KI-gestützter Produktplatzierungs-Videogenerator für nahtlose Markenvideos

Erstellen Sie natürliche, realistische KI-Produktplatzierungen in Videos mit HeyGen. Fügen Sie Produkte in Szenen ein, in denen sie absichtlich und kontextbezogen wirken, ohne Filmmaterial neu zu drehen oder manuell Bild für Bild zu bearbeiten, während die Erzählung authentisch und markensicher bleibt.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Markeninhalte und Sponsoring

Markeninhalte und Sponsoring

Kreative integrieren Sponsorenprodukte auf natürliche Weise in Videos, ohne das Erzählen der Geschichte oder das Zuschauererlebnis zu unterbrechen.

Marketing- und Werbevideos

Marketing- und Werbevideos

Teams präsentieren Produkte in realistischen Umgebungen, die zur Kampagnenbotschaft passen, ohne neue Shootings organisieren zu müssen.

E-Commerce-Produktgeschichten

E-Commerce-Produktgeschichten

Marken präsentieren Produkte in Gebrauch, Kontext oder Lebensstilsituationen, die den Zuschauern helfen, sich den Besitz vorzustellen.

Partnerschaften mit Influencern und Kreativen

Partnerschaften mit Influencern und Kreativen

Kreative liefern gleichbleibende Produktplatzierungen über mehrere Videos hinweg, während sie die kreative Kontrolle und Authentizität bewahren.

Schulungen und interne Demos

Schulungen und interne Demos

Unternehmen integrieren Werkzeuge oder Produkte in Lehrvideos, ohne bei jedem Update neu aufzunehmen.

Lokalisierung und globale Kampagnen

Lokalisierung und globale Kampagnen

Verwenden Sie dasselbe Basisvideo und passen Sie die Produktplatzierung digital für verschiedene Märkte oder Regionen an, indem Sie die Produktsichtbarkeit bei Bedarf ändern.

Warum HeyGen der beste KI-Produktplatzierungs-Videomacher ist

HeyGen bringt Produktplatzierung in das Zeitalter der KI-Videoerstellung und revolutioniert traditionelle Methoden mit KI-Werkzeugen. Anstatt aufdringliche Überlagerungen oder offensichtliche Einschübe zu verwenden, platziert es Produkte auf eine Weise, die sich an den Szenenkontext, die Aufmerksamkeit des Betrachters und den Erzählfluss anpasst und so die Produktintegration verbessert.

Für Realismus und Vertrauen konzipiert

KI-Produktplatzierung funktioniert nur, wenn sie natürlich wirkt. HeyGen konzentriert sich auf glaubwürdige Positionierung, damit Produkte nahtlos in Szenen übergehen, ohne die Immersion zu stören.

Schneller als traditionelle Platzierungsabläufe

Überspringen Sie Verhandlungen, Nachdrehs und manuelle Bearbeitungen. KI übernimmt die Platzierung digital und verkürzt die Produktionszeit von Wochen auf Minuten.

Für moderne Inhaltsformate entwickelt

Von kurzen Social-Media-Clips bis hin zu längeren Markenvideos passen sich Platzierungen automatisch an Format, Bildkomposition und Tempo an.

Kontextbezogene Produktplatzierung

HeyGen analysiert die Szenenumgebung, den Kamerawinkel und den visuellen Fluss, bevor ein Produkt platziert wird, um die beste Integration zu gewährleisten. Dadurch erscheint das Produkt dort, wo es logischerweise hingehört, anstatt unnatürlich zu schweben. Das Ergebnis wirkt integriert und nicht werblich.

Bild zu Video

Markensichere visuelle Ausrichtung

Produkte werden mit kontrollierter Skalierung, Beleuchtung und Positionierung platziert, um der umgebenden Szene zu entsprechen, ähnlich wie bei professionellen Produktfotos. Dies schützt die Markenwahrnehmung und vermeidet übertriebene oder ablenkende Visuals. Jede Platzierung unterstützt die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Betrachter, was für erfolgreiche Produktbilder entscheidend ist.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Skript- und szenenbasierte Platzierung

Produktplatzierung kann durch das Drehbuch oder die Absicht der Szene geleitet werden, um eine nahtlose Integration der Produktbilder zu gewährleisten. Unabhängig davon, ob ein Produkt hervorgehoben, passiv sichtbar oder subtil erwähnt werden soll, passt die KI die Prominenz entsprechend an, was die Produktfotografie verbessert. Dies hält die Botschaft in Einklang mit den Kampagnenzielen.

Stimmenklonung

Flexible Wiederverwendung über Kampagnen hinweg

Sobald ein Produkt platziert ist, können Szenen in mehreren Videos oder Variationen wiederverwendet werden. Dies ermöglicht es Teams, Kampagnen zu skalieren, ohne Platzierungsarbeiten oder Produktionsaufbau zu wiederholen, dank KI-Tools.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Wie es funktioniert

Wie man den KI-Produktplatzierungs-Videomacher benutzt

Erstellen Sie KI-gestützte Produktplatzierungsvideos durch einen optimierten Workflow, der auf Geschwindigkeit und Kontrolle ausgelegt ist.

Schritt 1

Laden Sie ein Video hoch oder erstellen Sie eines

Beginnen Sie mit einem vorhandenen Video oder erstellen Sie eines mit den KI-Videotools von HeyGen.

Schritt 2

Definieren Sie das Produkt und die Absicht

Geben Sie das Produkt, das Platzierungsziel und das gewünschte Sichtbarkeitsniveau in der Szene an.

Schritt 3

KI-Platzierung anwenden

HeyGen fügt das Produkt unter Verwendung des Szenenkontexts, der Beleuchtung und der Perspektive für Realismus ein.

Schritt 4

Überprüfen und exportieren

Vorschau der Platzierung, Anpassungen vornehmen falls nötig und das finale Video exportieren.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist KI-Produktplatzierung?

Künstliche Intelligenz für Produktplatzierungen fügt Produkte digital auf realistische und kontextbezogene Weise in Videos ein, ohne physische Requisiten oder Nachdrehs unter Verwendung des AI video generator.

Wie realistisch sind die Platzierungen?

Platzierungen werden so gestaltet, dass sie zur Beleuchtung, Skalierung und Perspektive der Szene passen, sodass sie sich natürlich in die Umgebung einfügen, ähnlich wie bei effektiver Produktfotografie.

Kann ich steuern, wie sichtbar das Produkt ist?

Ja. Sie können mit KI-Tools leiten, ob das Produkt unauffällig, nebensächlich oder deutlich in der Szene hervorgehoben wird.

Funktioniert das für kurze und lange Videos?

Die Platzierung von KI-Produkten funktioniert über verschiedene Formate hinweg, einschließlich sozialer Clips, Werbung, Erklärvideos und längerem Markeninhalt.

Können Platzierungen später aktualisiert werden?

Ja. Produkte oder Positionierung können digital geändert werden, ohne das Video neu erstellen zu müssen.

Ist dies für gesponserte Inhalte geeignet?

Ja. Viele Teams nutzen KI-gestützte Produktplatzierungen für Sponsoring, bei denen Authentizität und das Vertrauen der Zuschauer wichtig sind, indem sie KI-Produktfotos einsetzen.

Brauche ich Videobearbeitungsfähigkeiten?

Nein. Der Prozess ist geführt und erfordert kein manuelles Zusammenstellen oder fortgeschrittene Bearbeitungswerkzeuge.

Wer sollte Produktplatzierung mit KI nutzen?

Marken, Kreateure, Agenturen und Vermarkter, die skalierbare, realistische Produktpräsenz ohne die Komplexität traditioneller Produktion wünschen, profitieren am meisten.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

