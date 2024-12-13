KI-Videoerstellung

Erstelle virale TikToks mit KI, schnell und einfach

Erstelle in Minuten Inhalte, die für TikTok geeignet sind. Nutze KI-Avatare, Stimmen und Vorlagen, um leistungsstarke Videos zu produzieren, die in deiner Nische auffallen.

Verwandle dein Skript mit KI in TikTok-Inhalte

HeyGens AI TikTok Video Generator ist Ihre Abkürzung, um scroll-stoppende Videos zu erstellen, ohne zu filmen oder zu bearbeiten. Geben Sie einfach Ihre Nachricht ein, wählen Sie einen Avatar aus und wählen Sie eine vertikale Vorlage. Ob Sie Produkte bewerben, How-tos teilen oder eine virale Kampagne starten, unsere Werkzeuge helfen Ihnen, TikTok-Videos mit AI-Stimmen, avatarlosen Optionen und sofortiger Untertitelung zu generieren.

Best Practices für die Erstellung von AI-TikTok-Videos

Maximiere Reichweite und Engagement auf TikTok, indem du diesen schnellen Tipps folgst:

  • Halten Sie Ihr Skript unter 60 Sekunden für eine kurze, prägnante Wirkung
  • Wählen Sie vertikale Videovorlagen, die für die mobile Ansicht konzipiert sind
  • Verwenden Sie Untertitel und Emojis, um die Wiedergabezeit und Zugänglichkeit zu verbessern
  • Probieren Sie den Gesichtslosen-Avatar-Modus aus, wenn Sie Privatsphäre bevorzugen
  • Exportieren Sie in HD und testen Sie verschiedene Formate für Produktvideos, Erklärvideos und Trends
Erstelle leistungsstarke TikTok-Videos mit KI

Von Produktpräsentationen bis hin zu trendorientierten Geschichten hilft HeyGen Kreativen, Vermarktern und Unternehmern dabei, TikTok-Videos zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen. Mit KI-Avataren, Sprachaufnahmen und automatischer Untertitelung können Sie unbegrenzt schnell TikTok-Videos erstellen – keine Bearbeitungssoftware erforderlich.

Haben Sie Werkzeuge wie CapCut, Simplified oder InVideo ausprobiert? HeyGen vereinfacht es noch weiter mit KI-Automatisierung und Gesichtsloser Videogenerierung, die für TikTok gemacht ist.

Wie funktioniert es?

Wie man HeyGens AI TikTok Video-Generator benutzt

Verwandle jedes Skript mit Hilfe von KI-Avataren und Stimme in ein virales TikTok-Video.

Schritt 1

Schreibe dein TikTok-Skript

Kurz, ansprechend und trendgerecht – einfach in den Editor einfügen.

Schritt 2

Wählen Sie Ihren Avatar und Ihre Stimme

Wählen Sie aus über 700 Avataren und Stimmen, um zu Ihrem Ton und Publikum zu passen. Keine Schauspieler oder Studio erforderlich.

Schritt 3

Visuelle Elemente & Stil anpassen

Fügen Sie Animationen, Untertitel, Hintergründe und Übergänge hinzu, um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken.

Schritt 4

Exportieren und auf TikTok teilen

Laden Sie Ihr fertiges Video herunter oder teilen Sie es direkt über einen Link – ohne Wasserzeichen.

Entdecken Sie mehr KI-Tools

Verwandeln Sie Ihre PowerPoint-Folien in ansprechende Videos mit Sprachkommentaren und Animationen.

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

FAQ zum KI-TikTok-Videogenerator

Was ist der AI TikTok Video Generator von HeyGen?

Der AI Tik Tok Video-Generator verwendet KI, um kurze, ansprechende TikTok-Stil Videos aus Skripten oder Vorgaben zu erstellen, komplett mit Avataren, Sprachausgabe und dynamischen Visualisierungen.

Als G2s Nr. 1 am schnellsten wachsendes Produkt in den Best Software Awards 2025 anerkannt, revolutioniert HeyGen die Erstellung von Videos für Marketing, Vertrieb und Schulungen.

Kann ich trendige TikTok-Videos mit KI erstellen?

Ja. Sie können Videos erstellen, die für TikTok-Trends optimiert sind, indem Sie KI-Avatare, kurze Skripte, automatische Sprachausgabe und vorgefertigte visuelle Formate verwenden, die für Mobilgeräte konzipiert sind.

Kann ich das vertikale Videoformat wählen?

Ja. Alle TikTok-Videos werden automatisch im Hochformat (9:16) erstellt, optimiert für mobile Plattformen wie TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts.

Gibt es ein Zeichenlimit für Skripte?

Kurzform-Drehbücher mit etwa 300 Zeichen oder weniger sind ideal für schnelle TikTok-Stil Videos. Das Tool wird Sie führen, falls Anpassungen nötig sind.

Sind visuelle Effekte und Übergänge enthalten?

Ja. Das Tool unterstützt dynamische Schnitte, Textanimationen und Übergänge, die beliebte TikTok-Bearbeitungsstile nachahmen, und das alles ohne manuelle Bearbeitung.

Kann ich TikTok-Videos für Werbung oder zum Teilen auf anderen Plattformen verwenden?

Ja. Mit diesem Tool erstellte Videos können in hoher Auflösung heruntergeladen und für TikTok-Werbungen, Reels, Shorts und mehr verwendet werden.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

