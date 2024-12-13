Möchten Sie Ihre schriftlichen Inhalte in professionelle Videos verwandeln, ohne zu filmen?

HeyGens KI-gesteuertes Text-zu-Video-Tool macht die Videoproduktion einfacher denn je.

Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen KI-Avatar und eine Stimme aus, und Sie erhalten in wenigen Minuten ein hochwertiges Video. Keine Kameras, Schauspieler oder Schnittsoftware erforderlich.

Barrierefreiheit: Jeder kann aus Text ein Video erstellen. Keine Filmerfahrung oder spezielle Werkzeuge erforderlich.

Effizienz: Verwandeln Sie Ihre Blogbeiträge, Präsentationen oder Skripte schnell mit Hilfe von KI in Videos.

Vielfalt: Wählen Sie aus über 300 Avataren, 175 Sprachen und 400 Vorlagen, um Ihre Nachricht und Zielgruppe optimal anzusprechen.

Kosteneffizienz: Reduzieren Sie teure Produktionen und erstellen Sie dennoch hochwertige, professionelle Videos im großen Stil.