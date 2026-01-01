Beginnen Sie mit dem Video-Agenten Überspringe die leere Seite. Verwandle eine Eingabeaufforderung, URL oder ein Dokument in einen vollständigen Videovorentwurf mit automatisch generiertem Skript, Szenenstruktur und B-Roll. Der KI-Videomaker übernimmt die Schwerstarbeit und bringt dich zu 80 % auf dem Weg zu einem professionellen Ergebnis.

Wählen Sie Ihren Moderator und Ihre Stimme Wählen Sie einen vorgefertigten Avatar oder nutzen Sie Ihren eigenen digitalen Zwilling für die Darstellung auf dem Bildschirm. Kombinieren Sie ihn mit einer natürlichen KI-Sprachaufnahme aus der Bibliothek oder klonen Sie Ihre eigene Stimme für markenkonforme, authentische Vertonung in jedem Video.

Polnisch in AI Studio Öffnen Sie einen beliebigen Entwurf in AI Studio, um eine Steuerung auf Frame-Ebene zu erhalten. Ersetzen Sie generisches B‑Roll durch Ihre eigenen Marken-Assets, passen Sie das Tempo des Skripts an, verfeinern Sie Übergänge, wenden Sie Color Grading an und fixieren Sie das Layout, bis jede Szene Ihrer kreativen Vision entspricht.