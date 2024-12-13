KI-Videoerstellung

Sprachgenerator

Synchronisieren Sie Stimmen mit jedem Video für perfekte Lippenbewegungen mithilfe des HeyGen AI Voice Over Generator-Tools. Erstellen Sie realistische, mehrsprachige, von KI generierte Videos ohne manuelle Bearbeitung oder Neuaufnahmen.

Benötigen Sie eine professionelle und polierte Sprecherstimme für Ihre Videoinhalte?

Mit HeyGens AI Voice Over Generator können Sie in nur wenigen Minuten hochwertige Sprachaufnahmen erstellen. Ob Erklärungsvideos, Werbeinhalte oder Tutorials – dieser KI-Video-Generator bietet eine nahtlose Möglichkeit, Ihren Projekten eine eindrucksvolle Erzählstimme hinzuzufügen.

Mit HeyGen können Sie aus einer breiten Palette von KI-Stimmen wählen, um den Ton Ihres Videos zu treffen und mühelos eine Verbindung zu Ihrem Publikum herzustellen. Unser KI-Videomacher vereinfacht den Erstellungsprozess und gewährleistet dabei professionelle Ergebnisse.

HeyGen Gesichtertausch-Avatare mit mehreren weiblichen KI-Schauspielerinnen auf farbigen Karten.

Best Practices für die Verwendung eines Sprachsynthesizers

Maximieren Sie die Wirksamkeit Ihres KI-Sprachassistenten mit diesen Tipps:

  • Wählen Sie die richtige Stimme: Wählen Sie eine Stimme, die den Stil und die Botschaft Ihres Inhalts ergänzt.
  • Klarheit betonen: Stellen Sie sicher, dass die Erzählung klar und leicht verständlich ist, unabhängig von der Hintergrundmusik.
  • Ton und Tempo anpassen: Passen Sie den Ton und die Geschwindigkeit der Sprachaufnahme an die Stimmung Ihres Videos an.
  • Test vor der Fertigstellung: Überprüfen Sie das erstellte Voiceover auf Timing und Stimmigkeit mit Ihren visuellen Inhalten.
ein Bildschirm, der 'Neue Stimme erstellen' anzeigt

Steigerung der Einbindung durch professionelle Sprecher

Das Hinzufügen eines professionellen Voiceovers kann die Wirkung Ihres Videos erheblich steigern. Eine klare und fesselnde KI-Sprachausgabe verbessert das Storytelling, schafft Vertrauen und hält Ihre Zuschauer bei der Stange, wodurch Ihre Botschaft einprägsamer wird.

HeyGens Voice Over Generator verwendet fortschrittliche KI-Stimmklon-Technologie, um präzise, natürlich klingende Sprachaufnahmen zu liefern, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Von Profis im Marketing, Bildungswesen und Unterhaltungsbereich geschätzt, garantiert unsere Plattform hochwertige Ergebnisse mit Leichtigkeit und hilft Ihnen, beeindruckende von KI generierte Videoinhalte zu erstellen.

ein Video, das für mehr Engagement wirbt

Wie funktioniert es?

Fügen Sie Videos in 4 einfachen Schritten Voiceovers hinzu

Erzeugen Sie natürlich klingende KI-Sprachausgaben, die zu Ihrem Inhalt passen – schnell, präzise und skalierbar.

Schritt 1

Text eingeben oder Audio hochladen

Beginnen Sie mit einer sauberen Audiodatei oder geben Sie Ihr Skript ein – HeyGen unterstützt sowohl Sprache als auch Text-zu-Sprache.

video thumbnail

Schritt 2

Wählen Sie einen Avatar aus

Verwenden Sie einen sprechenden KI-Avatar oder synchronisieren Sie die Lippenbewegungen mit echtem Filmmaterial für eine lebensechte Darstellung. Die Auswahl des richtigen Avatars kann die Interaktion mit Ihren KI-generierten Videos verbessern.

video thumbnail

Schritt 3

Wählen Sie eine KI-Stimme oder laden Sie echtes Filmmaterial hoch

Wählen Sie aus über 300 Stimmen in mehr als 175 Sprachen, um Ihren Tonfall und Ihre Zielgruppe zu treffen und bieten Sie Flexibilität für verschiedene Arten von Video-KI-Generatoren.

video thumbnail

Schritt 4

Erstellen & Teilen Ihres synchronisierten Videos

HeyGen synchronisiert automatisch Lippenbewegungen, Stimme und Gesichtsausdrücke – exportieren und teilen Sie Ihre KI-Sprachausgabe-Videos in Sekundenschnelle. Diese schnelle Exportfunktion ist perfekt für Vermarkter und Inhaltsproduzenten, die sofortige Ergebnisse benötigen.

video thumbnail

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

video thumbnail
Avatar IV

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


video thumbnail
altalt

Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

video thumbnail
altalt

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

video thumbnail
altalt

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

video thumbnail
altalt

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

video thumbnail
altalt

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

video thumbnail

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

Häufig gestellte Fragen zum Sprachausgabe-Generator

Was ist der Voice-Over-Generator?

Ein von KI angetriebenes Werkzeug, das Ihren Text (oder hochgeladenes Audio) in natürliche, hochwertige Sprachausgaben verwandelt. Es synchronisiert sich nahtlos mit KI-Avataren oder Ihrem bestehenden Videoinhalt.

Kann ich den Tonfall und das Tempo meiner Stimme an meinen Inhalt anpassen?

Ja—verwenden Sie den Voice Director, um Tonlage (ruhig, aufgeregt, ernst), Tempo und Vortragsstil im Studio anzupassen.

Kann ich eine komplett eigene Stimme erstellen?

Ja! Laden Sie Ihre eigene Audiodatei hoch, um eine Stimme zu klonen, oder erzeugen Sie eine einzigartige Stimme mit Textaufforderungen. Sie können sie mit emotionalen Tönen oder Akzenten feinabstimmen.

Ist es mit verschiedenen Videotypen kompatibel?

Ja—es funktioniert mit KI-Avataren oder jeglichem Videomaterial. Das Tool synchronisiert und legt die Sprachaufnahme über Ihre Visualisierungen, bereit für den Export.

Kann ich diese Sprachaufnahmen kommerziell nutzen?

Ja. Mit bezahlten Plänen können Sie Voiceovers in Markeninhalten, Marketingmaterialien, Tutorials und mehr verwenden – ohne Einschränkungen durch Wasserzeichen.

