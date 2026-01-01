Gib deine Idee ein. Klick auf „Generieren“. Erhalte schneller als gedacht ein teilbares Video aus Text. Keine Kamera, keine Videobearbeitungssoftware und keine Produktionskenntnisse nötig. Lade es herunter, bearbeite es oder teile es sofort.
Erstellen Sie KI-Videos in großem Maßstab, keine Kamera erforderlich
Erstellen Sie professionelle Videos aus Text, Bildern oder einem einzigen Prompt mit dem KI-Videogenerator von HeyGen. Wählen Sie eine lebensechte Präsentationsfigur, fügen Sie Ihr Skript hinzu und produzieren Sie Studioqualität in über 175 Sprachen – ganz ohne Dreharbeiten, Filmteams oder Schnittsoftware. Alles, was Sie brauchen, um hochwertige Videos zu erstellen und Ihre Ideen zum Leben zu erwecken – auf einer einzigen Plattform.
Kein Bearbeitungshintergrund nötig. Gib ein Thema ein, füge ein Skript ein oder füge eine URL ein – der Video-Agent übernimmt den Rest. Er schreibt das Skript, erstellt ein Storyboard, wählt die visuellen Elemente aus und rendert ein vollständiges KI-Video, das du direkt veröffentlichen oder weiter verfeinern kannst – alles aus einer einzigen Eingabe.
Gib dem KI-Videomaker einen Blogartikel, ein PDF oder eine kurze Eingabe, und er erstellt die komplette Story. Szenen werden automatisch strukturiert, B-Roll und Layouts werden auf deine Inhalte abgestimmt, und das Voiceover wird mit jedem Frame synchronisiert – so erhältst du mit einem Klick einen nahezu finalen Entwurf.
Jedes Video erhält seine eigene visuelle Identität. Der KI-Videogenerator kuratiert Stockmaterial, erzeugt individuelle Bilder und erstellt Bildschirmgrafiken, die genau auf Ihr Skript zugeschnitten sind. Keine wiederverwendeten Vorlagen, keine generischen Layouts – jeder Clip ist speziell auf Ihre Botschaft und Ihr Publikum abgestimmt.
Erstellen Sie Social-Media-Shorts, Marketingkampagnen, Schulungsmodule und interne Updates zu einem Bruchteil der herkömmlichen Produktionskosten. Steigern Sie Ihre Videoproduktion von einem Video pro Woche auf tägliche Veröffentlichungen – ganz ohne Produktionsteam, Gagen für Talente oder stundenlangen manuellen Schnitt.
Best Practices für die KI-Videoerstellung
Kombinieren Sie die Geschwindigkeit des Video Agent mit der Präzision von AI Studio. Erstellen Sie Ihren ersten Entwurf mit Szenen, B-Roll und Skript und verfeinern Sie ihn anschließend für ein professionelles Ergebnis. Legen Sie kostenlos los.
Überspringe die leere Seite. Verwandle eine Eingabeaufforderung, URL oder ein Dokument in einen vollständigen Videovorentwurf mit automatisch generiertem Skript, Szenenstruktur und B-Roll. Der KI-Videomaker übernimmt die Schwerstarbeit und bringt dich zu 80 % auf dem Weg zu einem professionellen Ergebnis.
Wählen Sie einen vorgefertigten Avatar oder nutzen Sie Ihren eigenen digitalen Zwilling für die Darstellung auf dem Bildschirm. Kombinieren Sie ihn mit einer natürlichen KI-Sprachaufnahme aus der Bibliothek oder klonen Sie Ihre eigene Stimme für markenkonforme, authentische Vertonung in jedem Video.
Öffnen Sie einen beliebigen Entwurf in AI Studio, um eine Steuerung auf Frame-Ebene zu erhalten. Ersetzen Sie generisches B‑Roll durch Ihre eigenen Marken-Assets, passen Sie das Tempo des Skripts an, verfeinern Sie Übergänge, wenden Sie Color Grading an und fixieren Sie das Layout, bis jede Szene Ihrer kreativen Vision entspricht.
Erschließen Sie neue Märkte mit Videountertitelung und -übersetzung. Vertonen Sie Ihr fertiges Video in über 175 Sprachen neu – unter Beibehaltung des ursprünglichen Stimmtons und einer präzisen Lippensynchronität, ganz ohne erneute Aufnahmen.
KI-Videogenerator, der Skripte sofort in professionelle Videos verwandelt
HeyGens KI-Videogenerator aus Text automatisiert den Videoproduktionsprozess und verwandelt Ihr Skript in hochwertige Videos mit konsistenten Avataren, Voiceovers und visuellen Elementen. Keine Kamera und kein Team erforderlich.
Erstelle Videos mit KI-Avataren
HeyGen bietet dir Zugriff auf über 1.100 lebensechte Stock-Avatare aus Dutzenden von Ethnien, Altersgruppen und Sprechstilen. Du kannst außerdem einen individuellen digitalen Zwilling erstellen, indem du ein kurzes Video von dir hochlädst. So kannst du personalisierte Inhalte produzieren, ohne selbst vor der Kamera zu erscheinen. Unsere Avatare verfügen über synchronisierte Lippenbewegungen, natürliche Gesten und Blickkontakt, sodass deine KI-Avatar-Videos von echten Aufnahmen mit menschlichen Darsteller:innen praktisch nicht zu unterscheiden sind.
Verwandle Text mit KI in Videos
Unsere Text-zu-Video-KI verwandelt beliebige schriftliche Inhalte (Blogbeiträge, Skripte, Stichpunkte oder rohe Ideen) in weniger als zwei Minuten in ein vollständig produziertes Video. Anders als einfache Text-zu-Video-Generatoren, die nur generische Diashows erstellen, kombiniert HeyGen Ihre Worte mit einem lebensechten KI-Avatar, synchronisiertem Voiceover und kuratiertem B-Roll und liefert so sendetaugliche Qualität aus nur einer einzigen Texteingabe.
Video aus Bildern erstellen
Verwandle jedes Bild in Sekundenschnelle in ein Video. Lade ein Bild hoch und füge ein Skript hinzu, um es in ein dynamisches, KI-generiertes Video mit realistischem KI-Lippensynchron, natürlichem Sprechrhythmus und ausdrucksstarken Stimmen zu verwandeln. Optimiere dein Video mit Text-Overlays, Hintergrundmusik und fließenden Übergängen – ganz ohne manuelle Bearbeitung. Erstelle KI-Videos in über 175 Sprachen und Dialekten mit mehreren KI-Stimmen und Akzenten.
Produktplatzierungsvideos
Lade einfach dein Produktbild und dein Skript hoch, und unser Anzeigengenerator übernimmt den Rest: Er platziert dein Produkt in der Hand deines Avatars, und du kannst das Video bearbeiten, indem du Musik, Untertitel und Voiceovers hinzufügst. Perfekt, um TikTok-, Instagram- und Amazon-Content zu skalieren, ohne Muster zu verschicken oder ein Team zu engagieren.
Realistische KI-Sprachsteuerung
Wählen Sie realistische KI-Stimmen, die zu Ihrem Avatar passen, direkt in der AI-Studio-Oberfläche mit nur einem Klick aus, oder erfassen Sie Ihren exakten Ton mit unserer Voice-Mirroring-Funktion. Sie können außerdem mitreißende Hintergrundmusik aus unserer Stock-Bibliothek hinzufügen, um Ihren Projekten den perfekten Soundtrack zu geben.
Leistungsstärkste KI-Modelle
Greifen Sie direkt in HeyGen auf die neueste generative Technologie zu. Nutzen Sie fortschrittliche KI-Videogenerierungsmodelle wie Sora, Google Veo und Kling, um kinoreife B-Roll-Videos mit flüssigen Bewegungen zu erstellen, Flux für hochauflösende KI-generierte Bilder und ElevenLabs für ultrarealistische Sprache. Produzieren Sie im Handumdrehen professionelle Video-Assets – von filmischen Szenen bis hin zu lebensechten Voiceovers, ohne jemals die Plattform zu verlassen.
Anwendungsfälle des KI-Videomachers
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren, ein größeres Publikum erreichen und echtes Wachstum erzielen – mit einer der innovativsten KI-Videoplattformen, die heute verfügbar sind.
Erstellen Sie aufmerksamkeitsstarke Anzeigen, Erklärvideos und Social-Media-Kampagnen zu einem Bruchteil der Agenturkosten. HeyGen ermöglicht Marketing-Teams, professionellen Short-Form-Content mit lebensechten Avataren, individuellem B-Roll-Material und Ihren Markenassets zu produzieren. Generieren Sie täglich TikTok-Shorts oder übersetzen Sie Kampagnen automatisch in mehrere Sprachen für globale Märkte – alles aus einem einfachen Textskript.
Ersetzen Sie teure Videodrehs und Live-Nachdrehs für Onboarding- und Compliance-Schulungen. Mit HeyGen können Instructional Designer und HR-Teams PowerPoint- oder PDF-Präsentationen importieren und automatisch in ansprechende, avatar-gestützte Trainingsmodule mit natürlichen Voiceovers und perfekt abgestimmtem Tempo verwandeln. Machen Sie betriebliche Schulungen skalierbar und einheitlich.
Erstellen Sie professionelle Produktdemos und UGC-Style-Anzeigen in großem Umfang. Laden Sie Ihr Produktbild und Skript hoch und nutzen Sie dann HeyGens Produktplatzierungs-Shortcuts, um hochwertige Anzeigen mit einem KI-Sprecher zu erstellen. Ideal, um Traffic auf Affiliate-Angebote zu lenken, Social Reels zu produzieren und Marketing-Hooks zu testen – ganz ohne Schauspieler oder neue Dreharbeiten.
Verwandle eine einzige Idee in wenigen Minuten in ein professionell ausgearbeitetes Kurzvideo. Erstelle KI-Avatar-geführte Inhalte im 9:16-, 16:9- und 1:1-Format aus nur einem Skript. Keine Kamera oder Schnittsoftware erforderlich. Perfekt, um auf allen Plattformen aktiv zu bleiben, ohne auszubrennen.
Verwandle Unterrichtspläne oder Lernnotizen im Handumdrehen in fesselnde Erklärvideos. HeyGen kombiniert eine KI-Avatar-Lehrkraft mit deinem Skript, generiert automatisch passende Visuals und fügt Untertitel hinzu. Ob für einen Online-Kurs oder ein Tutorial – professionelle Videoproduktion ist für alle zugänglich, ganz ohne Dreharbeiten.
Du möchtest in Videos erscheinen, ohne selbst vor der Kamera zu stehen? Erstelle aus einem kurzen Clip deinen digitalen Zwilling und generiere unbegrenzt Talking-Head-Videos aus deinem Skript. Ideal für YouTube-Vlogs, Personal Branding und Herzensprojekte. Lade einfach einen Clip hoch, tippe dein Skript ein und lass deinen KI-Avatar den Rest übernehmen.
So erstellen Sie Videos mit HeyGen
Verwandeln Sie Ihre Ideen in wenigen Minuten in professionelle Videos. Mit HeyGen können Sie einfachen Text in ansprechende, hochwertige Videoinhalte umwandeln – ganz ohne Dreharbeiten, Schnittkenntnisse oder komplexe Tools.
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript direkt in den Editor eingeben oder vorhandene Inhalte einfügen. HeyGen unterteilt Ihren Text automatisch in Szenen, was dabei hilft, Ihr Video zu strukturieren und den Ablauf übersichtlich zu halten.
Wählen Sie aus einer Vielzahl natürlicher KI-Stimmen, die zu Ihrem Ton und Ihrem Publikum passen. Für eine persönlichere Note können Sie außerdem Ihre eigene Stimme klonen, um eine konsistente und authentische Vertonung zu gewährleisten.
Verbessere dein Video mit Bildern, Vorlagen, Untertiteln, Logos und Hintergrundmusik. Passe Layouts an, bearbeite Szenen und verfeinere den Stil mit dem intuitiven Editor von HeyGen.
Erstellen Sie Ihr Video mit nur wenigen Klicks. Laden Sie es als MP4 herunter oder teilen Sie es direkt auf Ihrer Website, in sozialen Netzwerken oder auf Lernplattformen – in dem Format, das am besten zu Ihren Anforderungen passt.
KI-Videogeneratoren sind Tools, die künstliche Intelligenz nutzen, um aus Texten, Bildern oder Skripten Videos zu erstellen. Sie übernehmen automatisch den Schnitt, die visuellen Elemente und die Vertonung, sodass du keine Videobearbeitungskenntnisse brauchst, um professionelle Ergebnisse zu erzielen.
HeyGen ist ein führender KI-Videogenerator für Profis und Marketer. Damit kannst du ansprechende Videos mit vorgefertigten Vorlagen oder Textprompts in jedem Format erstellen – für Social Media, Vertrieb oder geschäftliche Inhalte.
Lade einen kurzen Clip oder ein Referenzbild von dir hoch und gib dann deinen Text in HeyGen ein. Die Plattform erstellt daraus ein Video mit realistischer KI-Bewegung und -Stimme. Du kannst das Format anpassen, Szenen hinzufügen und das Ergebnis für Erklärvideos oder Social-Media-Clips individuell gestalten.
Ja, HeyGen bietet kostenlose Text-zu-Video- und KI-generierte Videoproduktion an. Kostenpflichtige Tarife enthalten erweiterte Funktionen für die Videoproduktion, zusätzliche Bearbeitungstools und Unterstützung für mehr Formate – abhängig von dem Tarif, den du wählst.
Sie können Text, Bilder, Stockfotos oder Audio verwenden, um KI-Videos zu erstellen. HeyGen verwandelt diese Eingaben mithilfe anpassbarer Vorlagen in verschiedenen Formaten und Stilen in Erklär-, Tutorial- oder Marketingvideos.
Ja. Laden Sie Ihre Audiodatei hoch, und das KI-System von HeyGen erstellt automatisch ein Video. Es synchronisiert Sprache und Bild, um realistische Avatare und Videoclips zu erzeugen – ideal für Podcasts, Erklärvideos und Lerninhalte.
Ja. Mit dem Text-zu-Video-Generator von HeyGen können Sie aus jedem beliebigen Textprompt professionelle Erklärvideos und Präsentationen erstellen. Videovorlagen helfen Ihnen dabei, Inhalte im gewünschten Format für Marketing, Schulungen oder Produktdemos zu produzieren.
Für die meisten Anforderungen in den Bereichen Business, Marketing und Schulung: ja. Mit HeyGen können Sie Szenen animieren, Bewegungen hinzufügen und professionell wirkende Videos erstellen – ganz ohne Produktionsteam. So können Teams Videos schneller veröffentlichen und den gesamten Prozess gleichzeitig einfach, skalierbar und kosteneffizient halten.
Die Benutzeroberfläche von HeyGen macht es einfach: Laden Sie Ihren Text und Ihre Bilder hoch, wählen Sie eine Videovorlage aus, und lassen Sie die KI Ihr Video automatisch erstellen. Die Plattform ist so gestaltet, dass jeder schnell wirkungsvolle Videos erstellen kann – ganz ohne technische Vorkenntnisse.
Ja. Lade ein Referenzbild bei HeyGen hoch, und die KI erstellt natürlich wirkende Videos. Du kannst Avatare animieren, Gesichtsausdrücke anpassen und personalisierte Erklärvideos oder gebrandete Clips mit realistischer Bewegung und lippensynchronem Ton erstellen.
Ja. Sie können kurze Promo-Videos, Social-Clips und Anzeigen erstellen, die für TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts optimiert sind. Der KI-Videogenerator übernimmt den gesamten Prozess, sodass Sie KI-generierte Inhalte in dem Tempo produzieren können, das Ihre Kanäle erfordern – mit Videos, die schon beim ersten Rendern professionell aussehen und klingen.
HeyGen ermöglicht es dir, Erklärvideos, Promo-Videos, Tutorials, Produktdemos, Schulungs- und Onboarding-Inhalte, personalisierte Outreach-Videos und kurze Social-Media-Clips zu erstellen. Alle Videos nutzen realistische KI-Avatare, natürliche Stimmen und mehrsprachige Übersetzung für eine schnelle Produktion in großem Maßstab.
HeyGen ist wirklich schnell, und viele Videos werden innerhalb einer Minute erstellt. Wenn dein Video länger ist, mehr Szenen verwendet oder aufwendigere Effekte hat, kann es etwas länger dauern, ist aber in der Regel trotzdem in nur wenigen Minuten fertig.
Ja. HeyGen wird von Fortune-500-Unternehmen und Enterprise-Teams in den Bereichen Learning & Development, Marketing, Vertriebssupport und interne Kommunikation genutzt. Enterprise-Funktionen umfassen SSO, API-Zugriff, Massen-Videoerstellung, individuelle Avatare, Brand-Kit-Steuerung, SOC-2-Compliance und dedizierten Customer-Success-Support.
Ja. HeyGen ermöglicht dir, KI-Videos zu erstellen, die für TikTok, Instagram und andere soziale Plattformen optimiert sind. Wähle eine Vorlage, füge KI-Sprachaufnahmen hinzu, passe dein Video an und veröffentliche Inhalte sofort. Es ist darauf ausgelegt, mit dem Tempo Schritt zu halten, das deine Kanäle verlangen.
Ja. HeyGen schützt deine Daten und erstellt Avatare verantwortungsvoll. Du besitzt deine KI-generierten Videos und visuellen Inhalte, sodass du Marketing- oder Schulungsmaterialien mit gutem Gefühl veröffentlichen kannst.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.