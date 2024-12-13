KI-Videoproduktion

Text mit KI in Video umwandeln

Verwandle deinen Text in wenigen Minuten mit HeyGens KI-gesteuertem Text-zu-Video-Tool in hochwertige Videos. Wähle einen Avatar, eine Stimme und eine Sprache – keine Filmaufnahmen oder Bearbeitung erforderlich.

KI-Videoerstellung

Möchten Sie Ihre schriftlichen Inhalte in professionelle Videos verwandeln, ohne zu filmen?

HeyGens KI-gesteuertes Text-zu-Video-Tool macht die Videoproduktion einfacher denn je.
Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen KI-Avatar und eine Stimme aus, und Sie erhalten in wenigen Minuten ein hochwertiges Video. Keine Kameras, Schauspieler oder Schnittsoftware erforderlich.

Barrierefreiheit: Jeder kann aus Text ein Video erstellen. Keine Filmerfahrung oder spezielle Werkzeuge erforderlich.

Effizienz: Verwandeln Sie Ihre Blogbeiträge, Präsentationen oder Skripte schnell mit Hilfe von KI in Videos.

Vielfalt: Wählen Sie aus über 300 Avataren, 175 Sprachen und 400 Vorlagen, um Ihre Nachricht und Zielgruppe optimal anzusprechen.

Kosteneffizienz: Reduzieren Sie teure Produktionen und erstellen Sie dennoch hochwertige, professionelle Videos im großen Stil.

eine Werbung für Heygen, die Zukunft des Geschichtenerzählenseine Werbung für Heygen, die Zukunft des Geschichtenerzählens

KI-Videoerstellung

Best Practices für die Umwandlung von Text in Video

Um das Beste aus dem KI-Text-zu-Video-Online-Tool von HeyGen herauszuholen, sollten Sie Ihren Inhalt strategisch anpassen, um die Zuschauer zu fesseln:

  • Schreiben Sie klare, prägnante Skripte – Strukturieren Sie Ihren Text für eine flüssige Erzählung.
  • Wählen Sie den richtigen KI-Avatar & Stimme – Wählen Sie aus über 300 Avataren und 300 Stimmen für den perfekten Ton.
  • Verwenden Sie ansprechende Grafiken & Animationen – Bereichern Sie Ihr Video mit Grafiken, Untertiteln und Übergängen.
  • Übersetzen für globale Reichweite – Automatisch Ihren Text in mehrere Sprachen für internationales Publikum umwandeln.
Ein Bildschirm zeigt Tipps zur Umwandlung von Text in VideoEin Bildschirm zeigt Tipps zur Umwandlung von Text in Video

KI-Videoerstellung

Steigern Sie das Engagement mit von KI generierten Videoinhalten

Während textbasierte Inhalte nicht immer die Aufmerksamkeit fesseln, besitzen Videos diese faszinierende Kraft. Mit dem KI-Videomacher von HeyGen verwandeln Sie Ihre geschriebenen Informationen in ansprechende, teilbare Videos, die Ihnen helfen, das Engagement, die Bindung und die Konversionen Ihres Publikums zu erhöhen. Das KI-Text-zu-Video-Generator-Tool von HeyGen ist nicht nur ein einfacher Auto-Konverter – es bietet anpassbare Videokreation-Funktionen, einschließlich lippen-synchronisierter Avatare und professioneller Vorlagen. Ob Sie Inhalte für soziale Medien, Schulungen oder Marketing erstellen, HeyGen vereinfacht die Videoproduktion und macht sie skalierbar.

ein Video, das für mehr Engagement wirbtein Video, das für mehr Engagement wirbt

Wie verwendet man den Text-zu-Video-Generator?

Erstellen Sie professionelle Videos in Minuten. Verwandeln Sie Ihren Text in nur 4 einfachen Schritten in ein Video: einfach tippen, anpassen und generieren.

Schritt 1

Geben Sie Ihr Skript ein

Fügen Sie Ihren geschriebenen Inhalt wie Blogbeiträge, Artikel, Ankündigungen oder Skripte in den Editor ein, um zu beginnen.

video thumbnail

Schritt 2

Wählen Sie einen KI-Avatar & Stimme

Wählen Sie aus über 300 Avataren und Stimmen, um den gewünschten Ton und das Zielpublikum zu treffen, und machen Sie damit Schauspieler oder Studios überflüssig.

video thumbnail

Schritt 3

Visuelle Elemente & Stil anpassen

Fügen Sie Animationen, Untertitel, Hintergründe und Übergänge hinzu, um Ihre Botschaft mit Hilfe von KI-generierten Videofunktionen zum Leben zu erwecken.

video thumbnail

Schritt 4

Erstellen & Teilen Sie Ihr Video

Erlauben Sie HeyGen, Ihr AI-gesteuertes Video in Minuten zu erstellen. Laden Sie es herunter oder veröffentlichen Sie es sofort auf jeder Plattform mit unserem intuitiven AI-Video-Generator aus Text.

video thumbnail

altalt

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


video thumbnail
altalt

Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

video thumbnail
altalt

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

video thumbnail
altalt

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

video thumbnail
altalt

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

video thumbnail
altalt

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

video thumbnail

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

FAQs zur Text-zu-Video-KI-Technologie

Was macht das Text-zu-Video-KI-Tool?

HeyGens Text-zu-Video-Tool verwandelt geschriebene Inhalte wie Skripte, Blogs oder Ankündigungen mithilfe von KI-Avataren, realistischen Sprachausgaben und dynamischen Visualisierungen in nur wenigen Minuten in hochwertige Videos.

Für wen eignet sich das Text-zu-Video-Tool am besten?

Das Text-zu-Video-Tool von HeyGen ist ideal für Vermarkter, Pädagogen, HR-Teams, Inhaltsproduzenten und Kundensupport-Profis, die die Videoproduktion ohne Dreharbeiten oder Schnitt skalieren möchten. Es ermöglicht schnelle, professionelle Videos mit KI-Avataren und Sprachaufnahmen, alles ausgehend von einem einfachen Textinput.

Wie erstelle ich ein Video nur mit Text?

Fügen Sie einfach Ihr Skript in das Tool ein, wählen Sie aus einer Vielzahl von Avataren und Sprachoptionen, passen Sie den Hintergrund und die Visuals an und erstellen Sie Ihr Video mit nur einem Klick.

Welche Arten von Avataren und Stimmen sind verfügbar?

HeyGen bietet über 300 fotorealistische KI-Avatare und mehr als 300 Stimmstile in verschiedenen Tonlagen, Akzenten und Sprachen. Sie können denjenigen auswählen, der Ihre Marke oder Ihr Publikum am besten repräsentiert.

Kann ich die visuellen Elemente in meinem Video anpassen?

Natürlich. Sie können Ihr Video mit Markenvorlagen, Untertiteln, Hintergrundbildern, Musik personalisieren und sogar Ihre eigenen Medien hochladen, um es an die Identität Ihrer Marke anzupassen.

Ist es möglich, Videos in hoher Auflösung zu erzeugen?

Ja. Zu den Exportoptionen gehören HD (1080p) und 4K-Auflösung, um sicherzustellen, dass Ihre Videos für professionelle und öffentliche Nutzung auf verschiedenen Plattformen geeignet sind.

logo
