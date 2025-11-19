HeyGen logo

KI-Videoclip-Generator: Erstellen Sie KI-Videos in Minuten

Verwandeln Sie lange Videos mit dem KI-Videoclip-Generator von HeyGen in kurze, teilbare Clips. Laden Sie eine vollständige Aufnahme hoch und erzeugen Sie mehrere aussagekräftige Clips, die für soziale Netzwerke optimiert sind, ohne Zeitachsen zu durchsuchen oder Filmmaterial manuell zu bearbeiten.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Podcast- und Interviewausschnitte

Podcast- und Interviewausschnitte

Lange Gespräche manuell zu verwerten ist schwierig. Der KI-Videoclip-Generator extrahiert starke Momente, die als eigenständige Clips zur Entdeckung dienen.

Bildungsvideo-Höhepunkte

Bildungsvideo-Höhepunkte

Dozenten verwandeln aufgezeichnete Lektionen in fokussierte Clips, die jeweils ein Konzept erklären und es Lernenden ermöglichen, schnell auf wichtige Punkte zurückzugreifen.

Produktdemo-Schnipsel

Produktdemo-Schnipsel

Teams extrahieren kurze Clips, die spezifische Funktionen oder Arbeitsabläufe zeigen, um den Produktwert leichter über verschiedene Kanäle zu teilen.

Webinar- und Veranstaltungszusammenfassungen

Webinar- und Veranstaltungszusammenfassungen

Anstatt vollständige Aufnahmen zu teilen, erstellen Sie Highlight-Clips, die die relevantesten Erkenntnisse aus Vorträgen oder Diskussionsrunden mit dem AI video generator einfangen.

Content-Engines für soziale Medien

Content-Engines für soziale Medien

Kreative nutzen den KI-Videoclip-Generator, um die Häufigkeit der Beiträge zu erhalten, indem sie jedes lange Video in mehrere Posts umwandeln.

Interner Wissensaustausch

Interner Wissensaustausch

Unternehmen schneiden interne Besprechungen oder Schulungssitzungen in kurze Videos, die leichter anzusehen und zu behalten sind.

Warum HeyGen der beste KI-Video-Clip-Generator ist

HeyGen ist dafür entwickelt, Inhalte großflächig wiederzuverwenden. Es unterstützt Teams dabei, die fesselndsten Momente aus langen Videos herauszufiltern und sie in Clips umzuwandeln, die einfach zu veröffentlichen, einfach zu aktualisieren sind und darauf ausgelegt sind, eine gute Leistung zu erbringen.

Finde bedeutende Momente

Der KI-Videoclip-Generator analysiert Sprache, Timing und visuelle Hinweise, um Momente zu finden, die für sich genommen vollständig und fesselnd wirken.

Für die Verbreitung kurzer Inhalte konzipiert

Clips werden unter Berücksichtigung des sozialen Sehverhaltens erstellt, einschließlich der Gestaltung, des Tempos und der Untertitelbereitschaft für vertikale und quadratische Formate.

Reduziert die Bearbeitungszeit erheblich

Anstatt manuell zu schneiden, erstellen Teams gleichzeitig mehrere Clips und verwenden Zeit darauf, die Botschaft zu verfeinern, anstatt Filmmaterial zu kürzen.

Automatische Erkennung von Hervorhebungen

Laden Sie ein langes Video hoch und lassen Sie das System natürliche Clipgrenzen anhand von Dialogen, Betonungen und Themenwechseln identifizieren. Jeder Clip ist so strukturiert, dass er absichtlich wirkt und nicht abrupt geschnitten ist, dank der fortgeschrittenen Fähigkeiten des KI-Clipgenerators.

Bild zu Video

Generierung mehrerer Clips aus einem Video

Erstellen Sie mehrere kurze Clips aus einem einzigen Quellvideo in einem Durchgang. Der KI-Videoclip-Generator verwandelt eine Aufnahme in einen stetigen Strom wiederverwendbaren Inhalts.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Bereite Beschriftungsvorlagen für Clips vor

Jeder Clip wird mit klaren Abständen für Untertitel und Bildschirmtext erstellt. Dies unterstützt das Ansehen ohne Ton und verbessert die Verständlichkeit auf sozialen Plattformen.

Stimmenklonung

Plattformoptimierte Rahmenstruktur

Clips werden automatisch für TikTok, quadratisches oder Querformat-Viewing formatiert. Dank der KI-gesteuerten Technologie bleiben die Subjekte zentriert und ohne manuelles Neuausrichten lesbar.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Wie es funktioniert

Wie man den KI-Videoclip-Generator benutzt

Erstellen Sie kurze Videoclips in vier Schritten mit einem auf Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ausgelegten Workflow.

Schritt 1

Lade ein langes Video hoch

Fügen Sie Ihre vollständige Aufnahme hinzu. HeyGen analysiert Audio und Visuals, um Struktur und Betonung zu verstehen.

Schritt 2

Clips automatisch erstellen

Der KI-Videoclip-Generator erkennt mehrere Clip-Kandidaten und bereitet sie als eigenständige Segmente vor.

Schritt 3

Überprüfen und verfeinern

Bearbeiten Sie bei Bedarf den Text, die Untertitel oder die Bildkomposition des Clips. Passen Sie die Länge oder Betonung an, ohne das Filmmaterial neu schneiden zu müssen.

Schritt 4

Exportieren und veröffentlichen

Laden Sie Clips in den benötigten Formaten herunter und veröffentlichen Sie sie auf sozialen Plattformen wie TikTok, Websites oder internen Tools.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Videoclip-Generator?

Ein KI-Videoclip-Generator verwandelt lange Videos automatisch in kurze Clips. Er erkennt Höhepunkte und bereitet sie als sofort teilbare Videos vor.

Welche Arten von Videos funktionieren am besten?

Videos mit klarer Aussprache oder Struktur funktionieren besonders gut, einschließlich Podcasts, Interviews, Webinaren, Unterrichtsstunden und Produktvorführungen.

Wie lang sind die generierten Clips?

Clips haben normalerweise eine Länge von fünfzehn Sekunden bis zu einer Minute, aber die Dauer kann je nach Ihren Veröffentlichungszielen angepasst werden.

Brauche ich Erfahrung in der Videobearbeitung?

Nein. Der Arbeitsablauf ist für Nicht-Editoren konzipiert. Sie überprüfen und verfeinern Clips ohne die Verwendung von Zeitachsen oder fortgeschrittenen Werkzeugen, was mit unserem KI-Tool einfacher denn je ist.

Kann ich Untertitel zu Clips hinzufügen?

Ja. Clips werden mit beschriftungsfreundlichen Layouts erstellt und können automatisch generierte Untertitel für mehr Klarheit enthalten.

Kann ich mehrere Clips gleichzeitig erstellen?

Ja. Ein langes Video kann in einer einzigen Generierung mehrere Clips produzieren, was eine gleichbleibende Inhaltsausgabe unterstützt.

In welchen Formaten kann ich exportieren?

Sie können vertikale, quadratische und horizontale Clips, die für soziale Plattformen, Webseiten und internen Austausch geeignet sind, mit dem KI-Clipgenerator exportieren.

Wie passt das in eine Inhaltsstrategie?

Der KI-Videoclip-Generator hilft Teams, mehr Wert aus jeder Aufnahme zu ziehen, indem er ein Video in viele distributionsfertige Inhalte umwandelt.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

