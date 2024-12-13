KI-Videoerstellung

Untertitel-Generator

Erzeugen Sie automatisch präzise, mehrsprachige Untertitel für Ihre Videos mit dem leistungsstarken, KI-gesteuerten Untertitelgenerator von HeyGen. Verbessern Sie die Zugänglichkeit, steigern Sie das Engagement und erweitern Sie Ihre globale Reichweite, ohne manuellen Aufwand.

KI-Videoerstellung

Möchten Sie die Zugänglichkeit und Zuschauerbindung in Ihren Videos verbessern?

HeyGens KI-gesteuerter Untertitelgenerator transkribiert automatisch und fügt Ihren Videos hochwertige Untertitel hinzu. Mit starker Unterstützung für mehrere Sprachen und anpassbare Stile, egal ob Sie Marketinginhalte, Lehrvideos oder Clips für soziale Medien erstellen, sorgt HeyGen dafür, dass Ihre Untertitel klar und gut synchronisiert sind, was das Engagement der Zuschauer erhöht.

Mit Echtzeiterkennung von Sprache und KI-gestützter Formatierung liefert der Untertitelgenerator von HeyGen professionelle Untertitel, die zum Ton und Stil Ihres Videos passen. Beginnen Sie noch heute mit HeyGen und beobachten Sie die Veränderung in der Interaktion Ihres Publikums.

Ein Video von einem Mann, der auf einem Sofa sitzt, heißt willkommenEin Video von einem Mann, der auf einem Sofa sitzt, heißt willkommen

KI-Videoproduktion

Best Practices für die Erstellung von Untertiteln

Um effektive Untertitel für Ihre Videos zu erstellen:

  • Nutzen Sie die KI-Auto-Transkription – Lassen Sie HeyGen automatisch Sprache erkennen und sie ohne manuellen Aufwand in genaue Untertitel umwandeln.
  • Wählen Sie die richtige Schriftart & Stil – Passen Sie Textgröße, Farbe und Hintergrund an, um auf verschiedenen Bildschirmgrößen lesbar zu sein.
  • Perfektes Timing gewährleisten – KI-gesteuerte Synchronisation passt Untertitel an gesprochene Worte an für einen natürlichen Fluss.
  • Übersetzung für ein globales Publikum – Erstellen Sie Untertitel in mehr als 175 Sprachen, um internationale Zuschauer zu erreichen.
ein Screenshot einer Webseite, auf der steht „Wählen Sie Ihren bevorzugten Untertitelstil“ein Screenshot einer Webseite, auf der steht „Wählen Sie Ihren bevorzugten Untertitelstil“

KI-Videoerstellung

Verbesserung der Videozugänglichkeit mit KI-Untertiteln

Das Hinzufügen von Untertiteln steigert deutlich die Zuschauerbindung, verbessert die Zugänglichkeit und erhöht das Engagement, indem Videos für ein breites Publikum leichter verständlich gemacht werden. HeyGens KI-System erkennt automatisch wichtige Pausen, Sprecherwechsel und wesentliche Punkte, um flüssige und leicht lesbare Untertitel zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr über die Bedeutung von Barrierefreiheit in Videoinhalten.

Ein Video von einem Mann, der auf einem Sofa sitzt, mit der Bildunterschrift zugänglicher und ansprechenderEin Video von einem Mann, der auf einem Sofa sitzt, mit der Bildunterschrift zugänglicher und ansprechender

Wie funktioniert es?

Fügen Sie Ihrem Video in 4 einfachen Schritten Untertitel hinzu

Erzeugen Sie perfekt getimte, vollständig formatierte Untertitel – ohne manuelle Synchronisation.

Schritt 1

Geben Sie Ihr Skript ein oder laden Sie Audio hoch

Beginnen Sie damit, Ihr Skript einzugeben oder eine Audiodatei hochzuladen. HeyGen transkribiert Ihren Inhalt automatisch für eine präzise Wiedergabe.

video thumbnail

Schritt 2

Passen Sie die Visuals Ihres Videos an

Wählen Sie Ihren bevorzugten Avatar, das Layout und den Hintergrund, um sie an Ihre Marke oder den Zweck Ihres Inhalts anzupassen.

video thumbnail

Schritt 3

Wählen Sie Ihren Untertitel-Stil

Passen Sie Schriftgröße, Farbe und Platzierung für eine klare Darstellung auf verschiedenen Geräten an – wählen Sie einen Stil, der zu Ihrem Ton passt.

video thumbnail

Schritt 4

Erstellen & Herunterladen Ihres Videos

Lassen Sie HeyGen Ihre Untertitel automatisch synchronisieren. Laden Sie ein fertiges Video herunter, das bereit ist, ein globales Publikum zu begeistern.

video thumbnail

Entdecken Sie weitere KI-Tools

Verwandeln Sie Ihre PowerPoint-Folien in ansprechende Videos mit Sprachkommentaren und Animationen.

altalt

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


video thumbnail
altalt

Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

video thumbnail
altalt

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

video thumbnail
altalt

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

video thumbnail
altalt

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

video thumbnail
altalt

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

video thumbnail

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

FAQ zum Untertitel-Generator

Wie funktioniert der Untertitelgenerator von HeyGen?

HeyGen verwendet KI, um automatisch zu transkribieren und Untertitel zu Videos hinzuzufügen, bietet hohe Genauigkeit und Unterstützung mehrerer Sprachen für verbessertes Engagement. Beginnen Sie damit, Ihre Videos auf HeyGen kostenlos zu verbessern.

Welche Vorteile bietet das Untertitel-Tool von HeyGen?

Das Untertitel-Tool fördert die Zugänglichkeit und das Engagement, indem es genaue, Echtzeit-Untertitel bereitstellt, wodurch Videos für ein vielfältiges Publikum verständlich werden. Spüren Sie den Unterschied, indem Sie HeyGen heute ausprobieren.

Ist der Untertitelgenerator von HeyGen anpassbar?

Ja, HeyGen ermöglicht eine anpassbare Gestaltung von Untertiteln, um den Ton und Stil des Videos zu ergänzen und das Zuschauererlebnis zu verbessern. Personalisieren Sie Ihre Videoinhalte mit HeyGen.

Kann HeyGen Videos in mehrere Sprachen übersetzen?

Yes, with its AI capabilities, HeyGen can translate videos into over 70 languages while maintaining natural speech and perfect lip-sync. Discover the multilingual power of HeyGen.

Ist der Untertitelgenerator sicher für private Inhalte?

Ja. HeyGen verwendet sichere Verarbeitungssysteme und Ihre Medien bleiben privat. Die Untertiteldaten werden nicht extern geteilt.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo