Verwandeln Sie Ihr Skript in ein vollständiges, von KI generiertes Video mit kinoreifen Szenen, natürlicher Erzählung, Motion-Design und exakter Zeiteinstellung. HeyGens Skript-zu-Video-KI eliminiert Kameras, Studios, Editoren und Produktionsverzögerungen, sodass Ihr Team qualitativ hochwertige Videos in großem Umfang erstellen kann.
Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus
Anwendungsfälle für Skript-zu-Video-KI
Teams aus verschiedenen Branchen verwenden HeyGen, um Texte in Form von Skripten und Aufforderungen in wirkungsvolle Videos umzuwandeln. Von der Einarbeitung bis zum Marketing stellt HeyGen sicher, dass Ihr Skript mit minimalem Aufwand videobereit wird.
Verwandeln Sie SOPs, HR-Dokumente und interne Richtlinien in klare, schrittweise Trainingsvideos mit konsistenter Vermittlung in jedem Team.
Wandeln Sie Nachrichtenskripte oder Funktionsübersichten in ansprechende Werbevideos um, die Vorteile, häufig gestellte Fragen und wichtige Produktdetails hervorheben.
Verwandeln Sie dichte Materialien oder ausführliche Erklärungen mit dem KI-Skript-zu-Video-Tool in leicht verständliche Lektionen für digitales Lernen und Kursgestaltung.
Erstellen Sie mit dem kostenlosen Skript-zu-Video-Tool Aufsehen erregende Clips aus Ankündigungen, Führungsgedanken, Erzählanregungen und wöchentlichen Updates.
Warum HeyGen am besten für die Erstellung von Videos aus Skripten ist
HeyGen ersetzt die traditionelle Videoproduktion durch einen schnellen Workflow, der geschriebenen Inhalt in saubere, sofort teilbare Videos umwandelt. Egal, ob Sie schnelle Erklärungen, interne Updates oder umfangreiche Schulungsinhalte benötigen, HeyGen hilft Ihnen, mit Klarheit und Konstanz von Text zu Video zu wechseln.
HeyGen macht Kameras, Aufnahmesitzungen oder komplexe Software überflüssig. Fügen Sie Ihr Skript ein und verwandeln Sie es sofort in ein poliertes Video mit dynamischen Szenen, fließenden Übergängen und sauberer Formatierung — ideal für Erklärvideos, Tutorials, Produktpräsentationen und Einarbeitungsinhalte.
Egal, ob Sie Bildungsinhalte, Unternehmensnachrichten oder für soziale Medien geeignete Clips erstellen, HeyGen bietet natürliche KI-Sprachausgaben, eine Vielzahl visueller Stile und flexible Vorlagen, um Ihr Video an Ihren Ton, Ihr Publikum und Ihre Markenidentität anzupassen.
Erstellen Sie in wenigen Minuten Videos aus langen Skripten, mehrkapiteligen Lektionen, regelmäßigen Updates und Workflows mit hohem Volumen. HeyGen automatisiert die Szenenerstellung und das Layout, sodass Sie mehr Videos produzieren können — ohne zusätzliche Produktionszeit oder weitere Ressourcen.
KI-Sprachausgaben in mehreren Sprachen
Wählen Sie aus natürlichen KI-Stimmen mit klarer Aussprache, ausdrucksvollem Tonfall und Unterstützung für weltweite Sprachen und Akzente.
Automatisierte Szenen mit dynamischen Visualisierungen
HeyGen teilt Ihr Skript automatisch in Szenen auf und kombiniert diese mit Layouts, Grafiken und visuellen Strukturen, die Ihre Botschaft verstärken.
Anpassbare Layouts und Branding
Passen Sie schnell Farben, Hintergründe, Bewegungsdesign, Seitenverhältnisse und Bildschirmelemente an, um Ihr Video an Ihre Marke anzupassen.
Einfache Bearbeitungswerkzeuge für schnelle Überarbeitungen
Ändern Sie Zeilen, tauschen Sie Visuals, passen Sie das Timing an oder ändern Sie Stile, ohne eine Zeitleiste zu berühren. Exportieren Sie hochwertige Videos in Sekundenschnelle.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man den KI-Skript-zu-Video-Generator verwendet
HeyGen vereinfacht Ihren Prozess von der Texteingabe bis zum fertigen Videoausgang, so funktioniert es.
Laden Sie Ihren Text hoch oder fügen Sie ihn ein. Die KI analysiert die Struktur und bereitet sofort Ihr Videolayout vor.
Wählen Sie einen Erzählstil, eine Sprache, einen Tonfall und ein Videoformat, das zu Ihren Inhaltszielen passt.
Passen Sie Hintergründe, Farben, Rhythmus und andere visuelle Elemente nach Bedarf an.
HeyGen erstellt Ihre Videoinhalte in Minuten. Machen Sie schnelle Bearbeitungen, dann laden Sie herunter oder teilen Sie sofort.
Künstliche Intelligenz für Bild-zu-Video verwandelt statische Bilder in kurze, von KI generierte Videos. Laden Sie ein Bild hoch, geben Sie ein Skript ein und HeyGen animiert Gesichtsausdrücke und fügt eine Stimme hinzu, ideal um aus einem einzigen Foto ein Video zu erstellen.
Ja, dieser AI video generator ist perfekt für die Erstellung von kurzen Videos, Erklärvideos und Produktpräsentationen für soziale Plattformen. Er ist darauf ausgelegt, schnelle und fesselnde Videos zu erstellen, die Ihre Geschichte deutlich erzählen.
HeyGen unterstützt MP4- und WebM-Formate. Die Plattform passt Auflösung und Videoqualität automatisch an Ihre Exporteinstellungen an.
Ja. Mit HeyGens Foto-zu-Video-KI und Gesichtsmapping-Engine können Sie alte oder statische Bilder in sprechende KI-Videos verwandeln, mit KI-generierter Bewegung und synchronisierter Stimme.
HeyGen bietet eine kostenlose Bild-zu-Video-KI-Stufe an, damit Sie Funktionen erkunden und Ihr erstes Video erstellen können, ohne zu bezahlen. Obwohl es nicht völlig unbegrenzt ist, ist es einer der besten kostenlosen Ausgangspunkte.
Ja. HeyGen kann automatisch Untertitel in mehreren Sprachen basierend auf Ihrem Skript oder Ihrer Erzählung generieren. Sie können den Text bearbeiten, das Styling anpassen und das Video mit eingebrannten oder separaten Untertiteldateien exportieren.
Ja. Sie können jederzeit zwischen den Formaten 16:9, 9:16 und 1:1 wechseln. HeyGen passt automatisch Ihr Layout, das Timing und die visuellen Elemente für jede Plattform an, ohne das Video von Grund auf neu erstellen zu müssen.
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Farben, Hintergründe, Typografie und Layoutstile anzupassen, sodass Sie eine Markenkonsistenz bei all Ihren Videoausgaben beibehalten können.
Ja. Sie können Projekte teilen, Kommentare hinterlassen, Bearbeitungen überprüfen und Team-Berechtigungen verwalten, was es mehreren Personen erleichtert, an derselben Videopipeline zu arbeiten.
Die meisten Videos werden innerhalb von Minuten erstellt. Kürzere Skripte werden nahezu sofort gerendert, während längere, mehrszenige Videos je nach Länge und Komplexität etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen können.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.