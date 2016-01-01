Video-Größe online komprimieren

Sie sollten in der Lage sein, Ihre Videoqualität zu steuern, ohne sich mit komplexen Einstellungen auseinandersetzen zu müssen. HeyGens Online-Videokompressor ermöglicht es Ihnen, in der Auflösung zu exportieren, die am besten für Ihr Projekt geeignet ist, egal ob Sie HD-Material verkleinern oder eine kleinere Datei für schnelles Teilen vorbereiten.

Laden Sie Ihr Video hoch und wählen Sie aus Auflösungen wie 4K, 1080p oder 720p, um die Dateigröße zu verwalten, während Ihre Bilder klar bleiben. Es ist eine einfache Möglichkeit, Inhalte für E-Mail, Mobilgeräte oder Webplattformen zu optimieren, ohne an Klarheit zu verlieren.

Wenn Sie Ihr Video vor dem Komprimieren verbessern möchten, verwenden Sie das Add Photo to Video tool um Bilder, Überlagerungen oder Grafiken einzufügen, die Ihren Inhalt ansprechender machen.