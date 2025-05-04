HeyGen logo

Skript zu Video KI: Erstellen Sie schnell Videos aus Text

Verwandeln Sie Ihr Skript in ein vollständiges, von KI generiertes Video mit kinoreifen Szenen, natürlicher Erzählung, Motion-Design und exakter Zeiteinstellung. HeyGens Skript-zu-Video-KI eliminiert Kameras, Studios, Editoren und Produktionsverzögerungen, sodass Ihr Team qualitativ hochwertige Videos in großem Umfang erstellen kann.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar aus
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters

Anwendungsfälle für Skript-zu-Video-KI

Teams aus verschiedenen Branchen verwenden HeyGen, um Texte in Form von Skripten und Aufforderungen in wirkungsvolle Videos umzuwandeln. Von der Einarbeitung bis zum Marketing stellt HeyGen sicher, dass Ihr Skript mit minimalem Aufwand videobereit wird.


Schulungs- und Einarbeitungsvideos

Schulungs- und Einarbeitungsvideos

Verwandeln Sie SOPs, HR-Dokumente und interne Richtlinien in klare, schrittweise Trainingsvideos mit konsistenter Vermittlung in jedem Team.

Marketing-Erklärungen und Produktvorführungen

Marketing-Erklärungen und Produktvorführungen

Wandeln Sie Nachrichtenskripte oder Funktionsübersichten in ansprechende Werbevideos um, die Vorteile, häufig gestellte Fragen und wichtige Produktdetails hervorheben.

Bildungsmodule und Lehrinhalte

Bildungsmodule und Lehrinhalte

Verwandeln Sie dichte Materialien oder ausführliche Erklärungen mit dem KI-Skript-zu-Video-Tool in leicht verständliche Lektionen für digitales Lernen und Kursgestaltung.

Inhalte in sozialen Medien und Kurznachrichten

Inhalte in sozialen Medien und Kurznachrichten

Erstellen Sie mit dem kostenlosen Skript-zu-Video-Tool Aufsehen erregende Clips aus Ankündigungen, Führungsgedanken, Erzählanregungen und wöchentlichen Updates.

Warum HeyGen am besten für die Erstellung von Videos aus Skripten ist

HeyGen ersetzt die traditionelle Videoproduktion durch einen schnellen Workflow, der geschriebenen Inhalt in saubere, sofort teilbare Videos umwandelt. Egal, ob Sie schnelle Erklärungen, interne Updates oder umfangreiche Schulungsinhalte benötigen, HeyGen hilft Ihnen, mit Klarheit und Konstanz von Text zu Video zu wechseln.

Erstellen Sie Studioqualität-Videos ohne zu filmen

HeyGen macht Kameras, Aufnahmesitzungen oder komplexe Software überflüssig. Fügen Sie Ihr Skript ein und verwandeln Sie es sofort in ein poliertes Video mit dynamischen Szenen, fließenden Übergängen und sauberer Formatierung — ideal für Erklärvideos, Tutorials, Produktpräsentationen und Einarbeitungsinhalte.

Passen Sie jeden Ton mit KI-Stimmen, Stilen und Formaten an

Egal, ob Sie Bildungsinhalte, Unternehmensnachrichten oder für soziale Medien geeignete Clips erstellen, HeyGen bietet natürliche KI-Sprachausgaben, eine Vielzahl visueller Stile und flexible Vorlagen, um Ihr Video an Ihren Ton, Ihr Publikum und Ihre Markenidentität anzupassen.

Inhaltsproduktion schnell skalieren

Erstellen Sie in wenigen Minuten Videos aus langen Skripten, mehrkapiteligen Lektionen, regelmäßigen Updates und Workflows mit hohem Volumen. HeyGen automatisiert die Szenenerstellung und das Layout, sodass Sie mehr Videos produzieren können — ohne zusätzliche Produktionszeit oder weitere Ressourcen.

KI-Sprachausgaben in mehreren Sprachen

Wählen Sie aus natürlichen KI-Stimmen mit klarer Aussprache, ausdrucksvollem Tonfall und Unterstützung für weltweite Sprachen und Akzente.

Eine Frau mit einem gelben Sicherheitshelm lächelt, während sie ihn mit einer Hand justiert. Um sie herum befinden sich Elemente im Interface-Stil, einschließlich eines Sprachauswahlschalters mit mehreren Länderflaggen und einer Textnachrichtenblase auf Niederländisch, die einem Benutzer namens „Danielle“ zugeschrieben wird. Der Hintergrund ist leuchtend blau mit einem abgerundeten quadratischen Rahmen um das Foto.

Automatisierte Szenen mit dynamischen Visualisierungen

HeyGen teilt Ihr Skript automatisch in Szenen auf und kombiniert diese mit Layouts, Grafiken und visuellen Strukturen, die Ihre Botschaft verstärken.

Mehrere überlappende Fotos derselben Frau in verschiedenen Berufskleidungen, dargestellt in abgerundeten dreieckigen Rahmen.

Anpassbare Layouts und Branding

Passen Sie schnell Farben, Hintergründe, Bewegungsdesign, Seitenverhältnisse und Bildschirmelemente an, um Ihr Video an Ihre Marke anzupassen.

Eine weiße 3D-Struktur aus gebündelten Kugeln mit einer darunterliegenden Thumbnail-Leiste, die Bildplätze und einen Hinzufügen-Knopf zeigt.

Einfache Bearbeitungswerkzeuge für schnelle Überarbeitungen

Ändern Sie Zeilen, tauschen Sie Visuals, passen Sie das Timing an oder ändern Sie Stile, ohne eine Zeitleiste zu berühren. Exportieren Sie hochwertige Videos in Sekundenschnelle.

Ein Mann sitzt lächelnd an einem Schreibtisch, neben einem Bedienfeld, das SCORM-Exportoptionen anzeigt.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

Wie man den KI-Skript-zu-Video-Generator verwendet

HeyGen vereinfacht Ihren Prozess von der Texteingabe bis zum fertigen Videoausgang, so funktioniert es.

Schritt 1

Fügen Sie Ihr Skript in das KI-Skript-zu-Video-Tool ein

Laden Sie Ihren Text hoch oder fügen Sie ihn ein. Die KI analysiert die Struktur und bereitet sofort Ihr Videolayout vor.

Schritt 2

Wählen Sie Ihre Stimme und Ihren visuellen Stil

Wählen Sie einen Erzählstil, eine Sprache, einen Tonfall und ein Videoformat, das zu Ihren Inhaltszielen passt.

Schritt 3

Szenen, Tempo und Markenimage individuell anpassen

Passen Sie Hintergründe, Farben, Rhythmus und andere visuelle Elemente nach Bedarf an.

Schritt 4

Erzeugen, verfeinern und exportieren

HeyGen erstellt Ihre Videoinhalte in Minuten. Machen Sie schnelle Bearbeitungen, dann laden Sie herunter oder teilen Sie sofort.

Ein Benutzer erstellt ein KI-Video durch ein Skript, indem er das Skript-zu-Video-KI-Tool von HeyGen verwendet.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Skript-zu-Video-KI-Tool?

Künstliche Intelligenz für Bild-zu-Video verwandelt statische Bilder in kurze, von KI generierte Videos. Laden Sie ein Bild hoch, geben Sie ein Skript ein und HeyGen animiert Gesichtsausdrücke und fügt eine Stimme hinzu, ideal um aus einem einzigen Foto ein Video zu erstellen.

Kann ich meine eigene Stimme für die Erzählung im Prozess der KI-Videoerstellung verwenden?

Ja, dieser AI video generator ist perfekt für die Erstellung von kurzen Videos, Erklärvideos und Produktpräsentationen für soziale Plattformen. Er ist darauf ausgelegt, schnelle und fesselnde Videos zu erstellen, die Ihre Geschichte deutlich erzählen.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen?

HeyGen unterstützt MP4- und WebM-Formate. Die Plattform passt Auflösung und Videoqualität automatisch an Ihre Exporteinstellungen an.

Brauche ich Bearbeitungsfähigkeiten, um den KI-Skript-zu-Video-Generator HeyGen zu verwenden?

Ja. Mit HeyGens Foto-zu-Video-KI und Gesichtsmapping-Engine können Sie alte oder statische Bilder in sprechende KI-Videos verwandeln, mit KI-generierter Bewegung und synchronisierter Stimme.

Kann ich aus Drehbüchern lange Videos erstellen?

HeyGen bietet eine kostenlose Bild-zu-Video-KI-Stufe an, damit Sie Funktionen erkunden und Ihr erstes Video erstellen können, ohne zu bezahlen. Obwohl es nicht völlig unbegrenzt ist, ist es einer der besten kostenlosen Ausgangspunkte.

Kann HeyGen automatisch Untertitel hinzufügen?

Ja. HeyGen kann automatisch Untertitel in mehreren Sprachen basierend auf Ihrem Skript oder Ihrer Erzählung generieren. Sie können den Text bearbeiten, das Styling anpassen und das Video mit eingebrannten oder separaten Untertiteldateien exportieren.

Kann ich das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen ändern?

Ja. Sie können jederzeit zwischen den Formaten 16:9, 9:16 und 1:1 wechseln. HeyGen passt automatisch Ihr Layout, das Timing und die visuellen Elemente für jede Plattform an, ohne das Video von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Unterstützt HeyGen Markenvorlagen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Farben, Hintergründe, Typografie und Layoutstile anzupassen, sodass Sie eine Markenkonsistenz bei all Ihren Videoausgaben beibehalten können.

Kann ich mit meinem Team in HeyGen zusammenarbeiten?

Ja. Sie können Projekte teilen, Kommentare hinterlassen, Bearbeitungen überprüfen und Team-Berechtigungen verwalten, was es mehreren Personen erleichtert, an derselben Videopipeline zu arbeiten.

Wie schnell kann HeyGen ein Video aus einem Skript generieren?

Die meisten Videos werden innerhalb von Minuten erstellt. Kürzere Skripte werden nahezu sofort gerendert, während längere, mehrszenige Videos je nach Länge und Komplexität etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen können.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginne zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background