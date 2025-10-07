Beginnen Sie mit einer Produkt-URL, einem kurzen Skript oder einigen Bildern und erhalten Sie fertige Social-Media-Anzeigen für Feed, Reels, Stories und Shorts. HeyGen automatisiert Texte, Visuals, Voiceovers, Seitenverhältnisse und Stapel-Exporte, sodass Teams mehr erfolgreiche Kreativarbeiten ohne Aufnahmen oder manuelle Bearbeitung produzieren können.
Haben Sie einen Blitzverkauf oder eine Produktneuheit? Verwandeln Sie eine URL und eine Kurzbeschreibung in wenigen Minuten in mehrere Werbevarianten, damit bezahlte Kampagnen starten können, während die Nachfrage groß ist.
Erstellen Sie konsistente, hochwertige Anzeigen für große Produktmengen mit Batch-Workflows, die Produktdaten auf Vorlagen abbilden und Exporte für jede Plattform durchführen.
Übersetzen Sie Skripte, erstellen Sie Sprachaufnahmen neu und produzieren Sie synchronisierte Untertitel für neue Märkte, damit weltweite Werbekampagnen ohne Neuaufnahmen starten können.
Erstelle vertikale, prägnante Schnitte mit starken Haken und lesbaren Untertiteln, die für Reels, TikTok und Shorts konzipiert sind, um die frühe Beteiligung in deinen Werbekampagnen zu maximieren.
Erstellen Sie zugeschnittene Nachrichten für Zielgruppensegmente, indem Sie Rabatte, soziale Beweise oder Produktdetails hervorheben, um die Konversionsraten für warmen Traffic zu erhöhen.
Stellen Sie schnell markenkonforme Werbebibliotheken mit wiederverwendbaren Vorlagen, festgelegten Markenelementen und exportfertigen Paketen bereit, die Ihre Kunden sofort hochladen und testen können.
Warum HeyGen der beste KI Social Media Anzeigengenerator ist
HeyGen kombiniert schnelle Erstellung, plattformbewusste Vorlagen und leistungsorientierte Workflows, damit Vermarkter und Kreative soziale Kampagnen mit Konsistenz und Geschwindigkeit skalieren können, um erfolgreiche Anzeigen zu erstellen. Erzeugen Sie viele Varianten, lokalisieren Sie schnell und testen Sie systematisch, um die erfolgreichen Anzeigen zu finden, die Kosten senken und Konversionen steigern.
Fügen Sie eine URL ein oder geben Sie eine kurze Beschreibung ein und HeyGen erstellt Entwürfe für Aufhänger, Szenen und komplette Anzeigen, sodass Sie langsame Dreharbeiten und Bearbeitungszyklen vermeiden. Starten Sie bezahlte Social-Media-Kampagnen schneller und optimieren Sie die Erfolgreichen.
Automatische Größenanpassung, Beschriftung und Geschwindigkeitseinstellung für vertikale, quadratische und horizontale Platzierungen. HeyGens Voreinstellungen garantieren gut lesbare Untertitel und plattformgerechtes Timing für Reels, Shorts, Stories und Feed-Platzierungen.
Erzeugen Sie dutzende Varianten mit verschiedenen Aufhängern, Handlungsaufforderungen und visuellen Elementen in Serie. Organisieren Sie Exporte für A/B-Tests, damit Leistungsteams hochrentable Kreativarbeiten isolieren und das skalieren, was funktioniert.
Link zur Anzeigenerstellung von jeder Produktseite aus
Fügen Sie eine Produkt- oder Landingpage-URL ein und HeyGen extrahiert wichtige Bilder, Spezifikationen und Botschaften, um Storyboards für Ihre Facebook-Anzeige zu erstellen. Der Link zum Video- und Bildflussdiagramm überträgt Seiteninhalte in werbereife Szenen, spart manuelle Kompositionszeit und bewahrt Produktdetails.
KI-gestützte Texterstellung und kreative Zusammenstellung
HeyGen schreibt Überschriften, Haupttexte und Handlungsaufforderungen, die auf soziale Absichten abgestimmt sind und kombiniert sie mit generierten Visuals und vorgeschlagenen Hooks. Mehrere Textvarianten werden mit visuellen Optionen gepaart, um testbare Konzeptsets zu erstellen, die für Klicks und Konversionen mithilfe eines KI-Tools optimiert sind.
Realistische Avatare, Stimmklone und UGC-Stile
Wählen Sie KI-Avatare, laden Sie Ihre Stimme hoch oder verwenden Sie Stimmmodelle, um UGC-artige Sprecher oder filmreife Präsentatoren für Ihre Werbekreationen zu erstellen. Natürliche Lippensynchronisation und Emotionskontrollen in Videoanzeigen lassen das Bildschirmtalent authentisch wirken, ohne Dreharbeiten.
Plattform-Voreinstellungen und Exportpakete
Verwenden Sie Marken-Kits und wählen Sie Plattform-Voreinstellungen, die die Platzierung von Untertiteln, Sicherheitsbereiche und Kompressionseinstellungen handhaben. Exportieren Sie organisierte Pakete – MP4s, Thumbnails und SRTs – fertig für Werbemanager und soziale Uploads.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
So verwenden Sie den KI Social Media Ad Generator
Folgen Sie vier klaren Schritten, um von der Idee zu veröffentlichten Werbemitteln zu gelangen.
Fügen Sie eine Produkt-URL ein, laden Sie Bilder hoch oder geben Sie ein kurzes Skript ein. HeyGen extrahiert Nachrichten, Visuals und wichtige Spezifikationen, um erste Werbekreativkonzepte für Ihre Kampagnen zu entwerfen.
Wählen Sie Seitenverhältnisse, visuelle Stile und Optionen für Stimme oder Avatar für Ihre KI-Anzeigen aus. Wenden Sie Ihr Markenkit an, um Logos, Schriftarten und Farben einheitlich zu halten.
Erstellen Sie mehrere Entwürfe mit unterschiedlichen Aufhängern, Handlungsaufforderungen und Bildern. Vergleichen Sie sie nebeneinander, passen Sie Text oder Bilder an und erstellen Sie alternative Versionen zum Testen.
Laden Sie MP4s, Thumbnails und SRTs herunter, die für jede Platzierung formatiert sind, oder exportieren Sie organisierte Pakete für Werbemanager. Laden Sie sie auf Ihre Werbeplattform hoch und beginnen Sie mit strukturierten Tests für Ihre Werbekampagnen.
Ein KI-gesteuerter Social-Media-Anzeigengenerator erstellt automatisch Anzeigentexte, Visuals und formatierte Video- oder Bildmaterialien aus kurzen Eingaben wie URLs, Skripten oder Bildern. HeyGen kombiniert Text-zu-Video, Bild-zu-Video, Avatare und Markenpakete, um ohne Filmaufnahmen einsatzbereite Kreativinhalte zu produzieren.
Ja. Wählen Sie Ausgabevoreinstellungen für Reels, TikTok, Instagram Feed, Stories, YouTube Shorts und mehr. HeyGen passt automatisch die Größe an, setzt Untertitel neu und optimiert das Timing für jede Platzierung.
Nein. HeyGen entwirft überzeugende Überschriften, Haupttexte und Handlungsaufforderungen und kombiniert sie mit visuellen Vorlagen. Sie können die Ergebnisse verfeinern, aber die Standardentwürfe sind so gestaltet, dass sie den besten Praktiken der Plattform entsprechen.
Ordnen Sie Produktfeeds oder CSV-Daten Vorlagen zu und HeyGen wird pro SKU Anzeigen generieren, wobei einheitliches Branding und Dateinamen angewendet werden, sodass Sie hunderte von Kreativinhalten effizient einsetzen können.
Ja. Verwenden Sie den Video-Übersetzer, um Skripte zu übersetzen, Sprachaufnahmen neu zu erstellen und synchronisierte Untertitel zu produzieren, sodass lokalisierte Varianten Ihrer Videoanzeigen ohne Neuaufnahme authentisch wirken.
HeyGen organisiert Variantensätze für strukturierte Tests, schlägt Zielgruppenkombinationen vor und erstellt saubere Exportpakete, damit Sie Experimente durchführen und schnell die leistungsstärksten Ansätze und Visuals identifizieren können.
Laden Sie ein Markenkit mit Logos, Schriftarten und Farben hoch. Sperren Sie Elemente, um versehentliche Änderungen zu verhindern und visuelle Konsistenz über Teams und Kundenkonten hinweg zu gewährleisten.
HeyGen exportiert MP4-Videos, hochauflösende PNGs, SRT/VTT-Untertiteldateien und organisierte Zip-Pakete, die bereit für Werbemanager und Kampagnen-Uploads sind.
HeyGen folgt den besten Praktiken für Plattformformatierung, wie dem Seitenverhältnis, der Lesbarkeit von Untertiteln und gängigen Textgrenzen. Die endgültige Einhaltung der Richtlinien und die Anzeigengenehmigung liegen in der Verantwortung des Werbetreibenden.
Sie behalten das Eigentum an den Videos und Ressourcen, die Sie erstellen. HeyGen verwendet lizenzierte Ressourcen und die generierten Ergebnisse sind für die kommerzielle Nutzung bereitgestellt. Stellen Sie sicher, dass jeglicher von Ihnen hochgeladene Drittanbieter-Inhalt die notwendigen Rechte für Ihre KI-Werbung besitzt.
