Das KI-Sprecher-Tool kann schnell und ohne die Notwendigkeit von Filmaufnahmen oder Bearbeitung hochwertige Videos erstellen. Egal, ob Sie Inhalte für Videomarketing, Schulungen oder soziale Medien erstellen, Sie können in nur wenigen Minuten einen realistischen KI-Sprecher bereit haben. Keine Filmaufnahmen, keine Bearbeitung, nur Ergebnisse.
Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, ein einzelnes Foto in einen lebensechten KI-Avatar zu verwandeln, der echte Ausdrücke, Bewegungen und Beleuchtung für hochwertige Videos nachahmt. Sie können sofort professionelle Clips für soziale Inhalte, Schulungen oder Geschichtenerzählen generieren, ohne Kameras, Teams oder Schnittfähigkeiten.
Wie erstellt man KI-Sprecher-Videos?
Ein KI-Sprecher ist ein digitaler Avatar, der Ihr Skript mit perfekter Stimmensynchronisation und Lippenbewegungen spricht. Sie können diese Technologie nutzen, um professionelle Videos zu erstellen, ohne Schauspieler oder teure Filmausrüstung zu benötigen.
Geben Sie einfach Ihren Text in die Plattform ein oder fügen Sie ihn ein. Ob es sich um eine Werbebotschaft, ein Bildungsmodul oder einen Beitrag in sozialen Medien handelt, das System ist bereit, mit jedem Inhaltstyp zu arbeiten.
Wählen Sie einen Avatar aus den verfügbaren Optionen oder erstellen Sie einen individuellen, der Ihre Marke widerspiegelt. Passen Sie das Aussehen des Avatars an, um es dem Ton Ihres Videos anzupassen.
Die KI synchronisiert Ihre Sprache mit den Mundbewegungen des Avatars, um sicherzustellen, dass alles natürlich aussieht.
Sobald Ihr Video fertig ist, laden Sie es herunter oder holen Sie sich einen teilbaren Link. Verwenden Sie es auf Ihrer Webseite, in sozialen Medien oder in E-Mails.
Funktionen des KI-Sprechers
Leistungsstarke Funktionen, um Ihre Videoinhalte aufzuwerten
Wir haben das AI-Sprecher-Tool so entwickelt, dass es einfach zu bedienen ist, aber dennoch reich an Funktionen, um all Ihren Anforderungen bei der Videoproduktion gerecht zu werden. Hier ist der Grund, warum unser Tool die perfekte Wahl für die Erstellung professioneller Videos ist:
Realistische Lippen-Synchronisation
Unsere KI synchronisiert die Stimme perfekt mit den Lippenbewegungen des Avatars. Jedes Wort passt nahtlos, sodass Ihre Videos natürlich und professionell aussehen.
Diese Technologie gewährleistet, dass Ihr Sprecher Botschaften mit authentischer Emotion und lebensechter Präzision übermittelt, die die Zuschauer fesselt
Mehrsprachige Unterstützung
Erreichen Sie ein globales Publikum, indem Sie Videos in über 70 Sprachen erstellen. Das Tool stellt sicher, dass Ihre Botschaft in verschiedenen Regionen und Kulturen gehört und verstanden wird. Sie können die Botschaft Ihrer Marke problemlos lokalisieren, um mit internationalen Zielgruppen in Kontakt zu treten und Ihre Markenpräsenz zu erweitern.
Anpassbare Avatare
You can choose from a variety of pre-made avatars or create one that fits your brand. Customization options let you adjust the avatar's look and personality to match your video’s tone.
Every avatar can reflect your brand identity, helping you maintain consistency and professionalism across all your content
Keine Notwendigkeit für Kameras oder Studios
Vergessen Sie teure Filmausrüstung oder lange Tage im Studio. Laden Sie Ihr Skript hoch, wählen Sie Ihren Avatar aus und überlassen Sie dem System den Rest. Es ist schnell, einfach und effizient. So können Sie jederzeit und überall hochwertige Sprecher-Videos produzieren, ideal für Marketing, Schulungen und Unternehmenskommunikation.
Ein KI-Sprecher-Video verwendet einen digitalen Avatar, der Ihr Skript mit realistischer Lippensynchronisation und natürlichen Ausdrücken spricht. Es ermöglicht Ihnen, professionelle Videos zu erstellen, ohne Schauspieler anzuheuern oder Filmausrüstung aufzubauen.
Laden Sie einfach Ihr Skript hoch oder geben Sie es ein, wählen Sie einen Avatar aus, und die KI synchronisiert automatisch die Stimme mit lebensechten Mundbewegungen. Ihr Sprecher-Video wird innerhalb von Minuten erstellt und ist bereit zum Herunterladen oder Teilen.
Ja. Sie können aus vorgefertigten Avataren wählen oder einen individuellen Avatar erstellen, der das Aussehen und die Persönlichkeit Ihrer Marke widerspiegelt. Für vollständig personalisierte Avatare erkunden Sie unseren AI Talking Head Generator.
Sie können Ihr eigenes Skript schreiben oder eines mit KI-Tools generieren. Wenn Sie Hilfe beim Verfassen von Dialogen benötigen, probieren Sie den AI Video Script Generator für schnelle, ausgereifte Skripte.
Der Prozess ist schnell. Sobald Sie Ihr Skript bereitstellen und einen Avatar auswählen, erstellt das System in nur wenigen Minuten ein poliertes Video, auch für längere Inhalte oder mehrere Variationen.
Ja. Sie eignen sich ideal für Tutorials, Einarbeitungen, Produktvorführungen, Unternehmensaktualisierungen und mehr. KI-Avatare helfen dabei, Informationen klar zu vermitteln und gleichzeitig Produktionszeit und -kosten zu reduzieren.
Erstellen Sie einfach Ihr Video in HeyGen und verbinden Sie es mit Tools wie Zapier, um die Videoproduktion für Lead-Nachfassaktionen, Onboarding oder Social-Media-Beiträge zu automatisieren. Sobald die Videos fertig sind, können Sie sie per E-Mail, in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website teilen und deren Leistung verfolgen.
KI-Sprecher reduzieren Kosten, indem sie die Notwendigkeit für Schauspieler, Studios, Reisen und Nachdrehs eliminieren. Ein einzelner Avatar kann unbegrenzt viele Videos erstellen, wodurch hochwertige Produktionen für jedes Team erschwinglich werden.
Ja. Sie können das Tool kostenlos ausprobieren und seine Funktionen erkunden, bevor Sie ein Upgrade durchführen. Um sofort zu beginnen, besuchen Sie HeyGen Signup.
