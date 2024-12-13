KI-Videoerstellung

Text zum Video hinzufügen

Fügen Sie Ihren Videos mit den KI-gesteuerten Werkzeugen von HeyGen klare und ansprechende Textüberlagerungen und Untertitel hinzu. Machen Sie Ihre Inhalte zugänglich, steigern Sie die Zuschauerbindung und verbessern Sie die Auffindbarkeit in Suchmaschinen ohne komplizierte Bearbeitung.

Fügen Sie Ihren Videos einfach Text und Untertitel hinzu

Mit den KI-Videotools von HeyGen ist das Hinzufügen von Untertiteln und Bildunterschriften zur Verbesserung Ihres Inhalts schnell, einfach und erschwinglich. Dieser KI-Videomacher ermöglicht es Ihnen, textreiche Videos mühelos zu erstellen. Durch die Integration dieser Elemente können Ihre Videos herausstechen, ein breiteres Publikum erreichen und die Zugänglichkeit verbessern.

Durch die Verwendung von Beschriftungen und Untertiteln stellt HeyGen sicher, dass Videos auch ohne Ton oder für Menschen mit Hörproblemen klar verständlich sind. Mit Untertiteln in verschiedenen Sprachen können Sie weltweit agieren, ohne hohe Produktionskosten zu haben, ideal für vielfältige Zielgruppen und Regionen.

Suchmaschinen können Text lesen, haben aber Schwierigkeiten mit Videoinhalten. Indem Sie Untertitel und Transkripte mit HeyGen integrieren, verbessern Sie die Auffindbarkeit Ihrer Videos. Dies macht Ihre Videos zugänglicher und erweitert Ihre Zuschauerreichweite mit unseren KI-Videoerzeugungsoptionen aus Text.

Eine Frau sitzt auf einem Sofa mit den Worten Willkommen bei HeygenEine Frau sitzt auf einem Sofa mit den Worten Willkommen bei Heygen

Best Practices für das Hinzufügen von Text zu Videos

Um die Wirksamkeit Ihrer Textüberlagerungen zu maximieren, befolgen Sie diese bewährten Methoden:

  • Stellen Sie eine hochwertige Audioqualität sicher, um eine genaue Transkription zu gewährleisten, falls nötig.
  • Bewahren Sie den ursprünglichen Ton und Kontext, indem Sie KI-Tools effektiv nutzen.
  • Überprüfen Sie Übersetzungen auf kulturelle Feinheiten, die eventuell Anpassungen erfordern, um besser mit verschiedenen Zielgruppen zu harmonieren.
Ein Bildschirm zeigt Tipps zur Umwandlung von Text in VideoEin Bildschirm zeigt Tipps zur Umwandlung von Text in Video

Steigerung der Beteiligung mit textverstärkten Videos

Mit unserem KI-Text-zu-Video-Generator kann das Hinzufügen von Text die Interaktion deutlich steigern. Wenn Zuschauer beim Schauen lesen können, verbinden sie sich besser mit dem Inhalt. Dies führt zu höheren Interaktionsraten und verbesserter Zuschauerbindung. Ansprechende Videos mit mehrsprachigen Untertiteln schaffen inklusive Erlebnisse für verschiedene kulturelle Gruppen, wodurch ihre Zugänglichkeit und ihr Genuss erhöht werden.

HeyGen führt die Branche mit KI-gesteuerter Videokreation an und wird weltweit von Unternehmen vertraut, um ihre Kommunikation durch personalisierte Videolösungen zu verbessern. Ob für Medien, Bildung oder Unternehmenskommunikation, unser KI-Videokreator ermöglicht es Ihnen, fesselnde Inhalte zu erstellen, die weitreichend Anklang finden.

ein Video, das für mehr Engagement wirbtein Video, das für mehr Engagement wirbt

Wie funktioniert es?

Fügen Sie Ihrem Video in 4 einfachen Schritten Text und Untertitel hinzu

Verbessern Sie Ihre Videos mit stilisierten Textüberlagerungen, Untertiteln und Untertiteln, die durch KI unterstützt werden.

Schritt 1

Geben Sie Ihr Skript ein

Beginnen Sie, indem Sie Ihren Inhalt, wie einen Blogbeitrag oder eine Ankündigung, in den Editor einfügen, um Ihre Reise mit unserem kostenlosen Text-zu-Video-KI-Generator zu starten.

video thumbnail

Schritt 2

Wählen Sie einen KI-Avatar & Stimme

Aus unserer umfangreichen Bibliothek können Sie aus über 300 Avataren und Stimmen wählen, um sie auf Ihren Ton und Ihr Publikum abzustimmen. Dieser KI-Videomacher macht Schauspieler oder Studios überflüssig.

video thumbnail

Schritt 3

Text oder Beschriftungen hinzufügen

Fügen Sie Ihrem Video Text oder Untertitel hinzu. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Schriftarten, Größen, Farben und Untertiteldesigns, die perfekt zu Ihrer Botschaft und Ihrem visuellen Stil passen. Unser Video-KI-Generator ermöglicht es Ihnen, mühelos Videos in professioneller Qualität zu erstellen.

video thumbnail

Schritt 4

Erstellen & Teilen Sie Ihr Video

Erlauben Sie HeyGen, Ihr Video mit nahtlosen Textverbesserungen zu verarbeiten. Das Herunterladen und Veröffentlichen Ihres Inhalts dauert nur wenige Minuten – bereit, die Zugänglichkeit und das Engagement Ihres Videos zu erhöhen.

video thumbnail

Häufig gestellte Fragen zum Hinzufügen von Text zu Videos

Was ist das HeyGen-Tool zum Hinzufügen von Text zu Videos?

Mit dem Add Text to Video-Tool von HeyGen können Sie direkt in Ihrem Browser Texte, Untertitel und Titel in Ihre Videos einfügen. Es ist so gestaltet, dass es einfach und effektiv ist, auch wenn Sie keine Erfahrung mit der Videobearbeitung haben.

Wie füge ich mit HeyGen online Text zu einem Video hinzu?

Laden Sie Ihr Video auf die HeyGen-Plattform hoch, wählen Sie die Textoption und passen Sie dann Schriftart, Farbe, Größe und Platzierung an. Sie können mehrere Textelemente hinzufügen, deren Timing anpassen und Änderungen sofort in der Vorschau sehen.

Kann ich verschiedene Schriftarten und Stile für meinen Text verwenden?

Ja, HeyGen bietet eine große Auswahl an Schriftarten, Farben und Textstilen. Sie können Ihren Text auch animieren, die Ausrichtung anpassen und ihn überall auf dem Bildschirm platzieren.

Ist es kostenlos, Videos mit HeyGen Text hinzuzufügen?

HeyGen bietet sowohl kostenlose als auch Premium-Pläne an. Grundlegende Textbearbeitungsfunktionen sind möglicherweise in der kostenlosen Version verfügbar, während fortgeschrittenere Werkzeuge und Exportoptionen in den kostenpflichtigen Plänen enthalten sind.

Kann ich mir meine Änderungen ansehen, bevor ich das Video exportiere?

Natürlich. HeyGen ermöglicht es Ihnen, die Platzierung und den Stil des Textes in Echtzeit zu sehen, sodass Sie Anpassungen vornehmen können, bevor Sie Ihr Video endgültig fertigstellen.

