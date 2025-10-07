HeyGen logo

KI-basierter Facebook-Anzeigengenerator für schnelle und leistungsstarke Werbung

Starten Sie mit einer Produkt-URL, einem kurzen Skript oder einem einfachen Briefing und erhalten Sie polierte Facebook-Werbetexte ohne Filmaufnahmen oder manuelle Bearbeitung. HeyGen generiert automatisch Texte, Visuals, Seitenverhältnisse und lokalisierte Versionen, sodass Teams schneller mehr leistungsstarke Werbevarianten einführen können.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Anzeigen für schnelle Produkteinführung

Anzeigen für schnelle Produkteinführung

Wenn das Zeitfenster für ein Produkt kurz ist, bremsen traditionelle Shootings Sie aus. Fügen Sie eine Produkt-URL oder eine kurze Beschreibung ein und HeyGen wird zielgerichtete Video- oder Bildanzeigen mit klaren Aufhängern und Handlungsaufforderungen generieren, sodass Sie Kampagnen innerhalb von Stunden statt Wochen starten können.

Skalierbare Katalog- und Sammlungswerbeaktionen

Skalierbare Katalog- und Sammlungswerbeaktionen

Die Umwandlung vieler SKUs in Anzeigen ist ressourcenintensiv, besonders beim Einsatz eines KI-Anzeigengenerators. HeyGen automatisiert die kreative Erstellung für jedes Produkt und erzeugt einheitliche Grafiken und Texte, sodass Teams parallele Kampagnen für große Kataloge durchführen können, ohne den Personalbestand zu erhöhen, indem sie unseren KI-Anzeigengenerator verwenden.

Lokalisierte Markterprobung

Lokalisierte Markterprobung

Die Erschließung neuer Märkte erfordert übersetzte Werbemittel. HeyGen übersetzt Skripte, erstellt Voiceovers neu und passt Untertitel und Timing an, sodass Sie lokalisierte Botschaften schnell und kostengünstig testen können.

Social-First Kurzformat-Kreativinhalte

Social-First Kurzformat-Kreativinhalte

Kurzformate belohnen aufmerksamkeitserregende Bearbeitungen und Tempo. HeyGen erstellt vertikale und quadratische Videos, die für Reels und Stories optimiert sind, mit schnellen Einstiegen, lesbaren Untertiteln und plattformgerechter Zeitgebung, um die frühe Interaktion zu fördern.

Retargeting und dynamische Werbemittel

Retargeting und dynamische Werbemittel

Retargeting erfordert viele maßgeschneiderte Nachrichten, um Widerhall zu finden. HeyGen erstellt angepasste Varianten für Zielgruppensegmente, indem Vorteile, Rabatte oder soziale Beweise hervorgehoben werden, um die Konversionsraten von warmem Traffic mit zugeschnittenen Werbetexten zu erhöhen.

Workflow-Prozesse für Agenturkampagnen

Workflow-Prozesse für Agenturkampagnen

Agenturen müssen Volumen und Konsistenz über Kunden hinweg liefern. HeyGen beschleunigt die Erstellung von Kampagnen, gewährleistet die Einhaltung von Markenrichtlinien mit wiederverwendbaren Marken-Kits und exportiert organisierte Assets für Werbemanager und Berichterstattungstools.

Warum Heygen der beste KI Facebook-Anzeigengenerator ist

HeyGen kombiniert schnelle Produktion, plattformoptimierte Kreativinhalte und automatisiertes Testen, um Teams dabei zu helfen, Facebook-Anzeigen ohne ein Studio zu skalieren. Erzeugen Sie mehrere Anzeigenkonzepte, übersetzen Sie Skripte und iterieren Sie schnell, um die Kapitalrendite zu verbessern.

Schnellere Werbeproduktion

Erstellen Sie in wenigen Minuten startbereite Facebook-Kreativinhalte aus Text oder einer URL. HeyGen erstellt mithilfe eines KI-Tools visuelle Inhalte, Bewegtbilder und Bildschirmtexte, sodass Teams das Filmen und lange Bearbeitungszyklen überspringen können.

Plattformoptimierte Formate

Passen Sie automatisch die Größe und das Format von Kreativinhalten für Feed, Stories, Reels und Messenger an. HeyGen sorgt dafür, dass Seitenverhältnisse, Timing und Untertitel den Platzierungsvorschriften und besten Praktiken von Facebook entsprechen.

Kontinuierliches Leistungs-Lernen

HeyGen schlägt Zielgruppen vor, erstellt Variantensets für A/B-Tests und optimiert im Laufe der Zeit Texte und Bilder, sodass Ihre Anzeigen mehr Klicks erhalten und die Kosten sinken.

Link zum Workflow für die Erstellung von Videos und Bildern

Fügen Sie eine Produkt- oder Landingpage-URL ein und HeyGen extrahiert wichtige Botschaften, Bilder und Produktfotos. Das System ordnet diese Assets in Entwürfe mit mehreren Szenen ein und erstellt sowohl Bild- als auch Videokreativinhalte für Facebook-Kampagnen ohne manuelle Gestaltung. Verwenden Sie den Link zum Video-Flow, um Produktseiten sofort in kurze Social-Media-Clips oder statische Werberahmen zu verwandeln.

Bild zu Video

Automatisiertes Texten und kreative Kombinationen

HeyGen entwirft Schlagzeilen, Haupttexte und Handlungsaufforderungen, die auf Ihr Kampagnenziel zugeschnitten sind. Der Motor kombiniert Textvarianten mit generierten Visuals und vorgeschlagenen Aufhängern, um Dutzende von Werbekonzepten zu produzieren. Jeder Entwurf hält sich an die Plattform-spezifischen Längenbeschränkungen für Texte und verwendet erprobte Überzeugungsmuster, um die Klickrate und Konversionsraten zu verbessern.

Eine Software-Schnittstelle zum Erstellen von Präsentationen, die Texteingaben zeigt und eine Folie mit der Überschrift "Q3 Ergebnisübersicht" mit einem Mann.

Integrierte Lokalisierung und Sprachoptionen

Übersetzen Sie Skripte und erzeugen Sie die Erzählung neu mit dem Videoübersetzer, damit Sie mit unserem KI-Werbeanzeigenhersteller schnell Anzeigen in verschiedenen Märkten schalten können. HeyGen unterstützt mehrsprachige Sprachsynthese und Lippen-Synchronisation für Videoanzeigen und aktualisiert Untertitel sowie Bildschirmtexte, sodass lokalisierte Kreativinhalte einheimisch und konsistent wirken.

Stimmenklonung

Werkzeuge zur Stapelverarbeitung und Variantentests

Erstellen und exportieren Sie große Chargen von Anzeigenvarianten, indem Sie Hooks, Bilder oder CTAs ändern. HeyGen organisiert Exporte nach Namenskonventionen und plattformbereiten Einstellungen, was es einfach macht, strukturierte A-B-Tests durchzuführen und Gewinner zu iterieren, ohne zeitaufwendige Überarbeitungen.

Benutzeroberfläche mit der Option „Als SCORM exportieren“ und einem lächelnden Mann im Hintergrund.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
Wie es funktioniert

Wie man den AI Facebook Ad Generator benutzt

Erstellen Sie Facebook-Anzeigen in vier einfachen Schritten von der Konzeption bis zum startbereiten Material.

Schritt 1

Fügen Sie Ihre URL oder Kurzbeschreibung hinzu

Fügen Sie eine Produktseite ein, laden Sie Bilder hoch oder geben Sie ein kurzes Skript ein. HeyGen analysiert Produktdetails, Funktionen und visuelle Assets, um ein erstes kreatives Konzept zu erstellen.

Schritt 2

Wählen Sie Formate und Stil

Wählen Sie Seitenverhältnisse, Geschwindigkeit und visuelle Themen für Feed, Stories, Reels oder Messenger. Wenden Sie Ihr Marken-Kit an, um Farben, Schriftarten und Logos einheitlich zu halten.

Schritt 3

Varianten überprüfen und iterieren

Vorschau mehrerer Text- und Bilddesignentwürfe, Anpassung von Überschriften oder Bildern und Erstellung zusätzlicher Varianten. Nutzen Sie integrierte Vorschläge, um Anreize und Handlungsaufforderungen zu verfeinern.

Schritt 4

Kampagnen exportieren und starten

Laden Sie MP4- oder PNG-Dateien herunter, die für jede Platzierung optimiert sind, oder exportieren Sie organisierte Stapel für Ihren Werbemanager. Die Ausgaben von HeyGen sind sofort bereit zum Hochladen und Testen.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Facebook-Anzeigengenerator und wie verwendet HeyGen diesen?

Ein KI-Facebook-Anzeigengenerator automatisiert die Erstellung von Anzeigen unter Verwendung von Text, Bildern oder Produktlinks. HeyGen verwandelt Briefings in vollständige Werbekreativitäten, indem es Texte, Visuals, Bewegungen generiert und exportiert. Sie liefern die Idee oder URL und die Engine erstellt startbereite Assets, sodass Teams mehr Anzeigen mit geringeren Kosten und in weniger Zeit produzieren können.

Kann HeyGen sowohl Video- als auch Bildanzeigen für Facebook erstellen?

Ja. HeyGen unterstützt Bild-zu-Video- und Text-zu-Video-Workflows, sodass Sie statische Bildanzeigen, kurze Videoclips und mehrszenige Social-Media-Kreativinhalte erstellen können. Das System formatiert Assets automatisch für vertikale, quadratische und horizontale Platzierungen und optimiert das Timing und die Platzierung von Untertiteln für jedes Format.

Brauche ich Design- oder Texterfahrung, um effektive Facebook-Anzeigen zu erstellen?

Nein. HeyGen generiert überzeugende Texte, vorgeschlagene Aufhänger und passende Visualisierungen automatisch. Sie können die Ergebnisse anpassen, aber die Standardentwürfe sind so konzipiert, dass sie Plattformbeschränkungen und bewährte Umwandlungspraktiken erfüllen, sodass auch Teams ohne Designer hochwertige Kampagnen starten können.

Wie hilft HeyGen beim Testen und Verbessern der Werbeleistung?

HeyGen erstellt mehrere Varianten von Überschriften, Beschreibungen, Visuals und CTAs, damit Sie mit unserem Facebook-Anzeigentextgenerator schnell A/B-Tests durchführen können. Die Plattform organisiert Stapel-Exporte und schlägt Zielgruppen- und Formatkombinationen vor, um Ihnen zu helfen, schneller zu iterieren und die am besten performenden Versionen zu skalieren.

Kann HeyGen meine Facebook-Werbeanzeigen übersetzen und lokalisieren?

Ja. Verwenden Sie den Videoübersetzer und Lokalisierungswerkzeuge, um Skripte zu übersetzen, Sprachaufnahmen mit bewahrtem Tonfall neu zu erstellen und Untertitel sowie Bildschirmtexte zu aktualisieren. Lokalisierte Kreativinhalte werden mit angepasster Zeitabstimmung und Visuals neu aufgebaut, sodass sie in jeder Sprache natürlich wirken und effektive Werbetexte gewährleisten.

Welche Markenkontrollen sind verfügbar?

Wenden Sie Marken-Kits mit Logos, Farben und Schriftarten an, die HeyGen in Entwürfen für effektive Facebook-Anzeigen durchsetzt. Sie können Elemente sperren, Vorlagen genehmigen und konsistente Assets für mehrere Kunden oder Produktlinien exportieren, um markenkonforme Kampagnen in großem Umfang beizubehalten.

Welche Exportformate und Platzierungen werden unterstützt?

HeyGen exportiert MP4-Videodateien und hochauflösende PNG-Bilder, die für Feed, Stories, Reels, Messenger und In-Stream-Platzierungen formatiert sind. Stapelverarbeitungsoptionen erleichtern die Erstellung plattformgerechter Dateien für Werbemanager und Kampagnenwerkzeuge, was unseren Prozess der Anzeigenerstellung verbessert.

Wem gehören die Rechte an den in HeyGen erstellten Anzeigen?

Sie behalten das Eigentum an allen von Ihnen erstellten Kreativmaterialien. HeyGen verwendet lizenzierte Vermögenswerte und generierter Inhalt wird zur kommerziellen Nutzung bereitgestellt. Stellen Sie immer sicher, dass alle von Ihnen hochgeladenen Materialien von Drittanbietern die entsprechenden Rechte für Werbung haben.

Entsprechen HeyGen-Anzeigen den Werberichtlinien von Facebook?

HeyGen erstellt Werbemittel nach den besten Praktiken der Plattform und gängigen Richtlinien, einschließlich Textbegrenzungen und Platzierungsvorgaben. Sie sind verantwortlich für die abschließende Überprüfung und Freigabe im Facebook Ads Manager vor dem Start.

Was sind die besten Methoden, um leistungsstarke Facebook-Anzeigen mit HeyGen zu erstellen?

Beginnen Sie mit einem klaren Kampagnenziel, geben Sie prägnante Produktdetails oder eine Landing-Page-URL an, wählen Sie plattformspezifische Formate und erstellen Sie mehrere Varianten, um Ansätze und Visuals zu testen. Nutzen Sie die Lokalisierung, um neue Märkte zu erreichen, und verwenden Sie Stapelverarbeitungsexporte, um das Testen über verschiedene Zielgruppen hinweg zu skalieren.

