KI-Videoerstellung
Verwandle dein Skript mit KI in TikTok-Inhalte
HeyGens AI TikTok Video Generator ist Ihre Abkürzung, um scroll-stoppende Videos zu erstellen, ohne zu filmen oder zu bearbeiten. Geben Sie einfach Ihre Nachricht ein, wählen Sie einen Avatar aus und wählen Sie eine vertikale Vorlage. Ob Sie Produkte bewerben, How-tos teilen oder eine virale Kampagne starten, unsere Werkzeuge helfen Ihnen, TikTok-Videos mit AI-Stimmen, avatarlosen Optionen und sofortiger Untertitelung zu generieren.
KI-Videoerstellung
Best Practices für die Erstellung von AI-TikTok-Videos
Maximiere Reichweite und Engagement auf TikTok, indem du diesen schnellen Tipps folgst:
- Halten Sie Ihr Skript unter 60 Sekunden für eine kurze, prägnante Wirkung
- Wählen Sie vertikale Videovorlagen, die für die mobile Ansicht konzipiert sind
- Verwenden Sie Untertitel und Emojis, um die Wiedergabezeit und Zugänglichkeit zu verbessern
- Probieren Sie den Gesichtslosen-Avatar-Modus aus, wenn Sie Privatsphäre bevorzugen
- Exportieren Sie in HD und testen Sie verschiedene Formate für Produktvideos, Erklärvideos und Trends
KI-Videoerstellung
Erstelle leistungsstarke TikTok-Videos mit KI
Von Produktpräsentationen bis hin zu trendorientierten Geschichten hilft HeyGen Kreativen, Vermarktern und Unternehmern dabei, TikTok-Videos zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen. Mit KI-Avataren, Sprachaufnahmen und automatischer Untertitelung können Sie unbegrenzt schnell TikTok-Videos erstellen – keine Bearbeitungssoftware erforderlich.
Haben Sie Werkzeuge wie CapCut, Simplified oder InVideo ausprobiert? HeyGen vereinfacht es noch weiter mit KI-Automatisierung und Gesichtsloser Videogenerierung, die für TikTok gemacht ist.
Wie funktioniert es?
Wie man HeyGens AI TikTok Video-Generator benutzt
Verwandle jedes Skript mit Hilfe von KI-Avataren und Stimme in ein virales TikTok-Video.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
KI-Übersetzer
Sprechen Sie alle Sprachen.
Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.
HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.
FAQ zum KI-TikTok-Videogenerator
Was ist der AI TikTok Video Generator von HeyGen?
Der AI Tik Tok Video-Generator verwendet KI, um kurze, ansprechende TikTok-Stil Videos aus Skripten oder Vorgaben zu erstellen, komplett mit Avataren, Sprachausgabe und dynamischen Visualisierungen.
Als G2s Nr. 1 am schnellsten wachsendes Produkt in den Best Software Awards 2025 anerkannt, revolutioniert HeyGen die Erstellung von Videos für Marketing, Vertrieb und Schulungen.
Kann ich trendige TikTok-Videos mit KI erstellen?
Ja. Sie können Videos erstellen, die für TikTok-Trends optimiert sind, indem Sie KI-Avatare, kurze Skripte, automatische Sprachausgabe und vorgefertigte visuelle Formate verwenden, die für Mobilgeräte konzipiert sind.
Kann ich das vertikale Videoformat wählen?
Ja. Alle TikTok-Videos werden automatisch im Hochformat (9:16) erstellt, optimiert für mobile Plattformen wie TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts.
Gibt es ein Zeichenlimit für Skripte?
Kurzform-Drehbücher mit etwa 300 Zeichen oder weniger sind ideal für schnelle TikTok-Stil Videos. Das Tool wird Sie führen, falls Anpassungen nötig sind.
Sind visuelle Effekte und Übergänge enthalten?
Ja. Das Tool unterstützt dynamische Schnitte, Textanimationen und Übergänge, die beliebte TikTok-Bearbeitungsstile nachahmen, und das alles ohne manuelle Bearbeitung.
Kann ich TikTok-Videos für Werbung oder zum Teilen auf anderen Plattformen verwenden?
Ja. Mit diesem Tool erstellte Videos können in hoher Auflösung heruntergeladen und für TikTok-Werbungen, Reels, Shorts und mehr verwendet werden.