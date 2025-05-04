HeyGen logo

PDF in Video umwandeln: Dokumente in erzählte, teilbare Videos verwandeln

Verwandeln Sie Ihre Präsentationen, Whitepapers, Handbücher und Berichte in wenigen Minuten mit HeyGens PDF-zu-Video-Konverter in professionelle Videos. Laden Sie ein PDF hoch, wählen Sie eine Stimme und einen Stil aus und erhalten Sie eine fertige MP4-Datei mit Erzählung, Visualisierungen, Untertiteln und plattformbereiten Exporten, ganz ohne Bearbeitungsfähigkeiten.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Training und E-Learning

Training und E-Learning

Verwandeln Sie Handbücher, SOPs und Kurs-PDFs in erzählte Lektionen mit Kapitelmarkierungen und herunterladbaren Transkripten.


Produktdemonstrationen & Vertriebsunterstützung

Produktdemonstrationen & Vertriebsunterstützung

Wandeln Sie technische Datenblätter, Produktanleitungen und Präsentationsunterlagen in kurze Videos um, die Vertriebsmitarbeiter mit Interessenten teilen können.


Marketing- und Social-Media-Inhalte

Marketing- und Social-Media-Inhalte

Verwandeln Sie Whitepapers und Fallstudien in kurze, ansprechende Videos und Erklärvideos.


Interne Kommunikation & Einarbeitung

Interne Kommunikation & Einarbeitung

Erstellen Sie konsistente, wiederholbare Einführungsvideos und Unternehmensaktualisierungen aus Richtliniendokumenten und Handbüchern.

Thought Leadership & Inhaltsaufbereitung

Thought Leadership & Inhaltsaufbereitung

Verwandeln Sie umfangreiche Berichte und Forschungen in verdauliche Videozusammenfassungen, die die Reichweite und die Verweildauer auf Inhalten erhöhen, indem Sie PDF-Dokumente konvertieren.

Warum HeyGen für PDF zu Video

HeyGen automatisiert die langweiligen Teile der Umwandlung von Text in Video, damit Teams das Lernen, Marketing und die Vertriebsunterstützung skalieren können. Unser Tool liest Ihren Inhalt, erstellt ein Storyboard Szene für Szene, fügt natürlich klingende Erzählungen hinzu und bereichert die Seiten mit dynamischen Visualisierungen und Bewegungen – alles optimiert für Behaltensleistung und Teilbarkeit.

Produktionszeit sparen

Ersetzen Sie stundenlange Aufnahmen und Bearbeitung durch ein paar Klicks. Erstellen Sie ein komplettes Video aus einer PDF-Datei und gehen Sie direkt zur Verbreitung über.

Verständnis und Engagement verbessern

Erzählung, Texteinblendungen und Bewegung machen komplexe Inhalte verständlicher und einprägsamer als statische Dokumente.

Veröffentlichen Sie überall, sofort

Exportieren Sie MP4-, Untertitel-Dateien und vertikale Formate, die für LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram und interne Kommunikation optimiert sind.

Automatische Skript- und Szenenerstellung

HeyGen liest Ihr PDF-Dokument, extrahiert Überschriften und Absätze und unterteilt den Inhalt in zeitlich abgestimmte Szenen mit fortschrittlichen AI-Video-Generator-Fähigkeiten. Jede Seite des PDF-Dokuments wird zu einer lesbaren, getakteten Videoslide, sodass Ihre Botschaft natürlich fließt.

Drehbuch zu Szenenerstellung.

Natürlich klingende KI-Narration

Laden Sie ein Bild hoch, fügen Sie Ihr Skript hinzu und klicken Sie auf Video erstellen. HeyGen kümmert sich um den Rest. Verwandeln Sie Fotos in Sekundenschnelle in atemberaubende Videos mit hoher Videoqualität. Dies ist das ideale Werkzeug zur Videoumwandlung für alle, die eine schnelle Videoproduktion in großem Umfang benötigen.

KI-Erzählung

KI-Visualisierungen und kontextbezogenes B-Roll-Material

Fügen Sie automatisch Relevanz und visuelles Interesse hinzu. HeyGen schlägt Bilder, Symbole und kurze Clips vor, um Ideen zu veranschaulichen und Datenpunkte aus Ihrem Dokument hervorzuheben.

KI-Visualisierungen

Übersetzung & Lokalisierung in großem Maßstab

Mit Video-Übersetzer können Sie Skripte übersetzen und lokalisierte Sprachaufnahmen sowie Untertitel für weltweite Schulungs- oder Marketingkampagnen erstellen, ohne neu aufnehmen zu müssen.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
Wie es funktioniert

Anleitung zur Verwendung des PDF-zu-Video-Generators

Verleihen Sie Ihren PDFs Leben und verwandeln Sie sie mit diesen vier einfachen Schritten in atemberaubende Videos.

Schritt 1

Laden Sie Ihr PDF hoch

Ziehen Sie eine Datei herein, fügen Sie eine URL ein oder importieren Sie Folien. HeyGen akzeptiert mehrseitige PDF-Dateien bis zu Ihrem Planlimit.

Schritt 2

Wählen Sie Stimme, Stil und Länge

Wählen Sie eine KI-Stimme, ein visuelles Thema, das Seitenverhältnis (16:9, 9:16, 1:1) und das gewünschte Tempo aus. Optional können Sie Ihre Stimme für Markenkonsistenz klonen.

Schritt 3

Vorgeschlagenes Storyboard überprüfen

Vorschau der von KI erstellten Szenenzerlegung, Austausch von Visuals, Bearbeitung von Bildschirmtext oder Verfeinerung der Erzählung mit einfachen Sprachanweisungen.

Schritt 4

Erstellen und exportieren

Erstellen Sie eine sendefertige MP4-Datei, SRT-Untertitel und sozialen Netzwerken angepasste Versionen für Ihr gesprochenes Video. Teilen Sie einen Link, betten Sie das Video ein oder laden Sie es herunter und veröffentlichen Sie es.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Welche Arten von PDFs funktionieren am besten mit PDF zu Video?

Dokumente mit klaren Überschriften, Aufzählungslisten und logischen Abschnitten lassen sich am besten umwandeln, da HeyGen aus diesen strukturellen Hinweisen einzelne Szenen erstellen kann, um eine PDF in ein Video zu verwandeln. Präsentationsfolien, Anleitungen, Handbücher, Berichte und Whitepapers liefern alle hervorragende Ergebnisse, wenn Sie eine PDF in ein Video konvertieren.


Muss ich meine eigene Stimme aufnehmen?

Nein. Wählen Sie aus einer Bibliothek natürlicher KI-Stimmen oder klonen Sie eine Stimme mit einer kurzen Probe für eine konsistente Erzählung in Ihrem vertonten Video. Sie können auch Ihre eigene Sprachaufnahme hochladen, wenn Sie die vollständige Kontrolle über die Erzählung in Ihrem ansprechenden Video bevorzugen.


Wie lang wird das generierte Video sein?

Die Videolänge passt sich der Länge Ihres PDFs und dem gewählten Tempo an. HeyGen bietet Steuerungsmöglichkeiten für die Geschwindigkeit der Erzählung und das Timing der Szenen, sodass Sie ein langes Dokument in eine kurze Zusammenfassung komprimieren oder eine vollständige Durchführung erstellen können.

Kann ich die Grafiken und den Text nach der Umwandlung bearbeiten?

Ja. Tauschen Sie vorgeschlagene Bilder aus, passen Sie den Bildschirmtext an, ändern Sie die Beschriftungsstile oder justieren Sie das Timing. Regenerieren Sie jede Szene nach Bearbeitungen, ohne das gesamte Projekt neu aufbauen zu müssen, um sicherzustellen, dass Ihr ansprechendes Video frisch bleibt.

Sind Untertitel und Übersetzungen enthalten?

Ja. HeyGen generiert automatisch Untertitel und unterstützt die Übersetzung in viele Sprachen mit synchronisierten Sprachaufnahmen und Untertitel-Timing für lokalisierte Videos.

Welche Exportformate sind verfügbar?

Exportieren Sie hochwertige MP4s, SRT-Untertitel, Thumbnail-Bilder sowie vertikale oder quadratische Varianten, die für soziale Plattformen und LMS-Uploads optimiert sind.

Gibt es ein Wasserzeichen bei kostenlosen Exporten?

Die Wasserzeichenrichtlinie hängt von Ihrem HeyGen-Plan ab. Kostenlose Testversionen können Wasserzeichen enthalten; bezahlte Pläne schalten exporte ohne Wasserzeichen, höhere Auflösung und erweiterte Funktionen frei.

Wem gehören die Videos, die ich erstelle?

Sie behalten das volle Eigentum an allen Videos und Materialien, die Sie erstellen. HeyGen erhebt keinen Anspruch auf Ihre Inhalte. Stellen Sie sicher, dass jegliche Medien Dritter, die Sie hinzufügen, entsprechend lizenziert sind.

Wie sicher sind meine PDF-Inhalte?

Ihre Uploads werden während der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt. Enterprise-Pläne bieten zusätzliche Kontrollen, privaten Speicher und Compliance-Optionen für sensible Inhalte.

