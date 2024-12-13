KI-Avatar-Generator

Erstelle sprechende Avatare.

Digitale Charaktere mit KI.

Wählen Sie aus Foto-, Video- und generativen KI-Avataren, um realistische und anpassbare digitale Avatare zu erstellen. Beginnen Sie kostenlos und verwenden Sie sie für Inhalte, Branding und Marketing.

KI-Video-Avatar

Verwandle dich in einen sprechenden KI-Avatar.

Erstelle Videos, die sprechen und sich bewegen wie du.

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail

Klinge wie du

Erstelle Avatare, die in über 70 Sprachen und mehr als 175 Dialekten synchron zu deiner Stimme Lippenbewegungen machen. Erreiche weltweite Zielgruppen mit perfekter Lokalisierung und Auslieferung.

video thumbnail

KI-Foto-Avatar

Erstelle einen sprechenden Avatar aus jedem Foto.

Animiere es mit Stimme und Bewegung.

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail

Bewegung hinzufügen

Fügen Sie Standbildern Sprache und Bewegung hinzu. Erstellen Sie lebensechte KI-Foto-Avatare, die auf Anfrage individuelle Skripte vortragen können.

video thumbnail

Generativer Avatar

Erstelle Avatare mit nur einem Befehl.

Beschreiben Sie es und lassen Sie den Rest vom KI erledigen.

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail

Stile

Erstelle interaktive Avatare für verschiedene Anwendungsfälle. Passe Tonfall, Outfits und Persönlichkeit für jedes Szenario an.

video thumbnail

KI-Lager-Avatare

Laden Sie über 100 KI-Avatare für Videos und Werbung herunter.

Verwenden Sie sie sofort in Inhalten oder Präsentationen.

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail

Zeit sparen

Verzichten Sie auf Filmaufnahmen und Schnitt. Verwenden Sie Avatare, die sofort sprechen, handeln und auf all Ihren Geschäftskanälen präsentieren.

video thumbnail

KI UGC Avatar-Generator

Erstelle mit KI-Avataren UGC, der das Scrollen stoppt.

Erstellen Sie Videoanzeigen zu einem Bruchteil der Kosten.

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail

Teste hunderte von Erstellern

Hunderte von Avatar-Personas einsetzen, ohne Talent einzustellen. Testen Sie Gesichter, Stimmen und Tonlagen, um die leistungsstärksten Kombinationen zu finden.

video thumbnail

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

FAQ zu KI-Avataren

Ein KI-Avatar ist eine hyperrealistische digitale Darstellung eines Menschen, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Diese Avatare sind in der Lage, menschenähnliche Sprache, Gesichtsausdrücke und Gesten zu liefern – was sie ideal für skalierbare Videoproduktion, virtuelle Kommunikation und digitalen Inhalt macht.

Bei HeyGen werden unsere KI-Avatare mit zugestimmten Daten von echten Schauspielern und Talenten erstellt. Wir gewährleisten ethische KI-Praktiken, indem wir die Schauspieler für jedes mit ihrem Ebenbild generierte Video entschädigen, indem wir hochmoderne generative KI mit verantwortungsbewusster Inhaltserschaffung kombinieren.

👉 Sehen Sie, wie es sich im Vergleich zur traditionellen Videoproduktion verhält →

Ein AI Avatar-Generator ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Text in lebensechte Videoinhalte unter Verwendung digitaler Avatare verwandelt. Mit HeyGen können Sie sofort Studioqualität-Videos erstellen, ohne dass Kameras, Schauspieler oder Schnittsoftware benötigt werden.

Ob Sie Marketingvideos, Schulungsmodule, Produkt-Erklärungen oder Inhalte für soziale Medien produzieren – der KI-Avatar-Generator von HeyGen hilft Ihnen dabei, alles schneller und in großem Umfang zu erledigen.

Entdecken Sie Anwendungsfälle für Marketing, Schulungen und mehr →

Ja, HeyGen bietet eine kostenlose Version für die Erstellung von KI-Avataren, das Hinzufügen von Stimmen und das Erstellen kurzer Videos. Premium-Pläne schalten erweiterte Funktionen wie HD- und 4K-Rendering, Anpassung und kommerzielle Nutzung frei.

👉 Sehen Sie, was in den kostenlosen und Premium-Plänen enthalten ist →

Absolut. HeyGen macht es einfach, deinen eigenen personalisierten KI-Avatar zu erstellen. Nimm einfach ein kurzes Kalibrierungsvideo mit unserem geführten Prozess auf, und unsere KI wird eine lebensechte digitale Version von dir (oder deinem Teammitglied) erstellen, die genau wie du spricht.

Es eignet sich perfekt für personalisiertes Onboarding, Kundensupport, interne Kommunikation und Markeninhalte – und das skalierbar.

Außerdem können Sie Ihren Avatar mit hunderten von Stimmoptionen koppeln oder sogar Ihren eigenen Stimmklon hochladen.

👉 Lesen Sie die vollständige Anleitung zur Erstellung benutzerdefinierter Avatare →

▶️ Schauen Sie sich eine kurze Demo auf YouTube an →

Der Einstieg in HeyGen ist schnell und einfach:

  1. Registrieren Sie sich für ein kostenloses HeyGen-Konto
  2. Wählen Sie einen Standard-Avatar oder erstellen Sie Ihren eigenen individuellen Avatar
  3. Schreiben Sie Ihr Skript—unsere KI-Avatare werden es mit perfekter Lippensynchronisation sprechen
  4. Passen Sie Ihr Video an mit visuellen Effekten, Hintergrundmusik, Animationen und Branding
  5. Exportieren oder veröffentlichen Sie Ihr Video überall: E-Mail, Website, LMS oder soziale Medien

Egal, ob Sie ein Video oder 1.000 erstellen, HeyGen hilft Ihnen dabei, die Erstellung von hochwertigen Inhalten wie nie zuvor zu skalieren.

👉 Sehen Sie sich Schritt-für-Schritt-Anleitungen an →

Ja, HeyGen-Avatare sprechen über 175 Sprachen und Dialekte, was sie ideal für globale Kommunikation, Training und Kundenbindung macht.

Sehen Sie sich an, wie unsere mehrsprachigen Avatare in diesem Demo-Video funktionieren.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo