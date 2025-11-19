Beginnen Sie mit einer Produkt-URL, einem kurzen Skript oder einigen Bildern und erstellen Sie in wenigen Minuten Instagram-fertige Anzeigen. HeyGen schreibt automatisch Aufhänger, kombiniert Texte mit Bildern, generiert Bildunterschriften und Thumbnails und exportiert plattformformatierte Pakete, damit Sie schneller testen und gewinnende KI-Anzeigen skalieren können.
Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus
Verwandle neue Produktseiten in eine Reihe von Feed-, Reels- und Story-Kreativen, damit du am selben Tag bezahlte Kampagnen starten kannst.
Erstellen Sie konsistente, hochwertige Werbemittel für große SKU-Kataloge mit automatisierten B-Roll-Aufnahmen, Nahaufnahmen und Textvarianten pro Artikel.
Erstelle vertikale, schlagkräftige Schnitte mit sofortigen Haken und Untertiteln, die für Reels und Instagram Shorts optimiert sind, um die frühe Interaktion zu maximieren.
Liefern Sie kundenfertige Werbebibliotheken mit festgelegten Markenelementen, strukturierten Exporten und klaren Benennungskonventionen, damit das Hochladen und Testen effizient bleibt.
Erstellen Sie personalisierte Nachrichten für ein interessiertes Publikum – heben Sie Rabatte, Testimonials oder Produktvorteile hervor, um Zuschauer mit hoher Kaufabsicht zu gewinnen.
Warum HeyGen das beste Skript-zu-Video-KI ist
HeyGen verwandelt jedes Skript innerhalb von Minuten in ein hochwertiges, lebensechtes Video. Beginnen Sie mit einer groben Idee, einem ausgearbeiteten Drehbuch oder sogar einigen Stichpunkten. HeyGen erzeugt realistische Sprecherszenen mit leistungsstarken Steuerungsmöglichkeiten, sodass Sie von Worten zu einem fertigen Video gelangen können, ohne einen traditionellen Produktionsablauf zu benötigen.
Verwandeln Sie Skripte in wenigen Minuten in polierte Videos. Es ist viel schneller und kostengünstiger als Filmaufnahmen, Nachdrehs oder komplizierte Schnittzeiten.
Erstellen Sie professionelle Videos mit einem einfachen und intuitiven Arbeitsablauf. Keine Bearbeitungserfahrung. Keine technische Einrichtung. Einfach schreiben, generieren, verfeinern
Vom ersten Entwurf bis zum endgültigen Export vereinfacht der textbasierte Editor von HeyGen den gesamten Prozess. Aktualisieren Sie Zeilen, justieren Sie das Timing, überarbeiten Sie Szenen und führen Sie schnelle Iterationen durch, als würden Sie ein Dokument und keine Zeitleiste bearbeiten.
Link zur Anzeigenerstellung von Produktseiten
Fügen Sie eine Produkt- oder Landingpage-URL ein und HeyGen extrahiert Bilder, Spezifikationen und Verkaufsargumente, um ein Storyboard zu erstellen. Der Link-zu-Anzeige-Workflow verwandelt Seiteninhalte in kurze, vorteilsorientierte Szenen und Karussell-Panels ohne manuelle Gestaltung.
An Instagram angepasste Kopie und kreatives Zusammenspiel
HeyGen schreibt fesselnde Bildunterschriften, Überschriftsoptionen und Handlungsaufforderungen, die auf die Absicht von Instagram-Nutzern abgestimmt sind und kombiniert sie mit visuellen Inhalten. Mehrere Textvarianten werden mit Bild- oder Videooptionen gekoppelt, um testbare Konzeptsets für die Erstellung von Anzeigen zu kreieren.
Vertikales Video und karussellfertige Ausgaben
Erstelle vertikale Kurzform-Bearbeitungen mit schlagkräftigen Haken und lesbaren Untertiteln oder mehrteilige Karussells, die eine Produktgeschichte erzählen. Jeder Export folgt den Formatierungsregeln von Instagram, sodass Uploads ohne Überarbeitung bereit sind.
Marken-Kit und Stil-Kontrollen
Wenden Sie Logos, Schriftarten, Farben und fixierte Markenelemente an, damit jede Kreation der Marke treu bleibt. Nutzen Sie Vorlagen, um visuelle Konsistenz über Kampagnen und Teams hinweg zu gewährleisten.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
So verwenden Sie den AI Instagram Ad Generator
Verwirklichen Sie Ihre Werbeideen in vier einfachen Schritten mit dem fortschrittlichen Instagram-Anzeigengenerator von HeyGen.
Fügen Sie eine Produkt-URL ein, laden Sie Bilder hoch oder geben Sie ein kurzes Skript ein, um einfach Anzeigen zu erstellen. HeyGen analysiert Inhalte und entwirft Szenenkonzepte.
Wählen Sie Seitenverhältnisse, Stimme oder Avatar und wenden Sie Ihr Markenkit an. Entscheiden Sie sich für eine kreative Ausrichtung wie UGC, kinematografisch oder minimalistisch.
Erstellen Sie mehrere Entwürfe mit alternativen Aufhängern, Handlungsaufforderungen und visuellen Gestaltungen. Vorschau nebeneinander, passen Sie Text oder Bilder an und erstellen Sie neue Versionen für Tests.
Laden Sie MP4s, Thumbnails, SRTs und organisierte Zip-Pakete herunter, die für Instagram formatiert sind, indem Sie den Werbeanzeigen-Ersteller verwenden. Laden Sie diese in Ihren Werbeanzeigenmanager hoch und beginnen Sie mit strukturierten A/B-Tests.
Ein KI-Instagram-Anzeigengenerator wandelt Briefings, Produkt-URLs, Bilder oder Skripte in fertige Werbemittel um – Texte, Visuals, Video-Edits und Exportpakete – unter Verwendung automatisierter Szenenkomposition, Sprachsynthese und für Instagram-Platzierungen optimiertem Formatieren
Nein. HeyGen kann Bild- und Videoanzeigen aus Produktseiten erstellen, Bild zu Video, oder Text zu Video. Wenn Sie möchten, können Sie auch Ihr eigenes Filmmaterial hochladen und HeyGen wird es bearbeiten und für Instagram formatieren.
Ja. HeyGen unterstützt Feed-Beiträge, Karussells, Stories und vertikale Kurzform-Bearbeitungen. Jedes Ergebnis ist optimiert für sichere Textbereiche, Seitenverhältnis und die Lesbarkeit von Untertiteln.
Ordnen Sie eine CSV- oder Produktfeed einer Vorlage zu, und das KI-Tool wird pro SKU kreative Varianten erstellen, indem es Markenressourcen und Benennungskonventionen anwendet, sodass Sie Anzeigen in großem Umfang schalten können.
Ja. Verwenden Sie Lokalisierungswerkzeuge und Videoübersetzer-Tools, um Skripte zu übersetzen, Sprachaufnahmen neu zu erstellen und synchronisierte Untertitel zu erzeugen, damit lokalisierte Inhalte ohne Neuaufnahmen authentisch wirken.
HeyGen exportiert MP4-Videos, hochauflösende PNGs, SRT/VTT-Untertiteldateien und gepackte Zip-Pakete mit Thumbnails und Metadaten, die zum Hochladen bereit sind.
HeyGen organisiert kreative Varianten in Testgruppen, schlägt Zielgruppenkombinationen vor und erstellt saubere Exportpakete für A/B-Tests, damit Teams schnell die leistungsstärksten Ansätze und Visuals identifizieren können.
Sie behalten das Eigentum an den von Ihnen erstellten Anzeigen. HeyGen verwendet lizenzierte Vermögenswerte und die generierten Ergebnisse sind zur kommerziellen Nutzung bereitgestellt. Stellen Sie sicher, dass jeglicher von Ihnen hochgeladene Drittanbieter-Inhalt die entsprechenden Rechte besitzt.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.