Ein KI-Avatar ist eine hyperrealistische digitale Darstellung eines Menschen, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Diese Avatare sind in der Lage, menschenähnliche Sprache, Gesichtsausdrücke und Gesten zu liefern – was sie ideal für skalierbare Videoproduktion, virtuelle Kommunikation und digitalen Inhalt macht.

Bei HeyGen werden unsere KI-Avatare mit zugestimmten Daten von echten Schauspielern und Talenten erstellt. Wir gewährleisten ethische KI-Praktiken, indem wir die Schauspieler für jedes mit ihrem Ebenbild generierte Video entschädigen, indem wir hochmoderne generative KI mit verantwortungsbewusster Inhaltserschaffung kombinieren.

