KI-Videoerstellung

Erstelle YouTube-Videos mit KI in Minuten

Verzichten Sie auf das Filmen und Schneiden. HeyGen verwandelt Ihr Skript mit Hilfe von KI-Avataren, Stimmen und Vorlagen in hochwertige YouTube-Videos – keine Kamera erforderlich.

KI-Videoproduktion

KI-generierte YouTube-Videos, einfach gemacht

Egal, ob Sie einen Kanal aufbauen, ein Produkt einführen oder Ideen zerlegen, HeyGen hilft Ihnen dabei, schnell YouTube-Videos zu erstellen. Laden Sie Ihr Skript hoch oder fügen Sie Ihren Blogpost ein – wir verwandeln es mit einem Klick in ein YouTube-Video mit Sprecher oder ohne sichtbare Person, inklusive Untertiteln, Branding und Sprachausgabe. Perfekt für YouTube Shorts, langformatige Inhalte und alles dazwischen.

eine Collage von Werbeanzeigen, darunter eine, die sagt, lerne eine Spracheeine Collage von Werbeanzeigen, darunter eine, die sagt, lerne eine Sprache

KI-Videoerstellung

Best Practices für die Erstellung von AI-YouTube-Videos

Um das Beste aus HeyGens AI-Video-Generator herauszuholen:

  • Halten Sie Intros knapp – fesseln Sie die Zuschauer in den ersten 5 Sekunden
  • Verwenden Sie YouTube-freundliche Formate (16:9 für vollständige Videos, 9:16 für Shorts)
  • Fügen Sie keyword-reiche Titel und Untertitel hinzu, um SEO und Nutzerbindung zu verbessern
  • Wählen Sie Stimmen und Avatare aus, die Ihre Nische und Ihr Publikum widerspiegeln
  • Blogbeiträge, Gliederungen oder Skripte umfunktionieren, um schnell mehr Inhalte zu erstellen
eine Collage von Fotos einer Frau mit der Bildunterschrift verschiedene Avatar-Lookseine Collage von Fotos einer Frau mit der Bildunterschrift verschiedene Avatar-Looks

KI-Videoerstellung

Erreiche und wachse auf YouTube mit KI-Videotools

HeyGen unterstützt Ersteller und Vermarkter dabei, ihre Präsenz auf YouTube mit KI-gestützten Videos zu vergrößern. Keine Schnittsoftware, kein Kamerateam – nur schneller, polierter Inhalt, bereit zum Hochladen.

Im Vergleich zu Tools wie Pictory, Lumen5 oder Vidyo.ai bietet HeyGen einzigartige Vorteile wie:

  • Sprechende Avatare oder gesichtslose Optionen
  • Stimmklonung oder KI-Stimmen
  • Vorlagen für YouTube mit Untertiteln und Branding

Erstelle Erklärer, Kurzvideos, Intros, Bewertungen, Tutorials und mehr – alles aus Text.

Eine Frau steht vor einem Bildschirm, auf dem steht: „Erstelle Erklärungsvideos, Kurzfilme, Intros, Rezensionen, Tutorials und mehr, alles aus Text“Eine Frau steht vor einem Bildschirm, auf dem steht: „Erstelle Erklärungsvideos, Kurzfilme, Intros, Rezensionen, Tutorials und mehr, alles aus Text“

Wie funktioniert es?

Wie man HeyGens AI YouTube Video-Generator verwendet

Verwandle Ideen in YouTube-fertige Videos mit Avataren, Sprachaufnahmen und Vorlagen.

Schritt 1

Laden Sie Ihr YouTube-Skript hoch oder fügen Sie es ein

Oder verwenden Sie Inhalte aus einem Blog, einer Zusammenfassung oder einem Transkript neu.

video thumbnail

Schritt 2

Wählen Sie einen KI-Avatar & Stimme

Wählen Sie aus über 300 Avataren und Stimmen, um Ihren Ton und Ihr Publikum abzustimmen. Keine Schauspieler oder Studio erforderlich.

video thumbnail

Schritt 3

Visuelle Elemente & Stil anpassen

Fügen Sie Animationen, Untertitel, Hintergründe und Übergänge hinzu, um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken.

video thumbnail

Schritt 4

Erstellen & Teilen Sie Ihr Video

Laden Sie Ihr Video herunter oder teilen Sie es direkt—ohne Wasserzeichen, ohne Bearbeitung.

video thumbnail

Entdecken Sie mehr KI-Tools

Verwandeln Sie Ihre PowerPoint-Folien in ansprechende Videos mit Sprachkommentaren und Animationen.

altalt

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


video thumbnail
altalt

Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

video thumbnail
altalt

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

video thumbnail
altalt

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

video thumbnail
altalt

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

video thumbnail
altalt

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

video thumbnail

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

FAQ zum KI-YouTube-Video-Generator

Was ist der AI YouTube Video Generator von HeyGen?

Es ist ein Werkzeug, das es Ihnen ermöglicht, vollständige YouTube-Videos mit KI-Avataren, Text-zu-Sprache-Sprachausgaben und benutzerdefinierten Skripten zu erstellen – ohne Filmaufnahmen oder Bearbeitung.

Wie erstelle ich ein YouTube-Video mit KI?

Schreiben oder fügen Sie Ihr Videoskript ein, wählen Sie einen Avatar und eine Stimme aus, entscheiden Sie sich für einen Hintergrund oder eine Szene, und HeyGen wird ein fertiges MP4-Video zur Veröffentlichung erstellen.

Kann ich Lehr- oder Erklärungsvideos erstellen?

Ja. Das Tool eignet sich ideal für Tutorials, Anleitungsvideos, E-Learning-Inhalte und informative YouTube-Serien, die Klarheit und Konsistenz erfordern.

Unterstützt es individuelles Branding für YouTube-Kanäle?

Ja. Sie können Markenintros, Logos und Outros hinzufügen oder Szenen auswählen, die zur Ästhetik und zum Stil Ihres Kanals passen.

Sind die KI-Avatare für professionelle Inhalte geeignet?

Natürlich. Sie können aus einer Vielzahl von Business-, Casual- oder individuellen Avataren wählen, die zu dem Thema und Publikum Ihres Kanals passen.

Bietet HeyGen YouTube-Video-Vorlagen an?

Ja. Sie können aus vorgefertigten Videovorlagen für gängige Formate wie Produktbewertungen, Listicles, Anleitungen oder Nachrichtenaktualisierungen wählen, um die Erstellung zu beschleunigen.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo