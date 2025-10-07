Starten Sie mit einer Produkt-URL, einem kurzen Skript oder einem einfachen Briefing und erhalten Sie polierte Facebook-Werbetexte ohne Filmaufnahmen oder manuelle Bearbeitung. HeyGen generiert automatisch Texte, Visuals, Seitenverhältnisse und lokalisierte Versionen, sodass Teams schneller mehr leistungsstarke Werbevarianten einführen können.
Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus
Wenn das Zeitfenster für ein Produkt kurz ist, bremsen traditionelle Shootings Sie aus. Fügen Sie eine Produkt-URL oder eine kurze Beschreibung ein und HeyGen wird zielgerichtete Video- oder Bildanzeigen mit klaren Aufhängern und Handlungsaufforderungen generieren, sodass Sie Kampagnen innerhalb von Stunden statt Wochen starten können.
Die Umwandlung vieler SKUs in Anzeigen ist ressourcenintensiv, besonders beim Einsatz eines KI-Anzeigengenerators. HeyGen automatisiert die kreative Erstellung für jedes Produkt und erzeugt einheitliche Grafiken und Texte, sodass Teams parallele Kampagnen für große Kataloge durchführen können, ohne den Personalbestand zu erhöhen, indem sie unseren KI-Anzeigengenerator verwenden.
Die Erschließung neuer Märkte erfordert übersetzte Werbemittel. HeyGen übersetzt Skripte, erstellt Voiceovers neu und passt Untertitel und Timing an, sodass Sie lokalisierte Botschaften schnell und kostengünstig testen können.
Kurzformate belohnen aufmerksamkeitserregende Bearbeitungen und Tempo. HeyGen erstellt vertikale und quadratische Videos, die für Reels und Stories optimiert sind, mit schnellen Einstiegen, lesbaren Untertiteln und plattformgerechter Zeitgebung, um die frühe Interaktion zu fördern.
Retargeting erfordert viele maßgeschneiderte Nachrichten, um Widerhall zu finden. HeyGen erstellt angepasste Varianten für Zielgruppensegmente, indem Vorteile, Rabatte oder soziale Beweise hervorgehoben werden, um die Konversionsraten von warmem Traffic mit zugeschnittenen Werbetexten zu erhöhen.
Agenturen müssen Volumen und Konsistenz über Kunden hinweg liefern. HeyGen beschleunigt die Erstellung von Kampagnen, gewährleistet die Einhaltung von Markenrichtlinien mit wiederverwendbaren Marken-Kits und exportiert organisierte Assets für Werbemanager und Berichterstattungstools.
Warum Heygen der beste KI Facebook-Anzeigengenerator ist
HeyGen kombiniert schnelle Produktion, plattformoptimierte Kreativinhalte und automatisiertes Testen, um Teams dabei zu helfen, Facebook-Anzeigen ohne ein Studio zu skalieren. Erzeugen Sie mehrere Anzeigenkonzepte, übersetzen Sie Skripte und iterieren Sie schnell, um die Kapitalrendite zu verbessern.
Erstellen Sie in wenigen Minuten startbereite Facebook-Kreativinhalte aus Text oder einer URL. HeyGen erstellt mithilfe eines KI-Tools visuelle Inhalte, Bewegtbilder und Bildschirmtexte, sodass Teams das Filmen und lange Bearbeitungszyklen überspringen können.
Passen Sie automatisch die Größe und das Format von Kreativinhalten für Feed, Stories, Reels und Messenger an. HeyGen sorgt dafür, dass Seitenverhältnisse, Timing und Untertitel den Platzierungsvorschriften und besten Praktiken von Facebook entsprechen.
HeyGen schlägt Zielgruppen vor, erstellt Variantensets für A/B-Tests und optimiert im Laufe der Zeit Texte und Bilder, sodass Ihre Anzeigen mehr Klicks erhalten und die Kosten sinken.
Link zum Workflow für die Erstellung von Videos und Bildern
Fügen Sie eine Produkt- oder Landingpage-URL ein und HeyGen extrahiert wichtige Botschaften, Bilder und Produktfotos. Das System ordnet diese Assets in Entwürfe mit mehreren Szenen ein und erstellt sowohl Bild- als auch Videokreativinhalte für Facebook-Kampagnen ohne manuelle Gestaltung. Verwenden Sie den Link zum Video-Flow, um Produktseiten sofort in kurze Social-Media-Clips oder statische Werberahmen zu verwandeln.
Automatisiertes Texten und kreative Kombinationen
HeyGen entwirft Schlagzeilen, Haupttexte und Handlungsaufforderungen, die auf Ihr Kampagnenziel zugeschnitten sind. Der Motor kombiniert Textvarianten mit generierten Visuals und vorgeschlagenen Aufhängern, um Dutzende von Werbekonzepten zu produzieren. Jeder Entwurf hält sich an die Plattform-spezifischen Längenbeschränkungen für Texte und verwendet erprobte Überzeugungsmuster, um die Klickrate und Konversionsraten zu verbessern.
Integrierte Lokalisierung und Sprachoptionen
Übersetzen Sie Skripte und erzeugen Sie die Erzählung neu mit dem Videoübersetzer, damit Sie mit unserem KI-Werbeanzeigenhersteller schnell Anzeigen in verschiedenen Märkten schalten können. HeyGen unterstützt mehrsprachige Sprachsynthese und Lippen-Synchronisation für Videoanzeigen und aktualisiert Untertitel sowie Bildschirmtexte, sodass lokalisierte Kreativinhalte einheimisch und konsistent wirken.
Werkzeuge zur Stapelverarbeitung und Variantentests
Erstellen und exportieren Sie große Chargen von Anzeigenvarianten, indem Sie Hooks, Bilder oder CTAs ändern. HeyGen organisiert Exporte nach Namenskonventionen und plattformbereiten Einstellungen, was es einfach macht, strukturierte A-B-Tests durchzuführen und Gewinner zu iterieren, ohne zeitaufwendige Überarbeitungen.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man den AI Facebook Ad Generator benutzt
Erstellen Sie Facebook-Anzeigen in vier einfachen Schritten von der Konzeption bis zum startbereiten Material.
Fügen Sie eine Produktseite ein, laden Sie Bilder hoch oder geben Sie ein kurzes Skript ein. HeyGen analysiert Produktdetails, Funktionen und visuelle Assets, um ein erstes kreatives Konzept zu erstellen.
Wählen Sie Seitenverhältnisse, Geschwindigkeit und visuelle Themen für Feed, Stories, Reels oder Messenger. Wenden Sie Ihr Marken-Kit an, um Farben, Schriftarten und Logos einheitlich zu halten.
Vorschau mehrerer Text- und Bilddesignentwürfe, Anpassung von Überschriften oder Bildern und Erstellung zusätzlicher Varianten. Nutzen Sie integrierte Vorschläge, um Anreize und Handlungsaufforderungen zu verfeinern.
Laden Sie MP4- oder PNG-Dateien herunter, die für jede Platzierung optimiert sind, oder exportieren Sie organisierte Stapel für Ihren Werbemanager. Die Ausgaben von HeyGen sind sofort bereit zum Hochladen und Testen.
Ein KI-Facebook-Anzeigengenerator automatisiert die Erstellung von Anzeigen unter Verwendung von Text, Bildern oder Produktlinks. HeyGen verwandelt Briefings in vollständige Werbekreativitäten, indem es Texte, Visuals, Bewegungen generiert und exportiert. Sie liefern die Idee oder URL und die Engine erstellt startbereite Assets, sodass Teams mehr Anzeigen mit geringeren Kosten und in weniger Zeit produzieren können.
Ja. HeyGen unterstützt Bild-zu-Video- und Text-zu-Video-Workflows, sodass Sie statische Bildanzeigen, kurze Videoclips und mehrszenige Social-Media-Kreativinhalte erstellen können. Das System formatiert Assets automatisch für vertikale, quadratische und horizontale Platzierungen und optimiert das Timing und die Platzierung von Untertiteln für jedes Format.
Nein. HeyGen generiert überzeugende Texte, vorgeschlagene Aufhänger und passende Visualisierungen automatisch. Sie können die Ergebnisse anpassen, aber die Standardentwürfe sind so konzipiert, dass sie Plattformbeschränkungen und bewährte Umwandlungspraktiken erfüllen, sodass auch Teams ohne Designer hochwertige Kampagnen starten können.
HeyGen erstellt mehrere Varianten von Überschriften, Beschreibungen, Visuals und CTAs, damit Sie mit unserem Facebook-Anzeigentextgenerator schnell A/B-Tests durchführen können. Die Plattform organisiert Stapel-Exporte und schlägt Zielgruppen- und Formatkombinationen vor, um Ihnen zu helfen, schneller zu iterieren und die am besten performenden Versionen zu skalieren.
Ja. Verwenden Sie den Videoübersetzer und Lokalisierungswerkzeuge, um Skripte zu übersetzen, Sprachaufnahmen mit bewahrtem Tonfall neu zu erstellen und Untertitel sowie Bildschirmtexte zu aktualisieren. Lokalisierte Kreativinhalte werden mit angepasster Zeitabstimmung und Visuals neu aufgebaut, sodass sie in jeder Sprache natürlich wirken und effektive Werbetexte gewährleisten.
Wenden Sie Marken-Kits mit Logos, Farben und Schriftarten an, die HeyGen in Entwürfen für effektive Facebook-Anzeigen durchsetzt. Sie können Elemente sperren, Vorlagen genehmigen und konsistente Assets für mehrere Kunden oder Produktlinien exportieren, um markenkonforme Kampagnen in großem Umfang beizubehalten.
HeyGen exportiert MP4-Videodateien und hochauflösende PNG-Bilder, die für Feed, Stories, Reels, Messenger und In-Stream-Platzierungen formatiert sind. Stapelverarbeitungsoptionen erleichtern die Erstellung plattformgerechter Dateien für Werbemanager und Kampagnenwerkzeuge, was unseren Prozess der Anzeigenerstellung verbessert.
Sie behalten das Eigentum an allen von Ihnen erstellten Kreativmaterialien. HeyGen verwendet lizenzierte Vermögenswerte und generierter Inhalt wird zur kommerziellen Nutzung bereitgestellt. Stellen Sie immer sicher, dass alle von Ihnen hochgeladenen Materialien von Drittanbietern die entsprechenden Rechte für Werbung haben.
HeyGen erstellt Werbemittel nach den besten Praktiken der Plattform und gängigen Richtlinien, einschließlich Textbegrenzungen und Platzierungsvorgaben. Sie sind verantwortlich für die abschließende Überprüfung und Freigabe im Facebook Ads Manager vor dem Start.
Beginnen Sie mit einem klaren Kampagnenziel, geben Sie prägnante Produktdetails oder eine Landing-Page-URL an, wählen Sie plattformspezifische Formate und erstellen Sie mehrere Varianten, um Ansätze und Visuals zu testen. Nutzen Sie die Lokalisierung, um neue Märkte zu erreichen, und verwenden Sie Stapelverarbeitungsexporte, um das Testen über verschiedene Zielgruppen hinweg zu skalieren.
