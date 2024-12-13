Klonen Sie sich selbst
Erstelle einen realistischen Avatar, der aussieht und klingt wie du, für Videos, Tutorials und Geschäftsinhalte. Kein Studio oder Kamera erforderlich.
Ausdrücke
Fügen Sie Ihrem Video-Avatar Emotionen und Gesten hinzu. Passen Sie den Ton Ihres Skripts an, um eine natürlichere und ansprechendere Kommunikation zu ermöglichen.
Von schlicht zu atemberaubend
Laden Sie ein Foto hoch, um einen animierten KI-Avatar mit Stimme und Bewegung zu erstellen. Ideal für Vertrieb, Support und Storytelling.
Unbegrenzte Looks
Steuern Sie Stil, Stimmung und Ton Ihres Avatars. Wählen Sie professionelle oder verspielte Looks, die zu Ihrer persönlichen Identität oder Marke passen.
Fordere alles
Laden Sie mühelos Dokumente, FAQs, Produktinformationen oder benutzerdefinierte Skripte hoch, Ihr Avatar lernt alles. Geben Sie eine Beschreibung ein, um einzigartige Avatare zu erstellen. Verwenden Sie es für Spiele, Charaktere, Markenbildung oder fantasiebasierte digitale Inhalte.
Look-Pakete
Vom professionellen und polierten bis zum spaßigen und eigenwilligen Aussehen, Sie bestimmen das Aussehen, den Ton und den Stil Ihres Avatars, um perfekt mit Ihrer Marke oder kreativen Vision übereinzustimmen. Erfahren Sie mehr über Look Packs.
Avatar-Bibliothek
Wählen Sie aus einer kuratierten Sammlung von sofort einsatzbereiten Avataren für Video-, Marketing- und Produktdemonstrationsinhalte.
Branchenspezifische Optionen
Wählen Sie Avatare, die speziell für das Gesundheitswesen, die Bildung, den Verkauf und mehr zugeschnitten sind. Passen Sie Stil und Stimme nach Bedarf an.
Skalieren Sie Ihre Anzeigen
Erstelle Creator-Style-Videowerbung mit KI-Avataren. Lade Skripte hoch und generiere UGC, der auf TikTok, Reels und YouTube erfolgreich ist.
Teste unendliche Skripte
A/B-Testskripte mit verschiedenen Stimmen und Stilen. Optimieren Sie die Kommunikation über mehrere Avatar-Varianten schnell.
FAQ zu KI-Avataren
Ein KI-Avatar ist eine hyperrealistische digitale Darstellung eines Menschen, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Diese Avatare sind in der Lage, menschenähnliche Sprache, Gesichtsausdrücke und Gesten zu liefern – was sie ideal für skalierbare Videoproduktion, virtuelle Kommunikation und digitalen Inhalt macht.
Bei HeyGen werden unsere KI-Avatare mit zugestimmten Daten von echten Schauspielern und Talenten erstellt. Wir gewährleisten ethische KI-Praktiken, indem wir die Schauspieler für jedes mit ihrem Ebenbild generierte Video entschädigen, indem wir hochmoderne generative KI mit verantwortungsbewusster Inhaltserschaffung kombinieren.
Ein AI Avatar-Generator ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Text in lebensechte Videoinhalte unter Verwendung digitaler Avatare verwandelt. Mit HeyGen können Sie sofort Studioqualität-Videos erstellen, ohne dass Kameras, Schauspieler oder Schnittsoftware benötigt werden.
Ob Sie Marketingvideos, Schulungsmodule, Produkt-Erklärungen oder Inhalte für soziale Medien produzieren – der KI-Avatar-Generator von HeyGen hilft Ihnen dabei, alles schneller und in großem Umfang zu erledigen.
Ja, HeyGen bietet eine kostenlose Version für die Erstellung von KI-Avataren, das Hinzufügen von Stimmen und das Erstellen kurzer Videos. Premium-Pläne schalten erweiterte Funktionen wie HD- und 4K-Rendering, Anpassung und kommerzielle Nutzung frei.
Absolut. HeyGen macht es einfach, deinen eigenen personalisierten KI-Avatar zu erstellen. Nimm einfach ein kurzes Kalibrierungsvideo mit unserem geführten Prozess auf, und unsere KI wird eine lebensechte digitale Version von dir (oder deinem Teammitglied) erstellen, die genau wie du spricht.
Es eignet sich perfekt für personalisiertes Onboarding, Kundensupport, interne Kommunikation und Markeninhalte – und das skalierbar.
Außerdem können Sie Ihren Avatar mit hunderten von Stimmoptionen koppeln oder sogar Ihren eigenen Stimmklon hochladen.
Der Einstieg in HeyGen ist schnell und einfach:
- Registrieren Sie sich für ein kostenloses HeyGen-Konto
- Wählen Sie einen Standard-Avatar oder erstellen Sie Ihren eigenen individuellen Avatar
- Schreiben Sie Ihr Skript—unsere KI-Avatare werden es mit perfekter Lippensynchronisation sprechen
- Passen Sie Ihr Video an mit visuellen Effekten, Hintergrundmusik, Animationen und Branding
- Exportieren oder veröffentlichen Sie Ihr Video überall: E-Mail, Website, LMS oder soziale Medien
Egal, ob Sie ein Video oder 1.000 erstellen, HeyGen hilft Ihnen dabei, die Erstellung von hochwertigen Inhalten wie nie zuvor zu skalieren.
Ja, HeyGen-Avatare sprechen über 175 Sprachen und Dialekte, was sie ideal für globale Kommunikation, Training und Kundenbindung macht.
Sehen Sie sich an, wie unsere mehrsprachigen Avatare in diesem Demo-Video funktionieren.