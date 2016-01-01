HeyGen logo

Das KI-Sprecher-Tool kann schnell und ohne die Notwendigkeit von Filmaufnahmen oder Bearbeitung hochwertige Videos erstellen. Egal, ob Sie Inhalte für Videomarketing, Schulungen oder soziale Medien erstellen, Sie können in nur wenigen Minuten einen realistischen KI-Sprecher bereit haben. Keine Filmaufnahmen, keine Bearbeitung, nur Ergebnisse.

  • Lade ein Foto hoch oder wähle einen Avatar aus
  • Fügen Sie ein Skript oder Audio hinzu
  • Erstellen Sie in wenigen Minuten ein professionelles Sprechervideo
Hubspot
Arbeitstag
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Anfang
Komatsu
Coursera
Spring Health
Von über 1.000.000 Entwicklern und führenden Unternehmen vertraut.

Probieren Sie unseren KI-Avatar-Videogenerator aus

Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, ein einzelnes Foto in einen lebensechten KI-Avatar zu verwandeln, der echte Ausdrücke, Bewegungen und Beleuchtung für hochwertige Videos nachahmt. Sie können sofort professionelle Clips für soziale Inhalte, Schulungen oder Geschichtenerzählen generieren, ohne Kameras, Teams oder Schnittfähigkeiten.

Bewertungen

Wie erstellt man KI-Sprecher-Videos?

Ein KI-Sprecher ist ein digitaler Avatar, der Ihr Skript mit perfekter Stimmensynchronisation und Lippenbewegungen spricht. Sie können diese Technologie nutzen, um professionelle Videos zu erstellen, ohne Schauspieler oder teure Filmausrüstung zu benötigen.

Schritt 1

Laden Sie Ihr Skript hoch

Geben Sie einfach Ihren Text in die Plattform ein oder fügen Sie ihn ein. Ob es sich um eine Werbebotschaft, ein Bildungsmodul oder einen Beitrag in sozialen Medien handelt, das System ist bereit, mit jedem Inhaltstyp zu arbeiten.

Schritt 2

Wähle deinen Avatar

Wählen Sie einen Avatar aus den verfügbaren Optionen oder erstellen Sie einen individuellen, der Ihre Marke widerspiegelt. Passen Sie das Aussehen des Avatars an, um es dem Ton Ihres Videos anzupassen.

Schritt 3

Synchronisiere die Stimme und Lippenbewegungen

Die KI synchronisiert Ihre Sprache mit den Mundbewegungen des Avatars, um sicherzustellen, dass alles natürlich aussieht.

Schritt 4

Erzeugen & Teilen

Sobald Ihr Video fertig ist, laden Sie es herunter oder holen Sie sich einen teilbaren Link. Verwenden Sie es auf Ihrer Webseite, in sozialen Medien oder in E-Mails.

Funktionen des KI-Sprechers

Leistungsstarke Funktionen, um Ihre Videoinhalte aufzuwerten

Wir haben das AI-Sprecher-Tool so entwickelt, dass es einfach zu bedienen ist, aber dennoch reich an Funktionen, um all Ihren Anforderungen bei der Videoproduktion gerecht zu werden. Hier ist der Grund, warum unser Tool die perfekte Wahl für die Erstellung professioneller Videos ist:

KI-Avatar

Realistische Lippen-Synchronisation

Unsere KI synchronisiert die Stimme perfekt mit den Lippenbewegungen des Avatars. Jedes Wort passt nahtlos, sodass Ihre Videos natürlich und professionell aussehen.
Diese Technologie gewährleistet, dass Ihr Sprecher Botschaften mit authentischer Emotion und lebensechter Präzision übermittelt, die die Zuschauer fesselt

KI-Avatar

Mehrsprachige Unterstützung

Erreichen Sie ein globales Publikum, indem Sie Videos in über 70 Sprachen erstellen. Das Tool stellt sicher, dass Ihre Botschaft in verschiedenen Regionen und Kulturen gehört und verstanden wird. Sie können die Botschaft Ihrer Marke problemlos lokalisieren, um mit internationalen Zielgruppen in Kontakt zu treten und Ihre Markenpräsenz zu erweitern.

KI-Avatar

Anpassbare Avatare

You can choose from a variety of pre-made avatars or create one that fits your brand. Customization options let you adjust the avatar's look and personality to match your video’s tone.
Every avatar can reflect your brand identity, helping you maintain consistency and professionalism across all your content

KI-Avatar

Keine Notwendigkeit für Kameras oder Studios

Vergessen Sie teure Filmausrüstung oder lange Tage im Studio. Laden Sie Ihr Skript hoch, wählen Sie Ihren Avatar aus und überlassen Sie dem System den Rest. Es ist schnell, einfach und effizient. So können Sie jederzeit und überall hochwertige Sprecher-Videos produzieren, ideal für Marketing, Schulungen und Unternehmenskommunikation.

Häufig gestellte Fragen zu KI-Sprechern

Was ist ein KI-Sprecher-Video?

Ein KI-Sprecher-Video verwendet einen digitalen Avatar, der Ihr Skript mit realistischer Lippensynchronisation und natürlichen Ausdrücken spricht. Es ermöglicht Ihnen, professionelle Videos zu erstellen, ohne Schauspieler anzuheuern oder Filmausrüstung aufzubauen.

Wie funktioniert das KI-Sprechertool?

Laden Sie einfach Ihr Skript hoch oder geben Sie es ein, wählen Sie einen Avatar aus, und die KI synchronisiert automatisch die Stimme mit lebensechten Mundbewegungen. Ihr Sprecher-Video wird innerhalb von Minuten erstellt und ist bereit zum Herunterladen oder Teilen.

Kann ich einen individuellen Avatar für meinen Sprecher erstellen?

Ja. Sie können aus vorgefertigten Avataren wählen oder einen individuellen Avatar erstellen, der das Aussehen und die Persönlichkeit Ihrer Marke widerspiegelt. Für vollständig personalisierte Avatare erkunden Sie unseren AI Talking Head Generator.

Brauche ich ein Skript, bevor ich ein Sprechervideo erstelle?

Sie können Ihr eigenes Skript schreiben oder eines mit KI-Tools generieren. Wenn Sie Hilfe beim Verfassen von Dialogen benötigen, probieren Sie den AI Video Script Generator für schnelle, ausgereifte Skripte.

Wie lange dauert es, ein KI-Sprecher-Video zu erstellen?

Der Prozess ist schnell. Sobald Sie Ihr Skript bereitstellen und einen Avatar auswählen, erstellt das System in nur wenigen Minuten ein poliertes Video, auch für längere Inhalte oder mehrere Variationen.

Kann ich KI-Sprecher-Videos für Schulungen, Support oder Marketing verwenden?

Ja. Sie eignen sich ideal für Tutorials, Einarbeitungen, Produktvorführungen, Unternehmensaktualisierungen und mehr. KI-Avatare helfen dabei, Informationen klar zu vermitteln und gleichzeitig Produktionszeit und -kosten zu reduzieren.

Wie kann ich HeyGens KI-Sprecher im Marketing einsetzen?

Erstellen Sie einfach Ihr Video in HeyGen und verbinden Sie es mit Tools wie Zapier, um die Videoproduktion für Lead-Nachfassaktionen, Onboarding oder Social-Media-Beiträge zu automatisieren. Sobald die Videos fertig sind, können Sie sie per E-Mail, in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website teilen und deren Leistung verfolgen.

Warum sind KI-Sprecher für Unternehmen kosteneffektiv?

KI-Sprecher reduzieren Kosten, indem sie die Notwendigkeit für Schauspieler, Studios, Reisen und Nachdrehs eliminieren. Ein einzelner Avatar kann unbegrenzt viele Videos erstellen, wodurch hochwertige Produktionen für jedes Team erschwinglich werden.

Ist das AI-Sprecher-Tool kostenlos auszuprobieren?

Ja. Sie können das Tool kostenlos ausprobieren und seine Funktionen erkunden, bevor Sie ein Upgrade durchführen. Um sofort zu beginnen, besuchen Sie HeyGen Signup.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

