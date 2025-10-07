HeyGen logo

KI Social Media Anzeigengenerator: Sofortige Schaltung von Werbeanzeigen

Beginnen Sie mit einer Produkt-URL, einem kurzen Skript oder einigen Bildern und erhalten Sie fertige Social-Media-Anzeigen für Feed, Reels, Stories und Shorts. HeyGen automatisiert Texte, Visuals, Voiceovers, Seitenverhältnisse und Stapel-Exporte, sodass Teams mehr erfolgreiche Kreativarbeiten ohne Aufnahmen oder manuelle Bearbeitung produzieren können.

Schnelle Kampagnenstarts

Haben Sie einen Blitzverkauf oder eine Produktneuheit? Verwandeln Sie eine URL und eine Kurzbeschreibung in wenigen Minuten in mehrere Werbevarianten, damit bezahlte Kampagnen starten können, während die Nachfrage groß ist.

Katalogmaßstab für kreative Produktion

Erstellen Sie konsistente, hochwertige Anzeigen für große Produktmengen mit Batch-Workflows, die Produktdaten auf Vorlagen abbilden und Exporte für jede Plattform durchführen.

Lokalisierte Werbeeinschaltungen

Übersetzen Sie Skripte, erstellen Sie Sprachaufnahmen neu und produzieren Sie synchronisierte Untertitel für neue Märkte, damit weltweite Werbekampagnen ohne Neuaufnahmen starten können.

Kurzform-Sozialtests

Erstelle vertikale, prägnante Schnitte mit starken Haken und lesbaren Untertiteln, die für Reels, TikTok und Shorts konzipiert sind, um die frühe Beteiligung in deinen Werbekampagnen zu maximieren.

Retargeting und personalisierte Werbemittel

Erstellen Sie zugeschnittene Nachrichten für Zielgruppensegmente, indem Sie Rabatte, soziale Beweise oder Produktdetails hervorheben, um die Konversionsraten für warmen Traffic zu erhöhen.

Agentur- und Kundenauslieferung

Stellen Sie schnell markenkonforme Werbebibliotheken mit wiederverwendbaren Vorlagen, festgelegten Markenelementen und exportfertigen Paketen bereit, die Ihre Kunden sofort hochladen und testen können.

Warum HeyGen der beste KI Social Media Anzeigengenerator ist

HeyGen kombiniert schnelle Erstellung, plattformbewusste Vorlagen und leistungsorientierte Workflows, damit Vermarkter und Kreative soziale Kampagnen mit Konsistenz und Geschwindigkeit skalieren können, um erfolgreiche Anzeigen zu erstellen. Erzeugen Sie viele Varianten, lokalisieren Sie schnell und testen Sie systematisch, um die erfolgreichen Anzeigen zu finden, die Kosten senken und Konversionen steigern.

Vom Entwurf bis zur veröffentlichungsreifen Version in Minuten

Fügen Sie eine URL ein oder geben Sie eine kurze Beschreibung ein und HeyGen erstellt Entwürfe für Aufhänger, Szenen und komplette Anzeigen, sodass Sie langsame Dreharbeiten und Bearbeitungszyklen vermeiden. Starten Sie bezahlte Social-Media-Kampagnen schneller und optimieren Sie die Erfolgreichen.

Für jede Platzierung und jedes Format entwickelt

Automatische Größenanpassung, Beschriftung und Geschwindigkeitseinstellung für vertikale, quadratische und horizontale Platzierungen. HeyGens Voreinstellungen garantieren gut lesbare Untertitel und plattformgerechtes Timing für Reels, Shorts, Stories und Feed-Platzierungen.

Teste mehr Ideen, gib weniger aus

Erzeugen Sie dutzende Varianten mit verschiedenen Aufhängern, Handlungsaufforderungen und visuellen Elementen in Serie. Organisieren Sie Exporte für A/B-Tests, damit Leistungsteams hochrentable Kreativarbeiten isolieren und das skalieren, was funktioniert.

Link zur Anzeigenerstellung von jeder Produktseite aus

Fügen Sie eine Produkt- oder Landingpage-URL ein und HeyGen extrahiert wichtige Bilder, Spezifikationen und Botschaften, um Storyboards für Ihre Facebook-Anzeige zu erstellen. Der Link zum Video- und Bildflussdiagramm überträgt Seiteninhalte in werbereife Szenen, spart manuelle Kompositionszeit und bewahrt Produktdetails.

Lächelnder Mann mit Brille und einem Pop-up-Fenster, das "+ Produkt hinzufügen" anzeigt, neben einem kleinen Gerät mit bunten Knöpfen.

KI-gestützte Texterstellung und kreative Zusammenstellung

HeyGen schreibt Überschriften, Haupttexte und Handlungsaufforderungen, die auf soziale Absichten abgestimmt sind und kombiniert sie mit generierten Visuals und vorgeschlagenen Hooks. Mehrere Textvarianten werden mit visuellen Optionen gepaart, um testbare Konzeptsets zu erstellen, die für Klicks und Konversionen mithilfe eines KI-Tools optimiert sind.

Eine KI-Videoerstellungsschnittstelle zeigt eine Person mit Sonnenbrille, einen Hinweis „Erstelle eine 1-minütige Videoanzeige von|“, und ein Bild von schwarzen Sonnenbrillen unter „+ Produkt hinzufügen".

Realistische Avatare, Stimmklone und UGC-Stile

Wählen Sie KI-Avatare, laden Sie Ihre Stimme hoch oder verwenden Sie Stimmmodelle, um UGC-artige Sprecher oder filmreife Präsentatoren für Ihre Werbekreationen zu erstellen. Natürliche Lippensynchronisation und Emotionskontrollen in Videoanzeigen lassen das Bildschirmtalent authentisch wirken, ohne Dreharbeiten.

Stimmenklonung

Plattform-Voreinstellungen und Exportpakete

Verwenden Sie Marken-Kits und wählen Sie Plattform-Voreinstellungen, die die Platzierung von Untertiteln, Sicherheitsbereiche und Kompressionseinstellungen handhaben. Exportieren Sie organisierte Pakete – MP4s, Thumbnails und SRTs – fertig für Werbemanager und soziale Uploads.

Benutzeroberfläche zeigt SCORM-Exportoptionen an, mit ausgewähltem SCORM 1.2, neben einem lächelnden Mann.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
Wie es funktioniert

So verwenden Sie den KI Social Media Ad Generator

Folgen Sie vier klaren Schritten, um von der Idee zu veröffentlichten Werbemitteln zu gelangen.

Schritt 1

Fügen Sie Ihre Quelle hinzu

Fügen Sie eine Produkt-URL ein, laden Sie Bilder hoch oder geben Sie ein kurzes Skript ein. HeyGen extrahiert Nachrichten, Visuals und wichtige Spezifikationen, um erste Werbekreativkonzepte für Ihre Kampagnen zu entwerfen.

Schritt 2

Wählen Sie Formate und kreative Ausrichtung

Wählen Sie Seitenverhältnisse, visuelle Stile und Optionen für Stimme oder Avatar für Ihre KI-Anzeigen aus. Wenden Sie Ihr Markenkit an, um Logos, Schriftarten und Farben einheitlich zu halten.

Schritt 3

Varianten generieren und verfeinern

Erstellen Sie mehrere Entwürfe mit unterschiedlichen Aufhängern, Handlungsaufforderungen und Bildern. Vergleichen Sie sie nebeneinander, passen Sie Text oder Bilder an und erstellen Sie alternative Versionen zum Testen.

Schritt 4

Kampagnen exportieren und starten

Laden Sie MP4s, Thumbnails und SRTs herunter, die für jede Platzierung formatiert sind, oder exportieren Sie organisierte Pakete für Werbemanager. Laden Sie sie auf Ihre Werbeplattform hoch und beginnen Sie mit strukturierten Tests für Ihre Werbekampagnen.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-gesteuerter Social-Media-Anzeigengenerator und wie verwendet HeyGen diesen?

Ein KI-gesteuerter Social-Media-Anzeigengenerator erstellt automatisch Anzeigentexte, Visuals und formatierte Video- oder Bildmaterialien aus kurzen Eingaben wie URLs, Skripten oder Bildern. HeyGen kombiniert Text-zu-Video, Bild-zu-Video, Avatare und Markenpakete, um ohne Filmaufnahmen einsatzbereite Kreativinhalte zu produzieren.

Kann HeyGen Anzeigen für mehrere Plattformen gleichzeitig erstellen?

Ja. Wählen Sie Ausgabevoreinstellungen für Reels, TikTok, Instagram Feed, Stories, YouTube Shorts und mehr. HeyGen passt automatisch die Größe an, setzt Untertitel neu und optimiert das Timing für jede Platzierung.

Brauche ich Design- oder Texterfahrung, um HeyGen zu nutzen?

Nein. HeyGen entwirft überzeugende Überschriften, Haupttexte und Handlungsaufforderungen und kombiniert sie mit visuellen Vorlagen. Sie können die Ergebnisse verfeinern, aber die Standardentwürfe sind so gestaltet, dass sie den besten Praktiken der Plattform entsprechen.

Wie funktioniert die Stapelverarbeitung für große Kataloge?

Ordnen Sie Produktfeeds oder CSV-Daten Vorlagen zu und HeyGen wird pro SKU Anzeigen generieren, wobei einheitliches Branding und Dateinamen angewendet werden, sodass Sie hunderte von Kreativinhalten effizient einsetzen können.

Kann ich Werbeanzeigen für verschiedene Länder und Sprachen lokalisieren?

Ja. Verwenden Sie den Video-Übersetzer, um Skripte zu übersetzen, Sprachaufnahmen neu zu erstellen und synchronisierte Untertitel zu produzieren, sodass lokalisierte Varianten Ihrer Videoanzeigen ohne Neuaufnahme authentisch wirken.

Wie unterstützt HeyGen A/B-Tests und Optimierung?

HeyGen organisiert Variantensätze für strukturierte Tests, schlägt Zielgruppenkombinationen vor und erstellt saubere Exportpakete, damit Sie Experimente durchführen und schnell die leistungsstärksten Ansätze und Visuals identifizieren können.

Welche Markenkontrollen sind verfügbar?

Laden Sie ein Markenkit mit Logos, Schriftarten und Farben hoch. Sperren Sie Elemente, um versehentliche Änderungen zu verhindern und visuelle Konsistenz über Teams und Kundenkonten hinweg zu gewährleisten.

Welche Exportformate werden unterstützt?

HeyGen exportiert MP4-Videos, hochauflösende PNGs, SRT/VTT-Untertiteldateien und organisierte Zip-Pakete, die bereit für Werbemanager und Kampagnen-Uploads sind.

Entsprechen HeyGen-Anzeigen den Plattformrichtlinien?

HeyGen folgt den besten Praktiken für Plattformformatierung, wie dem Seitenverhältnis, der Lesbarkeit von Untertiteln und gängigen Textgrenzen. Die endgültige Einhaltung der Richtlinien und die Anzeigengenehmigung liegen in der Verantwortung des Werbetreibenden.

Wem gehören die mit HeyGen erstellten Kreativinhalte?

Sie behalten das Eigentum an den Videos und Ressourcen, die Sie erstellen. HeyGen verwendet lizenzierte Ressourcen und die generierten Ergebnisse sind für die kommerzielle Nutzung bereitgestellt. Stellen Sie sicher, dass jeglicher von Ihnen hochgeladene Drittanbieter-Inhalt die notwendigen Rechte für Ihre KI-Werbung besitzt.

