Schritt 1 Laden Sie Ihr Skript hoch Geben Sie einfach Ihren Text in die Plattform ein oder fügen Sie ihn ein. Ob es sich um eine Werbebotschaft, ein Bildungsmodul oder einen Beitrag in sozialen Medien handelt, das System ist bereit, mit jedem Inhaltstyp zu arbeiten.

Schritt 2 Wähle deinen Avatar Wählen Sie einen Avatar aus den verfügbaren Optionen oder erstellen Sie einen individuellen, der Ihre Marke widerspiegelt. Passen Sie das Aussehen des Avatars an, um es dem Ton Ihres Videos anzupassen.

Schritt 3 Synchronisiere die Stimme und Lippenbewegungen Die KI synchronisiert Ihre Sprache mit den Mundbewegungen des Avatars, um sicherzustellen, dass alles natürlich aussieht.