach ansprechende, professionelle Videos zu erstellen. Hier ist der Grund, warum wir Ihre beste Wahl für die Erstellung von AI-Videos sind:
Erfahren Sie mehr darüber, wie HeyGen’s AI avatar generator Ihnen helfen kann, mühelos personalisierte Avatare zu erstellen.
Anpassbare sprechende Köpfe
Wählen Sie aus über 1.100 hyper-realistischen Avataren oder erstellen Sie einen, der Sie oder Ihre Markenpersönlichkeit widerspiegelt. Jeder Avatar bietet lebensechte Bewegungen und natürliche Ausdrücke, damit Ihre Videos authentisch und ansprechend wirken.
Mehrsprachige Fähigkeiten
Übersetzen Sie Ihr Skript in über 175 Sprachen mit natürlicher, menschenähnlicher Aussprache. Mit unserer KI können Sie weltweit Publikum erreichen und Ihre Videos für verschiedene Kulturen und Regionen personalisieren.
Keine Notwendigkeit für Kameras oder Studios
Verzichten Sie auf teure Ausrüstung und lange Filmaufnahmen. Laden Sie einfach ein Bild hoch und erstellen Sie Ihr Video in Minuten, indem Sie die technischen Details der KI überlassen.
Schnelle Videoproduktion
Erstellen Sie in wenigen Minuten ein hochwertiges Porträtvideo, ideal für Unternehmen und Kreative, die ihre Inhaltsproduktion effizient skalieren müssen.
Ein Talking-Head-Video zeigt einen digitalen Avatar, der Ihr Skript mit lebensechten Ausdrücken, Lippen-Synchronisation und natürlichen Gesten spricht. Es imitiert das Aussehen und die Atmosphäre eines echten Präsentators, ohne dass Dreharbeiten oder ein Studio benötigt werden.
Laden Sie einfach ein Foto hoch oder wählen Sie einen Avatar aus, geben Sie Ihr Skript ein und lassen Sie die KI Ihre Worte mit realistischen Bewegungen synchronisieren. Ihr sprechendes Kopfvideo wird innerhalb von Minuten erstellt. Brauchen Sie Hilfe beim Schreiben des Skripts? Probieren Sie den AI Video Script Generator aus.
Ja. Sie können Ihr Porträt hochladen, um einen personalisierten Avatar zu erstellen oder einen vorhandenen aus der Bibliothek verwenden. Sie können auch Ihre eigene Stimme hochladen oder aus einer breiten Palette von KI-Stimmen wählen.
Die Plattform unterstützt über 170 Sprachen und Dialekte und ermöglicht es Ihnen, lokalisierte, mehrsprachige Videos mit natürlicher Sprache und präziser Lippensynchronisation für ein weltweites Publikum zu erstellen.
Absolut. Es wird häufig für Unternehmensschulungen, Einarbeitungen, Verkaufsvideos, Ankündigungen und interne Kommunikation verwendet. Für Videos im Stil eines Sprechers können Sie auch das AI Spokesperson Tool erkunden.
Konzentrieren Sie sich auf Anpassungsmöglichkeiten, Integration mit anderen Werkzeugen, Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit, Sicherheit sowie die Qualität des Kundensupports und der Dokumentation.
Die meisten Videos werden in nur wenigen Minuten erstellt. Die KI übernimmt die Synchronisation der Stimme, die Mimik und die Bewegungen automatisch, sodass Sie keine Schnittfähigkeiten oder Produktionserfahrung benötigen.
Keine Bearbeitungsfähigkeiten sind erforderlich. Die Benutzeroberfläche ist einfach, und die KI erledigt die ganze schwere Arbeit. Sie können sofort mit der Erstellung Ihres ersten Videos über HeyGen Signup beginnen.
