Verwandeln Sie Ihre Präsentationen, Whitepapers, Handbücher und Berichte in wenigen Minuten mit HeyGens PDF-zu-Video-Konverter in professionelle Videos. Laden Sie ein PDF hoch, wählen Sie eine Stimme und einen Stil aus und erhalten Sie eine fertige MP4-Datei mit Erzählung, Visualisierungen, Untertiteln und plattformbereiten Exporten, ganz ohne Bearbeitungsfähigkeiten.
Verwandeln Sie Handbücher, SOPs und Kurs-PDFs in erzählte Lektionen mit Kapitelmarkierungen und herunterladbaren Transkripten.
Wandeln Sie technische Datenblätter, Produktanleitungen und Präsentationsunterlagen in kurze Videos um, die Vertriebsmitarbeiter mit Interessenten teilen können.
Verwandeln Sie Whitepapers und Fallstudien in kurze, ansprechende Videos und Erklärvideos.
Erstellen Sie konsistente, wiederholbare Einführungsvideos und Unternehmensaktualisierungen aus Richtliniendokumenten und Handbüchern.
Verwandeln Sie umfangreiche Berichte und Forschungen in verdauliche Videozusammenfassungen, die die Reichweite und die Verweildauer auf Inhalten erhöhen, indem Sie PDF-Dokumente konvertieren.
Warum HeyGen für PDF zu Video
HeyGen automatisiert die langweiligen Teile der Umwandlung von Text in Video, damit Teams das Lernen, Marketing und die Vertriebsunterstützung skalieren können. Unser Tool liest Ihren Inhalt, erstellt ein Storyboard Szene für Szene, fügt natürlich klingende Erzählungen hinzu und bereichert die Seiten mit dynamischen Visualisierungen und Bewegungen – alles optimiert für Behaltensleistung und Teilbarkeit.
Ersetzen Sie stundenlange Aufnahmen und Bearbeitung durch ein paar Klicks. Erstellen Sie ein komplettes Video aus einer PDF-Datei und gehen Sie direkt zur Verbreitung über.
Erzählung, Texteinblendungen und Bewegung machen komplexe Inhalte verständlicher und einprägsamer als statische Dokumente.
Exportieren Sie MP4-, Untertitel-Dateien und vertikale Formate, die für LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram und interne Kommunikation optimiert sind.
Automatische Skript- und Szenenerstellung
HeyGen liest Ihr PDF-Dokument, extrahiert Überschriften und Absätze und unterteilt den Inhalt in zeitlich abgestimmte Szenen mit fortschrittlichen AI-Video-Generator-Fähigkeiten. Jede Seite des PDF-Dokuments wird zu einer lesbaren, getakteten Videoslide, sodass Ihre Botschaft natürlich fließt.
Natürlich klingende KI-Narration
KI-Visualisierungen und kontextbezogenes B-Roll-Material
Fügen Sie automatisch Relevanz und visuelles Interesse hinzu. HeyGen schlägt Bilder, Symbole und kurze Clips vor, um Ideen zu veranschaulichen und Datenpunkte aus Ihrem Dokument hervorzuheben.
Übersetzung & Lokalisierung in großem Maßstab
Mit Video-Übersetzer können Sie Skripte übersetzen und lokalisierte Sprachaufnahmen sowie Untertitel für weltweite Schulungs- oder Marketingkampagnen erstellen, ohne neu aufnehmen zu müssen.
Anleitung zur Verwendung des PDF-zu-Video-Generators
Verleihen Sie Ihren PDFs Leben und verwandeln Sie sie mit diesen vier einfachen Schritten in atemberaubende Videos.
Ziehen Sie eine Datei herein, fügen Sie eine URL ein oder importieren Sie Folien. HeyGen akzeptiert mehrseitige PDF-Dateien bis zu Ihrem Planlimit.
Wählen Sie eine KI-Stimme, ein visuelles Thema, das Seitenverhältnis (16:9, 9:16, 1:1) und das gewünschte Tempo aus. Optional können Sie Ihre Stimme für Markenkonsistenz klonen.
Vorschau der von KI erstellten Szenenzerlegung, Austausch von Visuals, Bearbeitung von Bildschirmtext oder Verfeinerung der Erzählung mit einfachen Sprachanweisungen.
Erstellen Sie eine sendefertige MP4-Datei, SRT-Untertitel und sozialen Netzwerken angepasste Versionen für Ihr gesprochenes Video. Teilen Sie einen Link, betten Sie das Video ein oder laden Sie es herunter und veröffentlichen Sie es.
Dokumente mit klaren Überschriften, Aufzählungslisten und logischen Abschnitten lassen sich am besten umwandeln, da HeyGen aus diesen strukturellen Hinweisen einzelne Szenen erstellen kann, um eine PDF in ein Video zu verwandeln. Präsentationsfolien, Anleitungen, Handbücher, Berichte und Whitepapers liefern alle hervorragende Ergebnisse, wenn Sie eine PDF in ein Video konvertieren.
Nein. Wählen Sie aus einer Bibliothek natürlicher KI-Stimmen oder klonen Sie eine Stimme mit einer kurzen Probe für eine konsistente Erzählung in Ihrem vertonten Video. Sie können auch Ihre eigene Sprachaufnahme hochladen, wenn Sie die vollständige Kontrolle über die Erzählung in Ihrem ansprechenden Video bevorzugen.
Die Videolänge passt sich der Länge Ihres PDFs und dem gewählten Tempo an. HeyGen bietet Steuerungsmöglichkeiten für die Geschwindigkeit der Erzählung und das Timing der Szenen, sodass Sie ein langes Dokument in eine kurze Zusammenfassung komprimieren oder eine vollständige Durchführung erstellen können.
Ja. Tauschen Sie vorgeschlagene Bilder aus, passen Sie den Bildschirmtext an, ändern Sie die Beschriftungsstile oder justieren Sie das Timing. Regenerieren Sie jede Szene nach Bearbeitungen, ohne das gesamte Projekt neu aufbauen zu müssen, um sicherzustellen, dass Ihr ansprechendes Video frisch bleibt.
Ja. HeyGen generiert automatisch Untertitel und unterstützt die Übersetzung in viele Sprachen mit synchronisierten Sprachaufnahmen und Untertitel-Timing für lokalisierte Videos.
Exportieren Sie hochwertige MP4s, SRT-Untertitel, Thumbnail-Bilder sowie vertikale oder quadratische Varianten, die für soziale Plattformen und LMS-Uploads optimiert sind.
Die Wasserzeichenrichtlinie hängt von Ihrem HeyGen-Plan ab. Kostenlose Testversionen können Wasserzeichen enthalten; bezahlte Pläne schalten exporte ohne Wasserzeichen, höhere Auflösung und erweiterte Funktionen frei.
Sie behalten das volle Eigentum an allen Videos und Materialien, die Sie erstellen. HeyGen erhebt keinen Anspruch auf Ihre Inhalte. Stellen Sie sicher, dass jegliche Medien Dritter, die Sie hinzufügen, entsprechend lizenziert sind.
Ihre Uploads werden während der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt. Enterprise-Pläne bieten zusätzliche Kontrollen, privaten Speicher und Compliance-Optionen für sensible Inhalte.
