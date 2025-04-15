Erstellen Sie von Präsentatoren geführte Videos, UGC-Stil Werbespots und Trainingsclips mit realistischen KI-Schauspielern, ohne Kamera, Studio oder Casting. Wählen Sie einen Stock-Schauspieler, klonen Sie Ihre eigene Stimme oder erstellen Sie einen Markenschauspieler und veröffentlichen Sie plattformfertige Videos in Minuten.
Erstellen Sie UGC-Stil Testimonials, Produkt-Demos und trendorientierte Kurzvideos mit glaubwürdigen Sprechern, die Engagement und Konversionen fördern.
Erstellen Sie konsistente Schulungspräsentationen und Erklärungsvideos für globale Teams mit synchronisierten Untertiteln und SCORM-Exporten für LMS.
Erstellen Sie wiederholbare Produktdemonstrationen und Funktionserklärungen, die Vertriebsmitarbeiter mit regionsspezifischen Botschaften anpassen können.
Erstellen Sie Influencer-Style-Clips und mehrsprachige Varianten für internationale Einführungen ohne Reisen, Casting oder Terminplanung.
Verwandeln Sie Wissensdatenbank-Artikel in erzählte, bildschirmbasierte Erklärungen, die die Anzahl der Support-Tickets reduzieren und die Lösungszeiten verbessern.
Warum HeyGen der beste KI-Schauspielgenerator ist
HeyGens KI-Schauspieler kombinieren natürlichen Ausdruck, präzisen Lippenabgleich und unternehmensgerechte Steuerung, sodass Marketing-, Lern- und Produktteams langsame Aufnahmen durch schnelle, wiederholbare Produktionen mit KI-Avataren ersetzen können.
Wählen Sie ausdrucksstarke Schauspieler oder erstellen Sie einen individuellen Schauspieler aus einer kurzen Webcam-Aufnahme. HeyGen rendert natürliche Gesichtsmikroexpressionen und Timing, sodass die Zuschauer reagieren, als würden sie auf einen echten Darsteller reagieren.
Erstellen Sie dutzende oder tausende von Variationen für Produktkataloge, lokalisierte Märkte und A/B-Tests in Chargen, indem Sie von KI generierte Assets nutzen. Wenden Sie Marken-Kits und Vorlagen an, damit jedes Video auch bei großer Menge konsistent bleibt, einschließlich derer mit von KI erstellten Inhalten.
Erstellen Sie Voiceovers und Untertitel in über 100 Sprachen. HeyGen synchronisiert die Zeitabläufe für die übersetzten Skripte des Videoübersetzungstools neu, sodass lokalisierte Videos ohne Neuaufnahmen muttersprachlich wirken.
Über 250 einsatzbereite Akteure und individuelle Klone
Greifen Sie auf eine vielfältige Bibliothek von Schauspielern verschiedener Altersgruppen, Ethnien und Stile zu. Oder erstellen Sie einen privaten Klon, indem Sie eine kurze, einvernehmliche Probe aufnehmen, um einen markengebundenen Schauspieler zu produzieren, der jedes Skript spricht.
Lippensynchronisation und Emotionskontrolle in Studioqualität
HeyGen synchronisiert Audio mit Phonemen mit sub-frame Genauigkeit und bildet Gesichtsbewegungen ab, sodass Wörter, Pausen und Mikroexpressionen natürlich wirken, ganz so, als würde es eine KI-Schauspielerin tun. Steuern Sie Tonfall, Energie und Mikrogesten, um sie an die Botschaft anzupassen.
Vom Skript zum Video in Minuten
Fügen Sie ein Skript für die Text-zu-Video-Erstellung oder Produkt-URL ein und HeyGen generiert automatisch Szenenlayouts, Sprachaufnahmen, Untertitel und B-Roll-Vorschläge. Bearbeiten Sie Texte, tauschen Sie Schauspieler aus und erstellen Sie sofort alternative Takes, indem Sie KI-generierte Optionen für eine schnellere Bearbeitungszeit nutzen.
Exporte in verschiedenen Formaten und Plattform-Voreinstellungen
Exportieren Sie MP4, SRT/VTT-Untertitel, Thumbnails und mobile Voreinstellungen für Reels, Stories, Feed und Web-Player. Pakete sind benannt und dimensioniert für den direkten Upload zu Werbemanagern und LMS.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man den KI-Schauspielergenerator benutzt
Erwecken Sie Ihren idealen Schauspieler mit dem KI-Schauspielergenerator von HeyGen in vier einfachen Schritten zum Leben.
Wählen Sie aus vorhandenen Schauspielern oder nehmen Sie ein kurzes Selfie-Video auf, um über einen KI-Video-Generator einen privaten Markenschauspieler zu erstellen.
Geben Sie Ihren Text oder Ihre URL ein. HeyGen extrahiert die Hauptpunkte, schlägt Aufhänger vor und entwirft eine Szenen-für-Szenen-Erzählung.
Wählen Sie ein Stimmmodell, passen Sie Energie und Mimik an und fügen Sie Untertitel oder Bildschirmeinblendungen hinzu.
Vorschauvarianten anzeigen, Stapelverarbeitung für mehrere SKUs oder Sprachen durchführen und plattformbereite Pakete für TikTok und andere Plattformen exportieren.
KI-Schauspieler sind synthetische Bildschirmdarsteller – entweder Stock-Akteure, Avatare oder geklonte Ebenbilder – die in der Lage sind, jedes Skript mit natürlicher Bewegung und Emotion für Videoinhalte zu sprechen.
Ja. Nehmen Sie ein kurzes einvernehmliches Video auf und HeyGen wird einen privaten Schauspieler-Klon erstellen. Zustimmungsabläufe und Sicherheitseinstellungen schützen Nutzung und Eigentum.
HeyGen verwendet Lipsync für Teilbilder, Gesichtsnetz-Neuzuweisung und Text-zu-Sprache oder Stimmklone in Menschenqualität. Die Ergebnisse sind auf realistische Mundbewegungen, Blinzeln und Mikroexpressionen abgestimmt.
Ja. HeyGen bietet kommerzielle Nutzungsbedingungen und Optionen für Markenakteure. Stellen Sie immer sicher, dass Sie die Rechte für jegliche Inhalte Dritter haben, die Sie einbeziehen, und befolgen Sie die Plattformrichtlinien.
HeyGen unterstützt über 100 Sprachen und regionale Akzente für Sprachaufnahmen und Untertitel, was es ideal für TikTok-Ersteller macht. Übersetzungen werden neu synchronisiert, um das Tempo und die natürliche Aussprache zu bewahren.
Benutzerdefinierte Klone sind standardmäßig privat und können für Ihren Account gesperrt werden, was exklusiven Zugang zu Ihrem KI-Akteur gewährleistet. HeyGen verschlüsselt Assets und bietet Unternehmenssteuerungen für Governance und Zugriff.
Einfache Clips werden in Minuten gerendert. Stapelverarbeitungen für große Kataloge laufen parallel, sodass Teams effizient Hunderte von Assets erstellen können.
Nein. HeyGen läuft in der Cloud und ermöglicht überall Zugriff auf von KI generierte Inhalte. Alles, was Sie benötigen, ist ein Browser, um Videos zu skripten, zu betrachten, zu bearbeiten und zu exportieren.
Sie behalten das Eigentum an Videos und Materialien, die Sie erstellen. HeyGen bietet die Lizenz zur kommerziellen Nutzung der generierten Ergebnisse basierend auf Ihrem Tarif.
