Verwandle Ideen, Skripte, Links oder Tracks mit HeyGens AI Reel-Generator in polierte Social Reels. Erstelle automatisch audioaktive Bearbeitungen, Untertitel, Plattform-Voreinstellungen und lokalisierte Varianten, ohne Kameras, ohne Editoren, einfach bereit zum Veröffentlichen von Kurzvideos.
Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus
Erfassen Sie Trends schnell. Fügen Sie eine Aufforderung ein oder laden Sie einen Clip hoch und erstellen Sie vertikale Reels, die den trendigen Formaten entsprechen, um maximale Reichweite und Interaktion bei minimaler Wartezeit zu erzielen.
Verwandle Produktseiten oder Kataloglinks in kaufbare Kurzvideos. HeyGen extrahiert Produktbilder, erstellt Highlight-Szenen und produziert mehrere Anzeigenvarianten zum Testen.
Erstelle audio-reaktive Lyrik-Videos, indem du Tracks und Textzeilen mit unserem KI-Tool hochlädst. Die Engine synchronisiert Untertitel und Visuals mit Phrasierung und Beat, sodass die Lyrik-Einblendungen filmreif und teilbar wirken.
Wandeln Sie Lektionsskripte, Tipps und Anleitungen in kurze, untertitelte Clips um, um das Engagement der Lernenden zu beschleunigen. Lokalisieren Sie Inhalte über den Videoübersetzer für weltweite Kurse und L&D-Programme.
Verwandeln Sie lange Videos, Livestreams oder Podcasts automatisch mit unserem kostenlosen KI-Reel-Generator in Dutzende kurze Clips. Die Stapelverarbeitung und API-Workflows ermöglichen es Erstellern, mit Hilfe unseres kostenlosen KI-Reel-Erstellers schnell konsistenten Inhalt zu veröffentlichen.
Erstelle Konzertvisuals, DJ-Loops oder Festival-Promos, die die Live-Energie widerspiegeln. Exportiere performance-bereite Loops in hoher Qualität für LED-Bildschirme und VJ-Einrichtungen.
Warum HeyGen der beste KI-Reel-Generator ist
HeyGen kombiniert fortschrittliche KI-Videogenerierung, Audioanalyse und vorlagenbasierte Workflows, um in Minuten aufmerksamkeitsstarke Reels zu erstellen. Kreative und Teams erhalten gleichbleibende Qualität, schnelle Iteration und integrierte Lokalisierung, damit jede Kampagne weltweit erfolgreich ist.
Erstellen Sie in Minuten aus einer einzigen Aufforderung, einem Skript oder einem Link mit dem kostenlosen KI-Reel-Generator polierte Reels. HeyGen automatisiert die Auswahl der Szenen, das Timing und die Untertitel, sodass Ersteller von der Idee bis zum veröffentlichungsfertigen Inhalt deutlich schneller vorankommen.
Wählen Sie visuelle Stile, passen Sie Bewegung und Farbe an, tauschen Sie Filmmaterial aus oder justieren Sie Untertitel und Timing fein. HeyGen bietet Ihnen eine hohe Kontrollebene, ohne komplexe Schnittsoftware oder Zeitachsen zu benötigen.
Exportieren Sie plattformoptimierte Versionen für TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts oder bezahlte soziale Medien mit unserem Reel-Maker. Übersetzen Sie Skripte mit dem Videoübersetzer und halten Sie die genaue Lippensynchronisation und die Zeitabstimmung der Untertitel für eine globale Reichweite mit unserem KI-Tool aufrecht.
KI-gesteuertes Skript für die Filmproduktion
HeyGen analysiert Ihr Skript, Ihre Aufforderung oder verlinkte Seite und erstellt ein bearbeitbares Storyboard von Szenen, die Ton und Absicht entsprechen, sodass Sie Ihren Inhalt anpassen können. Der KI-Videogenerator wählt Aufnahmen, Kamerabewegungen und Timing aus, um eine stimmige Sequenz zu erstellen, die Ihrer Erzählung folgt und dabei Ihre ursprünglichen Worte beibehält.
Audio-reaktive Visuals und taktgetriebener Schnitt
Lade einen Track hoch und HeyGen analysiert Tempo, Beat und Energie, um Schnitte, Übergänge und visuelle Effekte zu steuern. Erstelle Reels, die mit deiner Musik pulsieren, Höhepunkte hervorheben und die Phrasierung für ansprechenderen Kurzinhalt abstimmen.
Intelligente Untertitel, Sprachaufnahmen und Lokalisierung
Erzeugen Sie automatisch Untertitel und Sprachausgaben für Ihren Clip. Das System unterstützt Sprachklonung und mehrsprachige Erzählung, und der Videoübersetzer stellt die Darbietung in anderen Sprachen nach, sodass lokalisierte Clips natürlich und zeitgemäß wirken.
Schnelle Anpassungs- und Remix-Werkzeuge
Tauschen Sie vom AI ausgewähltes B-Roll-Material mit Ihren Aufnahmen, ändern Sie Stile oder nehmen Sie Feinabstimmungen mit einfachen Anweisungen vor. Integrieren Sie Bild zu Video oder Gesichtstausch für charaktergetriebene Spulen und verwenden Sie Lippen-Synchronisation für eine engere Leistungsausrichtung.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man den AI Reel Generator benutzt
Erstelle Reels von der Idee bis zur veröffentlichungsfertigen Datei in vier klaren Schritten.
Geben Sie Ihr Konzept ein, fügen Sie eine Produkt-URL hinzu, kopieren Sie ein Skript oder laden Sie einen Track hoch, um mühelos Reels zu erstellen. HeyGen analysiert Inhalte, Metadaten und Audio, um ein Storyboard für Ihr Reel vorzubereiten und fungiert dabei als leistungsstarker Videoeditor.
Wählen Sie visuelle Voreinstellungen oder ein individuelles Erscheinungsbild und dann das vertikale, quadratische oder horizontale Seitenverhältnis, optimiert für TikTok, Instagram oder Shorts. HeyGen bereitet automatisch plattformspezifische Schnitte vor.
Bearbeiten Sie Szenen, tauschen Sie Filmmaterial, passen Sie das Tempo an und stellen Sie Untertitelstile ein. Verwenden Sie einfache Aufforderungen oder die Feinabstimmungskontrollen, um Bewegung, Farbe oder Betonung ohne komplexe Zeitachsen zu ändern.
Rendern Sie das finale Video in MP4 und exportieren Sie optimierte Versionen für jede Plattform. Verwenden Sie den Stapelverarbeitungsmodus oder die API, um mehrere Varianten und lokalisierte Kopien mit dem Videoübersetzer zu produzieren.
Ein KI-Reel-Generator verwendet KI-Videoerstellung, um Ideen, Skripte, Links oder Audio in Kurzform-Videos umzuwandeln. HeyGen automatisiert das Bearbeiten, Untertiteln und Plattform-Voreinstellungen, sodass Ersteller schneller mehr Reels produzieren, Variationen testen und eine konsistente visuelle Identität beibehalten können, ohne Editoren einzustellen.
Laden Sie Ihren Track hoch oder verlinken Sie Ihr Audio und HeyGen analysiert Tempo, Beat und Abschnitte, um Schnitte, Übergänge und visuelle Intensität zu steuern. Sie können Drops hervorheben, Untertitel an Phrasierungen anpassen oder Stems für fortgeschrittene audio-reaktive Visuals in Ihren Reels mit KI zu Effekten zuordnen.
Ja. Fügen Sie eine URL ein und HeyGen, der kostenlose KI-Reels-Ersteller, extrahiert Bilder, Texte und Schlüsselabschnitte, um ein Kurzform-Storyboard zu erstellen. Der KI-Reel-Generator ordnet Szenen an, fügt Untertitel hinzu und produziert ein sozialmedienfertiges Video, das Sie verfeinern und exportieren können.
Natürlich, unser Videobearbeitungsprogramm ist darauf ausgelegt, Ihren kreativen Prozess zu optimieren. HeyGen generiert automatisch präzise Untertitel und Untertitelstile, die für die mobile Ansicht konzipiert sind. Sie können Timing, Stil und Sprache bearbeiten, und das System exportiert bei Bedarf Untertiteldateien oder eingebrannte Untertitel.
Ja. Verwenden Sie den integrierten Videoübersetzer, um Skripte und Untertitel zu übersetzen, lokalisierte Sprachausgaben zu generieren und Timing sowie Lippensynchronisation zu bewahren. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell kulturell angepasste Clips mit demselben kreativen Brief herauszubringen.
Wählen Sie aus kinematografischen, UGC-, Produktpräsentations-, Animations- oder Markenvorlagen. Passen Sie Farbe, Bewegung, Überlagerungen, Typografie und Übergänge an. Tauschen Sie KI-Assets durch Ihr eigenes Filmmaterial über Bild-zu-Video-Tools oder Uploads aus.
Ja. HeyGen liefert plattformspezifische Formate und hochwertige MP4s, die für bezahlte Kampagnen optimiert sind. Der Batch-Modus vereinfacht das Erstellen mehrerer Anzeigenvarianten für A/B-Tests und Leistungsoptimierung.
Die meisten Clips werden je nach Länge und Komplexität innerhalb von Minuten erstellt. Stapelverarbeitung und API-Automatisierung unterstützen größere Arbeitsmengen und eine schnelle Bearbeitung für Teams, die viele Varianten erstellen.
Ja. Laden Sie eine Stimme hoch oder klonen Sie diese für die Erzählung und verwenden Sie benutzerdefinierte Avatare oder Ersteller, um Ihre Videos zu präsentieren. Kombinieren Sie Gesichtstausch oder Avatar-Elemente, um wiederkehrende Talente in einer Kampagne mit unseren anpassbaren Vorlagen zu nutzen.
Sie behalten das volle Eigentum an den Videos, die Sie exportieren. HeyGen erhebt keinen Anspruch auf Ihre Inhalte und stellt sicher, dass Sie das Eigentum an Ihren mit unserem KI-Tool erstellten Kreationen behalten. Stellen Sie sicher, dass Sie die notwendigen Rechte für alle in der Zusammenstellung enthaltenen Medien Dritter haben.
Ja. HeyGen bietet REST-APIs, Webhook-Benachrichtigungen und Batch-Verarbeitungsfunktionen, um Workflows für Link-zu-Reel-Automatisierung, Katalogerstellung und geplante Veröffentlichungen zu automatisieren.
HeyGen befolgt Unternehmenssicherheitspraktiken, einschließlich Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und Compliance-Optionen für Teams. Ihre kreativen Assets und generierten Videos bleiben privat und sicher.
